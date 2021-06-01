У 2020-2021 рр. співробітники МВС розшукали 14,6 тис. зниклих дітей, 330 врятували під час пожеж та 110 на водоймах, - Аваков. ВIДЕО

1 червня в Україні і світі відзначають День захисту дітей. Він покликаний захистити малюків від бід, з якими вони стикаються у багатьох країнах світу. Величезну роль у захисті і порятунку маленьких громадян України відіграють співробітники МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.

"1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, згадуємо про найслабших і водночас найважливіших для майбутнього нашої країни України. З майже 42 млн її населення понад 7 млн - це діти. Нацполіція перебудовує систему ювенальної поліції. Про захист і порятунок дітей співробітниками МВС у 20/21 це відео", - написав міністр.

Так, згідно з даними МВС, у 2020/2021 роках співробітниками МВС були знайдені 14 659 зниклих дітей, 330 дітей були врятовані під час пожеж, 110 - на водоймах.

Крім того, дітям з окупованих РФ територій було видано 150 тисяч документів.

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За цей час були запущені проєкти Е-малятко та спільний з "Київстар" проєкт з пошуку дітей.

Також МВС впроваджувалися різні спортивні та соціальні проєкти для дітей: "Безпечна школа", "Відповідальність починається з мене!", "Стоп, шкільний булінг", "Маю право бути собою", "Будуємо майбутнє разом!", "Відкриті уроки з футболу", "Спорт для кожного", "Безпека дітей у кіберпросторі" тощо.