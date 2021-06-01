Українська САУ "Богдана" успішно пройшла перший етап польових випробувань. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Українська самохідна гаубиця 2С22 "Богдана", розроблена під натівський калібр 155 мм, успішно пройшла перший етап польових випробувань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Військовий кур'єр", про це повідомили інформовані джерела.
Так, під час випробувань здійснено приблизно 100 пострілів різними боєприпасами, зокрема на повному заряді, також успішно проведено гідропостріли, які показали високу стійкість стволів українського виробництва.
Зазначається, що другий етап, 250-300 пострілів (ймовірно, на дальність і точність), відбудеться через два тижні.
Топ коментарі
+32 Злой Карлик
показати весь коментар01.06.2021 14:11
+15 Zemych
показати весь коментар01.06.2021 14:32
+11 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар01.06.2021 14:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для мирного времени это ещё можно как то понять. А в военное - проще купить готовое, надежное и испытанное.
Собственное производство систем вооружения и боеприпасов - это стртегический и жизненный вопрос Украины. Это никак не связано с мирным или не мирным временем. Это надо было делать "вчера".
А вот на счет "купить готовое" вопросов много. Ни одна страна мира не будет ставить под угрозу миллиардные товрообороты с РФ, ради Украины. Это не просто очевидно, но и многократно подтверждено.
А не то, что местные кулибины пытаются скрутить в гаражах, слабо понимая его строение и принципы работы.
Ответ заключается в том, что нам нужны не "высокие ТТХ", а "ТТХ превосходящие ТТХ противника". А вот тут и загвоздка. Джевелины, после давления РФ, были нам проданы с условием НЕ применения (пока РФ не нападет). По турецким Байрактарам РФ до сих пор с Турцией качели раскачивает. Поэтому их и не применяют на Донбасе.
Они продают нам вполне современные боеприпасы. Те, что у нас отсутствуют или в дефиците. Те же ВОГи, 30 мм, 152 мм и т.д.
Для наступного пострілу знадобилось два роки. Правда, ЗЕбобіки? А в Україні ще й війна. Чи ви, як ваш найвеличнійший лідер **********, згодні прийняти будь скілько, з будь якої сторони?
Шасси мы можем делать уже сейчас. Будь то на базе Т-72 или Т-84.
Покупать башни с орудиями у поляков, постепенно наращивая процент участия в производстве.
Те же поляки так и делали. Сначала взяли башню с орудием от британской САУ AS-90 и поставили его на шасси Т-72, назвав Krab.
Потом начали лицензионное производство орудий и башен. И в конце концов заменили и шасси с Т-72 на корейское.
И снаряды имеют разное строение и индексы.
У Т-54/55 ОФ имеет индекс ОФ-412., ОФ-32
У МТ-12 - ОФ-35
Вот пусть доведут за свои деньги, закупят снаряды за свои, проведут настрел ствола и потом и выхваляются.