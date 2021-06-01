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Медведчук (1323) Донбас (21733) вугілля (621) Бігус (145)

Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Кум Путіна Віктор Медведчук у 2014 році брав участь у розробці схеми "прикриття" закупівлі вугілля у найманців РФ на Донбасі.

Про це йдеться в третій частині записів "прослуховування" глави політради ОПЗЖ, опублікованій Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти нагадують, що в 2014 році через військові дії на Донбасі видобуток вугілля дуже скоротився.

Тоді Україна домовилася про постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки, проте до кінця року від нього відмовилися через нібито низьку якість і дорожнечу.

За даними журналістів, тоді Медведчук став посередником у закупівлі вугілля з окупованих територій, а домовлявся про це з представниками так званих "Л/ДНР" Олександром Захарченком та Володимиром Кононовим. Крім того, питання вугілля Медведчук нібито обговорював із заступником глави уряду РФ Дмитром Козаком. Зокрема, він повідомляв, що вугілля закуповувала фірма-посередник, продаючи його потім "Центренерго".

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Також кум Путіна намагався домовитися про постачання вугілля в обмін на продовольство, але Росія хотіла, щоб на окуповані території "заходили гроші". Крім того, Медведчук пропонував Кремлю шантажувати Україну дефіцитом вугілля, після чого Росія припинила його продаж.

Готівку для закупівлі вугілля на окупованих територіях, за даними журналістів, доставляла Служба безпеки України. Зокрема, на записах згадується, що доставку грошей до блокпостів повинен був забезпечувати перший заступник голови СБУ.

Тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко спростував журналістам цю інформацію.

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У грудні 2014 року СБУ повезла гроші за вугілля авансом, до того, як вугілля відправили. Після цього поставки затримали, і Медведчук дзвонив щодо цього питання Козаку. Після вказівки з Кремля поставка вугілля прискорилася.

За даними журналістів, на закупівлях вугілля через схему з низкою фірм-посередників прибуток отримували компанії, пов'язані з соратником Медведчука, Тарасом Козаком.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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Нагадаємо, 17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де фігурують десятки аудіозаписів з голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. Зафіксовані на записах переговори велися з 2014 по 2018 роки - як з представниками "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента РФ Володимира Путіна.

24 травня журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослуховування" розмов Віктора Медведчука. Їх розслідування присвячене тому, яким чином у руках кума Путіна опинилася ділянка українського нафтопроводу.
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Топ коментарі
+35
Чудова схема. Петя через Грицака мав свою долю від доходів Медведчука, для населення придумали роттердам+ і те саме крадене копієчне вугілля з ОРДЛО впарювали населенню через тарифи вже по міжнародним цінам, а Петя мав свою долю ще раз - вже від Ахметова.
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31.05.2021 23:23
+24
Бигус? Ой вірю-вірю!
Навіть якщо це правда, то після всіх їхніх "розслідувань" їм віри стільки, скільки тому хлопцю, що кричав "Вовки!" у давній історії...
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31.05.2021 23:22
+21
Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 6960
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31.05.2021 23:29
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Правила форума Рада форумчан
Кто не в курсе, мы и сейчас этот уголь покупаем, только уже из рашки.
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31.05.2021 23:20 Відповісти
Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита на 19,6% по сравнению с 2019 годом - до 16,95 млн т. Крупнейшим поставщиком угля в Украину стала РФ (на $1,04 млрд, доля в импорте - 61,71%). На втором месте по поставкам - США ($480,32 млн или 28,41%), на третьем - Казахстан ($126,1 млн или 7,46%). На долю других стран пришлось $40,89 млн или 2,42%.
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31.05.2021 23:29 Відповісти
Бигус? Ой вірю-вірю!
Навіть якщо це правда, то після всіх їхніх "розслідувань" їм віри стільки, скільки тому хлопцю, що кричав "Вовки!" у давній історії...
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31.05.2021 23:22 Відповісти
За это тупое вранье он и угодил в "чистилище"

Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 4031
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31.05.2021 23:39 Відповісти
помню как ботофермы "нашего главного" тогда блокаду мочили Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1788
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01.06.2021 02:00 Відповісти
вот же... ну с какого дива украинские предприятия на украинской территории не могут получать украинскую зарплату, отгружать товар украинскому потребителю, и оплачивать налоги в украинскую казну?!
вот такие "обычные люди", как ты и отдали эти предприятия в руки оккупантам и ************, и теперь этим гордитесь. а Бухус обыкновенный манипулянт.
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01.06.2021 07:53 Відповісти
Знову цей бігус із своїми маніпуляціями ... Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 2528 Уже не звертаю уваги
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31.05.2021 23:22 Відповісти
Чудова схема. Петя через Грицака мав свою долю від доходів Медведчука, для населення придумали роттердам+ і те саме крадене копієчне вугілля з ОРДЛО впарювали населенню через тарифи вже по міжнародним цінам, а Петя мав свою долю ще раз - вже від Ахметова.
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31.05.2021 23:23 Відповісти
А ещё был уголь из ЮАР и Пенсильвании... У лохов тарифы всё растут, а участники схемы новые высоты в Форбсе обновляют Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 9244
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31.05.2021 23:27 Відповісти
Навіщо ж так нахабно брехати?
Навіть в статті написано, що СБУ тоді очолював Наливайченко, зараз нардеп від "Батьківщини".
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31.05.2021 23:28 Відповісти
Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 6960
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31.05.2021 23:29 Відповісти
Та да. Гнида еще та.
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31.05.2021 23:40 Відповісти
Ага. "Честные пречестные" расследования

Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 210
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31.05.2021 23:43 Відповісти
А яку долю? А скільки він віддав зе? Ви дійсно дебіл, чи на зарплаті?
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01.06.2021 01:09 Відповісти
знову бігус брехню видав?
І що, мертвечук разом з рижою мразю забирав вугілля з окупованих територій, з шахт, що належали тоді рінаху?
Ну, може бути...
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31.05.2021 23:24 Відповісти
Пора клубнику заносить в кабинеты .
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31.05.2021 23:24 Відповісти
Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 5788 Брехня. Петя бы ему руки отрубил.
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31.05.2021 23:25 Відповісти
Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 7439
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31.05.2021 23:29 Відповісти
Конечно, очередная брехня Олежки Капусты

Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 3685
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31.05.2021 23:45 Відповісти
никогда не мог про такое подумать !?
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31.05.2021 23:25 Відповісти
"Тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко опроверг журналистам эту информацию."

Источник: https://censor.net/ru/v3268621

Так кто врет, Бигус или член "Батькивщиньі" Наливайченко?
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31.05.2021 23:27 Відповісти
Вопрос риторический.
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31.05.2021 23:44 Відповісти
Ахметовские Шлюхи)) Везде рыло Ахметова, но в его сторону любая власть, как Юща, так Яныка, *****, Зебила даже чихнуть боится...
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31.05.2021 23:27 Відповісти
Рудий непогано прилаштувався.
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31.05.2021 23:30 Відповісти
так вот за что Грицак получил Героя Украины
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31.05.2021 23:29 Відповісти
Скорей всего не только за это..., думаеться мне, что это лишь вершина айсберга, скольько мы еще не знаем...
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01.06.2021 00:44 Відповісти
А де брали налічку? В НБУ, чи з каси рошену? Чи дебіли не думають, а гівно кидають?
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01.06.2021 01:12 Відповісти
ты статью то прочитало?
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01.06.2021 11:43 Відповісти
зачем на цензоре выкладуют видосики этого псевдо журналиста ?
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31.05.2021 23:31 Відповісти
зебаранам нравицца.
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01.06.2021 07:47 Відповісти
Сбу было в руках шоколадного значит бырыши барыга имел.
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31.05.2021 23:32 Відповісти
Да мне пох.вериш ты или нет я ж не слуны спустился а жил в Украине
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31.05.2021 23:46 Відповісти
А гроші вивозив у Москву 95 квартал. А відкат Юля в штатах забрала,, а Гриць забезпечив логістику, а .... Яке ж ти недолуге.
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01.06.2021 01:15 Відповісти
дада - сектор напомни Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 407
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31.05.2021 23:36 Відповісти
опа!.. кацапская песенка от 2015 года: "Давайте вместе свергать Киевскую Хунту!"
тебя уже запенили, пацанчик?!
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31.05.2021 23:45 Відповісти
Зацените многоходовочку...... Вместо Ланы Зеркаль теперь Залищук Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 6983

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/31/674434/

Медведчук в 2014 году стал посредником в закупках угля на оккупированных территориях Донбасса, наличные доставляла СБУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 2104
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31.05.2021 23:38 Відповісти
У нас вже два роки Зеленський з булавою, куди вже гірше?
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31.05.2021 23:43 Відповісти
Мало було Лещенка на Укрзалізниці, та Найєма у Укроборонпромі. Тепер ось це.
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31.05.2021 23:47 Відповісти
Так это при Петре, в 2015 году, и создали общественные советы, наблюдательные советы, куда понабрали непонятных и серых личностей с миллионными зарплатами. Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4867
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01.06.2021 00:42 Відповісти
це вони для тебе "непонятные и серые личности". а для когось Бальцерович, Міклош, Кубіліус... ну, і фігури поменше, але ж з такою ж беззаперечною репутацією.
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01.06.2021 01:19 Відповісти
Навіть якщо це правда то ніякого двіжу не буде...занадто впливові персонажі були задіяні.
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31.05.2021 23:44 Відповісти
Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9396
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01.06.2021 09:22 Відповісти
Твій сніданок?
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01.06.2021 09:28 Відповісти
Твои мозги Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 103
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01.06.2021 10:11 Відповісти
Ясно. Може розкажете кого з злодіїв рівня мертвяка і Ко, коли і на які терміни було засуджено? Дякую.
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01.06.2021 10:24 Відповісти
Убийц Шеремета? Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1873
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01.06.2021 10:31 Відповісти
Не тупіть
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01.06.2021 10:34 Відповісти
Что не так? Власть 100% в руках Зе, вперёд и с пестней Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3689
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01.06.2021 10:47 Відповісти
А чим вона принципово відрізняється від попередніх? Неофеодалізм не передбачає покарань для "еліти".
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01.06.2021 10:50 Відповісти
Таки да, "не передбачає", особенно по набросам Бигусовской тухлятины. Кстати, как там дело Свинарчуков? Я так понимаю, при *********** мы уже наладили выпуск клистронов? Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8655
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01.06.2021 10:58 Відповісти
Я так розумію, що до тези про безкарність "еліти" заперечень немає?
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01.06.2021 11:10 Відповісти
Начнём с того, что у нас элиты нет, к сожалению. Каким боком ваш тезис соотносится с -
"Навіть якщо це правда" "занадто впливові персонажі були задіяні"? Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6357 То-есть, вам не известно правдивы утверждения или нет, но вы уверенны что задействованы "занадто впливові персонажі" ?
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01.06.2021 11:45 Відповісти
Формально еліта існує. Але це, здебільшого, комуняки/комсомольці, гебешні стукачі, червоні директори, кримінальний елемент та нащадки цих категорій. А ви вважаєте мертвечука не впливовим персонажем вищого рівня?
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01.06.2021 11:58 Відповісти
Я не считаю медведку - элитой, как и комми. "комуняки/комсомольці, гебешні стукачі, червоні директори" - красные директора были поголовно комми, все вместе были партноменклатурой.
Считать партийную элиту комми, политической в отсутствии конкурентов - такое себе Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5710
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01.06.2021 12:05 Відповісти
Так іншої немає. По гулагах згноїли.
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01.06.2021 12:11 Відповісти
Элиты могут быть разные. В ГУЛАГах сгноили интеллектуальную, политическую в гражданскую и во времена "красного террора" просто расстреляли.
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01.06.2021 12:16 Відповісти
+ вибили найактивніших воїнів + значна частина мозковитих назавжди поїхала з країни...от і маємо тепер стадо під головуванням екскомуняк ☹
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01.06.2021 12:22 Відповісти
а що, слабо пригадати, як взимку 14/15роках постачання на власні теплоелектростанії ДЕТЕК вугілля взявся організовувати Ахметов з власних шахт, які залишились на окупованій території? Що він гарантував оплату видобутого вугілля з управління шахт, вже переєстрованих на підконтрольній території? Що він мало не офіційно гарантував переправку гривневої готівки виключно для шахтарів на окупованій території?

Та погугліть же! Хоча би...
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31.05.2021 23:47 Відповісти
Так Петро отрицает, что общался с мертвечуком на эти темы, говорит, что только на тему заложников... а по прослушке мертвечук говорит, что не вылезал из кабинета "главного" и дома бывал часто и уголь и "трубу" обсуждали вместе.
Лицемерие адептов Пети где то на уровне адептов шария. Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8900
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01.06.2021 00:40 Відповісти
Не поспішайте вірити всім прослушкам... Плівки Деркача теж ніби всі цитували, а потім американці прямо сказали, що це монтаж...

Тому фіг його знає, я б почекав експертизи і бажано не в Україні. Бо у нас експертам можуть занести бабки як від однієї, так і від іншої сторони...
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01.06.2021 00:45 Відповісти
Ты обычное гавно. Это сказал голосм, похожий на Медведчука.
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01.06.2021 11:46 Відповісти
Зато разговоров сколько про ЕС, про НАТО было. Куда там.... Я теперь понимаю почему безвиз несколько раз отодвигали, хотя Порошенко анонсировал несколько раз на камеру и постоянно выглядел клоуном потом. Безвиз конечно в итоге дали, вдоволь поиздевавшись над Порошенко (наказав его таким образом (в Европе хорошо знали про его дикое лицемерие)), но это заслуга была только Майдана и всех жертв тех страшных событий.
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01.06.2021 00:27 Відповісти
О о , а что сейчас с зе НАТО делает😃
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01.06.2021 01:16 Відповісти
Армія, мова, віра!!!
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01.06.2021 00:32 Відповісти
Эта все ниправда! Вы все врети! Ваши доказательства не доказательства!

Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5571
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01.06.2021 00:33 Відповісти
Пленки деркача---агента ФСБ.
пленки бигуса--родственника полковника ФСБ.
Слова мертвечука---доверенного лица *****.

Верьте им, даже не сомневайтесь--- они вам правду глаголят!
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01.06.2021 01:15 Відповісти
А сиволочий знать не знав,
Що за його могутньою спиною
Якою він Вкраїну прикривав
Без нього раптом приторговують вафльою...
А він на ній же ж мільярдером став!
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01.06.2021 02:50 Відповісти
Гроші возило СБУ готівкою окупантам, в грудні 2014 року... В голові не вкладається, як це могло бути після серпня 2014 року, коли ті самі окупанти поклали стільки людей під Іловайськом...
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01.06.2021 06:17 Відповісти
да тупым баранам что угодно можно рассказывать. верят. Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2208
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01.06.2021 07:45 Відповісти
Якщо згадати що і як робила фсб(у) до березня 2014 року, то й її дії після березня 2014 р. стають зрозумілими.
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01.06.2021 10:02 Відповісти
Тогда вопрос.
Если записи делала сбу то набуя им себя подставлять?
Если записи делала фсб то набуя им подставлять медведчука?
Какой то мутняк.
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01.06.2021 06:55 Відповісти
Стадом тупого бидла легко маніпулювати.
Логіка...неосяжна наука для тупого стада. Шахти на окупованій території належали Ахметову. Юридично, підприємства знаходились на території підконтрольні Україні. Згіндно Закону України, за вугілля зі своїх шахт, проданих своїм же ТЕС, Ахметов мав ціну в півтора "Ротердама". Так, так, недолугі, читайте Закон, встановлена ціна продажу + 100% дотація держави. А тепер питання: - на біса Ахметову ділитися грошима будь з ким, якщо з сєпарами в нього були прямі стосунки? На стобіса Ахметову був "Ротердам+" якщо за цієї схеми він втрачав 30% прибутку?
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01.06.2021 07:42 Відповісти
ааа... Бухус.инфо... можно не читать.
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01.06.2021 07:43 Відповісти
Бигус...чья сестра замужем за полковником фсб. Понятно
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01.06.2021 08:23 Відповісти
Гешефт подавай, а не родственные связи, соевый.
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01.06.2021 11:00 Відповісти
А навіщо слідчі СБУ через беніну бігусфікалино розповсюдили "доказ"? Що, прісля цього ця інформація в суді вже не є доказом? Так зеболіки? Немає слідчої таємниці?
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01.06.2021 09:21 Відповісти
Чтобы общество знало, какое Г. этот ПОП
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01.06.2021 10:58 Відповісти
Щось порохососи приунили. А що таке? Це ще не все. І писали зрадника мертвчука про його шахери махери з зовнішніми та внутрішніми ворогами американці, вони і злили цю інформацію, а не родичі Бігуса, як тут порохоботи верещали. Бо американці прекрасно знають що слова наших цинічних нічого не варті, бо говорять вони одне, а барижать з колегами з московії разом. І що на Україну та українців їм насрать, їм головне гешефт.
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01.06.2021 09:24 Відповісти
та всрався той порох.. розкажи краще про досягненя сьогодення.. про здобутки некрадуна.. і про геполітичні прориви не соромся розказати..
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01.06.2021 11:50 Відповісти
В суботу екс-генпрокурор Луценко в ефірі телеканалу Порошенка "Прямий" визнав справжність "плівок Медведчука", сказавши, що знає співробітника СБУ, який вів запис?
Таким чином, він розвінчав основну робочу версію свого кума, медіа якого насаджували меседж про те, що ці записи робилися та монтувалися в Москві. Проте, судячи з записів, Медведчук дійсно представляв інтереси саме Порошенка, а не України і характер цих інтересів був переважно комерційний. У подальшому відео чомусь оперативно "зникло" з ютубу телеканалу.
Я не знаю, чому Луценко вчинив так - випадково чи свідомо зраджуючи свого чергового покровителя, але цим коментарем він зняв всі сумніви щодо достовірності записів та фактів, зафіксованих на них. В будь-якому разі, слідство мусить з'ясувати всі аспекти співпраці Медведчука з Порошенком і дати їм правову оцінку.
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01.06.2021 10:51 Відповісти
Україну ніколи не завойовували її завжди розривали та роздирали зовнішні вороги після того, як внутрішні вороги, панки, що тільки те і робили, що грабували Україну та її народ з мрією запанувати у своїй стронці, над собі подібними. А вже обкрадений до нитки люд, затурканий та озлоблений бігав від одного панка"гетьмана" до іншого. І як починалася руїна та міжусобні війни та розбрат, то ці панки, щоб врятувати свої гнилі шкури, розривали Україну та кидали її в лапи до "братішек" сусідів, які підливаючи масло в полумя, тільки чекали слушного моменту, щоб поглинути територію та підімяти під себе знедолений та затурканий український народ. Панкам, ворогам внутрішнім, вони голову скручували в першу чергу і шкуру свою гнилу вони так і не врятували. І не залишилося від них ні імені, ні роду, а ні могили. І такі фатальні помилки ми не раз робили в сіоїй сумній історії. І зараз теж саме робимо. Це дуже сумна картина маслом. Одумайтесь, проаналізуйте сої вічні помилки і змініться інакше вас знову чекає поневолення та Тайга.
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01.06.2021 11:30 Відповісти
Минуточку!
Почему плохо раскрыта тема Кровавого Барыги?
Ведь всем известно, чито Путин продавал ему по дешёвке уголь из ОРДЛО чтобы он топил свою Липецкую Фабрику!
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01.06.2021 11:48 Відповісти
почему плохо? 73% поняли!
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03.06.2021 10:11 Відповісти
 
 