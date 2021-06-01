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ВР (11723) Княжицький (84) Парубій (1218) В'ятрович (236) Разумков Дмитро (1449)

Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні на пленарному засіданні відбулася словесна перепалка між народними депутатами "ЄС" і спікером ВР Дмитром Разумковим.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Коли Разумков поставив на голосування питання скорочення термінів підготовки законопроєкту 5589 і включення законопроєкту 5554, до трибуни підійшли троє депутатів "ЄС" В'ятрович, Княжицький і Парубій і почали говорити спікеру про те, що комітет на розглядав законопроєкти і їх включення до порядку денного є порушенням регламенту, на що Разумков, підвищивши голос, попросив не вчити його регламенту: "Коли Ви 17 разів ставили на голосування, то не Вам мені розповідати про регламент".

Ці слова деякі депутати зустріли оплесками.

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Коли голосування щодо проєкту закону 5554 провалили, голова ВР заявив: "На відміну від вас, я не ставлю на повторне - без будь-якого другого, третього, п'ятнадцятого двадцять третього".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Ну, да, відповідь Разумкова у стилі " А у вас негрів лінчували". Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 2306
Зелена логіка.
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01.06.2021 11:58
+21
Мальчик в шортиках уже даже не шифруется.
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01.06.2021 11:52
+20
" ... к трибуне подошли трое депутатов "ЕС" Вятрович, Княжицкий и Парубий и начали говорить спикеру о том, что комитет НЕ рассматривал законопроекты и их включение в повестку дня является нарушением регламента."

Источник: https://censor.net/ru/v3268704

Младорыг Разумков косит под идиота, приравнивая повторные голосования к голосованию в зале по законам, которые не прошли комитеты, что предусматривает регламент.
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01.06.2021 12:10
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Мальчик в шортиках уже даже не шифруется.
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01.06.2021 11:52 Відповісти
"я не ставлю на повторное - без какого-либо второго, третьего, пятнадцатого, двадцать третьего" Как это, как это, как это?
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01.06.2021 11:54 Відповісти
Справка о чем / про что?
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01.06.2021 12:40 Відповісти
https://www.stopfake.org/ru/fejk-kazhdyj-vtoroj-v-rade-prestupnik-i-psih/
Прикольно вы, боты , лажаете)
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01.06.2021 13:00 Відповісти
так что Парубий сказал за свои "17 раз" ? Или просто обтерся?
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01.06.2021 11:55 Відповісти
Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 4616
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01.06.2021 14:53 Відповісти
Ну, да, відповідь Разумкова у стилі " А у вас негрів лінчували". Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 2306
Зелена логіка.
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01.06.2021 11:58 Відповісти
Мне зелёные противны, но разумков прав, в предыдущей Раде тоже ставили по несколько раз на голосование.
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01.06.2021 12:59 Відповісти
Когда заставили ватаноидов принимать проукраинские законы,а тут все наоборот
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01.06.2021 13:36 Відповісти
Парубий тот ещё убогий, был очень выгоден папередникам. Разумков хитренький приспособленец..."ни рыба ни мясо".
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01.06.2021 11:59 Відповісти
Он часто делает высказывания, которые идут в разрез с политикой партии, думаю в будущем у него будет отдельный от слуг политический проект.
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01.06.2021 12:15 Відповісти
Очень робко и в случае чего петлять начинает....амёба.
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01.06.2021 12:20 Відповісти
Боюсь это черта всех действующих политиков.
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01.06.2021 12:57 Відповісти
Щось москаликами запахло на форумі. Парубій їм не до вподоби Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 3301
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01.06.2021 12:05 Відповісти
" ... к трибуне подошли трое депутатов "ЕС" Вятрович, Княжицкий и Парубий и начали говорить спикеру о том, что комитет НЕ рассматривал законопроекты и их включение в повестку дня является нарушением регламента."

Источник: https://censor.net/ru/v3268704

Младорыг Разумков косит под идиота, приравнивая повторные голосования к голосованию в зале по законам, которые не прошли комитеты, что предусматривает регламент.
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01.06.2021 12:10 Відповісти
Андрій Смолій

Отже, реванш сьогодні не пройшов. Законопроекти про знищення єдиної державної мови провалили.

«За» настиснули свої кнопки 204 депутати.

172 - слуга народу.
15 - ОПЗЖ
7 - За Майбутнє.
Решта - позафракційні.

Насправді 204 голоси - це ДУЖЕ БАГАТО. Це перепис тих депутатів, які були готові знищити мову, а отже і знищити країну.
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01.06.2021 12:14 Відповісти
Особиливо ганебною була поведінка Разумкова - не зважаючи що голосування була прямим ПОРУШЕННЯМ регламенту - він наполегливо ставив на голосування та просив ПІДТРИМАТИ прокремлівські законопроекти.

Ще більша ганьба - це депутати що подали законопроекти 5554 та 5554-1.
Це Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Олександр Санченко, які де-факто стали локомотивами можливої русифікації України.

Сьогодні завдяки КОЖНОМУ З ВАС навалу слуг Зеленського вдалось зупинити. Кожен ваш репост, коментар, допис, кожне слово - зупинило повернення країни в часи Януковича.
Проте, це не перший і не останній напад зелених на МОВУ. Таких нападів ще буде дуже багато. Потураєв вже заявляв, що готуються й інші законопроекти. Тому маємо бути пильними і одразу давати бій колаборантам.
Окремо хочу подякувати Mykola Kniazhytsky, Volodymyr Viatrovych та Андрій Парубій за те що безпосередньо в залі вказували Разумкову та слугам на їхню ганьбу.
Боротьба за мову та Україну триває!
Тримаємо стрій та оборону!
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01.06.2021 12:14 Відповісти
Так Потураєв - головний ідеолог зелених .
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01.06.2021 17:27 Відповісти
Я так понимаю зекретины провалили антиукраинский закон?так держать,дегенераты зелёные!)
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01.06.2021 12:10 Відповісти
Тобто - якщо ви колись порушували регламент , то і нам тепер можна . То чим ви кращі Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 7405 .. ?
Дитячі якісь , висновки . Вам би ще в пісочниці бавитись , слуги .! Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 4218 .
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01.06.2021 12:14 Відповісти
... "в пісочниці" у внутрішньому тюремному дворику (уточнюю) Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 6515
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01.06.2021 12:19 Відповісти
Ну в песочнице они не будут играться, а какаяразница из всех щелей прет.
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01.06.2021 13:46 Відповісти
И вот что здесь можно возразить? Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 4174
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01.06.2021 12:15 Відповісти
Такое голосование зерыги провалили)теперь наблюдаем тут знатную свинособачью истерию))))
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01.06.2021 12:19 Відповісти
Красиво, тактично
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01.06.2021 12:19 Відповісти
Разумкова ето кацапская консерва
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01.06.2021 12:54 Відповісти
Справедливости ради, регламент ВР в свое время так или иначе нарушали все спикеры ВР. Так что ни Разумков, ни Парубий тут не являются исключением.
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01.06.2021 13:19 Відповісти
Речь идёт о том, что занопроект не рассматиривался в комитете и не может выноситься на голосование.
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01.06.2021 13:36 Відповісти
Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 8311
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01.06.2021 14:59 Відповісти
Вкотре спостерігаємо хто зараз є справжніми націоналістами і відстоює саме Українські інтереси в ВР.
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01.06.2021 15:04 Відповісти
Дави порохоботов,красава,когда эти мрази принимали закон о штрафах бизнеса и конфискации майна в обход судебной системы они наплевали на конституцию и интересы избирателей,а теперь они регламент начали читать.
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01.06.2021 17:47 Відповісти
 
 