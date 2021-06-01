Україна може з 1 жовтня дозволити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, - глава НКРЕКП Тарасюк. ВIДЕО
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Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив причини заборони імпорту електроенергії з РФ і Білорусі та припустив її скасування восени.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV.
Тарасюк пояснив, що мав на увазі, коли заявив, що "теоретично припинення імпорту може призводити до зловживання та маніпуляцій на ринку" після заборони на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.
"Мова йде про ринок електроенергії, який поки що не стосується напряму побутових споживачів населення. У 2019 році в нас запрацював новий оптовий ринок електроенергії, проєвропейський. Але до повної синхронізації з ринком ЄС, зараз український ринок концентрований. У нас є три-чотири гравці, які теоретично можуть мати вплив на ціну електроенергії. Імпорт є одним з чинників, який збільшує конкуренцію і створює більш справедливу ціну. Саме тому ми не забороняли імпорт назавжди, а до 1 жовтня. Зараз у нас колосальний профіцит електроенергії", - пояснив глава НКРЕКП.
Також Тарасюк припустив, що з 1 жовтня Україна може дозволити імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.
"Таке можливо, ми паралельно слідкуватимемо не лише за зловживаннями та маніпуляціями, а й за станом накопичення вугілля, щоб не повторилася ситуація, яка була у нас взимку. Ми маємо спостерігати, як готуються наші станції до опалювального сезону", - зазначив він.
Нагадуємо, 26 травня НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну до 1 жовтня 2021 року.
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не для того алігархат ставив клована президентом, щоб відв'язуватись від рашки
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/
У нас же всё не как у людей.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/
Может не надо называть Украиной несколько конкретных придурков ?
Державні АЕС - не працють на повну потужність !
А тут ще турбота про вугілля чи інші країни вже не використовують його тільки в металургії та хімії ? Що знову тупо спалювати та засирати атмосферу - НІ
а по факту: зе пишет "грозные" указы, НКРЭКУ на них кладет с пробором, а 1+1 переводит тему. без крови эту плесень не отскребешь, к сожалению.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/