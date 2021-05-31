Проєкт "Без цензури": Все про вирок Стерненкові. Вата палає! Хто виграв, хто програв і що далі? ВIДЕО
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Суд звільнив Сергія Стерненка від відбування покарання за ґратами, тому по гарячих слідах аналізуємо, хто сьогодні виграв, а хто програв і як підгорає у вати.
Проєкт "Без цензури" аналізує нинішні найсвіжіші новини у справі Стерненка для Цензор.НЕТ.
Що конкретно сталося? Апеляційний суд Одеси визнав Стерненка винним за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю та призначив умовне покарання.
Стерненка засуджено до трьох років в'язниці, але звільнено від ув'язнення за статтею 263 з випробувальним терміном один рік і покладено на нього спеціальні обов'язки.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі і конфіскації половини майна.
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Хер бы там была условка, если б неравнодушные и не освещение в СМИ.
І потім що по-вашому буде якщо його раптом виправдають?
Буде знов топити за клоуна?
Срок сидения прямо пропорционален значимости фигур засветившихся в "раскрытии" дела и обратно пропорционален освещению в СМИ и реакции неравнодушных.
Т.е. я тогда оказался не прав? Что ты такое куришь? За Рифа с Лисой подписывались люди не чета Стерненку, и дипломаты и видные люди, и шествия были намного покруче, ну и что? Это никак не помешало ему отсидеть более 500 дней.
В данном случае сам президент засветился с громким заявлением.
И за Рифа вступались и дипломаты, и послы G7. И известнейшие люди. А шествия и митинги какие были? Ну и что? Риф и Лиса до сих пор не получили такого "приговора", хотя отсидели намного-намного поболее.
Впрочем, кого я спрашиваю...
И "вилка" от 7 лет колонии до 1 года испытательного срока однозначно говорит только об одном -- стороны полюбовно договорились еще до суда.
27.05.2021 "Стерненко 31 мая будут закрывать в колонию. От надежных источников в одесском апелляционном суде поступила инфа, что судьи по "делу про 300 гривен " против Сергея собираются вынести ему обвинительный приговор и закрыть его в тюрьму".
Ты типичный пример тупого порохобота, дискредитирующего всё то здравое украинское, что нормальные люди продвигают. Но ты этого не поймёшь по понятным причинам.
Щось Стерненко не дуже на неї схожий хоча хто знає....
"Смеяться нету больше сил". (С)
Или ты ничего во враньё не обвинял?
Его точно не прессуют ?
Адью!
У Стерненка все це є?
Захотели бы - дали бы 3 года. Или 5. Или 7. И что? Народ бы пошевелился? Ну собралось бы около суда несколько десятков побратимов и неравнодушных. И - всё!
Они сажают НИ ЗА ЧТО добробатов, волонтеров, теперь пришла очередь за активистами. Чтоб не повадно было.
Почему не посадили? Только потому, чтобы пока не сбивать ЗЕлин рейтинг. Но привязали Стерненка на короткий поводок. Типа "мы за тобой следим, сиди тихо".
Рада, что Стерненко на свободе. Но это не победа. Вернее, это победа антиукраинцев-*********.
А теє... Усе-таки,Ґандзюк хто замовив ? Справедливість восторжествовала ?
Стерненко: Замовниками Каті Гандзюк були Владислав Мангер, Євген Рищук, Андрій Гордєєв
"...Але правда в тому, що вони насправді - одне ціле. Їх партійці в Херсоні разом вбили Катю. Гордєєв, Рищук та Мангер - спільники.
БПП та Батьківщина - спільники.
Між ними живе негласна коаліція проти громадянського суспільства.
Немає принципової різниці у назвах.
І боляче від того, що поки партії використовують цю тему в своїй політичній війні, реальні замовники ходять на волі. І їх не покарано. "https://www.facebook.com/sternenko