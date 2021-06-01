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енергетика (835) НКРЕКП (349) Електрика (695) Тарасюк Валерій (16)

Україна може з 1 жовтня дозволити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, - глава НКРЕКП Тарасюк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив причини заборони імпорту електроенергії з РФ і Білорусі та припустив її скасування восени.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV.

Тарасюк пояснив, що мав на увазі, коли заявив, що "теоретично припинення імпорту може призводити до зловживання та маніпуляцій на ринку" після заборони на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

"Мова йде про ринок електроенергії, який поки що не стосується напряму побутових споживачів населення. У 2019 році в нас запрацював новий оптовий ринок електроенергії, проєвропейський. Але до повної синхронізації з ринком ЄС, зараз український ринок концентрований. У нас є три-чотири гравці, які теоретично можуть мати вплив на ціну електроенергії. Імпорт є одним з чинників, який збільшує конкуренцію і створює більш справедливу ціну. Саме тому ми не забороняли імпорт назавжди, а до 1 жовтня. Зараз у нас колосальний профіцит електроенергії", - пояснив глава НКРЕКП.

Також Тарасюк припустив, що з 1 жовтня Україна може дозволити імпорт електроенергії з РФ та Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр енергетики Галущенко закликав НКРЕКП заборонити імпорт електричного струму з РФ та Білорусі

"Таке можливо, ми паралельно слідкуватимемо не лише за зловживаннями та маніпуляціями, а й за станом накопичення вугілля, щоб не повторилася ситуація, яка була у нас взимку. Ми маємо спостерігати, як готуються наші станції до опалювального сезону", - зазначив він.

Нагадуємо, 26 травня НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну до 1 жовтня 2021 року.

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Топ коментарі
+33
Зе-бараны, блеявшие про барыгу и торговлю на крови, ваш выход!
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01.06.2021 00:39
+29
та вони так і зроблять
не для того алігархат ставив клована президентом, щоб відв'язуватись від рашки
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01.06.2021 00:33
+23
Смотрю на это все и окуеваю - неужели это происходит в Моей Украине за которую пролито столько крови, и самое главное - а эта так званая власть в Украине - Украинская !? Чет не похоже.. больше похоже на то что это кацапо-диверсанты бля тулят нам кацапо-мир.. сумно.. бля.. пздц
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01.06.2021 00:41
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Правила форума Рада форумчан
та вони так і зроблять
не для того алігархат ставив клована президентом, щоб відв'язуватись від рашки
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01.06.2021 00:33 Відповісти
Я не устаю смеяться. Сначала у нас запрещала Рада, потом через время сверху на этот запрет еще раз запрещал клован, потом сверху снова запрещала НКРЕ. А что, одного запрета не достаточно? Хотя видимо да, т.к.до сих пор скрывают уровни перетоков.
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01.06.2021 00:55 Відповісти
Это не смешно. Вас интегрируют в условную московию, вместе с минским округом. И условный Запад это видит. НАТО вас уже в упор не видит, ЕС вас не учитывает в своих планах.Шо-то мне не смешно...но я "пиндос", шо я могу знать, кроме моего кукурузного поля...
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01.06.2021 01:11 Відповісти
Интеграция осталась от сссры. Даже Прибалтика не до конца оторвалась ещё.
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01.06.2021 15:22 Відповісти
Інакше ***** не купуватиме серіали 95 кварталу.
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01.06.2021 00:34 Відповісти
Та будут покупать куда они денутся ?своего нету.
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01.06.2021 07:33 Відповісти
НКРЭКУ - шакал и враг народа и Украины.
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01.06.2021 00:36 Відповісти
А некажеться ли вам что все правиьельство враг украины?
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01.06.2021 07:49 Відповісти
Зе-бараны, блеявшие про барыгу и торговлю на крови, ваш выход!
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01.06.2021 00:39 Відповісти
Зеля созрел к импичменту.
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01.06.2021 08:05 Відповісти
По моему личному мнению Зеля созрел к импичменту за четыре года до того, как его выбрали. Но то такое...
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01.06.2021 13:50 Відповісти
"патриот" порошенко и яценюк в 2015 году подписали с рассеей контракт на поставку электроэнергии.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/
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01.06.2021 11:17 Відповісти
Бггг, тоесть к Зебилу у тебя вопросов никаких нет? Опять Порох? Что и требовалось доказать .
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01.06.2021 13:45 Відповісти
Дурдом веселка , нічого нового.
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01.06.2021 00:40 Відповісти
Перепроизводство (профицит) сопровождается снижением цен и сокращением производства.
У нас же всё не как у людей. Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 9246
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01.06.2021 00:40 Відповісти
У нас нет энергорынка, как такового. Диспетчер укрэнерго может позвонить на любую электростанцию и приказать выключить мощности. И те обязаны подчиниться. Какой нафиг при этом "рынок"? Поэтому весь баланс, и цен, и товара, в стране определяют пару десятков чиновников, которых легко купить, если они считают себя независимыми, но проще просто поставить туда своего человека. Что и сделали Коломойский с Ахметовым. Но это же ни разу не олигархи, согласно классификации Ермака и Зеленского.
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01.06.2021 04:41 Відповісти
Смотрю на это все и окуеваю - неужели это происходит в Моей Украине за которую пролито столько крови, и самое главное - а эта так званая власть в Украине - Украинская !? Чет не похоже.. больше похоже на то что это кацапо-диверсанты *** тулят нам кацапо-мир.. сумно.. ***.. пздц
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01.06.2021 00:41 Відповісти
Цю владу вибрали українці законно.В тому числі і ті,хто кров проливав.
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01.06.2021 01:21 Відповісти
Так теперь убейся об стену -нормальная плата за то ,что ты,кретин,который угробил страну
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01.06.2021 06:56 Відповісти
Я сьогоднішню владу не обирав.
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01.06.2021 10:40 Відповісти
Пора брать бандуру.
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01.06.2021 08:12 Відповісти
Чому, до приходу зеленої ботви у владу, Україні вистачало свого видобутку електрики???
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01.06.2021 00:43 Відповісти
Ось вам до зеленої влади,"патриот" порошенко" импортуе електроенергію з рассеї,
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/
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01.06.2021 11:25 Відповісти
как мы жили 5 лет до зеленых обмудков я даже не знаю уже
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01.06.2021 00:50 Відповісти
Нормально жили,а до этого ещё лучше !
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01.06.2021 09:00 Відповісти
тебе билет в кацапстан купить?
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01.06.2021 12:49 Відповісти
Они типа разрешат. А кто вам зебилам даст?
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01.06.2021 00:50 Відповісти
чисто рынок и бизнес - ничего личного и никакого патриотизма, пока с ..россии поставляют, у нас не зажираются Ахметовы
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01.06.2021 00:54 Відповісти
Это какая-такая "Украина" это разрешит ?
Может не надо называть Украиной несколько конкретных придурков ?
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01.06.2021 00:58 Відповісти
Благодаря своему ставленнику клоуну квартальному Беня спокойно покупает себе в козлостане электроэнергию. А для того, чтобы увести от этого внимание 73 процентных телекретинов, Беня финансирует шлюшку Бигуса, которая вкидывает нарезки записей, про то, как якобы Порошенко сливал Украину кремлю.
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01.06.2021 01:00 Відповісти
Блаблабла. А по факту этот тарасюк-просто очередная сволочь,отрабатывающая заказ. Говорит,что колоссальный профицит электроэнергии но без импорта никак. Что это вообще?😵
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01.06.2021 01:10 Відповісти
Нехай ліпше з "зеленоенергетиками" узгодить ціни , бо вони на ринок не хочуть прямо в торги виходити ! А вимагають велику ціну за свою "екологічно чисту електроенергію" . Не дають - у суди подають за компенсаціїї Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 4914 і виграють !
Державні АЕС - не працють на повну потужність !
А тут ще турбота про вугілля Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 1421 чи інші країни вже не використовують його тільки в металургії та хімії ? Що знову тупо спалювати та засирати атмосферу - НІ Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 1088
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01.06.2021 03:14 Відповісти
Я не удивлюсь, если скоро, какой-нибудь очередной представитель зелёной плесени, также спокойно обоснует и анонсирует воду в Крым, особый статус, федерализацию, капитуляцию...
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01.06.2021 01:14 Відповісти
И приложит опрос Левады центра
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01.06.2021 07:37 Відповісти
ну и где же этот отсос бiгус-брiхус? или у него рот занят - не прожевал еще "премию"?
а по факту: зе пишет "грозные" указы, НКРЭКУ на них кладет с пробором, а 1+1 переводит тему. без крови эту плесень не отскребешь, к сожалению.
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01.06.2021 01:25 Відповісти
Тарасюка на гілляку! За кордон продаємо свою ел.енергію, а потім в кацапів купуємо. Досить дурити народ. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/9/668990/
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01.06.2021 02:10 Відповісти
Фонарей на майдане Незалежностi на всех таких Тарасюков хватит и его начальства тоже , а если не хватит , то есть еще деревья в парках , не все еще вырубили!
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01.06.2021 02:56 Відповісти
Ох, як же ж вони "рогом упираються", щоб тільки не проводить об"єктивно визначену політику, єдино правильну ,що зменшує вплив Московії в Україні і веде до реальної перемоги у війні... Бо це політика, яку наполегливо проводив Порошенко... А для них слово "Порошенко" - все одно, що заклининня проти чорта... Їх при цьому імені "ковбасить" починає...
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01.06.2021 05:23 Відповісти
ндя....ув....Яр.....механизм понятен...Сначала народ ссср при помощи Магадана.....построил бесплатно....все електростанции...Потом союз меча и орала разрушили....Все електростанции украли бандюганы...теперь продают народу по цене --места под солнцем.....СКАЖИТЕ ПОЖ,.....А...ПОЧЕМУ БЕНЕ АХМЕТКЕ И ДР,,,БАНД,КАМ ВСЕ ДОСТАЕТСЯБЕСПЛАТНО???
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01.06.2021 06:00 Відповісти
Ти такий наївний? Та тому, що 73% вибирали не людей у владу, а "бандюганів"... За "гречку"...
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01.06.2021 06:14 Відповісти
El En 14d7cfb0 скільки Ви та інші будуть повторювати радянську і російську пропаганду? "Побудували заводи, фабрики і кораблі, електростанції..." американські і європейські спеціалісти за валюту при допомозі дармової сили за трудодні і заслані ні за що на покарання за рахунок українських селян, у яких відібрали все збіжжя( зерно) і продали європейцям і американцям по низьким цінам (аби брали і не запитували звідки). Не купили, а забрали все, як гопстопнік, тільки в образі держави, яка мала їх захищати. А 15 млн. відправили на голодну смерть. Ось ціна тієї хвалєбної радянської економіки.
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01.06.2021 08:23 Відповісти
Спасибо Вам.....я просто сказала ту же информацию...но другими словами.....я полностью согласна с Вами...но ето первый етап...Яне согласна с вторым етапом...где было построено все на костях УКРАИНЦЕВ....но потом все было разворовано...ето преступление власти ..безнаказанность власти и т.д
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01.06.2021 08:52 Відповісти
Дякую, пробачаюся що можливо грубовато відповів, десь не зрозумів. Доброго ранку і гарного дня.
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01.06.2021 09:15 Відповісти
Вот ваш "патриот" порошенко.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/21/7055834/
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01.06.2021 11:21 Відповісти
Ну, і що? Де там "непатріотичність"? Чи тобі - аби "шматком гімна кинуть" - може, "прилипне"?...
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01.06.2021 11:29 Відповісти
Есть два чела которым выгоден импорт, это Колом и Пинч, то есть вот главные дерижеры,
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01.06.2021 06:37 Відповісти
что этот дебил несет? Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 5482
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01.06.2021 07:25 Відповісти
касаваротка/гімностерка тому підтвердження(((
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01.06.2021 07:27 Відповісти
То це ще не торгівля "на крові" з агресором? Продажа фільмів москаликам також не торгівля на крові? Участь у зйомках кацапських фільмів під час війни "фірмами" президента, також не торгівля на крові? Торгівля - це коли окупант арештовує твій бізнгес і ти в тому винен тільки тому, що там його побудував, коли кожна праска, кожна розетка волали, що москалі брати. Саме головне, що та "ліпецька фабрика" не працювала, але монтувати і перевезти обладнання, яке під арештом неможливо, цеж не сумка, що взяв і перевіз. Але "зелені", "голубі", "свободівці", "нацсуки", "матьківщина тіпа родіна" та інші волали і до цього дня ще турбуються про ту фабрику і не помічають, що діючий президент має на Московії весь свій бізнес і все ховає в офшорах і мертва тиша. Тут його весь продукт виключно на російській - то яку державу він тут будує? А будує він косоворотку і лапті.
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01.06.2021 08:14 Відповісти
Валерій Тарасюк... а це не родич бувшого міністра закордонних справ Гниди, лобіста раSSії, агента руSSкого міра тарасюка?? було б цікаво знати...
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01.06.2021 08:39 Відповісти
О, то спонсорування, за рахунок "мудрого" наріту, кацапів і підкацапників, це турбота про "мудрий" наріТ? Та ні. Це співпраця вазеленських з ****** і лукашенком.
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01.06.2021 09:03 Відповісти
Да что же это за вредитель такой сидит в начальственном кресле!?
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01.06.2021 09:10 Відповісти
Вот парашенский УБЛЮДОК. Толкает в руки врагу Украины. Причина о том, что будут злоупотребления, ДЕБИЛЬНАЯ И ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ. Тогда зачем антимонопольный комитет и другие службы. Предатель Украины, да и только.
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01.06.2021 09:37 Відповісти
Обговорення проблеми відключення від енергосистеми СРСР і приєднання до енергосистеми ЄС ведеться людьми, які не мають уяви, як зробити стабільність частоти в енергосистемі Україні відповідною до європейських вимог, без чого приєднання технічно не можливе. Це абсурдне обговорення, типу як політична дискусія щодо технології виготовлення мікропроцесорів або конструкції токарного верстату.
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01.06.2021 09:52 Відповісти
Если б таких идиотов сажали сразу после таких идиотских заявлений, укладывая рылом в пол прямо в студии, ваты было бы меньше, или вела бы она себя потише...
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01.06.2021 10:05 Відповісти
зебарыга в своем репертуаре. А кто теперь зарабатывает "деньги на крови", кому выгодна эта война???
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01.06.2021 10:52 Відповісти
Ахметик спонсировал сепаров Донбасса Где ответственность за это ? Нет и не будет Ахметик прихватил почти весь рынок эл.снабжения Где Антимонопольный ? Где новое законодательство по рынку эл.энергии Не може так быть чтобы пару человек владели всеми стратегическими ресурсами.. Никто ничего не предпренимает против этой монополии и предпринимать не собирается Нам , лучше , расскажут о беглом суде Чаусе..или ещё какую то мыльную оперу придумают... ...Не страна , а шапито...
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01.06.2021 11:14 Відповісти
 
 