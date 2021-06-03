Білоруські прикордонники прибирають віником контрольно-слідову смугу після навмисного пропуску нелегалів у Литву. ВIДЕО

Уже деякий час Литва фіксує зростання потоку нелегальних мігрантів з білоруського боку, а в провезенні нелегальних мігрантів можуть брати участь і білоруські посадовці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

У мережі з'явився відеозапис, на якому білоруські прикордонники віником прибирають сліди проходу нелегалів у Литву.

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"Ми чули заяви О. Лукашенка про те, що наповнять нас нелегальними мігрантами і наркотиками, але цю тенденцію потоку нелегальних мігрантів ми відзначаємо вже деякий час. Якщо порівняти цифри, то зараз у нас 189, це вдвічі більше, якщо порівнювати з минулим роком", - сказала глава МВС у середу, на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони Сейму Литви (КНБО).

У середу в КНБО обговорювали безпеку кордону з Білоруссю після заяви Лукашенка про те, що "ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх ловити".

Міністерка зазначила, що зростання потоку мігрантів є свідомою політикою режиму проти Литовської держави.

"Це зумовлюють і геополітичні причини, з того, що ми бачимо, ясно, що білоруські посадовці, можливо, співпрацюють і беруть участь в організованому нелегальному потоці мігрантів", - сказала Білотайте.

За її словами, нелегальні мігранти добираються до Білорусі зі Стамбула і Багдада, а в цілому за тиждень здійснюються чотири такі рейси.

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"Уявімо, що в літаку приблизно 600 осіб прилітають до Мінська, і ці люди організовано добираються до Литви. У нас є дані про дуже добре організовану роботу злочинних структур, які співпрацюють з посадовими особами, поїздка однієї людини обходиться приблизно в 1,5 тис. євро, сім'ї це коштує 35 тис. євро", - повідомила міністерка.

За її словами, білоруські посадовці стверджують, що не бачать нелегальних мігрантів, намагаються приховувати сліди, і "це ознака того, що це свідома політика і свідомі дії проти Литовської держави".

Глава Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустам Люба на засіданні продемонстрував матеріали, які свідчать про те, що білоруські посадовці після переходу мігрантами кордону рівняють пісочну ділянку смуги безпеки, щоб сліди не було видно. За словами міністра, в пошуку короткочасних рішень Литва активізувала план прикриття кордону, також розглядає можливість посилення умов проживання біженців.

До кінця 2022 року Литва також планує встановити на всій протяжності кордону з Білоруссю системи спостереження, оскільки нині вони діють лише на 38% спільного кордону. Для цього будуть потрібні 38 млн євро.