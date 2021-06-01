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злодійство (385) Київ (13828) магазин (81)

"Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині. ВІДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

Кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька епізодів крадіжок зафіксували камери спостереження, встановлені в магазинах. Відеозаписи злочинів опублікував журналіст Костянтин Андріюк.

"Охрініти! Друзі, бережіть свої кишені! На місці обкрадених може опинитися кожен. Місце злочину - сувора Троєщина", - написав він у коментарі до записів.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+55
ЗА такое по хорошему нужно руки отрубывать!!!
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01.06.2021 13:26
+27
Нет, просто цыганва!
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01.06.2021 14:05
+24
Кстати они не соблюдают социальную дистанцию. Ко мне вот когда какое-то мудила в притык приближается в магазе я делаю замечание, шоб мое лично пространство не нарушало.
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01.06.2021 13:42
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заказать на алиэкспресс полоний и положить в кошелёк.
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01.06.2021 17:25 Відповісти
тока хотел чет такое написать - но посадят. как посадили мущинку шо на даче отравленную водку оставил, или еще одного совка шо подключил ревуна от поезда в гараже себе.

а то шо в кармане не должно быть ничьей руки кроме носителя штанов, мусорам побоку(((
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01.06.2021 18:09 Відповісти
Класно їм - їб.ла масками закриті, рай для кишенькових злодіїв
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01.06.2021 19:18 Відповісти
Надо стремиться настроить себя так, чтобы замечать цыган. И не только прямо возле себя, а и на большом расстоянии. Так как они с того расстояния могут оказаться совсем рядом.
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01.06.2021 19:56 Відповісти
И еще необходимо замечать кое-кого и не голосовать за них.
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01.06.2021 19:57 Відповісти
И в том числе поэтому должна быть социальная дистанция обязательно.
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01.06.2021 20:13 Відповісти
Это ничего. Где-то в 2007 знакомый привёз батюшку на похороны. Ну батюшка его спрашивает, а где такая-то улица? Знакомый, да рядом. Батюшка можно мы после отпевания туда заедем? Тот без проблем. И батюшка рассказал, что раньше на похоронах у него с рясы вытащили мобильный телефон и вместо него вкинули лимон. Короче после похорон заехали по тому адресу, это частный сектор, вышел пацан, батюшка объяснил, что у него его телефон, ну тот его и вынес.
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01.06.2021 20:45 Відповісти
А охрана магазина сидит на мониторе и считает свою долю.
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01.06.2021 21:35 Відповісти
Не могу сказать...Скорее всего ждет решения начальника...или вообще спит....Я думаю шо тупо прикалывается...ведь украли у посетителя а не у хозяина...
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01.06.2021 22:14 Відповісти
поймать и вырезать печень
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01.06.2021 22:13 Відповісти
а зачем его печень, она ведь не вкусная "Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині - Цензор.НЕТ 1299
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02.06.2021 08:26 Відповісти
Чтобы отдать на ужин врагу. "Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині - Цензор.НЕТ 7284
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02.06.2021 13:52 Відповісти
и говорят шо ромы не унтерменьш ((( в такой ситуации надо цыганок поймать, выяснить кому носят дань и "неизветсным людям в масках" перерезать горло барону. затем выложить на ютуб ...с комментом "за крышевание воровства"
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01.06.2021 22:16 Відповісти
Здесь страны Африки и некоторые Азиатские шагнули далеко вперед....
в первом случае на героя одевают ожерелье с покрышек во втором - просто рубят запястя...
с приходом интернета роликов предостаточно....самосуд вершит дело...
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02.06.2021 08:25 Відповісти
Афігєть!!! "Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині - Цензор.НЕТ 6482

Зазвичай кладу гроші та телефон у кросс боди бег. Вона маленька та завжди вісить у мене спереду, так її легше контролювати. А шопер, в якому нема нічого цінного вішаю на плече. В кармани взагалі ніколи нічого не кладу, окрім серветок.
Шкоди тих, хто став жертвою цих падлюк, будь моя воля, то руки повідрубувала б їм по самі вуха.
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02.06.2021 00:50 Відповісти
Была и у меня история... Возле ТРЦ Олимпийский. Со стороны ул. Большая Васильковская. Зашёл в обменник... второй от ТРЦ в сторону ул. Жилянская... Там такая забегайловочка с вечно открытыми настежь на улицу дверьми. Сделал своё дело, положил ЛАВЕ в кошелёк. Кошелёк у меня женского типа. Не люблю мужские портмоне. Т.е. довольно габаритный и, тем не менее, ношу я его в нагрудном кармане рубашки... Часто и под свитером. Так и тот раз было. Но, поленился...думал сойду в метро и там проведу процедуру засовывание кошелька в карман под свитер. Поэтому, вышел из обменника с кошельком в руке и уже на улице засунул его под свободно висящую крышку сумки, но глубоко в самый первый от тела карман. Процедура и эта весьма затруднительна...Ремень сумки у меня перекинут через голову на левое плечо, а сама сумка расположена СПЕРЕДИ - слегка сбоку справа. Спускаюсь в рядом расположенный переход, чтобы пройти на ст. метро Олимпийская.Держусь близко от правой стенки спуска...рядом с поручнем. И вдруг чувствую, что что-то между моим боком и стенкой к сумке ШАСТЬ. Сперва не обратил внимание.... Второй раз тоже - ШАСТЬ. Останавливаюсь, поворачиваюсь... А на ступеньках сзади и выше меня ЦЕЛАЯ ШОБЛА ЦЫГАНВЫ !!! А рядом малышка цыганочка. Она то и совала свои ручонки в тщетной надежде попасть в мою сумку и достать оттеда кошелёк. В сумку висящую почти спереди и с глубоко запрятанным кошельком. Мне и самому было непросто его оттуда достать. Видать, сильно голодные были раз пошли на почти безнадёжное дело. Физических воздействий я в ответ не применял, но на доступном языке озвучил им ВСЁ, что я о них думаю. Они быстро убежали наверх, а одна ещё и приговаривала - какой-то ненормальный. Вот такие пироги "Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині - Цензор.НЕТ 2918
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02.06.2021 11:40 Відповісти
А в такой лачуге живёт их барон
"Охрініти! Бережіть свої кишені!" – кишенькові злодійки обкрадають відвідувачів магазинів на київській Троєщині - Цензор.НЕТ 7756
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02.06.2021 12:11 Відповісти
Покупайте "мышеловки" и ложите их в свои карманы под видом кошельков. Пусть вынимают.
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02.06.2021 12:59 Відповісти
Це якісь різні жіночки...
Просто навчились файно красти телефони.
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02.06.2021 13:24 Відповісти
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