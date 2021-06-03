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Новини Відео За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5969) Протасевич Роман (296)

Білоруська пропаганда опублікувала фрагменти "свідчень" Протасевича. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруський пропагандистський телеканал ОНТ опублікував кадри, на яких затриманий опозиційний журналіст Роман Протасевич дає "свідчення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зі сказаного Протасевичем можна зробити висновок, що його нібито міг підставити один із соратників.

"У мене був особистісний конфлікт тільки з однією людиною, причому досить напружений. Особливо в останні дні. Спочатку у нас не було конфліктів, але на першій п'янці він сказав, що будуть проблеми. У нас обох, мовляв, сильні характери, тому можуть бути проблеми", - сказав журналіст. На відео він стверджує, що "одним із перших", про що він подумав, це те, що його "підставили".

"Я ніде це не говорив, а як тільки я це сказав, відразу опинився в Мінську. Я впевнений, що у нього були зв'язки з кіберпартизанами. Які раніше займалися лжемінуваннями по всій Білорусі. Причому масовими. Я впевнений, що подібні дії вже були", - заявив блогер.

Також на опублікованих кадрах Протасевич каже, що ставлення до нього з боку одного з лідерів білоруської опозиції Франака Вячорка "змінилося".

"Простий приклад: з Франаком Вячорком були хороші відносини. Я знімав візит Тіхановської в Афінах. Все було чудово, ми там два дні в одній групі відпрацювали. Їздив, знімав, все добре було. Він мене хвалив. Він полетів, і менше, ніж за тиждень, ставлення до мене змінилося на протилежне", - дає "свідчення" Протасевич.

Білоруські пропагандисти кілька разів у "розслідуванні" повторюють наратив про те, що інформація про затримання Протасевича нібито була опублікована раніше, ніж стався сам арешт. Зокрема на ОНТ розповідають, що Вячорка опублікував фото Протасевича в Twitter з автобуса нібито майже відразу після його прильоту - сам Протасевич на відео каже, що нібито не знає, хто його сфотографував.

В одному з фрагментів Протасевич також розповідає про вуличні протести в Білорусі.

"Я зрозумів, що панікувати далі марно", - журналіст на камери розповів про те, як проходила посадка борту Ryanair в аеропорту Мінська.
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Топ коментарі
+19
О, это отрабатывается десятилетиями. Подмешивают в еду или воду вещества... из тех же лабораторий, что "новичок" разрабатывают. Просто вещества другие, для допросов. Вещества будят фантазию, возбуждают подозрительность, "доверие" к тюремщикам.. В этом состоянии проводятся многочасовые допросы, из которых потом делают вот такие видеонарезки. Это КГБ.
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02.06.2021 23:33
+15
В застенказ он и в убийстве Кеннеди признается. Не имеет значения слова под пытками в заключении.
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02.06.2021 23:24
+13
Я думаю, що до усього сказаного Протасевичем треба відноситися як до спектаклю КДБ РБ.
Ну, було уже це у 30-ті. Тоді теж визнавали свою провину. Як того досягали, теж відомо. Белорусская пропаганда опубликовала фрагменты "показаний" Протасевича - Цензор.НЕТ 4148
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02.06.2021 23:25
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Москалику, запиши собі десь у методичку на майбутнє - людина з ім'ям Тарас НЕ ПИСАТИМЕ СОБАЧОЮ!
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02.06.2021 23:10 Відповісти
Я знаю одну проросійську сволоту по імені Тарас. Воно живе в Києві, вулиця Чистяківська. А жити не повинно.
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02.06.2021 23:40 Відповісти
Адольф Густав Артурович (1901-1940) - український мистецтвознавець

Адольф Шарль Адан (1803-1856) - французький композитор

Адольф Дасслер (1900-1978) - розробник різних видів спортивного взуття та спорядження, засновник фірми з виробництва кросівок «Адідас».

Ти хочеш сказать - "Вони такі ж як Гітлер!?" Ім"я не визначає сутності людини! Є поет Шевченко і є колишній "слуга урода" Шевченко Прізвище одне - люди різні
Я не захищаю ту людину на яку ти "поганки погнав" - може ти і правий! За "хрестом" адміна не бачу його слів
Ім"я чим винувате?
Колись написав одному "суперпатріоту" що звинуватив мене у використанні російської мови і цитуванні класиків російської літератури: "Книга пісень" Генріха Гейне і протоколи в Ванзее по "остаточному вирішенню єврейського питання" писалися одною і тією ж мовою! Так само як і російська мова не винна що нею користуються паскуди типу Путіна Лаврова Зюганова і Патрушева з Дугіним і Мілоновим!"
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03.06.2021 06:19 Відповісти
А я особисто вважаю, що російська мова зробила з українців рабів. Спотворила їхні душі.
Виплекала в них ненависть до свого походження та рідної мови.
Чи не винна сама мова ? Ні.
Чи не винна як потужний інструмент ? ТАК.
Те саме стосується і релігії. Тих наративів, які нав'язує українцям ворожа церква.
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03.06.2021 08:39 Відповісти
Чи винна сама мова ? Ні.
Чи винна як потужний інструмент ? ТАК.
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03.06.2021 08:49 Відповісти
Винна не мова! Винні люди які гидують нею розмовлять! Мова - лише інструмент для спілкування Російський поет Нестеренко пише російською ТАКІ вірші про Україну та українців! Від них "ковбасить" усю "кацапську рать"!!!
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03.06.2021 08:49 Відповісти
Щодо вини людей - їм просто нав'язали, під страхом смерті.
Це все психологічні маніпуляції. Злам свідомості.
Питання. Гадаєте не русифіковані білоруси терпіли б бацьку так довго ?
Гадаєте не русифіковані українці лягали би під танки ЗСУ ?
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03.06.2021 08:52 Відповісти
Ксенія! У мене є двоюрідна сестра Через п"ять років життя в Росії вона забула рідну мову! З своїми батьками російською говорить!!!
Я прожив перші п"ять років у Росії і ні разу не заговорив з оточуючими мене "земляками" українською!!! Усі вони "резко стали русскими"! А я вечорами у вільний час читав "Кобзаря" - подарунок учнів моєї школи Півгодини - не більше Але мені вистачало Коли одружився - стало легше Дружина - с мого селища Трохи "цвенькала "суржиком" бо вчилася чотири роки в Одесі Однак з часом мова відновилася А коли дитина народилася : я "поставив питання ребром" - "Вдома звучить лише українська мова! Російську вивчить у дитсадку і на вулиці!" І порядок!
Так що проблема не в мові а у відношенні людей до неї!
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03.06.2021 09:07 Відповісти
Та це все похідне.
Ви ж знаєте, що росіяни принижували українців за українську. Те саме почали робити з україномовними новообрусілі. Це ж не лише ставлення до мови. А і до держави. До культури. До своїх коренів. Їх вважають маловартісними. Я думаю нині не час виправдовувати ізик, бо це інструмент російського впливу. Треба сприймати його саме так, а не інакше.
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03.06.2021 09:11 Відповісти
У нас з вами часто суперечки виглядять так: "Що старше: Курка - чи яйце?!" Росіяни принижували українців не з-за мови! Це лише "похідне" - один з інструментів приниження "не таких" Колись писав уже не раз: "В чому різниця між патріотом-націоналістом і шовіністом? Патріот возвеличує свою націю і державу шляхом підвищення її культурно-економічного і соціального розвитку Шовініст робить те саме - але шляхом приниження оточуючих його народів!"
Росіяни розуміють що вони нездатні самі чогось досягти - ні в культурі ні в економіці ні в науці! Менталітет у них не той! От саме це їх і "бісить"! Саме тому вони принижують українців поляків чехів словаків білорусів грузинів вірмен узбеків та інших! Бо розуміють що нездатні стать на один рівень з ними! Це - стиль поведінки "гопника" - не можу перевершить знаннями чи вмінням - так морду наб"ю!!!"
Саме від людини і її відношення до рідної мови залежить - чи вона буде рабом "русскава мира" чи буде сином свого народу
Більша половина знань які я маю отримані російською мовою Українцем від цього недостатнім я не став!
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03.06.2021 09:52 Відповісти
Гаразд. Я погоджуюсь з вашою історією та особистим життєвим досвідом, самоусвідомленням.
Але погляньте на інших. Вони не такі як ви. Їм сказали - хочеш грошей -стань росіянином. Вони погодились. Їхній вибір базується на інстинкті виживання.
У нас же мета - українізувати якомога більше населення. І єдиний метод - це заміщення. Виключення всього російського. Допоки дурь з голови не вивітриться.
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03.06.2021 10:06 Відповісти
А Ви вважаєте що можна "дурь вивітрить" лише "примусом"? Цього можна добиться не тільки коли громадянин буде оточений навкруги "продуктом на державній мові - він сам потягнеться до неї кои у нього буде привід гордиться нею Успіхами України та українців у економіці культурі високим рівнем життя Коли не кацапи будуть бундючиться своїм дутим "вялічієм" а ми по праву станем кращими за них Українство - не диск комп"ютера - його в голову не вкладеш і програму не введеш! В кожну голову цю ідею повинен вкласти сам власник мозку! А це робиться не насильно
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03.06.2021 11:09 Відповісти
Не примусом, а заміщенням.
Я навіть пропоную за потреби замістити російську дурь українською.
Бо ж є такий народ, який любить шансон. І на класику вони не перейдуть. Тобто кожному дати своє. Чи буде це якісний продукт - напевно ні. Але і такий потрібний.
І активно впроваджувати та популяризувати українство.
Ви мабуть помічали, як російська маскультура зумисне відсортовувала інших в нижчі сорти.
Отак і нав'язали нам комплекс меншовартості. Треба з ним щось робити. Треба щоб люди повірили, що ми краще. А це роки капітальної праці. І для зменшення опору потрібно замістити російську мову.
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03.06.2021 11:22 Відповісти
От і "заміщайте" Я - на своєму місці Ви - на своєму Кожен потроху вносить свій вклад! Я - даю історію України у всіх її аспектах: військовому кулінарному в етнографії Ви - щось своє Саме так і "промиватимуться мізки" від кацапської брехні!
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03.06.2021 12:09 Відповісти
Не намагайтесь розглядати кожного українця через призму власного самоусвідомлення.
Більшості, на жаль, це не дано. Для них мають діяти інші механізми.
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03.06.2021 11:25 Відповісти
кАзладоев,тебя плохо видно,дырявый..
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02.06.2021 23:12 Відповісти
Что и требовалось доказать... Консерва вскрылась
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02.06.2021 23:14 Відповісти
Мене у цих відео повеселило показання пасажирки, яка не знаючи англійської мови, переповідає розмову між Протасевичем та бортпровідником, яка велася англійською Белорусская пропаганда опубликовала фрагменты "показаний" Протасевича - Цензор.НЕТ 3595
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02.06.2021 23:17 Відповісти
В застенказ он и в убийстве Кеннеди признается. Не имеет значения слова под пытками в заключении.
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02.06.2021 23:24 Відповісти
Я думаю, що до усього сказаного Протасевичем треба відноситися як до спектаклю КДБ РБ.
Ну, було уже це у 30-ті. Тоді теж визнавали свою провину. Як того досягали, теж відомо. Белорусская пропаганда опубликовала фрагменты "показаний" Протасевича - Цензор.НЕТ 4148
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02.06.2021 23:25 Відповісти
Тем более, что мы уже знаем и Надежду Савченко, и Саакашвили, и Семена Семенченко. Так что надо осторожно относиться к этому. Может они готовят смену Лукашенко, который не будет упираться для обьединения Беларуси и РФ. Против Лукашенко Протасевич настроен плохо, но как он относится к РФ? Неизвестно.
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03.06.2021 10:42 Відповісти
О, это отрабатывается десятилетиями. Подмешивают в еду или воду вещества... из тех же лабораторий, что "новичок" разрабатывают. Просто вещества другие, для допросов. Вещества будят фантазию, возбуждают подозрительность, "доверие" к тюремщикам.. В этом состоянии проводятся многочасовые допросы, из которых потом делают вот такие видеонарезки. Это КГБ.
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02.06.2021 23:33 Відповісти
Вроде адекватный он
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03.06.2021 10:47 Відповісти
Я уже написал, что из многодневных многочасовых фармакологических допросов легко нарезать всё, что угодно. А применяют к нему всё, что захотят. Да и без фармакологии могут воздействовать. Поймают бомжа, подкачают наркотой, чтобы от боли сразу не умер, и отпилят ему ножовкой ноги, на глазах. Или челюсть отпилят. И скажут - не расскажешь всё, тебе так сделаем. Либо просто покажут видео и скажут - выбирай вариант разговора с тобой.
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03.06.2021 13:03 Відповісти
плюсую,те же мысли,а кто не в теме хай фильм "Пыль" Мамонова смотрят-там доступно изложено
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03.06.2021 13:06 Відповісти
Кому там интересно что в этой недоРашки делается.
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02.06.2021 23:54 Відповісти
здасть усіх...
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02.06.2021 23:55 Відповісти
Не помню откуда это,служивый из НКВД говорит арестованному:я тебя даже пальцем не трону, просто посажу на край стула и через сутки ты сам попросишь подписать протокол.Еще и пару суток не прошло,как Павел Латыпов,узник совести прямо в зале суда воткнул себе ручку в горло,а теперь представьте как прессуют в застенках лукогестапо,если человек решился на это.
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03.06.2021 00:50 Відповісти
Вот смотрите граждане дорогие, какие ж подлецы эти ваши революционеры. Не успели на спинах народа власть захватить как уже подставляют друг друга, стучат. Партизан за деньги дяди Сэма наплодили в чистой Беларуси. И за этих негодяев вы выходили на улицы...- примерно такой месседж пытаются втулить кацаские советники, запустив кгбэшную видео манипуляцию - нарезочку с допросов Протасевича.Все эти медиа потуги стары как мир ЧК и протухли НКВДшными подвалами. с их страшным пытками. То же самое в Кацапстане, после задержания Навального, раздувался мир про тотальное предательство его помощников в ФБК. Главное не вникать в то что говорит Протасевич, думаю еще не написаны тексты и не сняты видео о том, как умеют пытать в нынешнем КГБ-ФСБ, тем более похоже Лука его личным врагом считает.
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03.06.2021 01:09 Відповісти
А я не виключаю і інших варіантів - не тільки провокацію з боку КГБ чи ФСБ "засланим козачком" а й боротьбу за "владу" всередині опозиції - не поодинокі випадки в історії коли соратники добиваючись лідерства в групі чи партії руками противників"прибирали з дороги конкурентів"
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03.06.2021 06:25 Відповісти
"Лука его личньім врагом считает..." Тільки ворог свого народу може сказати, що треба почекати знищення економіки, щоб нарешті білоруси виходили на вулицю за мискою "похлебки". І це не тортури змусили його таке сказати, бо й тіхановська цього чекає, І Белсат з Польщі таке пропагує. Заради влади вони йдуть на знищення країни і народу.
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03.06.2021 08:41 Відповісти
По- моему он обгаживает того, другого оппозиционера, обвиняет его в сливе своего маршрута.
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03.06.2021 10:50 Відповісти
"Беларуский пропагандистский телеканал.." -- а там есть другие каналы? Сказали бы просто -- "Беларуский телеканал". Это создает ложное ощущение, что там есть и тв каналы оппозиции...то есть не пропагандисткие.
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03.06.2021 01:59 Відповісти
Один белорус - это партизан; два белоруса - партизанский отряд; три белоруса - это партизанский отряд, в котором есть предатель.
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03.06.2021 06:31 Відповісти
Де два українці -- там три гетьмана.
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03.06.2021 08:44 Відповісти
Где доказательства, что не сам Таракан возглавляет оппозицию?
Естественно, убирает отбившихся от рук.
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03.06.2021 08:56 Відповісти
не серьезно. что за ерунда? нужны настоящие показания о шпиенах НАТы, готовящих подлое убийство лукашеску, о террористах-биндеровцах, травящих картошку в его огороде, о воровстве белорусских креветок подлыми европейцами.
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03.06.2021 09:35 Відповісти
Лука продолжает лепить историю о якобы минировании самолета.
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03.06.2021 12:00 Відповісти
 
 