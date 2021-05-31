Лобода, MARUV, Барських: десант українських зірок виступив на масштабному концерті в Санкт-Петебурзі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Українські співачки Світлана Лобода, MARUV (Анна Корсун), SOYANA (Яна Соломко), а також співак Макс Барських виступили на великому концерті в Санкт-Петебурзі Big Love Show.
Фото з концерту з'явилися на сторінці заходу в Instagram і в акаунтах артистів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на inforesist.org.
"Залетіли в Пітер на BIG LOVE SHOW. Завершили святковий концерт. Люблю це місто, люблю моїх шанувальників, люблю Love Radio, люблю життя, люблю, коли кожен день випито до останньої краплі", - підписала закулісне відео з північної російської столиці Лобода.
"Вперше в моєму житті! Концерт, на якому були присутні 12 000 осіб ...! Хвилювання було божевільне ... Спасибі, що прийняли мене і підтримали", - звернулася українська співачка Яна Соломко до аудиторії зі сторінки фотоблога та опублікувала відеофрагмент свого виступу.
До слова, глядачі були не дуже задоволені проведеним заходом. Так, вони скаржилися, що місця були лише сидячі, а також обурилися, чому на сцену не вийшли вже відомі зірки - українці "Artik & Asti" і російський співак Діма Білан.
Будь ласка, зачекайте...
І я там служив у РА ...
Тому воно нам не чуже !
А -артисти , дійсно - третьорозрядні - та не й собі відсосуть трошки грошей
Тільки щоб у Крим та ОРДЛО -не сунулися
До речі каналізація у Ленінграді з явилась тільки на початку 70 х років, до цього все прямотоком текло у Нєву
Бутусову не мешало бы скорректировать АКЦЕНТЫ
Наверняка, все получили под шумок паспорта РФ, чтобы легче было с налогами.
Всё - лишение украинского и шлагбаум.
А эти сдались в плен.
Вона ж теж серед цих треться.
как на туземцев с колонии
Если можно барыжить углём, покупать газ, другие товары в РФ, то у власти нет никакого морального права требовать кого бы то ни было перестать работать с РФ.
Хочешь что-то изменить - начни с себя.
И потом - та же марув уже в марте прошлого года "застряла" в РФ. Она обратилась в консульство, где её послали, мол "кто хотел свалить из РФ - уже свалил" и пообещали, что она там и останется.
Но не зря же Марув в РФ бабла состригла. Видать часть отслюнявила, заслала кому надо и спокойно вернулась в Киев.
Как при таких раскладах можно рассчитывать на то, что гастролёры перестанут в РФ ездить?
Они же видят, что кроме грозного надувания щёк ничего не происходит.
И нельзя сказать что это "импотенция власти". Вовсе нет. Власть просто объективно поддерживает гастролёров.
Вот и всё.
Заборонити цим хвойдам гастролювати Україною, нехай їдуть у лаптєстан і там залишаються..
ХАЙ ТАМ І ЗАЛИШАЮТЬСЯ - УКРАЇНІ ТАКІ ДЕБІЛИ НЕ ПОТРІБНІ
https://youtu.be/wT_iAC76QXg