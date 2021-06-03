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Племінник "ексзаступник міністра ЛНР" Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ. ВIДЕО

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Фірми племінника "ексзаступника міністра ЛНР" отримують мільйонні доходи від продажу російських нафтопродуктів і, ймовірно, донбаського вугілля в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідування "Слідство. Інфо".

Журналісти з'ясували, що 24-річний уродженець міста Ровеньки Луганської області Олександр Мельничук є співвласником литовської компанії UAB "Smart Steel Industry". Вона поставляє в Україну вугілля, видобуте, ймовірно, на захопленому терористами Донбасі, а також російські нафтопродукти.

"Слідство. Інфо" з'ясувало, батько Олександра Мельничука Сергій та його дядько — також Олександр — кілька років тому потрапили під санкції України та США через оборудки з донбаським вугіллям. Як повідомляли медіа, через братів Мельничуків раніше йшли вугільні потоки на захопленому терористами Донбасі. Олександр Мельничук-старший кілька років тому навіть був "заступником міністра вугільної промисловості" так званої "ЛНР". Ми помітили, що брати Мельничуки фігурують у низці кримінальних проваджень, а Олександр навіть перебуває в розшуку за підозрою у сприянні терористам.

Племінник ексзаступник міністра ЛНР Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ 01

"Екс-заступник міністра вугільної промисловості" так званої "ЛНР" Олександр Мельничук

Серед продукції, яку пропонує литовська фірма Олександра Мельничука-молодшого, є, наприклад, вугілля марки "антрацит". Цей різновид вугілля вважається найякіснішим. В Україні його видобувають виключно на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Водночас в українському офісі компанії запевняють, що їхнє вугілля — з Росії. "Це все чисто, прозоро, я його розмитнюю. Це не контрабанда (…) У мене є сертифікати походження, контракти прямі. Як я можу інше робити?", — зауважує представниця Smart Steel Industry Тетяна журналістові, який звернувся до неї під виглядом потенційного клієнта.

Утім, численні журналістські розслідування свідчать, що документи на донбаське вугілля часто підробляють і продають його під виглядом російського.

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Водночас, як ми з’ясували, литовська фірма нині є співвласником київської компанії під назвою "Спецвантаж Лоджістік". За даними YouControl, українська фірма мала у минулому році понад 50 мільйонів гривень чистого доходу. Крім того, вона підписала договорів на майже 4 мільйони гривень на поставку вугілля українським бюджетним закладам.

Також ми отримали документи, які свідчать, що Smart Steel Industry, окрім вугілля, продає також бітум. Це продукт переробки нафти, який використовують при будівництві доріг. Як свідчать згадані документи, цей бітум походить, зокрема, із заводу, який донедавна контролював проросійський політик і кум Путіна Віктор Медведчук.

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Племінник ексзаступник міністра ЛНР Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ 02

Компанія "Smart Steel Industry" постачає в Україну російський бітум, вироблений на заводі, який донедавна контролював Віктор Медведчук

"Слідство.Інфо" намагалося отримати коментар Мельничука-молодшого, проте він не відповів на наші повідомлення у месенджерах. Водночас за номером телефону, який, за нашими даними, використовує батько Олександра Мельничука, чоловік, вислухавши питання журналіста щодо вугільного бізнесу, сказав, що він — не Сергій Мельничук.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Данілову немає коли таким займатись, в нього зйомкі в серіалі від кварталу-95
"Засідання РНБО про що попало".
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03.06.2021 10:42
+5
Тьфу.
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03.06.2021 10:43
+3
Останні слова Лазо: Ошпаренных меньше чем обмороженных.
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03.06.2021 11:04
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Данілову немає коли таким займатись, в нього зйомкі в серіалі від кварталу-95
"Засідання РНБО про що попало".
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03.06.2021 10:42 Відповісти
Племінник "ексзаступник міністра ЛНР" Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7064 Племінник "ексзаступник міністра ЛНР" Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9714
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03.06.2021 10:53 Відповісти
Ему приказано Медведчука из-под удара правосудия выводить.
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03.06.2021 11:44 Відповісти
Интересно с каких пор вуйки начали делить Украину? Донбасс вы уже отдали?
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03.06.2021 16:13 Відповісти
Що це було?
Де ви побачили "делить Украину"?
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03.06.2021 16:25 Відповісти
Хаа!А хотите прикол? Слушайте
Вообще я связан с торговлей минералки и прочей всякой водой) И вот в мое поле зрения попадает ТОВ "ВК "АВАЛОН ГРУП"!!!
Оказывается основателем его является некий Сытник Михаил Петрович из ЛУганска ну и его двое сыновей Андрей и Женя!
Так же он с давних времен владеет заводом по разливу в Луганске водички Анжей( сокращенно от АНдрей и ЖЕня)!По сей день оно существует в Луганде и тесно сотрудничает с оккупационной властью!
Не ну есть вариант что они там 7 лет в полном окружении держат оборону, но что то я сомневаюсь. Но это всё ерунда
Оказывается этот Сытник Михаил Петрович на МИРОТВОРЦЕВ с 2015 года !Коллаборационист, сотрудничает и поддерживает самопровозглашенные власти т.н. ЛНР.Руководитель Частного предприятия «Завод продтоваров «Анжей», ЛНР, Лутугинский район, пгт. Георгиевка, ул. Ленина, д.
Кстати Данилов его хорошо знает!!!

Что мы имеем в итоге- Человек находится на миротворце с 2015 года, но в 2018 спокойно открывает производство в КИЕВЕ!!!

СБУ,НацКорпус!Алло,вы где?? Может хоть тут заметят редакторы и админы и передадут куда надо???
https://myrotvorets.center/criminal/sytnik-mixail-petrovich/https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41985066/
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03.06.2021 17:39 Відповісти
вся эта заваруха гнилой договорняк русской и украинской мафии неужели еще не доходит?людей просто изпользоали.простых людей.горите в аду путин порошенко зеленский и прочие ахметовы и медвдчуки
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03.06.2021 21:31 Відповісти
И когда Украина напала на рашку? Можно дату?
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03.06.2021 22:42 Відповісти
Чмо с китайским прокси, иди *****
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04.06.2021 06:11 Відповісти
Или турецким - без разницы.
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04.06.2021 06:12 Відповісти
Тьфу.
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03.06.2021 10:43 Відповісти
Тогда будет сломлена вся система ZeКоманды😂
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03.06.2021 15:31 Відповісти
Та який він терорист, простий шахтар і бізнесмен з тієї сторони. То Стерненко там щось затівав, та ще й морду набив одеському патріоту радянського союзу. То навіть хуже. ШЩе М аруся Звіробій і Федина дуже супер небезпечні. А цей нормальний - запитайте у Зелі, чи Сівохи.
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03.06.2021 10:54 Відповісти
украинского покупателя
В ТОПКУ. КАК ЛАЗО !!!
(малограмотным не комментировать Племінник "ексзаступник міністра ЛНР" Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1852 )
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03.06.2021 10:58 Відповісти
Останні слова Лазо: Ошпаренных меньше чем обмороженных.
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03.06.2021 11:04 Відповісти
))))))
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03.06.2021 11:07 Відповісти
Японский кочегар слышал -
- Ошпаренных меньше чем обмороженных - kisama!!! kuso!!!
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03.06.2021 11:13 Відповісти
)))как смешно рушится зебильный мир...
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03.06.2021 11:06 Відповісти
Дік Роттердам+ для него принимали. Иначе сверх-прибіли на угле не заработаешь.
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03.06.2021 11:41 Відповісти
торговля с оккупантами
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03.06.2021 12:04 Відповісти
"легальная"
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03.06.2021 12:04 Відповісти
Не может быть! Это всё Порошенко с Медведчуком мутит!
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03.06.2021 17:24 Відповісти
Шановний. Що це за таке розслідування? Майже, напевно...можливо...навіщо засмічувати ефір? Де ваші докази? відводите погляд від глобальних проблем. Позор!!!
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03.06.2021 15:24 Відповісти
Що є в Україні зараз так це те що сєпаров відпускають, а патріотів України саджають ....
КУДИ ЙДЕ УКРАЇНА ?
Добре як що в ЄС, у Тайожний союз вороття немає Племінник "ексзаступник міністра ЛНР" Мельничук продає вугілля в Україні і заробляє мільйони, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9461
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03.06.2021 16:02 Відповісти
Наче в СБУ про таке не знали... Сором, українці. За гроші мати рідну продамо. Тому всі інші від нас ноги витирають
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03.06.2021 16:17 Відповісти
это реформа.
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03.06.2021 16:47 Відповісти
Преде чем трындеть - ответьте на простой вопрос - если уголь из ОРДЛО позволяет снизить коммуналку - его покупать или нет?
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03.06.2021 17:47 Відповісти
а зачем вообще платить коммуналку если путиннападет? и кацапам тоже смысла платить нет - спонсировать оккупационный режим и многочисленные разрушения текущие и в перспективе.
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03.06.2021 19:09 Відповісти
Так это ж торговля на крови, не?
Почему 73% молчат?
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04.06.2021 08:51 Відповісти
 
 