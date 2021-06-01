Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування". ВIДЕО

Сьогодні на пленарному засіданні відбулася словесна перепалка між народними депутатами "ЄС" і спікером ВР Дмитром Разумковим.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Коли Разумков поставив на голосування питання скорочення термінів підготовки законопроєкту 5589 і включення законопроєкту 5554, до трибуни підійшли троє депутатів "ЄС" В'ятрович, Княжицький і Парубій і почали говорити спікеру про те, що комітет на розглядав законопроєкти і їх включення до порядку денного є порушенням регламенту, на що Разумков, підвищивши голос, попросив не вчити його регламенту: "Коли Ви 17 разів ставили на голосування, то не Вам мені розповідати про регламент".

Ці слова деякі депутати зустріли оплесками.

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Коли голосування щодо проєкту закону 5554 провалили, голова ВР заявив: "На відміну від вас, я не ставлю на повторне - без будь-якого другого, третього, п'ятнадцятого двадцять третього".