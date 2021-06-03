Племінник "ексзаступник міністра ЛНР" Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ. ВIДЕО
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Фірми племінника "ексзаступника міністра ЛНР" отримують мільйонні доходи від продажу російських нафтопродуктів і, ймовірно, донбаського вугілля в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідування "Слідство. Інфо".
Журналісти з'ясували, що 24-річний уродженець міста Ровеньки Луганської області Олександр Мельничук є співвласником литовської компанії UAB "Smart Steel Industry". Вона поставляє в Україну вугілля, видобуте, ймовірно, на захопленому терористами Донбасі, а також російські нафтопродукти.
"Слідство. Інфо" з'ясувало, батько Олександра Мельничука Сергій та його дядько — також Олександр — кілька років тому потрапили під санкції України та США через оборудки з донбаським вугіллям. Як повідомляли медіа, через братів Мельничуків раніше йшли вугільні потоки на захопленому терористами Донбасі. Олександр Мельничук-старший кілька років тому навіть був "заступником міністра вугільної промисловості" так званої "ЛНР". Ми помітили, що брати Мельничуки фігурують у низці кримінальних проваджень, а Олександр навіть перебуває в розшуку за підозрою у сприянні терористам.
"Екс-заступник міністра вугільної промисловості" так званої "ЛНР" Олександр Мельничук
Серед продукції, яку пропонує литовська фірма Олександра Мельничука-молодшого, є, наприклад, вугілля марки "антрацит". Цей різновид вугілля вважається найякіснішим. В Україні його видобувають виключно на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.
Водночас в українському офісі компанії запевняють, що їхнє вугілля — з Росії. "Це все чисто, прозоро, я його розмитнюю. Це не контрабанда (…) У мене є сертифікати походження, контракти прямі. Як я можу інше робити?", — зауважує представниця Smart Steel Industry Тетяна журналістові, який звернувся до неї під виглядом потенційного клієнта.
Утім, численні журналістські розслідування свідчать, що документи на донбаське вугілля часто підробляють і продають його під виглядом російського.
Водночас, як ми з’ясували, литовська фірма нині є співвласником київської компанії під назвою "Спецвантаж Лоджістік". За даними YouControl, українська фірма мала у минулому році понад 50 мільйонів гривень чистого доходу. Крім того, вона підписала договорів на майже 4 мільйони гривень на поставку вугілля українським бюджетним закладам.
Також ми отримали документи, які свідчать, що Smart Steel Industry, окрім вугілля, продає також бітум. Це продукт переробки нафти, який використовують при будівництві доріг. Як свідчать згадані документи, цей бітум походить, зокрема, із заводу, який донедавна контролював проросійський політик і кум Путіна Віктор Медведчук.
Компанія "Smart Steel Industry" постачає в Україну російський бітум, вироблений на заводі, який донедавна контролював Віктор Медведчук
"Слідство.Інфо" намагалося отримати коментар Мельничука-молодшого, проте він не відповів на наші повідомлення у месенджерах. Водночас за номером телефону, який, за нашими даними, використовує батько Олександра Мельничука, чоловік, вислухавши питання журналіста щодо вугільного бізнесу, сказав, що він — не Сергій Мельничук.
Будь ласка, зачекайте...
"Засідання РНБО про що попало".
Де ви побачили "делить Украину"?
Вообще я связан с торговлей минералки и прочей всякой водой) И вот в мое поле зрения попадает ТОВ "ВК "АВАЛОН ГРУП"!!!
Оказывается основателем его является некий Сытник Михаил Петрович из ЛУганска ну и его двое сыновей Андрей и Женя!
Так же он с давних времен владеет заводом по разливу в Луганске водички Анжей( сокращенно от АНдрей и ЖЕня)!По сей день оно существует в Луганде и тесно сотрудничает с оккупационной властью!
Не ну есть вариант что они там 7 лет в полном окружении держат оборону, но что то я сомневаюсь. Но это всё ерунда
Оказывается этот Сытник Михаил Петрович на МИРОТВОРЦЕВ с 2015 года !Коллаборационист, сотрудничает и поддерживает самопровозглашенные власти т.н. ЛНР.Руководитель Частного предприятия «Завод продтоваров «Анжей», ЛНР, Лутугинский район, пгт. Георгиевка, ул. Ленина, д.
Кстати Данилов его хорошо знает!!!
Что мы имеем в итоге- Человек находится на миротворце с 2015 года, но в 2018 спокойно открывает производство в КИЕВЕ!!!
СБУ,НацКорпус!Алло,вы где?? Может хоть тут заметят редакторы и админы и передадут куда надо???
https://myrotvorets.center/criminal/sytnik-mixail-petrovich/https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41985066/
В ТОПКУ. КАК ЛАЗО !!!
(малограмотным не комментировать )
- Ошпаренных меньше чем обмороженных - kisama!!! kuso!!!
КУДИ ЙДЕ УКРАЇНА ?
Добре як що в ЄС, у Тайожний союз вороття немає
Почему 73% молчат?