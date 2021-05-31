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Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Українські співачки Світлана Лобода, MARUV (Анна Корсун), SOYANA (Яна Соломко), а також співак Макс Барських виступили на великому концерті в Санкт-Петебурзі Big Love Show.

Фото з концерту з'явилися на сторінці заходу в Instagram і в акаунтах артистів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на inforesist.org.

"Залетіли в Пітер на BIG LOVE SHOW. Завершили святковий концерт. Люблю це місто, люблю моїх шанувальників, люблю Love Radio, люблю життя, люблю, коли кожен день випито до останньої краплі", - підписала закулісне відео з північної російської столиці Лобода.

"Вперше в моєму житті! Концерт, на якому були присутні 12 000 осіб ...! Хвилювання було божевільне ... Спасибі, що прийняли мене і підтримали", - звернулася українська співачка Яна Соломко до аудиторії зі сторінки фотоблога та опублікувала відеофрагмент свого виступу.

До слова, глядачі були не дуже задоволені проведеним заходом. Так, вони скаржилися, що місця були лише сидячі, а також обурилися, чому на сцену не вийшли вже відомі зірки - українці "Artik & Asti" і російський співак Діма Білан.

Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі 01
Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі 02
Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі 03
Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі 04
Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі 05
Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі 06
Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі 07
Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі 08
Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі 09
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Топ коментарі
+79
Це не українські зірки.
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31.05.2021 17:03
+76
Самі шльондри...
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31.05.2021 17:03
+62
кто сказал, что эта лабуда и остальная подобная лабуда, наши?
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31.05.2021 17:04
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Сант-Петербург - українське місто - воно побудовано руками і муками українців !
Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 9188

І я там служив у РА ... Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 659
Тому воно нам не чуже !
А -артисти , дійсно - третьорозрядні Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 6894 - та не й собі відсосуть трошки грошей Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 2524
Тільки щоб у Крим та ОРДЛО -не сунулися Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 2561
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31.05.2021 22:38 Відповісти
Пєтєнбург це по суті могила Українського Казацтва, я за те щоб зрівняти це місто з землею, залишити тільки спальні райони...
До речі каналізація у Ленінграді з явилась тільки на початку 70 х років, до цього все прямотоком текло у Нєву Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 5323
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01.06.2021 14:00 Відповісти
Для Членинграда вот это отстойное сборище - "звёзды" мировой величины....Правда, они гастролируют только по кацапским райцентрам и сельским клубам.... Там местные меломаны после литра бормотухи и дешёвого шмурдяка слушают райское пение , пуская пьяную слюну и соплю...
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31.05.2021 22:43 Відповісти
шльондри.
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31.05.2021 23:20 Відповісти
Это не украинские исполнители,а позорники,которыми даже кацапня пренебрегает. Ничтожества.
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31.05.2021 23:37 Відповісти
БЛИН, редактор даже не стесняется писать « украинские заезды» на этих продажных .
Бутусову не мешало бы скорректировать АКЦЕНТЫ
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01.06.2021 08:48 Відповісти
Яку зуйню там слухають! Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 1318
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31.05.2021 23:42 Відповісти
СБУ, проверьте их гражданства.
Наверняка, все получили под шумок паспорта РФ, чтобы легче было с налогами.
Всё - лишение украинского и шлагбаум.
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01.06.2021 00:33 Відповісти
Десант - это когда наступают.
А эти сдались в плен.
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01.06.2021 00:56 Відповісти
Я думал это транс. Оказалась Лобода Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 7133
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01.06.2021 01:26 Відповісти
Як це без лорачки обійшлося ...
Вона ж теж серед цих треться.
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01.06.2021 01:58 Відповісти
Там сплошные семейные драмы - нафиг не нужна даже туркам. ЕЕ звездный час - съемки в мюзикле "вечера на хуторе..." - кацапы продвинули, теперь тока отрабатывает , бо на большее - не перспективна.
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01.06.2021 05:45 Відповісти
Лишить гражданства и депортировать...
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01.06.2021 02:42 Відповісти
ШЛЮШКИ )))
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01.06.2021 04:27 Відповісти
мацкали приходят на них смотреть
как на туземцев с колонии
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01.06.2021 07:05 Відповісти
Не пускати назад в Україну подібних виродків - от і все. І в країні з нормальною владою так би і було. Але у нас же "адін народ"
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01.06.2021 07:35 Відповісти
Нет никакого законного основания на запрет гастрольной деятельности украинским "звездам" в РФ.
Если можно барыжить углём, покупать газ, другие товары в РФ, то у власти нет никакого морального права требовать кого бы то ни было перестать работать с РФ.
Хочешь что-то изменить - начни с себя.
И потом - та же марув уже в марте прошлого года "застряла" в РФ. Она обратилась в консульство, где её послали, мол "кто хотел свалить из РФ - уже свалил" и пообещали, что она там и останется.
Но не зря же Марув в РФ бабла состригла. Видать часть отслюнявила, заслала кому надо и спокойно вернулась в Киев.
Как при таких раскладах можно рассчитывать на то, что гастролёры перестанут в РФ ездить?
Они же видят, что кроме грозного надувания щёк ничего не происходит.
И нельзя сказать что это "импотенция власти". Вовсе нет. Власть просто объективно поддерживает гастролёров.
Вот и всё.
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01.06.2021 08:47 Відповісти
Марув ничо так, симпотная...надо было приехать, посмотреть...
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01.06.2021 08:08 Відповісти
Каждый раз под раздачу попадают одна и та же Марув и Лобода. А София Ротару священная корова. Ну и молодые спивуны и вертелки задом, которым повезло что патриоты (большинство которых старшего поколения) их просто не знают.
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01.06.2021 09:36 Відповісти
Какие они "звёзды",если рады 12000 зрителям. Настоящие звёзды собирают стадионы.
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01.06.2021 10:10 Відповісти
Да сколько можно? Люди, когда это скотство закончится? Ехать выступать перед тварями которые убивали Украинцев?! Это.... бл....я даже не занаю... Что можно думать, чем оправдать. Заставить пойти на могилы солдат убитых кацапами, посмотреть в глаза матерям, женам, детям потерявших детей, мужей, отцов!
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01.06.2021 10:28 Відповісти
Зачем куда-то ехать если можно сделать русский мир дома.

Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 8985
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01.06.2021 10:46 Відповісти
и шо ? потап без портков на ресее выступал и вова ему заслуженного отстегнул , а эти хоть в рамках приличия
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01.06.2021 11:02 Відповісти
Хохли продажні , які нах звезди
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01.06.2021 11:25 Відповісти
Чекаю на нове рішення РНБО про введення персональних санкцій
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01.06.2021 11:28 Відповісти
Светлана Лобода, MARUV (Анна Корсун), SOYANA (Яна Соломко), а также певец Макс Барских - список гандонів **************..

Заборонити цим хвойдам гастролювати Україною, нехай їдуть у лаптєстан і там залишаються..
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01.06.2021 12:40 Відповісти
А ви помітили тенденцію - до кацапляндії їде виступати тупа попса, а рокери (від Вакарчука до Ріффмастера) виступати в АТО їдуть!
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01.06.2021 12:43 Відповісти
О знов 3,14дараси і шалави засвітились з порваними дірками на святі ворогів...Залищайтесь краще там гнильйо Української попси...
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01.06.2021 12:55 Відповісти
лучшее что можно сделать с этими ************* это просто забыть о них и не писать новости
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01.06.2021 13:01 Відповісти
Украинские певицы Светлана Лобода, MARUV (Анна Корсун), SOYANA (Яна Соломко), а также певец Макс Барских выступили на большом концерте в Санкт-Петебурге Источник: https://censor.net/ru/v3268542

ХАЙ ТАМ І ЗАЛИШАЮТЬСЯ - УКРАЇНІ ТАКІ ДЕБІЛИ НЕ ПОТРІБНІ Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 4875
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01.06.2021 13:56 Відповісти
Шановне панство слухаємо Олега Скрипку , найкраще залишилося в Україні , сміття на мордор ! Олег Скрипка - Two Colors
https://youtu.be/wT_iAC76QXg
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01.06.2021 14:11 Відповісти
В Украине такое гавно не слушают. Приходится ехать в рашку
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01.06.2021 14:25 Відповісти
це пропагандонский жах та гнидник у трусах
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01.06.2021 14:25 Відповісти
звезд ))зброд уродов..лабуда чудовище как доходяга с бухенвальда ахаха остьальных не знаю...цирк уродцев
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01.06.2021 14:32 Відповісти
звезды это пугачева ротару..ветлицкая или там то шо в брате и так далее а это биомуссор
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01.06.2021 14:34 Відповісти
а в труселях плясала лабуда? Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 2082
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01.06.2021 15:35 Відповісти
Потекло лайно в вигрібну яму
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01.06.2021 15:43 Відповісти
Капец, я даже не знал, что Соломко с микрофоном "испражняется"! Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 2365
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01.06.2021 16:02 Відповісти
Ха-ха! Ну, шо вы накинулись на них? Они же , как и спортсмены, прославляют Украину! А шо ты сделал для своей страны? Це просто заздрість! Вони гроші везуть у країну! Це наш найкращій генофонд! Вони розбещують ворога та роблять його слабким! Не переймайтесь так--наші спець служби усе фіксують і буде покарання... Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі - Цензор.НЕТ 7166 Чому Потап без штанів не плигав там?
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01.06.2021 16:55 Відповісти
Если б презу разрешили то и он бы с удовольствием выступил)
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10.06.2021 09:05 Відповісти
Яка гидота!!!
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26.06.2023 23:37 Відповісти
курви, просто рубльові курви
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27.06.2023 07:21 Відповісти
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