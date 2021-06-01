Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні на пленарному засіданні відбулася словесна перепалка між народними депутатами "ЄС" і спікером ВР Дмитром Разумковим.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Коли Разумков поставив на голосування питання скорочення термінів підготовки законопроєкту 5589 і включення законопроєкту 5554, до трибуни підійшли троє депутатів "ЄС" В'ятрович, Княжицький і Парубій і почали говорити спікеру про те, що комітет на розглядав законопроєкти і їх включення до порядку денного є порушенням регламенту, на що Разумков, підвищивши голос, попросив не вчити його регламенту: "Коли Ви 17 разів ставили на голосування, то не Вам мені розповідати про регламент".
Ці слова деякі депутати зустріли оплесками.
Коли голосування щодо проєкту закону 5554 провалили, голова ВР заявив: "На відміну від вас, я не ставлю на повторне - без будь-якого другого, третього, п'ятнадцятого двадцять третього".
Будь ласка, зачекайте...
Прикольно вы, боты , лажаете)
Зелена логіка.
Источник: https://censor.net/ru/v3268704
Младорыг Разумков косит под идиота, приравнивая повторные голосования к голосованию в зале по законам, которые не прошли комитеты, что предусматривает регламент.
Отже, реванш сьогодні не пройшов. Законопроекти про знищення єдиної державної мови провалили.
«За» настиснули свої кнопки 204 депутати.
172 - слуга народу.
15 - ОПЗЖ
7 - За Майбутнє.
Решта - позафракційні.
Насправді 204 голоси - це ДУЖЕ БАГАТО. Це перепис тих депутатів, які були готові знищити мову, а отже і знищити країну.
Ще більша ганьба - це депутати що подали законопроекти 5554 та 5554-1.
Це Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Олександр Санченко, які де-факто стали локомотивами можливої русифікації України.
Сьогодні завдяки КОЖНОМУ З ВАС навалу слуг Зеленського вдалось зупинити. Кожен ваш репост, коментар, допис, кожне слово - зупинило повернення країни в часи Януковича.
Проте, це не перший і не останній напад зелених на МОВУ. Таких нападів ще буде дуже багато. Потураєв вже заявляв, що готуються й інші законопроекти. Тому маємо бути пильними і одразу давати бій колаборантам.
Окремо хочу подякувати Mykola Kniazhytsky, Volodymyr Viatrovych та Андрій Парубій за те що безпосередньо в залі вказували Разумкову та слугам на їхню ганьбу.
Боротьба за мову та Україну триває!
Тримаємо стрій та оборону!
Дитячі якісь , висновки . Вам би ще в пісочниці бавитись , слуги .! .