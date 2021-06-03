Білоруська пропаганда опублікувала фрагменти "свідчень" Протасевича. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруський пропагандистський телеканал ОНТ опублікував кадри, на яких затриманий опозиційний журналіст Роман Протасевич дає "свідчення".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Зі сказаного Протасевичем можна зробити висновок, що його нібито міг підставити один із соратників.
"У мене був особистісний конфлікт тільки з однією людиною, причому досить напружений. Особливо в останні дні. Спочатку у нас не було конфліктів, але на першій п'янці він сказав, що будуть проблеми. У нас обох, мовляв, сильні характери, тому можуть бути проблеми", - сказав журналіст. На відео він стверджує, що "одним із перших", про що він подумав, це те, що його "підставили".
"Я ніде це не говорив, а як тільки я це сказав, відразу опинився в Мінську. Я впевнений, що у нього були зв'язки з кіберпартизанами. Які раніше займалися лжемінуваннями по всій Білорусі. Причому масовими. Я впевнений, що подібні дії вже були", - заявив блогер.
Також на опублікованих кадрах Протасевич каже, що ставлення до нього з боку одного з лідерів білоруської опозиції Франака Вячорка "змінилося".
"Простий приклад: з Франаком Вячорком були хороші відносини. Я знімав візит Тіхановської в Афінах. Все було чудово, ми там два дні в одній групі відпрацювали. Їздив, знімав, все добре було. Він мене хвалив. Він полетів, і менше, ніж за тиждень, ставлення до мене змінилося на протилежне", - дає "свідчення" Протасевич.
Білоруські пропагандисти кілька разів у "розслідуванні" повторюють наратив про те, що інформація про затримання Протасевича нібито була опублікована раніше, ніж стався сам арешт. Зокрема на ОНТ розповідають, що Вячорка опублікував фото Протасевича в Twitter з автобуса нібито майже відразу після його прильоту - сам Протасевич на відео каже, що нібито не знає, хто його сфотографував.
В одному з фрагментів Протасевич також розповідає про вуличні протести в Білорусі.
"Я зрозумів, що панікувати далі марно", - журналіст на камери розповів про те, як проходила посадка борту Ryanair в аеропорту Мінська.
Будь ласка, зачекайте...
Адольф Шарль Адан (1803-1856) - французький композитор
Адольф Дасслер (1900-1978) - розробник різних видів спортивного взуття та спорядження, засновник фірми з виробництва кросівок «Адідас».
Ти хочеш сказать - "Вони такі ж як Гітлер!?" Ім"я не визначає сутності людини! Є поет Шевченко і є колишній "слуга урода" Шевченко Прізвище одне - люди різні
Я не захищаю ту людину на яку ти "поганки погнав" - може ти і правий! За "хрестом" адміна не бачу його слів
Ім"я чим винувате?
Колись написав одному "суперпатріоту" що звинуватив мене у використанні російської мови і цитуванні класиків російської літератури: "Книга пісень" Генріха Гейне і протоколи в Ванзее по "остаточному вирішенню єврейського питання" писалися одною і тією ж мовою! Так само як і російська мова не винна що нею користуються паскуди типу Путіна Лаврова Зюганова і Патрушева з Дугіним і Мілоновим!"
Виплекала в них ненависть до свого походження та рідної мови.
Чи не винна сама мова ? Ні.
Чи не винна як потужний інструмент ? ТАК.
Те саме стосується і релігії. Тих наративів, які нав'язує українцям ворожа церква.
Чи винна як потужний інструмент ? ТАК.
Це все психологічні маніпуляції. Злам свідомості.
Питання. Гадаєте не русифіковані білоруси терпіли б бацьку так довго ?
Гадаєте не русифіковані українці лягали би під танки ЗСУ ?
Я прожив перші п"ять років у Росії і ні разу не заговорив з оточуючими мене "земляками" українською!!! Усі вони "резко стали русскими"! А я вечорами у вільний час читав "Кобзаря" - подарунок учнів моєї школи Півгодини - не більше Але мені вистачало Коли одружився - стало легше Дружина - с мого селища Трохи "цвенькала "суржиком" бо вчилася чотири роки в Одесі Однак з часом мова відновилася А коли дитина народилася : я "поставив питання ребром" - "Вдома звучить лише українська мова! Російську вивчить у дитсадку і на вулиці!" І порядок!
Так що проблема не в мові а у відношенні людей до неї!
Ви ж знаєте, що росіяни принижували українців за українську. Те саме почали робити з україномовними новообрусілі. Це ж не лише ставлення до мови. А і до держави. До культури. До своїх коренів. Їх вважають маловартісними. Я думаю нині не час виправдовувати ізик, бо це інструмент російського впливу. Треба сприймати його саме так, а не інакше.
Росіяни розуміють що вони нездатні самі чогось досягти - ні в культурі ні в економіці ні в науці! Менталітет у них не той! От саме це їх і "бісить"! Саме тому вони принижують українців поляків чехів словаків білорусів грузинів вірмен узбеків та інших! Бо розуміють що нездатні стать на один рівень з ними! Це - стиль поведінки "гопника" - не можу перевершить знаннями чи вмінням - так морду наб"ю!!!"
Саме від людини і її відношення до рідної мови залежить - чи вона буде рабом "русскава мира" чи буде сином свого народу
Більша половина знань які я маю отримані російською мовою Українцем від цього недостатнім я не став!
Але погляньте на інших. Вони не такі як ви. Їм сказали - хочеш грошей -стань росіянином. Вони погодились. Їхній вибір базується на інстинкті виживання.
У нас же мета - українізувати якомога більше населення. І єдиний метод - це заміщення. Виключення всього російського. Допоки дурь з голови не вивітриться.
Я навіть пропоную за потреби замістити російську дурь українською.
Бо ж є такий народ, який любить шансон. І на класику вони не перейдуть. Тобто кожному дати своє. Чи буде це якісний продукт - напевно ні. Але і такий потрібний.
І активно впроваджувати та популяризувати українство.
Ви мабуть помічали, як російська маскультура зумисне відсортовувала інших в нижчі сорти.
Отак і нав'язали нам комплекс меншовартості. Треба з ним щось робити. Треба щоб люди повірили, що ми краще. А це роки капітальної праці. І для зменшення опору потрібно замістити російську мову.
Більшості, на жаль, це не дано. Для них мають діяти інші механізми.
Ну, було уже це у 30-ті. Тоді теж визнавали свою провину. Як того досягали, теж відомо.
Естественно, убирает отбившихся от рук.