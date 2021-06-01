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"Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині. ВІДЕО камер спостереження
Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини
Кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька епізодів крадіжок зафіксували камери спостереження, встановлені в магазинах. Відеозаписи злочинів опублікував журналіст Костянтин Андріюк.
"Охрініти! Друзі, бережіть свої кишені! На місці обкрадених може опинитися кожен. Місце злочину - сувора Троєщина", - написав він у коментарі до записів.
Топ коментарі
+55 Підлога Маккартні
показати весь коментар01.06.2021 13:26
+27 Гарри Гарриссон cc89b7c5
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+24 Підлога Маккартні
показати весь коментар01.06.2021 13:42
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Будь ласка, зачекайте...
а то шо в кармане не должно быть ничьей руки кроме носителя штанов, мусорам побоку(((
в первом случае на героя одевают ожерелье с покрышек во втором - просто рубят запястя...
с приходом интернета роликов предостаточно....самосуд вершит дело...
Зазвичай кладу гроші та телефон у кросс боди бег. Вона маленька та завжди вісить у мене спереду, так її легше контролювати. А шопер, в якому нема нічого цінного вішаю на плече. В кармани взагалі ніколи нічого не кладу, окрім серветок.
Шкоди тих, хто став жертвою цих падлюк, будь моя воля, то руки повідрубувала б їм по самі вуха.
Просто навчились файно красти телефони.