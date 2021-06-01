Українська САУ "Богдана" успішно пройшла перший етап польових випробувань. ВIДЕО

Українська самохідна гаубиця 2С22 "Богдана", розроблена під натівський калібр 155 мм, успішно пройшла перший етап польових випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Військовий кур'єр", про це повідомили інформовані джерела.

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Так, під час випробувань здійснено приблизно 100 пострілів різними боєприпасами, зокрема на повному заряді, також успішно проведено гідропостріли, які показали високу стійкість стволів українського виробництва.

Зазначається, що другий етап, 250-300 пострілів (ймовірно, на дальність і точність), відбудеться через два тижні.

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