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Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення. ВIДЕО

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Відбір студентів для навчання в Президентському університеті майбутнього на першому етапі відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дом" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз розглядається питання про відбір талантів. Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення, поглиблених знань, креативності, здатності довести, що людина є найкращою. Це найбільший критерій. Ми будемо стартувати із ЗНО як елемента ранжування - з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї 300-тисячної армії випускників ми оберемо 20 талановитих", - розповів міністр.

За його словами, спочатку за ЗНО відберуть 1-2 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старт навчання в президентському Університеті майбутнього заплановано на 1 жовтня 2023 року: буде шість освітніх напрямів, - Шкарлет

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Топ коментарі
+37
Телеканал "Прямий"

Зеленський заявив про створення президентського університету у Києві. Тож ми вирішили допомогти президенту з вибором майбутнього ректора для навчального закладу. Як гадаєте, хто з цих кандидатів зміг би впоратись із такою посадою?



Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления - Цензор.НЕТ 1436
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01.06.2021 08:53
+35
Воинствующие тупорылые БиоОсоби. Универов в Украине мало? Бабло скрысить и пиар Зеленскому тупому лжецу из воздуха нарисовать.
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01.06.2021 08:52
+32
Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення - Цензор.НЕТ 334 Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення - Цензор.НЕТ 9226
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01.06.2021 09:08
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а не лучше эти деньги вложить в уже существующие университеты, политех киевский и львовский, Кармазина , могилянку !? и что это за лучшие дети? а теперишние студенты это не люди майбутнього?! и почему президентский университет, может государственный ведь строится за государственные деньги!
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01.06.2021 09:56 Відповісти
Вот видите, Вы мыслите стандартно!
Вам это "университет" не грозит!
Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення - Цензор.НЕТ 9389
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01.06.2021 23:16 Відповісти
Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення, поглиблених знань, креативності, здатності довести, що людина є найкращою. Це найбільший критерій. Джерело: https://censor.net/ua/n3268647
Таке враження, що цей університет заснували до 2019 року, принаймі випускників креативних у владі хоч відбавляй)
Упродовж першого року президентства В. Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із В. Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами В. Зеленського чи його оточення отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в «Студії Квартал 95».

Працюють в Офісі Президента:
Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш В. Зеленського) - Керівник Офісу Президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - Перший заступник голови Офісу Президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - Заступник Керівника Офісу Президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник Президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента
В органах безпеки:
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сивохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - екс радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - Голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівник прес-служби «Студії Квартал 95») - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Народні депутати України:
Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95») - народний депутат України
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України
Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України
Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - Перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука) - народний депутат України
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині) - народний депутат України
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН) - народний депутат України
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги «Студії Квартал 95») - народний депутат України
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом») - народний депутат України
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала») - народний депутат України
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху») - народний депутат України
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із «Студією Квартал 95») - народний депутат Україниhttp://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:za-rik-na-derzhavnykh-posadakh-opynylysia-ponad-30-kvartalivtsiv-i-ikh-znaiomykh
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01.06.2021 10:02 Відповісти
Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення - Цензор.НЕТ 967
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01.06.2021 10:04 Відповісти
Был такой анекдот. Разговаривают два мальчика:
- Привет, ты где учишся?
- В интернате, а ты?
- В интернете.
Это я к тому, что для особо одарённых абитуриентов с нестандартным мышлением, аудитории и парты не нужны. К ним применим индивидуальный подход и дистанционная форма обучения. А эти потуги создать некий царскосельский лицей, известно чем заканчиваются...Проходили уже.
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01.06.2021 10:25 Відповісти
Нестандартне мисленпя???
Це як в зеленського та голохвастова???
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01.06.2021 10:48 Відповісти
У Кивы тоже нестандартное.
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01.06.2021 13:27 Відповісти
Читай: відсутність мислення.
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01.06.2021 11:10 Відповісти
Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення - Цензор.НЕТ 5908 у нас таких 73%
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01.06.2021 11:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
І не кажіть! 73% патріотів, що не повелися на армовірський розвод Бариги й Мертветчука.
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01.06.2021 11:27 Відповісти
Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення - Цензор.НЕТ 9601 це точно
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01.06.2021 11:32 Відповісти
Як тобі живеться, подоляцька курвочка?
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01.06.2021 12:09 Відповісти
Ну ви, явно входите в число, що повелись на "розумні дії" нелоха! Мабуть мислив не тим місцем!
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01.06.2021 14:10 Відповісти
коментар відмічено як спам
Яким місцем треба думати, щоби топити за баригу, корупціонера та колаборанта з 5% народної підтримки?
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01.06.2021 14:53 Відповісти
Звичайно, краще топити за гнусявого блазня, який Україну порівнює з повією. Патріоти срані, де ви взагалі такі беретеся? Ні розуму ні логічного мислення.
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01.06.2021 23:48 Відповісти
Хиба ж тобі з куриними мізками зрозуміти, тим паче проаналізувати!!
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01.01.2022 13:42 Відповісти
Загубись, пліснява гидотна!)))
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01.06.2021 23:19 Відповісти
лохам, которые в 2019 повелись на зеленую лапшу про "конец эпохи бедности" теперь приготовили очередную лапшу про "университет будущего" Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення - Цензор.НЕТ 2098 ... но главное это сумма, которую из кармана украинцев зеленый янелох пустит на эту аферу - 7,3 миллиарда гривень... и это в тот момент, когда в университете им.Т.Шевченко текут потолки в аудиториях и зимой в классах студенты сидят в неотапливаемых помещениях... очередное зеленое кидалово...
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01.06.2021 11:22 Відповісти
Питання навіщо створювати якусь бурсу ***********, якщо є дієвий механізм заохочення кращих студентів інститутів, він називається "преЗедентська стипендія"
Я розумію що зелох хоче увійти в історію не тільки як безхребетне ЧМО яким прикривається грабуючи та знищуючи суверенітет України, а як ЛІЧНОСТЬ яка побудувала Університет
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01.06.2021 12:01 Відповісти
А ректором этой синагоги должен быть,или папа Саша,или мама Рима (проректор).
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01.06.2021 19:40 Відповісти
Залох, просто хоче, під побудовою нового «Сколково» вкрасти ще грошенят.
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01.06.2021 23:52 Відповісти
Тобто, Києво-Могилянська академію і всі інші-в топку! Треба створити велику таку єшиву для маланців за державний кошт, щоб виховувати еліту. Чергова порція сечі га голови тупим хахлам.
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01.06.2021 12:07 Відповісти
Кловунов і жоглерів будуть набирати, а ще фокусників. Останні знають най..бувати, жонглери жоглювати даними, а кловуни президентами бути. Га-га.
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01.06.2021 13:20 Відповісти
Значит университет будет, а мышления там не будет. А что будет? Будет , как и все у зеленых -фейк. балаган, цирковое представление..
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01.06.2021 20:10 Відповісти
похоже зеленский решил хапнуть киевской земли под шумок
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01.06.2021 20:28 Відповісти
І Киву в ректори!
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01.06.2021 21:02 Відповісти
Соломонів університет №2?
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01.06.2021 21:38 Відповісти
Каждая идея должна пройти экспертизу : насколько идея целесообразна , да вообще разумна ли ... Эти мрази ставят народ перед фактом , что они уже приняли решение потратить бюджетные деньги , чтобы они не достались армии или голодным пенсионерам ...
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01.06.2021 21:47 Відповісти
Їм байдуже на думку українців, вони просто дуже хочуть ще побільше вкрасти.
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01.06.2021 23:54 Відповісти
Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления.

ххх
Уж не ты ли, плагиатор примерил на себя костюм приемной комиссии?
Известно ли тебе, недоумок, что качество образования обеспечивают не "нестандартное мышление", а преподавательский состав плюс материально-техническая база?
Или ты, козел, думаешь что достаточно будет "нестандартно мыслящим" дать прочесть не твою работу и все образуется?
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01.06.2021 21:50 Відповісти
А хтось, мабуть, вастаргаєцца...цікаво...який відсоток?...
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01.06.2021 22:13 Відповісти
Тобто, півшостий наркоман - підходить ідеально!
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01.06.2021 23:09 Відповісти
Короче, создадут некое учебное заведение, в котором будет царить неформальная атмосфера и креатив, в котором будет приветствоваться и поощрятся нестандартное мышление и вуаля: университет начнет штамповать украинских Масков, Джобсов, Цукербергов!
Но только вот есть одна проблема: все эти люди, получили обычное себе классическое (в современном понимании) образование.
Колледжи, университеты, Гарвард, Стэнфорд, Массачусетс...
Сплошная серость, никакого полета мысли и креатива.
А потом, для того что бы стать теми, кем они являются, эти люди пахали 24/7/365
Вот как то так.

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01.06.2021 23:37 Відповісти
Зелені можуть штампувати тільки блазнів (Зеленський), дебілів (Мілованов), науковців з списаними роботами (Шкарлет). А потрібна їм земля, а ВУЗ то вже другорядне. Колишні президенти їздять по світу з лекціями. А ВаЗелін розуміє, що його не запросять і тому буде читати лекції у СВОЄМУ ВУЗІ.
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02.06.2021 10:26 Відповісти
бубочка мальчигизбудущего ???
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02.06.2021 08:35 Відповісти
А рехферєндум по універу слабо провести? Я за цю витівку жаби зеленої платити відмовляюся!
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02.06.2021 08:38 Відповісти
Університет майбутнього - хороша назва для науково-фантастичного твору. Якийсь Азімов міг би скористатись.
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02.06.2021 09:26 Відповісти
назвою, а не університетом
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02.06.2021 09:27 Відповісти
ВУЗ за 7 млрд. на 16 га. землі на ВДНГ в Києві для 20 найбільш талановитих дітей? Я вже знаю перших студентів! І спочатку для студентів побудують гуртожитки котеджного типу, чи аналогічні будинки для викладачів? А ректором буде, після відставки, Шкарлет, а почесним президентом - ВаЗелін...
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02.06.2021 10:22 Відповісти
Дорогой Шкарлет, а с каких хренов-бубликов самые талантливые попрутся в эту новостройку?
Туда преподавать передут профессора из Оксфорда и МТИ?
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02.06.2021 11:32 Відповісти
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