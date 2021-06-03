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Депутати побилися на засіданні Рівненської облради. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Депутати пішли в рукопашну під час обговорення фінансування нового департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал "Рівне 1".

Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент охорони здоров'я та цивільного захисту розформували і знову утворили два управління - цивільного захисту населення і охорони здоров'я.

У березні відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Віталій Коваль. Але обласна бюджетна комісія відмовилася визнавати розпорядником коштів новий департамент.

Також дивіться: Депутат "Нових облич" Хвостенко на Київщині вдарив по голові колегу Сокотюк з "УДАРу", вона в лікарні. ВIДЕО

На відео чутно, як один з депутатів загрожує зірвати сесію, якщо йому не дадуть слово. Однак в сесійній залі був такий шум, що його слова, ймовірно, ніхто не почув.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Та ну, какая это драка? Так, потолкались слегка...
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03.06.2021 16:09
+3
Хорошо питаются .
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03.06.2021 16:10
+3
народная Примета:
Когда депутаты дерутся - в администрации появились деньги...
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03.06.2021 16:17
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Та ну, какая это драка? Так, потолкались слегка...
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03.06.2021 16:09 Відповісти
Хорошо питаются .
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03.06.2021 16:10 Відповісти
Это не драка. Китайцы Шаолиня смеются.
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03.06.2021 16:11 Відповісти
Китайців Шаоліня відбуває більш-менш підготовлений боєць «мішаного стилю»- бойові монахи це все казки для таких дурників як ти.
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03.06.2021 16:16 Відповісти
У меня коричневый пояс. Уложить всехтих депутатов мне понадобится 50 секунд
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03.06.2021 16:37 Відповісти
Наши недоделанные депутаты и подраться нормально не могут, как-то мышиная возня в песочнице, штовханына и истеричные кукареки Депутаты подрались на заседании Ривненского облсовета - Цензор.НЕТ 7193
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03.06.2021 16:12 Відповісти
Депутаты подрались на заседании Ривненского облсовета - Цензор.НЕТ 7564
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03.06.2021 16:15 Відповісти
Невеличка розминочка.
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03.06.2021 16:17 Відповісти
народная Примета:
Когда депутаты дерутся - в администрации появились деньги...
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03.06.2021 16:17 Відповісти
Тю, это ж не драка, а так... вытолкали на перекур.
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03.06.2021 16:23 Відповісти
та хіба то драка? )))) от раніше бувало...у верховнійзраді таке ....ой--йой...
Депутати побилися на засіданні Рівненської облради - Цензор.НЕТ 8190Депутати побилися на засіданні Рівненської облради - Цензор.НЕТ 5309Депутати побилися на засіданні Рівненської облради - Цензор.НЕТ 3360Депутати побилися на засіданні Рівненської облради - Цензор.НЕТ 3658Депутати побилися на засіданні Рівненської облради - Цензор.НЕТ 2198
...
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03.06.2021 16:25 Відповісти
Та хіба це побилися? Поштовхалися. Б'ються, коли зуби, щелери вилітають.
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03.06.2021 16:25 Відповісти
та прям оргия))
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03.06.2021 17:14 Відповісти
какие депутаты такая и драка.
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03.06.2021 17:22 Відповісти
Верніть все в зад😜!!!

Депутати побилися на засіданні Рівненської облради - Цензор.НЕТ 2605
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03.06.2021 17:36 Відповісти
Этот голубиный танец ворюг на драку уж никак не тянет Депутати побилися на засіданні Рівненської облради - Цензор.НЕТ 4027
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03.06.2021 18:25 Відповісти
ЖЛОБЫ !!! КАКОЙ ОБЛСОВЕТ !!!??? ИХ В СТОЙЛО НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ !!!
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04.06.2021 06:56 Відповісти
 
 