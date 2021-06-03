"Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Конституційний Суд почав розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Під будівлею КС відбувається акція протесту з вимогою визнати неконституційним закон про ринок землі. Організатори акції "Правий сектор", "Батьківщина", "Свобода". Мітингувальники тримають плакати і банери зі своїми вимогами. Крім того, активісти перекрили рух по вул. Жилянській і пропускають тільки громадський транспорт.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+24 Михайло Козочкін
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+21 Евгений 89b7971a
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+16 Виктор Ли a3db1a1b
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Будь ласка, зачекайте...
... маємо достатньо Часу для САМОорганізації МОБІЛІЗАЦІЇ Сил і засобів для порятунку України ..ще є Час до Рішення Конституційного Суду України по АНТИКонституційним і Злочинним ДІЯМ .. об"єднаної сіоністської БАНДИ...
"Ми повинні використовувати терор, убивства, насильство, конфіскацію землі, урізання всіх соціальних сервісів щоб вигнати арабське населення з Галілеї."
Давид Бен-Гуріон, прем'єр-міністр Ізраїлю, 1948 р
только комунисты и голодранцы-совкодрочеры всегда против частной собственности на землю и рынка земли
наиболее умные и работоспособные давно уже плюнули на этот бредлам и трудятся на своей земле в Польше, Чехии, Испании, Канаде ..
только трудятся они на благо тех стран, а не Украини
а вы и дальше живите на подачки мвф, жуйте сопли и мечтайте о своей уникальной северокорейско-чучхейско экономике ..
попробовал бы хоть один чиновник в Польше, Канаде, Франции или США сунуться в приватную собственность какого нибудь фермера и попытаться чего то там "проконтролировать" .
урюк гребаный, это тебе не мухосранско-бульбашанский обосцаный колхоз
п.н. я не читав ЖОДНОГО закону про ринок землі взагалі будь-якої країни!
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ","СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
Провести референдум про продаж землі в Україні
для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим
заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності
бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання
українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його
ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було
пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження
України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків»
(десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з
десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву
від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та
містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи
назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
Обрабатывайте сами!
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Полнейший беспредел, циничное игнорирование интересов украинцев и страны, деградация системы государственной власти. Только так можно охарактеризовать события, которые произошли в четверг в Конституционном суде, где судьи из-за сильнейшего давления власти так и не смогли начать рассмотрение антиконституционности закона о рынке земли по иску лидера оппозиции Юлии Тимошенко.
Понимая, что Тимошенко совершенно аргументированно доказала, сколько статей Конституции и прав украинцев нарушает протащенный «зелеными» дерибан земли, понимая, что суд отменит так называемый «рынок земли», власть полностью пошла по беспределу. И не пустила в здание суда...двух судей КС, тем самым сорвав заседание. Цинично наплевав на мнение миллионов людей, аграриев, представителей гражданского общества, которые собрались под здание КС, чтобы подтвердить: за борьбой Тимошенко за землю стоит народ.
По сути, «зеленые» аферисты-дерибанщики, действующие в интересах транснациональных аграрных корпораций, иностранных банков и наших аграрных олигархов, настолько боятся Тимошенко, как единственного реального оппозиционера, что готовы через колено ломать Конституционный суд. Не пускать судей в КС. Лишь бы не допустить публичного рассмотрения антиконституционности продажи земли. Понимая, что суд поддержит именно Тимошенко и станет на сторону людей.
Собственно, истеричные действия власти в КС, а также попытка саботировать земельный референдум по инициативе Тимошенко, подтверждают: «зеленые» прекрасно знают, что все их действия по распродаже земли и страны - незаконные. И за это потом придётся нести уголовную ответственность.
Но пока «зеленые дерибанщики» при власти, они четко намерены довести до конца свою задачу по «распилу» Украины.
Правда, с 19-го года все карты у них спутались. Ведь со всеми «зелёными» инициативами по уничтожению Украины борется дважды премьер-министр Тимошенко. Многие аферы пришлось остановить под давлением Тимошенко. Распродать землю также легко не выходит - Тимошенко мешает по всем фронтам. И в этой борьбе в итоге выиграет именно тот, кто борется за правое дело. И это будут не «зеленые утилизаторы»...