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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський надувається. Шарік здувається. BANDA "ригів". Геть від Москви!. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва палять напалмом і дієсловом, розповідаючи про головні політичні скандали цього тижня.

Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ - "Без цензури" в прямому ефірі. Говоритимуть ось про що.

👉Зеленський надувається.

У президента Зеленського все велике - спочатку будівництво, потім реставрація, а ось тепер ще й цілий університет. На черговий "мегапроєкт" з бюджету планується виділити понад 7 млрд гривень, а ще - вирубати 16 га лісу. І все це - поруч із корпусами КНУ імені Шевченка, де вже є все, що хоче побудувати президент, от тільки грошей не вистачає. Що робити з президентською мегаломанією?

🎈Шарік, тобто Шарій, здувається 🎈

Литва анулювала підозрюваному в Україні в державній зраді Анатолію Шарію статус біженця і оголосила його персоною нон ґрата. Шарій це рішення оскаржив, і тепер можна запасатися попкорном в очікуванні видовища палаючих шарієфанів.

👉BANDA "ригів"

26 травня комунікаційне агентство Setters оголосило у своєму Інстаграм про обмін співробітниками з українським агентством Banda. Новина викликала хвилю обурення в соцмережах. Тому не можемо пройти повз і розбираємо, звідки в Banda ноги ростуть.

Нагадаємо, що це не якісь там ноунейм. Banda була визнана найефективнішим незалежним агентством у світі за результатами Effie Index 2020. Серед клієнтів Banda - Monobank, Comfy, ПриватБанк, Budweiser, Borjomi, Uber, KAN, Goodwine, Prom.ua, MacPaw і т.д. - компанії з 30 країн світу. Агентство створило міжнародний логотип України і стиль Євробачення-2017.

👉 Як сказати "НІ" газу і вугіллю з Росії? Здавалося б, усе просто. Чи все ж ні? Тому включайтеся, буде гаряче 🔥🔥🔥
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кто то кинет линк на первоисточник по Шарию? я не смог нагуглить
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02.06.2021 21:14 Відповісти
Майже три години..
Оце видали "Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський надувається. Шарік здувається. BANDA "ригів". Геть від Москви! - Цензор.НЕТ 9757
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03.06.2021 09:26 Відповісти
Даже время терять не буду.Все равно там полезной информации ноль целых хрен десятых.Пересказ новостей с истерикой
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03.06.2021 11:37 Відповісти
да ваще офонарели - не облизывают кое-кого и Зеленского тоже - щас как прокляну их!!11 "Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський надувається. Шарік здувається. BANDA "ригів". Геть від Москви! - Цензор.НЕТ 8922
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06.06.2021 15:47 Відповісти
 
 