Пошук і порятунок 24 години на добу: У Миколаєві показали можливості вертольота Мі-8 під час тренувальної рятувальної операції. ВIДЕО

Авіакомпанія "Українські вертольоти" в Миколаєві продемонструвала можливості Мі-8, провівши тренувальні рятувальні операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

28 травня в Миколаєві "Українські вертольоти" провели тренувальні рятувальні операції в надскладних умовах для представників Міністерства оборони України, Збройних Сил України, дипломатів Посольства США та експертів ПАТ "Мотор Січ".

Навчання проводилися в нічний час. Крім того, всі тренувальні операції здійснювалися за допомогою обладнання, яке власноруч розробили конструктори "Українських вертольотів".

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За 17 років роботи "Українських вертольотів" у складі місій ООН у 23 країнах на чотирьох континентах - в Африці, Європі, Азії та Латинській Америці - врятовано і перевезено понад 5350 постраждалих, доставлено 40 316 тонн вантажів, а також перевезено 903 863 пасажирів. Українські пілоти мають більш як 145 532 години нальоту, з яких понад 1100 - нічних вильотів.

"Мі-8, створені в 60-х роках, досі є перспективною машиною для розвитку: це і трансмісія, і двигуни, і авіоніка, яка на них може бути оснащена, - наголошує директор Департаменту підготовки персоналу авіакомпанії "Українські вертольоти" Юрій Стороженко. - Він доволі великий і місткий, тому його характеристики для виконання транспортних завдань, пошуково-рятувальних завдань, дальності польотів - на рівні сучасних машин. Невибагливі машини, в будь-яких умовах - спека чи холод - вони працюють".

Військово-повітряний аташе з питань оборони Посольства США Джон Кратер заявив, що вражений проведеними навчаннями: "Я дійсно дуже вражений, бо побачив, як вертоліт Мі-8 може змінюватися в різні конфігурації - як пошуково-рятувальну, так і парамедичну. Це, безумовно, неймовірно вражає".

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