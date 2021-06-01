"Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Днями в Сумській області прикордонники затримали чоловіка без документів, який намагався незаконно перетнути кордон України.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Держприкордонслужби, чоловіка, який близько двох годин ночі пробирався до кордону під покровом темряви, за допомогою тепловізора виявив наряд відділення інспекторів прикордонної служби "Миропілля".
Після затримання порушник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином, на доказ цього у нього була виявлена ксерокопія паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав десь у лісі.
Зараз обставини правопорушення з'ясовуються. На затриманого оформлені документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетину державного кордону України і за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.
Будь ласка, зачекайте...
Говорили гордо...
Теперь за "Я - русский..."
Просто бьют в морду...".
Скоро росіяни почнуть приховувавть свою національність і громадянство... Почнуть з півдня Сибіру, коли почнеться повальна колонізація її китайцями... Першими почнуть "відмазуваться ті, хто носить українські та білоруські прізвища. Потім ті, у кого прізвища мають російські чи білоруські корені - наприклад, "Ковальо-ви", "Сидоренко-ви", "Федченко-ви", та інше...
- Не зміг визначиться з Вашим "п"яним сумбуром"... Рекомендую набрать текст ще раз...
а може просто енурез...ну то хваліть Бога
ні...краще помовчати...може за "розумного" піймають
====Кто так пишет, школьники, или хз кто.
Кацап шёл с тепловизором, или его засекли погранцы с помощью тепловизора?
Поїхав. Поки справи по славетному місту Львову вирішував, то й заблукав… Ну, нема чого робити - треба запитувати. Згадуючи настанови колег, звертається до дідуся, що саме поряд проходив:
- Добродію, підкажіть-но, будьте ласкаві, де тутка останівка є?
Дідусь, ласкаво обертаючись:
- Зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав…
"Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца..."
Викопати паспорт і на тому ж місці закопати москаля!
Видно руки, видно ноги, видно роги.