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Пошук і порятунок 24 години на добу: У Миколаєві показали можливості вертольота Мі-8 під час тренувальної рятувальної операції. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Авіакомпанія "Українські вертольоти" в Миколаєві продемонструвала можливості Мі-8, провівши тренувальні рятувальні операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

28 травня в Миколаєві "Українські вертольоти" провели тренувальні рятувальні операції в надскладних умовах для представників Міністерства оборони України, Збройних Сил України, дипломатів Посольства США та експертів ПАТ "Мотор Січ".

Навчання проводилися в нічний час. Крім того, всі тренувальні операції здійснювалися за допомогою обладнання, яке власноруч розробили конструктори "Українських вертольотів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти "Українських вертольотів" демонстрували унікальну операцію з порятунку людей у надскладних умовах у Миколаєві. ФОТО

За 17 років роботи "Українських вертольотів" у складі місій ООН у 23 країнах на чотирьох континентах - в Африці, Європі, Азії та Латинській Америці - врятовано і перевезено понад 5350 постраждалих, доставлено 40 316 тонн вантажів, а також перевезено 903 863 пасажирів. Українські пілоти мають більш як 145 532 години нальоту, з яких понад 1100 - нічних вильотів.

"Мі-8, створені в 60-х роках, досі є перспективною машиною для розвитку: це і трансмісія, і двигуни, і авіоніка, яка на них може бути оснащена, - наголошує директор Департаменту підготовки персоналу авіакомпанії "Українські вертольоти" Юрій Стороженко. - Він доволі великий і місткий, тому його характеристики для виконання транспортних завдань, пошуково-рятувальних завдань, дальності польотів - на рівні сучасних машин. Невибагливі машини, в будь-яких умовах - спека чи холод - вони працюють".

Військово-повітряний аташе з питань оборони Посольства США Джон Кратер заявив, що вражений проведеними навчаннями: "Я дійсно дуже вражений, бо побачив, як вертоліт Мі-8 може змінюватися в різні конфігурації - як пошуково-рятувальну, так і парамедичну. Це, безумовно, неймовірно вражає".

Також дивіться: Порятунок з катера, гумового човна та поверхні води: "Українські вертольоти" провели тренувальні рятувальні операції в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Гарна авіакомпанія!
Особливо враховуючи те, що вони арендують ці вертольоти у МО і Нацгвардії, та в 2014 навідріз відмовилися їх повернути. Ну і зараз "віз і нині там".
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03.06.2021 11:58
+1
Ми 8 вертолет из СССР, сделанный ещё при Хрущёве😄
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03.06.2021 11:32
+1
а летать оно будет за деньги.
бюджет у вертолёта - "0"
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03.06.2021 11:39
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Ми 8 вертолет из СССР, сделанный ещё при Хрущёве😄
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03.06.2021 11:32 Відповісти
а летать оно будет за деньги.
бюджет у вертолёта - "0"
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03.06.2021 11:39 Відповісти
Гарна авіакомпанія!
Особливо враховуючи те, що вони арендують ці вертольоти у МО і Нацгвардії, та в 2014 навідріз відмовилися їх повернути. Ну і зараз "віз і нині там".
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03.06.2021 11:58 Відповісти
шо, и по выходным будут спасать??
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03.06.2021 12:03 Відповісти
Вертолет начал выпускаться в 1965 году. 66 лет в строю. Так держать !
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03.06.2021 13:00 Відповісти
А зачем тогда Рюкзакян накупил Эйрбасов на миллиард евро? И еще на миллиард евро электровозов, которые мы тоже можем производить самостоятельно? Мы когда то наконец то начнем что то свое производить?
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03.06.2021 13:03 Відповісти
Может ошибся считать, но вроде как уже третья новость на одну и ту же тему за два дня.
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03.06.2021 13:40 Відповісти
Странно, я думал вертолеты айрбас выглядят немного по-другому
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03.06.2021 14:20 Відповісти
У меня два вопроса:
- Зачем Аваков накупил французских вертолётов при наличии в Украине своих?
- И что это за медик в вертолёте еле говорящий на русском?
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03.06.2021 18:11 Відповісти
 
 