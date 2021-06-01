Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО
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Кум Путіна Віктор Медведчук у 2014 році брав участь у розробці схеми "прикриття" закупівлі вугілля у найманців РФ на Донбасі.
Про це йдеться в третій частині записів "прослуховування" глави політради ОПЗЖ, опублікованій Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Журналісти нагадують, що в 2014 році через військові дії на Донбасі видобуток вугілля дуже скоротився.
Тоді Україна домовилася про постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки, проте до кінця року від нього відмовилися через нібито низьку якість і дорожнечу.
За даними журналістів, тоді Медведчук став посередником у закупівлі вугілля з окупованих територій, а домовлявся про це з представниками так званих "Л/ДНР" Олександром Захарченком та Володимиром Кононовим. Крім того, питання вугілля Медведчук нібито обговорював із заступником глави уряду РФ Дмитром Козаком. Зокрема, він повідомляв, що вугілля закуповувала фірма-посередник, продаючи його потім "Центренерго".
Також кум Путіна намагався домовитися про постачання вугілля в обмін на продовольство, але Росія хотіла, щоб на окуповані території "заходили гроші". Крім того, Медведчук пропонував Кремлю шантажувати Україну дефіцитом вугілля, після чого Росія припинила його продаж.
Готівку для закупівлі вугілля на окупованих територіях, за даними журналістів, доставляла Служба безпеки України. Зокрема, на записах згадується, що доставку грошей до блокпостів повинен був забезпечувати перший заступник голови СБУ.
Тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко спростував журналістам цю інформацію.
У грудні 2014 року СБУ повезла гроші за вугілля авансом, до того, як вугілля відправили. Після цього поставки затримали, і Медведчук дзвонив щодо цього питання Козаку. Після вказівки з Кремля поставка вугілля прискорилася.
За даними журналістів, на закупівлях вугілля через схему з низкою фірм-посередників прибуток отримували компанії, пов'язані з соратником Медведчука, Тарасом Козаком.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Нагадаємо, 17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де фігурують десятки аудіозаписів з голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. Зафіксовані на записах переговори велися з 2014 по 2018 роки - як з представниками "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента РФ Володимира Путіна.
24 травня журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослуховування" розмов Віктора Медведчука. Їх розслідування присвячене тому, яким чином у руках кума Путіна опинилася ділянка українського нафтопроводу.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть якщо це правда, то після всіх їхніх "розслідувань" їм віри стільки, скільки тому хлопцю, що кричав "Вовки!" у давній історії...
вот такие "обычные люди", как ты и отдали эти предприятия в руки оккупантам и ************, и теперь этим гордитесь. а Бухус обыкновенный манипулянт.
Навіть в статті написано, що СБУ тоді очолював Наливайченко, зараз нардеп від "Батьківщини".
І що, мертвечук разом з рижою мразю забирав вугілля з окупованих територій, з шахт, що належали тоді рінаху?
Ну, може бути...
Источник: https://censor.net/ru/v3268621
Так кто врет, Бигус или член "Батькивщиньі" Наливайченко?
тебя уже запенили, пацанчик?!
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/31/674434/
"Навіть якщо це правда" "занадто впливові персонажі були задіяні"? То-есть, вам не известно правдивы утверждения или нет, но вы уверенны что задействованы "занадто впливові персонажі" ?
Считать партийную элиту комми, политической в отсутствии конкурентов - такое себе
Та погугліть же! Хоча би...
Лицемерие адептов Пети где то на уровне адептов шария.
Тому фіг його знає, я б почекав експертизи і бажано не в Україні. Бо у нас експертам можуть занести бабки як від однієї, так і від іншої сторони...
пленки бигуса--родственника полковника ФСБ.
Слова мертвечука---доверенного лица *****.
Верьте им, даже не сомневайтесь--- они вам правду глаголят!
Що за його могутньою спиною
Якою він Вкраїну прикривав
Без нього раптом приторговують вафльою...
А він на ній же ж мільярдером став!
Если записи делала сбу то набуя им себя подставлять?
Если записи делала фсб то набуя им подставлять медведчука?
Какой то мутняк.
Логіка...неосяжна наука для тупого стада. Шахти на окупованій території належали Ахметову. Юридично, підприємства знаходились на території підконтрольні Україні. Згіндно Закону України, за вугілля зі своїх шахт, проданих своїм же ТЕС, Ахметов мав ціну в півтора "Ротердама". Так, так, недолугі, читайте Закон, встановлена ціна продажу + 100% дотація держави. А тепер питання: - на біса Ахметову ділитися грошима будь з ким, якщо з сєпарами в нього були прямі стосунки? На стобіса Ахметову був "Ротердам+" якщо за цієї схеми він втрачав 30% прибутку?
Таким чином, він розвінчав основну робочу версію свого кума, медіа якого насаджували меседж про те, що ці записи робилися та монтувалися в Москві. Проте, судячи з записів, Медведчук дійсно представляв інтереси саме Порошенка, а не України і характер цих інтересів був переважно комерційний. У подальшому відео чомусь оперативно "зникло" з ютубу телеканалу.
Я не знаю, чому Луценко вчинив так - випадково чи свідомо зраджуючи свого чергового покровителя, але цим коментарем він зняв всі сумніви щодо достовірності записів та фактів, зафіксованих на них. В будь-якому разі, слідство мусить з'ясувати всі аспекти співпраці Медведчука з Порошенком і дати їм правову оцінку.
Почему плохо раскрыта тема Кровавого Барыги?
Ведь всем известно, чито Путин продавал ему по дешёвке уголь из ОРДЛО чтобы он топил свою Липецкую Фабрику!