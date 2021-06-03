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Білоруські прикордонники прибирають віником контрольно-слідову смугу після навмисного пропуску нелегалів у Литву. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Уже деякий час Литва фіксує зростання потоку нелегальних мігрантів з білоруського боку, а в провезенні нелегальних мігрантів можуть брати участь і білоруські посадовці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

У мережі з'явився відеозапис, на якому білоруські прикордонники віником прибирають сліди проходу нелегалів у Литву.

"Ми чули заяви О. Лукашенка про те, що наповнять нас нелегальними мігрантами і наркотиками, але цю тенденцію потоку нелегальних мігрантів ми відзначаємо вже деякий час. Якщо порівняти цифри, то зараз у нас 189, це вдвічі більше, якщо порівнювати з минулим роком", - сказала глава МВС у середу, на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони Сейму Литви (КНБО).

У середу в КНБО обговорювали безпеку кордону з Білоруссю після заяви Лукашенка про те, що "ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх ловити".

Міністерка зазначила, що зростання потоку мігрантів є свідомою політикою режиму проти Литовської держави.

"Це зумовлюють і геополітичні причини, з того, що ми бачимо, ясно, що білоруські посадовці, можливо, співпрацюють і беруть участь в організованому нелегальному потоці мігрантів", - сказала Білотайте.

За її словами, нелегальні мігранти добираються до Білорусі зі Стамбула і Багдада, а в цілому за тиждень здійснюються чотири такі рейси.

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"Уявімо, що в літаку приблизно 600 осіб прилітають до Мінська, і ці люди організовано добираються до Литви. У нас є дані про дуже добре організовану роботу злочинних структур, які співпрацюють з посадовими особами, поїздка однієї людини обходиться приблизно в 1,5 тис. євро, сім'ї це коштує 35 тис. євро", - повідомила міністерка.

За її словами, білоруські посадовці стверджують, що не бачать нелегальних мігрантів, намагаються приховувати сліди, і "це ознака того, що це свідома політика і свідомі дії проти Литовської держави".

Глава Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Люба на засіданні продемонстрував матеріали, які свідчать про те, що білоруські посадовці після переходу мігрантами кордону рівняють пісочну ділянку смуги безпеки, щоб сліди не було видно. За словами міністра, в пошуку короткочасних рішень Литва активізувала план прикриття кордону, також розглядає можливість посилення умов проживання біженців.

До кінця 2022 року Литва також планує встановити на всій протяжності кордону з Білоруссю системи спостереження, оскільки нині вони діють лише на 38% спільного кордону. Для цього будуть потрібні 38 млн євро.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
Чисто росіска тактика- нас*ру сусідові під двері .
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03.06.2021 08:42
+30
кацапський сценарій, називається дестабілізація, це створення проблеми, а потім пропозиція допомоги у її вирішенні, тактика гопників і рекетирів у 90 х
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03.06.2021 08:51
+19
таракан старпер пакостит по возможности - это в стиле Путлеровских указаний. Хуже то, что пердун старый начал войну с своим же народом и цепляется за трон пихая своего сынка приемника ценой жизни и уровня жизни целей нации!!! Подонок бесславно кончит...
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03.06.2021 08:53
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Литва уличила Беларусь в намеренном провозе нелегалов: появилось видео, как пограничники заметают следы - Цензор.НЕТ 9621
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03.06.2021 08:40 Відповісти
Ну а что они ноют теперя? Ввели против Бацки санкцЫи, а он действует симетрично, терять то уже нечего по сути Бульбафюрреру Литва уличила Беларусь в намеренном провозе нелегалов: появилось видео, как пограничники заметают следы - Цензор.НЕТ 1518
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03.06.2021 08:41 Відповісти
Чисто росіска тактика- нас*ру сусідові під двері .
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03.06.2021 08:42 Відповісти
, и буду всем рассказывать что это сосед сам себе на.рал.
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03.06.2021 09:05 Відповісти
Будут теперь к нам больше мигрантов через забор перекидывать.
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03.06.2021 09:22 Відповісти
стройте стену
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03.06.2021 08:43 Відповісти
600 kilometrov nuzna stena
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03.06.2021 09:03 Відповісти
тогда ставьте мины, ройте рвы противотанковые. А шо делать? враг у ворот...
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03.06.2021 09:04 Відповісти
Tak vot i dumajet sto delat,kameri vezde postavit,no eto vidimo budet malo.Jesli i podovat potom v sud im vet mezdunorodnyje zakoni nesucestvujet ,kak i piratam iz Samali
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03.06.2021 09:15 Відповісти
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Если нужно, попросите в Украине противопехотные мины, которые еще не успели утилизировать. Думаю, наши отдадут с благодарностью. Білоруські прикордонники прибирають віником контрольно-слідову смугу після навмисного пропуску нелегалів у Литву - Цензор.НЕТ 8915
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03.06.2021 12:33 Відповісти
Mini i u nas jest.Spasibo.Teper usilili soldatami dobrovolcami.Kameri poka tolko 45% otslezujet,zdelajet 100%.Sniatix s kamer,mozno cerez mezdunordyje sudi idti,tam potom strafi sankciji pojdut im.Tut ES bystro zajmutisia sankcijami,poskolku v Germaniju bolsinstve te i jedut s nas.U nas im malo platyt
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03.06.2021 13:06 Відповісти
кацапський сценарій, називається дестабілізація, це створення проблеми, а потім пропозиція допомоги у її вирішенні, тактика гопників і рекетирів у 90 х
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03.06.2021 08:51 Відповісти
таракан старпер пакостит по возможности - это в стиле Путлеровских указаний. Хуже то, что пердун старый начал войну с своим же народом и цепляется за трон пихая своего сынка приемника ценой жизни и уровня жизни целей нации!!! Подонок бесславно кончит...
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03.06.2021 08:53 Відповісти
Белорусские пограничники заметают следы. Литва уличила Беларусь в намеренном провозе нелегалов: появилось видео, как пограничники заметают следы - Цензор.НЕТ 2582
Литва уличила Беларусь в намеренном провозе нелегалов: появилось видео, как пограничники заметают следы - Цензор.НЕТ 1971
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03.06.2021 08:56 Відповісти
15 tysiac evro za odnogo celoveka,eto splanirovana u samozvanca lukosenka ,kak i kontrabandnyje cigareti.600 kilomtrev jest granica, zabor vezde nepostavis
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03.06.2021 09:02 Відповісти
в скором времени из Беларусси даже зубры убегут.
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03.06.2021 09:05 Відповісти
Беларусь заметает следы. Объединяйтесь.
Берегите Байдена.
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03.06.2021 09:08 Відповісти
бульбофюрер, оно же, как трудный подросток, ум аналогичный, ему, лишь бы сделать соседу капость и посмеяться в воротник - ух какой я герой, а на деле он редкосный дурень и долбо... дятел.
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03.06.2021 09:21 Відповісти
Тактика *****.
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03.06.2021 09:22 Відповісти
вертайте їх літаками у Стамбул і Багдад. Наступного разу вони вже у Білорусь не полетять. А в України з Литвою на жаль кордонів немає.
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03.06.2021 10:31 Відповісти
А платити за переліт хто буде? Пропоную бюджетний варіант -повітряними кулями, з гермокабіною, при попутному вітрі, через стратосферу. Запас кисню і їжі згідно оплаченого тарифу. Дешево і гуманно.
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03.06.2021 11:12 Відповісти
Tak ix i vozracajet,no mne kazetsia s Afganistana,Siriji,Liviji tex nelzia vernut po zakonu.Mne kazetsia okolo 6000 evro obxoditsia odin celovek kotogo vozracajet domoj.Im nuzna oxrana i t.d.
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03.06.2021 13:11 Відповісти
Трудно иметь соседа маргинала с психическими отклонениями.Таких успокаивает только во время выписанная ответка в виде конкретных мер, а не слов озабоченности.
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03.06.2021 11:01 Відповісти
Там не такая уж большая граница , ее можно оборудовать по последнему слову техники, Евросоюз должен помочь . Раньше в нарушителей границы стреляли ?
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03.06.2021 11:30 Відповісти
Забор или стена спасет от Мордора.
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03.06.2021 12:43 Відповісти
Тут как не крути , а нужно Яйценха яйцеголового на премьерство возврашать и Вэлыкэ будивныцтво с дорог на заборы перепрофилировать !
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03.06.2021 14:11 Відповісти
😄
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03.06.2021 16:14 Відповісти
Фиксируйте их проходы на камеру и выставляйте счет в международные суды. Далее арест имущества Беларуси за границей.
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03.06.2021 14:30 Відповісти
Какое нахрен скрывают следы ?
Каждый пограничный столб на границе, окапывается от травы ,и профилируется спец инструментом ,профилирование пограничничных столбов 2 раза в месяц
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03.06.2021 20:48 Відповісти
судя по видео, могли назвать статью и "копают бульбу на КСП")))
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04.06.2021 08:36 Відповісти
С такими уродскими государствами надо и границы посерьезнее. Надеяться на лукашенковских уродов смешно.
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03.06.2021 22:34 Відповісти
 
 