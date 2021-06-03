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Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає відновлення покарання у вигляді ув'язнення за брехню в декларації, скасоване КСУ.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, 307 народних депутатів проголосували за Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з урахуванням декількох правок.

Народні депутати підтримали правки №50, 59 і 65.

Зокрема, правкою №59 нардепи замінили формулювання "позбавлення" свободи на "обмеження" свободи за неподання декларації. Водночас брехня в декларації карається "позбавленням" свободи. Таким чином, за просто неподання декларації встановлено ​​м'якшу відповідальність, ніж за брехню в декларації.

Правками №50 і 65 депутати встановили, що декларанти мають внести тільки ті відомості, про які їм повідомили члени їхньої сім'ї: "якщо член сім'ї суб'єкта декларування подав суб'єкту декларування відомості про такі об'єкти декларування в будь-якому вигляді".

Закон вносить зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу. Для депутатів, держслужбовців і представників органів місцевого самоврядування передбачили обмеження волі на строк до 2 років і штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо зазначені особи не внесли в декларації активи і нерухомість на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венеціанська комісія підтримала законопроєкт про тюремний термін за брехню в деклараціях і пропонує зобов'язати повторно подати е-декларації за 2020 рік, - Шабунін

Якщо ж вартість незадекларованого буде більшою за 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то депутату, держслужбовцю або представнику органів місцевого самоврядування загрожує 2 роки в'язниці або штраф від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу посилюють відповідальність за неподання декларації держслужбовцями та представниками органів місцевої влади. У разі доведення провини зазначені особи можуть отримати до двох років тюремного ув'язнення.

У законі прописано, що особа, яка вчинила кримінальні правопорушення за вищевказаними статтями, не зможе бути звільнена від кримінальної відповідальності. Навіть у разі, якщо після вчинення правопорушення вона щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Это шо теперь вiслюка посадят? Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 5339
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03.06.2021 13:57
+9
Первый уже пошёл на кичу? Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 5355
Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 489
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03.06.2021 14:04
+7
юзик, агрохимия, татаров, дерьмак, зеленский за ложь в декларациях уже должны быть на нарах. Или зебилов этот закон не касается?
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03.06.2021 13:58
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Это шо теперь вiслюка посадят? Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 5339
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03.06.2021 13:57 Відповісти
нит. в новость насквозь лживая
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03.06.2021 14:02 Відповісти
Не переживай, Педро не за це сяде, а за зраду
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03.06.2021 14:03 Відповісти
Так он уже два года сидит! Или не сидит? А шо случилось?
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03.06.2021 14:04 Відповісти
за него брат сел. он мертвый, ему все равно.
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03.06.2021 14:51 Відповісти
він сидить на мішках з грошима
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03.06.2021 19:16 Відповісти
два года зебилы и ватники ищут "зраду" Порошенко в википедии и по зомбоящикам. Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 4000
Зебилы явно тупее своих 87% "мышебратьев" в рашке..))
Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 8745 Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 42
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03.06.2021 14:10 Відповісти
Появление Михаила Александровича в сумасшедшем доме объяснялось делами довольно простыми, житейскими. Он был крупный нэпман, невзначай не доплативший сорока трех тысяч подоходного налога. Это грозило вынужденной поездкой на север, а дела настойчиво требовали присутствия Михаила Александровича в Черноморске.(с)
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03.06.2021 14:51 Відповісти
на пляшку
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03.06.2021 17:45 Відповісти
Та для него это обычное дело.
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03.06.2021 17:51 Відповісти
бо у них з цього ж кнв починався.... бо зеля хоч куди козак
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03.06.2021 18:05 Відповісти
юзик, агрохимия, татаров, дерьмак, зеленский за ложь в декларациях уже должны быть на нарах. Или зебилов этот закон не касается?
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03.06.2021 13:58 Відповісти
КСУ скасував перед подачею декларацій.. норма не діяла..
щоб декларації за 2020 рік підпали під норму, їх треба подати повторно..
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03.06.2021 14:04 Відповісти
а вот соберут снбо и постановят на енм что они под тот закон не попадают и декларации могут не сдавать!
вова-зелох и его гоп-компания - крыворожские урЫсты, кули.. сдавали зачет в бане с мужиками))
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03.06.2021 14:12 Відповісти
Садомазохисты эти "Слуги нарИда" Зеленского. Сами себя хотят посадить на кичу. Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 3695
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03.06.2021 13:59 Відповісти
пендель від Блінкена..
а тепер всі мають переподати декларації за минулий рік ..
здається, цей хід придумав Шабунін..
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03.06.2021 14:02 Відповісти
брехня
Vitaliy Shabunin

! Щойно РАДА фактично знищила систему електронного декларування (відкорегувавши правками президентський законопроект #4651)!

Депутати проголосували поправку Ігоря Фріса №50 (Слуга народу), яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів (навіть, якщо декларант знає про майно!).

Більш того, тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім'ї тепер треба лише коли сам член сім'ї надав таку інформацію декларанту. Раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого - вказати, що член сім'ї відмовився надати дані.

В такій редакції законопроект робить ЩЕ ГІРШЕ, НІЖ БУЛО ДО ЦЬОГО. Сподіваюся, що Зеленський його ветує.

Або нам усім попрощатися з європейською інтеграцією.

Іншою правкою 59 Ковальова депутати знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій.
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03.06.2021 14:02 Відповісти

значить пендель був заслабенький
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03.06.2021 14:06 Відповісти
Первый уже пошёл на кичу? Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 5355
Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 489
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03.06.2021 14:04 Відповісти
сажают за ложь. за невнесение - ничего
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03.06.2021 14:04 Відповісти
"...если указанные лица не внесли в декларации активы и недвижимость..." Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 8077
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03.06.2021 14:07 Відповісти
имущество родственников вносят, если они дали сами информацию. если нет - то нет.
т.е мама с папой получат особняк и все
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03.06.2021 14:09 Відповісти
Мама с папой сухие окорочка в Кривом Рогу доедают, куда им особняк? Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 4863
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03.06.2021 17:18 Відповісти
Ну і що, що відшукали незадекларовану віллу Зеленського в Італії, че ж вілла не Порошенко?
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03.06.2021 14:41 Відповісти
Уже давно. А вы только проснулись? Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 1058
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03.06.2021 17:17 Відповісти
а сидеть будут пенсионеры которые наврали для получения субсидии....
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03.06.2021 14:04 Відповісти
Удивительно почему Бубасоиды не трубят об этом ,,достижении ,,- сначала отменяют уголовную ответственность ,потом возвращают - это ж какие рехвормы , да и депутаты без дела не сидят !!!
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03.06.2021 14:05 Відповісти
Это непременно достижение зеленой команды, вернуть то, что было при "барыгах" и не считалось, чем то особенным.
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03.06.2021 14:07 Відповісти
а недекларування якихось доходів чи майна - є такою брехнею?
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03.06.2021 14:14 Відповісти
Влада замкнутого цикла.
Спочатку- відміняють прийняте попередниками. Потім - "героїчно" приймають.
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03.06.2021 14:15 Відповісти
Але нікого не засудять, бо в якого суддю не ткни - то вовк то тупицький
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03.06.2021 14:24 Відповісти
Почему без конфискации всего найденного имущества? Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 1937
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03.06.2021 14:24 Відповісти
Цирковая рада ..
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03.06.2021 15:44 Відповісти
Так в раде ж никого не останется...
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03.06.2021 16:45 Відповісти
Теперь высылайте автозаки к Верховной Раде!!!!!!!
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03.06.2021 17:56 Відповісти
короче, поки не створиться повноцінне громадянське суспільство вся срань при владі, будь то депутат любого формату, суддя чи прокурор, силовик або ж чиновник, всі вони можуть спокійно грабувати країну і набивати кармани подачками від олігархів і просто бізнесменів бо покарання за зловживання нікчемне, смішне і практично нездійсненне. якщо хто все ще сподівається на "справедливого царя" той дурень несусвітній.
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03.06.2021 19:21 Відповісти
 
 