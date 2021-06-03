Депутати побилися на засіданні Рівненської облради. ВIДЕО
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Депутати пішли в рукопашну під час обговорення фінансування нового департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал "Рівне 1".
Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент охорони здоров'я та цивільного захисту розформували і знову утворили два управління - цивільного захисту населення і охорони здоров'я.
У березні відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Віталій Коваль. Але обласна бюджетна комісія відмовилася визнавати розпорядником коштів новий департамент.
На відео чутно, як один з депутатів загрожує зірвати сесію, якщо йому не дадуть слово. Однак в сесійній залі був такий шум, що його слова, ймовірно, ніхто не почув.
Топ коментарі
+6 serh
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