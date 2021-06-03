Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях. ВIДЕО

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає відновлення покарання у вигляді ув'язнення за брехню в декларації, скасоване КСУ.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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Зокрема, 307 народних депутатів проголосували за Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з урахуванням декількох правок.

Народні депутати підтримали правки №50, 59 і 65.

Зокрема, правкою №59 нардепи замінили формулювання "позбавлення" свободи на "обмеження" свободи за неподання декларації. Водночас брехня в декларації карається "позбавленням" свободи. Таким чином, за просто неподання декларації встановлено ​​м'якшу відповідальність, ніж за брехню в декларації.

Правками №50 і 65 депутати встановили, що декларанти мають внести тільки ті відомості, про які їм повідомили члени їхньої сім'ї: "якщо член сім'ї суб'єкта декларування подав суб'єкту декларування відомості про такі об'єкти декларування в будь-якому вигляді".

Закон вносить зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу. Для депутатів, держслужбовців і представників органів місцевого самоврядування передбачили обмеження волі на строк до 2 років і штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо зазначені особи не внесли в декларації активи і нерухомість на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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Якщо ж вартість незадекларованого буде більшою за 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то депутату, держслужбовцю або представнику органів місцевого самоврядування загрожує 2 роки в'язниці або штраф від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу посилюють відповідальність за неподання декларації держслужбовцями та представниками органів місцевої влади. У разі доведення провини зазначені особи можуть отримати до двох років тюремного ув'язнення.

У законі прописано, що особа, яка вчинила кримінальні правопорушення за вищевказаними статтями, не зможе бути звільнена від кримінальної відповідальності. Навіть у разі, якщо після вчинення правопорушення вона щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.