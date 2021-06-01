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порушення (432) паркування (130) ПДР (362) Камельчук (37)

"Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини. ВIДЕО

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Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук назвав "бидлотою" активістів руху "Зупини лося" через зауваження про неправильну парковку автомобіля його дружини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Камельчук звинуватив активістів "Зупини лося", які розмістили на лобовому склі автомобіля спеціальну наклейку, в пошкодженні його власності, хамстві і погрожував учасникам руху судом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Камельчук: Вакцинація вже несе смерть, її просувають фантастичні маркетологи

Повний випуск програми "Зупини лося".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Проституция отбирает энергию. В ведических науках так написано", - "слуга народа" Камельчук. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+93
Набрід гівна, а не партія!
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01.06.2021 10:49
+81
100%.. бидлота....з посвідченням депутата...
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01.06.2021 10:50
+76
Вибір мудрава наріду, ****
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01.06.2021 10:51
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Набрід гівна, а не партія!
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01.06.2021 10:49 Відповісти
Вибір мудрава наріду, ****
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01.06.2021 10:51 Відповісти
ани фсе пресиденты!!!!
ахахахахахх)))
больше, больше говна ЗЕбилам, пока ушами вытекать не начнёт)))
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01.06.2021 11:49 Відповісти
ошибаетесь, батенька!
Зебилам нравится!
Ибо каждый, кто вот ЭТО выбрал, такой же: чуть образован, слегка воспитан, изрядно быдловат, вороват, пох@ист, нигилист, халявщик и брехло.
Так что, Зебил как в зеркало смотрится!
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01.06.2021 13:18 Відповісти
Ага, ага! В тому числі Червоноград Львівська обл. Любуйтесь тепер.
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02.06.2021 07:22 Відповісти
Согласен!НО!у них самый большой рейтинг !почему?ведь везде и все хуже и хуже .
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01.06.2021 12:44 Відповісти
Зомбоящик і людська недооцінка витівок ЗЄшобли, сер!
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01.06.2021 12:50 Відповісти
Лаiна
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01.06.2021 15:33 Відповісти
"Пани мої дрібнесенькі а воші як бібки"...?!"Не дай Бог з Івана Пана!"
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01.06.2021 20:12 Відповісти
100%.. бидлота....з посвідченням депутата...
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01.06.2021 10:50 Відповісти
Вот...согласен. Бьідло. 73-х процентное патентованное. Скот медалированньій.
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01.06.2021 10:50 Відповісти
Вибрали хай їдять і радіють.
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01.06.2021 10:52 Відповісти
этих зеленых клоунов уже скучно комментировать.
сборище тупых мразей
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01.06.2021 10:50 Відповісти
а ну этот - одиознейший конь
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01.06.2021 11:36 Відповісти
качура, бужанский, агрохимия, безугла, блохер санек, уволенньіе шевченко с дубинским и т.д - не лучше
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01.06.2021 11:40 Відповісти
вы перечислили все украинские фамилии.
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01.06.2021 11:45 Відповісти
отличный образчик логики.
укажите на противоречия, господин цицерон
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01.06.2021 11:57 Відповісти
я понимаю шо мы насыпали Кавказ, но Арахамия как-то не особо укр. фамилия?
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01.06.2021 12:16 Відповісти
Дубинський прізвище може і українське, але по факту ... "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 8965
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02.06.2021 11:53 Відповісти
скільки талановитих та креативних людей привів зюзя у владу!
новиє ліца радуют новізной
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01.06.2021 10:52 Відповісти
Землю скоро продадуть , це тільки начало, мудрий народ.
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01.06.2021 10:55 Відповісти
Що саме не так з продажем землі?
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01.06.2021 11:01 Відповісти
Ваша земля.Хочете продаєте а хочете ні.Ось такі справи.
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01.06.2021 11:48 Відповісти
А не хочете продавати - ми йдем до вас.
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01.06.2021 12:09 Відповісти
Це чудово демонструє рівень бидлоти зі слуг урода. Але більшості мудрому наріду на це покласти, тому що десь 80% є таким же самим бидлом як і цей урод зі слуг.
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01.06.2021 10:59 Відповісти
Люмпен вкрав трохи грошей, прикупився - і він уже пан. А може граф?
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01.06.2021 11:00 Відповісти
Може і князь
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01.06.2021 11:03 Відповісти
Яка ж мерзота...
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01.06.2021 11:01 Відповісти
в тёмном переулке чары волшебной корочки перестают действовать и ты становишся простым смертным.......
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01.06.2021 11:02 Відповісти
Лоси дают отпор
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01.06.2021 11:02 Відповісти
"Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 6099
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01.06.2021 11:03 Відповісти
хлопчиня з свинячими очима, дякуючи моні став недоторканим всім. і законом і правом , однис словом, царком. судячи по ТВ і деяким діям, це сама паскудна та безсовісна людина в сн. і ще галя, його соратник. що вибрав мудрій нарід, те й маємо. добре що хоч 27% нормальних ще залишилось в Україні. надія ще є.
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01.06.2021 11:04 Відповісти
27% це і ті хто голосував за ОПЗЖ та інших проросійських вони теж нормальні???
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01.06.2021 14:11 Відповісти
не потрібно шукати погане в кожному слові. я голосував за пороха і не скриваю цього. а якби був вибір моня і яник то за яника. той хоч чогось боявся а ці...... (беспредельщики)
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01.06.2021 14:43 Відповісти
С быдла та в паны это критично срывает мозг
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01.06.2021 11:04 Відповісти
какой народ, такие и депутаты...
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01.06.2021 11:04 Відповісти
Очередной "финский лесник" с волосатым ипальником, но пустым котелком
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01.06.2021 11:05 Відповісти
фу чмо! ему по существу, а оно переходит на личности "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 1394
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01.06.2021 11:11 Відповісти
Вот на этом месте очень правильно было бы кулаком -- да и в морду того слуги. А потом ботинками по брюху малость отдубасить. Для появления правильных мыслей в голове.
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01.06.2021 11:22 Відповісти
Я давно вважаю, що якби ЗупиниЛося ходили на зйомки з бітою - кількість переглядів їх відео виросли б в рази "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 5377
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01.06.2021 11:25 Відповісти
И выдать ему удостоверение на право применения биты. В ответ на тыканье удостоверения зетипилла - свое в ответ - а опосля битой по макитре.
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01.06.2021 18:17 Відповісти
Нада было ему на машине нацарапать надпись: "Путин *****" "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 1359
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01.06.2021 11:30 Відповісти
а ксиву народнЫка в жопу засунуть "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 1865
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01.06.2021 11:30 Відповісти
І ось така мразота як Камельчук ходить по телеканалах розказує як треба жити, вчить приймає для нас закони. Не слуги а якась сволота.
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01.06.2021 11:34 Відповісти
Ему его корочка что-то последнее время не помогает, может он думал что это "волшебная палочка" то его на съезд "Слуг народа" не впускала охрана (https://www.youtube.com/watch?v=IVuXCtiXLF8), то журналистам без толку тыкает, бестолковый депутат с такой же корочкой))))))))) "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 7153
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01.06.2021 11:36 Відповісти
Руде одоробло, та й годі
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01.06.2021 11:38 Відповісти
а Ві знаєте таке як службова необхідність )) ну певно дружина працює на пів ставки в дурці, і чекає на клієнта(муженька) в машині.
Чи може вони спец агенти ?.
Клоунам варто навчитись просто не відкривати свої тупі роти на камери
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01.06.2021 11:44 Відповісти
ЭТО НЕ ДЕПУТАТ, ЭТО ЛЕШИЙ КАКОЙ ТО !)
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01.06.2021 11:45 Відповісти
Стоит куску гамна обзавестись ксивой и он начинает ее тыкать во все самые непристойные места. Выбор достойный своего народа
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01.06.2021 12:15 Відповісти
пару раз дати по ...балу камельчуку дозволено кожному і всюди.
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01.06.2021 12:16 Відповісти
++++++++++++
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02.06.2021 06:22 Відповісти
быдло выбрало быдло
надеюсь быдло довольно?
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01.06.2021 12:24 Відповісти
И это пишет небыдло. Фигею от мозгов соевых. "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 3404
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01.06.2021 12:39 Відповісти
Хто більше небидло - "соєві" Ада Роговцева, Дмитро Павличко і Оксана Забужко чи "зелені" Потап і Манатік?))
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01.06.2021 12:41 Відповісти
кто тебе сказал что ты небыдло?
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01.06.2021 12:45 Відповісти
Правильно, вася, фигей. От твоих мозгов не пофигеешь. Нету их, твоих мозгов-то. Твой выбор в 19-м - прямое тому подтверждение. Спрошу так, для очистки совести, вдруг у тебя хоть не мозг, но какие-то нейроны к черепушке прилипли: ты осознаешь теперь, что Голобородько из сериала, снятого на кацапские деньги, и зеленский, писюнист и наркоман - это совершенно разные люди? Ты понимаешь, что тебя вдул Беня Коломойский как распоследнего лоха? А до тебя дошло, что в дерьме, которым ты жиденько обделался, вся страна теперь тонет?
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02.06.2021 08:29 Відповісти
І от з цим депутатським лайном українці прагнуть європейську перспективу-дуже смішно
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01.06.2021 12:28 Відповісти
То це ж один з "титульних" - корінний львів"янин. Що не так?
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01.06.2021 23:47 Відповісти
"Ви торкнулися моєї власності!" Про яку власність ВОНО каже, адже цієї машини у нього в декларації нема. У нього в декларації, в графі "Транспортні засоби" - пусто. https://public.nazk.gov.ua/documents/c139d351-5a96-4d14-8f34-f0be7a9f5bca
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01.06.2021 12:30 Відповісти
Значить збрехав у декларации, а це суд, треба подавать та зверунутися за допомогою в ЕС)
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01.06.2021 13:42 Відповісти
В любой дискуссии о культуре и воспитании кто кого первым обозвал быдлом, тот и интеллигент.

https://ibigdan.livejournal.com/26785315.html
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01.06.2021 12:39 Відповісти
Бидлота????? Ну от ти ***** і просрав своє ....Зеленський як що оце чмо буде і далі в твоїй більшості і і інщі чмо подібні цьому Ти будеш на рівні зними...Фільтруй гівно своєї політичної сили...а то втопнеш в ньому .. і швидко... Камельчук своє посвідчення депутата краше засунь в глубоку кишеню щоб в слідуючий раз тобі його не засунили ще глубщі порожнини твоєї гівняної особи Що суки страх втратили...???Значить треба вас знов за яйця і об вугол верховної ради головою
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01.06.2021 12:46 Відповісти
Тупа зелена битлота захопила владу в країні . Далі буде тільки гірше, вони будуть триматися за цю владу посинілими пальцями.
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01.06.2021 12:55 Відповісти
у меня есть соседка . которая на лавочке у подьезда бабам ****** что на донбасе два села воюют друг с другом и что военный сбор берут не по закону --- вот такая быдлота и голосовала за зеленую плесень --- ее бы ****** об ту лавочку так не позакону будет . А ЧТОБ ТАКОГО НЕ БЫЛО НУЖЕН ЗАКОН --- КТО ОТРИЦАЕТ ВОЙНУ С РФ ПУБЛИЧНО --- ШТРАФ . А ЗА ВТОРОЙ РАЗ ОТПРАВЛЯТЬ НА ДОНБАС ОКОПЫ РЫТЬ И КАРТОШКУ ЧИСТИТЬ . чтоб такая падла у подьезда больше такого не ляпала . а теперь еще и на большую квартплату стала **** жаловаться --- жри баба валя с подругами теперь чтоб ты подавилась ..
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02.06.2021 06:39 Відповісти
Не витримав зелений депутат і сказав правду, бо він дійсно вважає наш вумний нарід бидлом. І тут треба було б з ним посперечатись, але не буду, бо цей же нарід за того ж Зеленського і Камельчука знов проголосує на наступних виборах. І от скажіть хіба цей Камельчук не правий, хіба більшості не байдужі от такі заяви народних депутатів. Все одно ж проголосують за це лайно.
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01.06.2021 13:03 Відповісти
РЕСПЕКТ парням из проекта "Зупини лося"! Вы красавцы). А Камильчук - это бородатая кончита) Камильчуку уже давно надо набить рыло)
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01.06.2021 13:27 Відповісти
активисты-провокаторы? никакого права не имеют что либо клеить
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01.06.2021 13:31 Відповісти
Камельчук, засохни... быдло... "Бидлота, блін. Ви торкнулися моєї власності! Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" - "слуга народу" Камельчук у відповідь на зауваження про неправильне паркування автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 2003
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02.06.2021 08:32 Відповісти
Таким ублюдкам надо их ксивы засовывать в их же жопы, причем не скручия в трубочку.
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01.06.2021 14:16 Відповісти
"ви нашкодили приватному майну" =))) Яке тупе лайно
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01.06.2021 15:06 Відповісти
Виходить він слуга бидлоти? Це так слуга про свого хазяїна? Заховай ксіву, бо б'ють не по ксіві, а по наuлій, бородатій морді.
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01.06.2021 15:28 Відповісти
члєнограй Зеленський та його гівнодепутат
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01.06.2021 15:35 Відповісти
Вы только задумайтесь . если неадекватные элито -челы ложат Куй при замечании съемке на камеру.. То как может этОт ржавый дроздобород вести без камеры тыча корочку которую хочется засунуть в Анус глубоко по закону.....Я цука жалею что я голосовал за зеленую нечисть.
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01.06.2021 15:36 Відповісти
в одной ватной группе Одессы, сегодня знатный вой с болот, там зелебобики воют, их Слуга, бородатая рестораторша и любитель узкого мира, рейдернул их на90 % построенный дом, высотный ... Они как Бубочка учил даже скейч сбацали на тему. Группа -****** Одесса, кто хочет послушать вой с болот.
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01.06.2021 16:50 Відповісти
"Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!"

Классные у нас законодатели, которые не знают законов...
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01.06.2021 16:50 Відповісти
Так оно и есть быдлота,причём настолько тупая,что и само этого не понимает...
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01.06.2021 17:32 Відповісти
Ну как он поймет? Он же тупой.
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02.06.2021 08:35 Відповісти
"Зупинка на дві хвилини дозволена всюди!" (C)
только если ты - депутат
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01.06.2021 18:11 Відповісти
Он даже на фоне депутатов конченый....
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01.06.2021 18:28 Відповісти
Тю,так в чому проблема,спустили б йому всі чотири колеса,це теж не злочин.Дивилися, коментували,і кепкували з нього, коли би він їх качав.
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01.06.2021 18:57 Відповісти
время от времени нерадивых слуг надо немножко резать пи...дить
можно даже ногами
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01.06.2021 19:12 Відповісти
Судячи по бороді цей лось прихильник рускава міра
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01.06.2021 19:13 Відповісти
Это чёрт такой?
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01.06.2021 19:15 Відповісти
шо один мудак шо другой
один что лезет в личное пространство другой за то что хам дорвавшийся до кормушки
но я в бы если надо остановился и включил аварийку - все живые люди
живи сам и дай жить другим
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01.06.2021 21:36 Відповісти
Тупое -деревенское быдло обзывает людей быдлом
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01.06.2021 21:59 Відповісти
зебілоїди. 8888. номерок "блатной". Понавибирали. І ось ця наволоч приймає ЗАКОНи.
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01.06.2021 22:27 Відповісти
Рижобороде ЗеЧМО....Просто повне Дно. Таке саме "Достоїнство" як діючий(тимчасово) Президент, який, також, ЗеЧМО

P.s... партія бидла такого самого як і президент...
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01.06.2021 23:49 Відповісти
какая гнусь этот камельчук, так и охота рыжей мордой в общественном туалете пол протереть
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02.06.2021 06:07 Відповісти
зеленский отброс
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02.06.2021 08:08 Відповісти
 
 