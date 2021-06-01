"Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині. ВIДЕО

Днями в Сумській області прикордонники затримали чоловіка без документів, який намагався незаконно перетнути кордон України.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Держприкордонслужби, чоловіка, який близько двох годин ночі пробирався до кордону під покровом темряви, за допомогою тепловізора виявив наряд відділення інспекторів прикордонної служби "Миропілля".

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Після затримання порушник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином, на доказ цього у нього була виявлена ​​ксерокопія паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав десь у лісі.

Зараз обставини правопорушення з'ясовуються. На затриманого оформлені документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетину державного кордону України і за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.

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