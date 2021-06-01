УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18382 відвідувача онлайн
Новини Відео Події Агресія Росії проти України
10 100 46
Держприкордонслужба (4328) затримання (4142) Росія (47144) Сумська область (2195)

"Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Днями в Сумській області прикордонники затримали чоловіка без документів, який намагався незаконно перетнути кордон України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Держприкордонслужби, чоловіка, який близько двох годин ночі пробирався до кордону під покровом темряви, за допомогою тепловізора виявив наряд відділення інспекторів прикордонної служби "Миропілля".

Після затримання порушник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином, на доказ цього у нього була виявлена ​​ксерокопія паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав десь у лісі.

Зараз обставини правопорушення з'ясовуються. На затриманого оформлені документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетину державного кордону України і за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.

Також читайте: Бутусов про затримання "контрабандиста" з військовим обладнанням із РФ: "засвічення" в інтересах експортного контролю Росії. Навіщо під час війни здавати таємний канал поставок?

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
А у нас президент малоросс пытается выдать себя за украинца "Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине - Цензор.НЕТ 4683
показати весь коментар
01.06.2021 14:45
+15
Балалайку закопал, а косоворотка думал сойдет за вышиванку
показати весь коментар
01.06.2021 15:49
+12
Збирається якось росіянин на захід України у справах… Колеги його наставляють: ти ж там тільки українською найчистішою говори, бо ж як дізнаються, хто ти є, то смерть мученицьку приймеш…
Поїхав. Поки справи по славетному місту Львову вирішував, то й заблукав… Ну, нема чого робити - треба запитувати. Згадуючи настанови колег, звертається до дідуся, що саме поряд проходив:
- Добродію, підкажіть-но, будьте ласкаві, де тутка останівка є?
Дідусь, ласкаво обертаючись:
- Зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав…
показати весь коментар
01.06.2021 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у нас президент малоросс пытается выдать себя за украинца "Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине - Цензор.НЕТ 4683
показати весь коментар
01.06.2021 14:45 Відповісти
Балалайку закопал, а косоворотка думал сойдет за вышиванку
показати весь коментар
01.06.2021 15:49 Відповісти
Зате в нас антисемітизму немає, тільки зебілізм.
показати весь коментар
01.06.2021 17:01 Відповісти
Лаптеногий, кто на ком стоял?
показати весь коментар
01.06.2021 22:12 Відповісти
с помощью тепловизора обнаружил наряд отделения инспекторов пограничной службы Так кто был с тепловизором?
показати весь коментар
01.06.2021 14:48 Відповісти
Да пофиг. Упомянут тепловизор,значит это он покушался на Шокина. Дело раскрыто.
показати весь коментар
01.06.2021 14:50 Відповісти
Тот, кто заплатил...
показати весь коментар
01.06.2021 14:58 Відповісти
россиянина с тепловизором , с помощью тепловизора обнаружил наряд - кто на ком стоял? "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 195
показати весь коментар
01.06.2021 15:05 Відповісти
какаяразніца?
показати весь коментар
02.06.2021 09:21 Відповісти
странно шо то, а где парашют, рация, граненый стакан и пляшка с самогоном? может це просто агент, не имеющий полномочий от путена?
показати весь коментар
01.06.2021 14:50 Відповісти
ти хотів сказати "от *****"?
показати весь коментар
01.06.2021 19:53 Відповісти
Закопать суку рядом с паспортом, да и дело с концом. Все равно рашисты его заберут, а нам корми этого лаптеногого.
показати весь коментар
01.06.2021 14:51 Відповісти
"Когда-то - "Я - русский!"
Говорили гордо...
Теперь за "Я - русский..."
Просто бьют в морду...".
Скоро росіяни почнуть приховувавть свою національність і громадянство... Почнуть з півдня Сибіру, коли почнеться повальна колонізація її китайцями... Першими почнуть "відмазуваться ті, хто носить українські та білоруські прізвища. Потім ті, у кого прізвища мають російські чи білоруські корені - наприклад, "Ковальо-ви", "Сидоренко-ви", "Федченко-ви", та інше... "Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине - Цензор.НЕТ 8549
показати весь коментар
01.06.2021 14:53 Відповісти
Дійсно. В Китаї на дня х дозволили мати не одну, а цілих ТРИ дитини в сім'ї! Так Шо скоро Сирірнаш у китайців здійсниться "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 6153
показати весь коментар
01.06.2021 15:11 Відповісти
Я копію статті про це ще позавчора тут викладав. А там посилання на агенство "Рейтер"...
показати весь коментар
01.06.2021 15:13 Відповісти
Скоро попруть освоювати , що російські, що укураїнські землі, братья кітайці "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 2027 "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 2511
показати весь коментар
01.06.2021 15:26 Відповісти
Китайцям, до кінця століття, вистачить і Сибіру. Ми з тобою стільки не проживемо. А щобуде при наших внуках, буде їх проблемою, а не нашою...
показати весь коментар
01.06.2021 15:28 Відповісти
згоден, але тільки, що у свідомих це буде їх проблемою, тобто, якщо є керівник (державний діяч) то є проблема ....далі за текстом .
показати весь коментар
01.06.2021 15:34 Відповісти
Комп"ютер програмісту:
- Не зміг визначиться з Вашим "п"яним сумбуром"... Рекомендую набрать текст ще раз...
показати весь коментар
01.06.2021 15:47 Відповісти
Хлопчина несвідомий, тобто втратив свідомість, про що з овочем говорити.
показати весь коментар
01.06.2021 15:58 Відповісти
f dslrskz db dpyfkb? oj vb gbkb& тобто, а звідкіля ви взнали, що ми пили? інтуіція чи дедукція?!
а може просто енурез...ну то хваліть Бога "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 1556
показати весь коментар
01.06.2021 16:00 Відповісти
Ні... То ти або дихнув на екран, ненароком, чи пальці п"яні, чи мізки "роз"їжджаються"... По тексту видно...
показати весь коментар
01.06.2021 16:11 Відповісти
Ви прямо Ванга, покійниця, чи то б пак, Вольф, якийсь "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 1801
показати весь коментар
01.06.2021 16:26 Відповісти
"Формальна логіка" і "психологія" були моїми улюбленими предметами... "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 6039
показати весь коментар
01.06.2021 16:29 Відповісти
а в мене як не дивно "Конфліктологія"...
ні...краще помовчати...може за "розумного" піймають "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 4679
показати весь коментар
01.06.2021 17:09 Відповісти
Ми з цією наукою так, "повз проходячи", ознайомлювалися... У нас інший напрям був - "судова психологія", "віктимологія"...
показати весь коментар
01.06.2021 17:19 Відповісти
три года рапс а потом целина
показати весь коментар
02.06.2021 09:01 Відповісти
Самый простой и действенный способ определить русского, попросить его произнести слово "паляниця". Не смог - к стенке.)
показати весь коментар
01.06.2021 14:55 Відповісти
Слово "нісенітниця" ламає "узкую челюсть" в п"ять разів ефективніше, ніж слово "паляниця"...
показати весь коментар
01.06.2021 15:15 Відповісти
этот "музчина" ? -
"Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 5247
показати весь коментар
01.06.2021 15:03 Відповісти
"Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 6869
показати весь коментар
01.06.2021 15:03 Відповісти
в 86-м в учебке, замполит, из 1100 курсантов, 76-наций и народностей насчитывал.........
показати весь коментар
01.06.2021 15:30 Відповісти
У 86 рузьке мір не будували.
показати весь коментар
01.06.2021 15:59 Відповісти
а вместе славяне адин народ "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 8107
показати весь коментар
01.06.2021 16:08 Відповісти
типичные представители русских?
показати весь коментар
01.06.2021 20:34 Відповісти
"Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине.
====Кто так пишет, школьники, или хз кто.
Кацап шёл с тепловизором, или его засекли погранцы с помощью тепловизора?
показати весь коментар
01.06.2021 15:16 Відповісти
А щелепу русскаязычную теж там закопав? "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 5237
"Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 9651
показати весь коментар
01.06.2021 15:32 Відповісти
Збирається якось росіянин на захід України у справах… Колеги його наставляють: ти ж там тільки українською найчистішою говори, бо ж як дізнаються, хто ти є, то смерть мученицьку приймеш…
Поїхав. Поки справи по славетному місту Львову вирішував, то й заблукав… Ну, нема чого робити - треба запитувати. Згадуючи настанови колег, звертається до дідуся, що саме поряд проходив:
- Добродію, підкажіть-но, будьте ласкаві, де тутка останівка є?
Дідусь, ласкаво обертаючись:
- Зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав…
показати весь коментар
01.06.2021 15:46 Відповісти
Лише анекдот, москалів у Львові не чіпають, якщо звісно вони не волають про рузьке мір.
показати весь коментар
01.06.2021 16:06 Відповісти
"...
"Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца..."

Викопати паспорт і на тому ж місці закопати москаля!
показати весь коментар
01.06.2021 15:51 Відповісти
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
показати весь коментар
01.06.2021 20:36 Відповісти
Видимо Петров и Баширов на здании, вот и шлют всяких идиотов.
показати весь коментар
01.06.2021 16:09 Відповісти
а где ватный пастор Шлаг и лыжи намазанные салом ватного рейха..Штирлиц Ванька встанька
показати весь коментар
01.06.2021 17:01 Відповісти
Лучше ***** закопал . и принёс его паспорт был бы герой. . "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині - Цензор.НЕТ 9734
показати весь коментар
01.06.2021 19:56 Відповісти
 
 