УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14951 відвідувач онлайн
Новини Відео Політика України Ринок землі
5 780 163
земля (802) КС (1154) протест (2249) земельна реформа (231) ринок землі (246)

"Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний Суд почав розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Під будівлею КС відбувається акція протесту з вимогою визнати неконституційним закон про ринок землі. Організатори акції "Правий сектор", "Батьківщина", "Свобода". Мітингувальники тримають плакати і банери зі своїми вимогами. Крім того, активісти перекрили рух по вул. Жилянській і пропускають тільки громадський транспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася скасувати необхідний для завершення земельної реформи закон про продаж державної та комунальної землі через електронні аукціони

Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 01
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 02
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 03
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 04
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 05
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 06
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 07
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 08
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 09
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 10
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 11
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 12
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 13
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 14
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 15
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 16
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 17
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 18
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 19
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 20
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 21
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 22
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 23
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 24
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 25
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 26
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 27
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 28
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 29
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 30
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 31
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 32
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 33
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 34
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Спочатку розберися, чим відрізняється ринок землі в Польщі від запровадженого нашою мафією руками зеленських системи дерибану латифундіями.
показати весь коментар
03.06.2021 11:11
+21
Зграйка дебилив. Поляки, Немцы и американцы уже свои страны потеряли?
показати весь коментар
03.06.2021 11:07
+16
В тебе є земля? Тільки дебіл буде просити щоб йому заборонили розпоряджатись своїм майном,Або той у кого тієї землі ніколи не було і не буде. "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 634
показати весь коментар
03.06.2021 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это теми органами, которые уже 30 лет ведут антигосударственную политику? Забитые ворьем и продажной сволочью? "Продамо землю - втратимо Україну!": активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли - Цензор.НЕТ 700
показати весь коментар
03.06.2021 11:19 Відповісти
С чего бы государство имело право указывать условному Петрику, что ему делать со своей землей?
показати весь коментар
03.06.2021 11:23 Відповісти
а чому ти свою квартиру і машину не продаєш виключно державним органам?
показати весь коментар
03.06.2021 11:32 Відповісти
Совка давно нет, а совки остались. В этом беда Украины.
показати весь коментар
03.06.2021 11:32 Відповісти
Зеленая кодла решила нажиться на продаже земли!Они все преступники и нарушители Конституции!
показати весь коментар
03.06.2021 11:21 Відповісти
Ахахаах. Олух ботовский ты
показати весь коментар
03.06.2021 12:42 Відповісти
Земля принадледит селянам, которие 20 лет не могут ее продать. Зебили крадут с госсобственности, но лохи никогда єтого не догонят.
показати весь коментар
04.06.2021 00:45 Відповісти
ну пусть ее купит пенсионный фонд и сдает в аренду агрофирмам, ну епта! неужели никто не считал прибыль и возможные риски?!
показати весь коментар
03.06.2021 11:25 Відповісти
Интересно, у всех ли митингующих есть в собственности земля, и в каком количестве, что они так резко против.
показати весь коментар
03.06.2021 11:26 Відповісти
Треба бути дебілом щоб просити заборонити розпоряджатись своїм майном.
показати весь коментар
03.06.2021 12:07 Відповісти
Там больше половины не знает даже кто им заплатит за митинг) Порох или Юля!? Или кинут!?..
показати весь коментар
03.06.2021 12:33 Відповісти
А яка різниця?
показати весь коментар
03.06.2021 21:12 Відповісти
Українці ..... то що перетворимо Україну в Палестину 2.0 ......для ОСОБЛИВО ратуючих за РОЗБАЗАРЕННЯ СвЗемлі України ...Палестина ВІДКРИЛА "ринок" Землі ...динаміка ВТРАТИ державності .. і експансії Ізраїлю за 73 роки ...
... маємо достатньо Часу для САМОорганізації МОБІЛІЗАЦІЇ Сил і засобів для порятунку України ..ще є Час до Рішення Конституційного Суду України по АНТИКонституційним і Злочинним ДІЯМ .. об"єднаної сіоністської БАНДИ...
показати весь коментар
03.06.2021 11:26 Відповісти
"Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 8542
показати весь коментар
03.06.2021 11:27 Відповісти
Мы не Израиль. Ни политически, ни с точки зрения ситуации с палестиной и вообще не ближний восток. Зато у нас есть восточная европа. Словакия и Польша, да и прочая Чехия к нам ближе вообще по всему, чем Израиль. Но что то не людят в пример более близкие страны приводить. манипулировать не получиться.
показати весь коментар
03.06.2021 11:34 Відповісти
Чушь собачья. Т.н. Палестина была самопровозглашена в 1988 году, и никаких земель у нее не было до этого момента не было. А значит эта картинка сразу идет в мусорник).
показати весь коментар
03.06.2021 15:43 Відповісти
.. для розуміння СУТНОСТІ сіоністської БАНДИ злодійського племені...
"Ми повинні використовувати терор, убивства, насильство, конфіскацію землі, урізання всіх соціальних сервісів щоб вигнати арабське населення з Галілеї."
Давид Бен-Гуріон, прем'єр-міністр Ізраїлю, 1948 р
показати весь коментар
03.06.2021 11:28 Відповісти
о, кремлеботы хамасские повылазили) сдрысни к своим тоталитарастическим иранско-рашистским хозяевам)
показати весь коментар
03.06.2021 11:31 Відповісти
Наркоман?) Рынок земли открыт в Германии, в США. А "Палестина", это обычный ЛДНР, фейковое государство.
показати весь коментар
03.06.2021 11:29 Відповісти
По чем сейчас "стояние за землю" ,сколько Юлия Владимировна дает на "покращення" жизни ? Вся извелась "колясочница" из-за народной землицы.А сама-то бомжиха ,без кола ,без двора . Только и остались крохи (после компенсаций за отсидку)на пластические операции и новые наряды в Раду.
показати весь коментар
03.06.2021 11:31 Відповісти
Юлька подхабатилась!)
показати весь коментар
03.06.2021 12:31 Відповісти
.. для тих хто Не розуміє -- .. після "медового" року ЗЕ-ко БАНДИ - цілком закономірно приходить ГІРКЕ похмілля ..і ця сіоністська ШАЙКА вже відчуває одним місцем - РОЗПЛАТА і плаха вже приготовлені ..це ж треба з таким УБЛЮДСТВОМ грабити Людей і надсміхатися ... буде вАМ "св"ято" ...
показати весь коментар
03.06.2021 12:34 Відповісти
Бот Єдуард Саленко?
показати весь коментар
03.06.2021 14:34 Відповісти
чудо в перьях, эту хрень ещё твой порошенко подписал
показати весь коментар
04.06.2021 02:25 Відповісти
ви її на виборах 2019 вже втратили.
показати весь коментар
03.06.2021 12:37 Відповісти
ВЫ в КИЕВЕ квартиры продаете по 200 тис долларов ( и на ДЖИПАХ ездите ) уже целых 25 лет, а бедным "бывшим советским колхозникам " предлагаете ездить на "копейках" и москвичах или дальше получать 10 мешков непросеянного зерна за пай ! Пошли вы .... !!
показати весь коментар
03.06.2021 12:56 Відповісти
толсто, троль
показати весь коментар
03.06.2021 21:02 Відповісти
ВЫ в КИЕВЕ квартиры продаете по 200 тис долларов ( и на ДЖИПАХ ездите ) уже целых 25 лет, а бедным "бывшим советским колхозникам " предлагаете ездить на "копейках" и москвичах или дальше получать 10 мешков непросеянного зерна за пай ! Пошли вы .... !!
показати весь коментар
03.06.2021 12:56 Відповісти
Мабуть у нашого наріду генетично прописано відстоювати своє жебрацтво.
показати весь коментар
03.06.2021 13:51 Відповісти
долю ринку землі, вирішують стадо маргіналівk, які і дня непрацювали на землі.Відпрацьовують гроші мацкви, все правильно, ми входимо в пятірку країн де немає ринку землі, і ці країни не самі передові в розвитку.
показати весь коментар
03.06.2021 14:31 Відповісти
не треба цитувати методичку
показати весь коментар
03.06.2021 21:02 Відповісти
Хто тут виступає проти ринку землі вкурсі, що вже половину землі деякі ділки захопили за копійки і безкоштовно, та по рішенню судів, нотаріусів? Алкаші продали свої паї за ящик горілки, свободні землі продали голови сільрад і т.п. Акти на видані паї по 10 раз переписувалися і ділянки паїв людям зменшували - то на дороги, то на парки, то собі рідненьким, бо там також є шахраї.Дайте можливість людям, що проживають в селі, розпоряджатися своєю земленю, а не змушувати їх здавати панам в аренду за мішок зерна, бо самі не взмозі її обробляти. Ви свої заводи, фабрики, магазини і будинки продаєте? А вони чим хужі? Що Дівулі Медведчук підкинув на морожено і каву і щоб і далі "Сварог" захоплював землі? Вкурсі, що вже пів Захілднлої України він захопив? Одна тільки вимога - щоб був правильно виписаний закон, як у розвинутих країнах, а не так як це зробила "квартальна команда" в косоворотках.
показати весь коментар
03.06.2021 14:33 Відповісти
Ви, пишете що закон про продаж землі нетакий .Хочу Вас запитати, Ви цей закон читали?? чи це Вам сказали по каналу Мураєва?
показати весь коментар
03.06.2021 17:44 Відповісти
я читав, і що ти хочеш тепер бзднути?
показати весь коментар
03.06.2021 18:01 Відповісти
ну, і який пункт тебе тривожить??????????????
показати весь коментар
03.06.2021 19:55 Відповісти
Закон в цілому сприяє утворенню латифундій, а такого допускати не можна.
показати весь коментар
03.06.2021 23:20 Відповісти
в курсе, и еще много о чем в курсе)).. и почти все головы сильрад и их земельные прихвостни комиссии, сядут и надолго, да с х..ми лесничими вместе за леса распроданные и нотариусы по делам пойдут .... а земля ими распроданная, государству вернется, дело лишь недолгого времени...хочешь продать пай?..продай его государству...хочешь купить?..у него же и купи, но на 1га -минимум 2 коровки заведи, земля без органики, истощается и умирает, и под застройку пускать пахотную землю, покупая и перепродавая ее, тоже не сможешь никак....купил землю-е.б.й на ней под контролем госагроспецов, нарушил агротехнику, штраф по самые помидоры!, нанимаешь работников-в штат их, с уплатой всех налогов государству! севооборот нарушил, по башке штрафом опять же!...и вот тогда посмотрим как Украина заживет, а продать за копейки по 200 га на поганное олигархическое рыло, с дальшей на подставных скупкой, чтобы забивать землю химией, и откачивать из нее масляничные культуры годами безконтрольно, карманы свои набивая, такого быть больше не должно, и надеюсь не будет...иначе будущего у страны точно не будет..
показати весь коментар
04.06.2021 00:47 Відповісти
ідея в прінціпе пойдет .а вот на олгархіческое ріло 200га как -то мелковато(для рила)
показати весь коментар
04.06.2021 09:55 Відповісти
мій комаен далі
показати весь коментар
04.06.2021 09:55 Відповісти
через подставных через неделю 2тыс. будет, а через месяц все 20 тыс... "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 9611
показати весь коментар
04.06.2021 17:36 Відповісти
Так, ми "продали" свої заводи олігархам за ваучери по ціні пляшки горілки. Наслідком стала деіндустріалізація і економічне падіння на рівень африканських країн. На черзі останнє перед зникненням держави - земля.
показати весь коментар
04.06.2021 10:16 Відповісти
земля единсвенный ресурс, который невысполнимый..завод и построить можна при нужде можна, а землю?))
показати весь коментар
04.06.2021 17:39 Відповісти
это всё, зеленский продал всю Украину.. теперь 73% поймут, что хуже таки будет
показати весь коментар
03.06.2021 15:37 Відповісти
хрен там они что поймут, они же дебилы.
показати весь коментар
03.06.2021 18:00 Відповісти
за чей счет этот праздник жизни?
показати весь коментар
03.06.2021 18:06 Відповісти
с принятием этого закона властьимущие повыкупают у людей паи за копейки.
показати весь коментар
03.06.2021 18:24 Відповісти
дебили
показати весь коментар
03.06.2021 20:01 Відповісти
во всех нормальных развитых странах мира, земля, находящаяся в частной собственности, свободно продается и покупается
только комунисты и голодранцы-совкодрочеры всегда против частной собственности на землю и рынка земли
наиболее умные и работоспособные давно уже плюнули на этот бредлам и трудятся на своей земле в Польше, Чехии, Испании, Канаде ..

только трудятся они на благо тех стран, а не Украини
а вы и дальше живите на подачки мвф, жуйте сопли и мечтайте о своей уникальной северокорейско-чучхейско экономике ..
показати весь коментар
03.06.2021 20:14 Відповісти
сорос перелогинься
показати весь коментар
04.06.2021 02:28 Відповісти
во всех нормальных странах фермеры землю обрабатывают под надзором государства, и попробуй там севооборот не соблюсти или еще агротехнику какую...мало не покажется выплачивать...а здесь химией землю добил, масляничными окончательно убил, карман набил, самолет, яхту 200м купил, и нах свалил, а землю еще и лоху ушастому какому, впарил не задорого... "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 8301 "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 1399.....заводы украли, на металлом порезали и продали , мерсы и бэхи, пальцы веером распушив прикупили, хатынки в 5 этажей понастроив....ух, усе, круть!!!не подходи!!!)) графья,навозники вчерашние, епта!))..но машинки понтовые сгнили уже, хатынки пустые, бухло и девки к земле пригнули годам к 50-ти и в полуподвалах имений своих, графья и графини ютятся теперь, отопить и оплатить такие обьемы не по карману то уже, а дети -внуки подросли, выучились, а работать негде, котомки на плечи и на чужбину!))...а там....там благо греческие и итальянские бордели, турецкие бани, да Польша с Чехией как немой укор придуркам, под боком, клубники сбором, да лука и картохи, и пр.,что ухоженная земля дала, умереть идиотам с голода не дает... "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 8301...кудой идем -бредем, манкурты, родсва своего не помнящиее... "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 1537...проведите инвентарицию земель и лесов, как украденных так и живых пока еще, пересажайте надолго воров и жуликов с полной конфискацией, соберите все ресурсы природные в т.ч и водные, в одни государственные руки, земельный банк учредите...и пилотным проектом в паре тройке обл., продажу земли потихоньку организовывать начинайте, фермерам, крестьянам потомственным, в селе живущим, знающим толк в обработке земли, стартуя для начала с 10 га, на не более. и лет 5 контролируйте ее обработку, может и помочь им кредитами какими, субсидиями на семена, скотинку, удобрения... на первых порах ...
показати весь коментар
04.06.2021 18:25 Відповісти
подобный бред мог написать только тупой дебил-совкодрочер.
попробовал бы хоть один чиновник в Польше, Канаде, Франции или США сунуться в приватную собственность какого нибудь фермера и попытаться чего то там "проконтролировать" .
урюк гребаный, это тебе не мухосранско-бульбашанский обосцаный колхоз
показати весь коментар
04.06.2021 21:30 Відповісти
...ты вначале, адепт воровского кодляка украинского, побывай хотя бы одной из указанных тобой странах, поинтересуйся тупень, как там землю купить, как ее обрабатывать, кто из гос. инспекторов, и как часто, и в связи с чем посещает их, и что им грозит за нарушение закона об обработке земли...и попробуй там купить землю не будучи фермером или не имея специальных с\х знаний и экзамен по ним не сдав и не завести определенное кол-ство КРС для органики... я о германии пишу, а в израиле, там и того круче...латифундисты, что и в Украине наблюдается ныне- это пампасы южной америки, но и там контроль гос-ства тоже быть должен, иначе людей потравить на раз химией можна, или голодомор устроить какой по приколу, или верхний слой снимать и на продажу в другие страны вывозить...в германии, в одной из центр. ее частей, где уже давно все настроено, пройдя все, что выше указал, в конце 90х можна было купить до 60 га земли...если ты не в теме тупень, не пиши х.ню, не проканает шара на перепродажах, мечтах нуворышей, грязный капитал, на разграблении промышленности сбившим, отмыть его... "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 4116
показати весь коментар
04.06.2021 23:59 Відповісти
брысь под лавку, жопогрыз совковый
показати весь коментар
05.06.2021 00:11 Відповісти
тел. санитару верни, поц мокрожопый, на горшок и спать.. "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 6800
показати весь коментар
05.06.2021 00:14 Відповісти
На акції нема тільки "слуг" та "петровзадівців"...Мдя...
показати весь коментар
03.06.2021 22:37 Відповісти
Совки, земля во всем мире товар.
показати весь коментар
04.06.2021 00:33 Відповісти
молодцы
показати весь коментар
04.06.2021 02:39 Відповісти
ну в принципі ще не все втрачено, якщо хоч хтось ще виходить проти такого "ринку" землі.... А ті дауни, що тут пишуть, що "ололололо" ринок землі є в Європі і "тралалалалала" ринок землі є в Америці, то спочатку почитайте закони ринку землі європейські чи американські, а потім український "закон" і робіть висновки.

п.н. я не читав ЖОДНОГО закону про ринок землі взагалі будь-якої країни!
показати весь коментар
04.06.2021 03:49 Відповісти
Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусятьбути українською,не більше Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя"Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-несумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ","СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
Провести референдум про продаж землі в Україні
для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим
заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності
бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання
українського народу та знекровлення Української держави.

Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович

Дата оприлюднення: 19 квітня 2021

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ

Споконвічне відродження українського народу,його
ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було
пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження
України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків»
(десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з
десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву
від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та
містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи
назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
показати весь коментар
04.06.2021 09:48 Відповісти
А кто вас, мудаков, заставляет продавать свою землю?
Обрабатывайте сами!
показати весь коментар
04.06.2021 10:20 Відповісти
за часів радянського союзу:іноземець: почему так много людей в город едут с кошолками и ведрами им кушать нечего. відповідь: да єто у них хобби,( анегдот такий) НУ И ХТО МУДАК?
показати весь коментар
04.06.2021 20:26 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

32 мин. ·

Полнейший беспредел, циничное игнорирование интересов украинцев и страны, деградация системы государственной власти. Только так можно охарактеризовать события, которые произошли в четверг в Конституционном суде, где судьи из-за сильнейшего давления власти так и не смогли начать рассмотрение антиконституционности закона о рынке земли по иску лидера оппозиции Юлии Тимошенко.

Понимая, что Тимошенко совершенно аргументированно доказала, сколько статей Конституции и прав украинцев нарушает протащенный «зелеными» дерибан земли, понимая, что суд отменит так называемый «рынок земли», власть полностью пошла по беспределу. И не пустила в здание суда...двух судей КС, тем самым сорвав заседание. Цинично наплевав на мнение миллионов людей, аграриев, представителей гражданского общества, которые собрались под здание КС, чтобы подтвердить: за борьбой Тимошенко за землю стоит народ.

По сути, «зеленые» аферисты-дерибанщики, действующие в интересах транснациональных аграрных корпораций, иностранных банков и наших аграрных олигархов, настолько боятся Тимошенко, как единственного реального оппозиционера, что готовы через колено ломать Конституционный суд. Не пускать судей в КС. Лишь бы не допустить публичного рассмотрения антиконституционности продажи земли. Понимая, что суд поддержит именно Тимошенко и станет на сторону людей.

Собственно, истеричные действия власти в КС, а также попытка саботировать земельный референдум по инициативе Тимошенко, подтверждают: «зеленые» прекрасно знают, что все их действия по распродаже земли и страны - незаконные. И за это потом придётся нести уголовную ответственность.

Но пока «зеленые дерибанщики» при власти, они четко намерены довести до конца свою задачу по «распилу» Украины.

Правда, с 19-го года все карты у них спутались. Ведь со всеми «зелёными» инициативами по уничтожению Украины борется дважды премьер-министр Тимошенко. Многие аферы пришлось остановить под давлением Тимошенко. Распродать землю также легко не выходит - Тимошенко мешает по всем фронтам. И в этой борьбе в итоге выиграет именно тот, кто борется за правое дело. И это будут не «зеленые утилизаторы»...
показати весь коментар
04.06.2021 10:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 