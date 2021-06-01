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"Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини. ВIДЕО
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Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав "бидлотою" активістів руху "Зупини лося" через зауваження про неправильну парковку автомобіля його дружини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Камельчук звинуватив активістів "Зупини лося", які розмістили на лобовому склі автомобіля спеціальну наклейку, в пошкодженні його власності, хамстві і погрожував учасникам руху судом.
Повний випуск програми "Зупини лося".
Топ коментарі
+93 Tema9
показати весь коментар01.06.2021 10:49
+81 товарищ Маузер 2
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+76 Fizko Kyiv
показати весь коментар01.06.2021 10:51
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Будь ласка, зачекайте...
ахахахахахх)))
больше, больше говна ЗЕбилам, пока ушами вытекать не начнёт)))
Зебилам нравится!
Ибо каждый, кто вот ЭТО выбрал, такой же: чуть образован, слегка воспитан, изрядно быдловат, вороват, пох@ист, нигилист, халявщик и брехло.
Так что, Зебил как в зеркало смотрится!
сборище тупых мразей
укажите на противоречия, господин цицерон
новиє ліца радуют новізной
Чи може вони спец агенти ?.
Клоунам варто навчитись просто не відкривати свої тупі роти на камери
надеюсь быдло довольно?
https://ibigdan.livejournal.com/26785315.html
Классные у нас законодатели, которые не знают законов...
только если ты - депутат
резатьпи...дить
можно даже ногами
один что лезет в личное пространство другой за то что хам дорвавшийся до кормушки
но я в бы если надо остановился и включил аварийку - все живые люди
живи сам и дай жить другим
P.s... партія бидла такого самого як і президент...