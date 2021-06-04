Фільм Лозниці про Бабин Яр покажуть на фестивалі в Каннах. ВIДЕО
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Документальна стрічка українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" буде показана в рамках програми спеціальних показів 74-го Каннського кінофестивалю.
Про це повідомили в пресслужбі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", інформує Цензор.НЕТ.
Фільм заснований на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до трагедії Бабиного Яру. Стрічка складається з приблизно 20 епізодів, кожен з яких - це завершений сюжет, прямо або побічно пов'язаний з Бабиним Яром.
"Трагедія Бабиного Яру, так само, як і інші злочини Голокосту, позбавлена автентичної візуальної репрезентації - нацистська влада забороняла використовувати фото і кінокамери в місцях масових розстрілів. Архівні кадри, зняті в роки німецької окупації України, дозволяють відтворити історичний контекст трагічних подій. Моя мета - занурити глядача в атмосферу часу", - розповідає про свій проєкт Сергій Лозниця.
"Бабин Яр. Контекст" - сьомий фільм Сергія Лозниці, який увійде в офіційну програму Каннського кінофестивалю.
Цього року Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Такое ещё видел в Чите -- лет через 5 -- стройку вокруг Окружного Госпиталя ЗабВо.
-- про войну вообще молчу... -- живые не завидуют мёртвым.
А телецентр - на еврейском.
Ни то, ни другое никак не связано с разными холокостами.
-- в строну Куренёвки, включительно...
Можно вспомнить расстрел польских военнопленных под Катынью. Много лет утверждалось, что расстреливали гитлеровцы, а оказалось, что их расстреляли чекисты.
После освобождения Киева важнейшей задачей было восстановить город. Разбирали завалы, расчищали улицы, восстанавливали общественные и жилые здания - это требовало большого количества строительных материалов. В октябре 1944 г. решением горисполкома № 239/2 Киевскому Карьероуправлению был отведен земельный участок в районе Бабьего Яра под разработку песчаных карьеров для кирпичных заводов, производительность которых интенсивно росла. В решении говорилось: "Отвести карьероуправлению Горкомхоза земучасток на территории Бабьего Яра в Подольском районе под разработку песочных карьеров сроком на один год в пределах и на условиях согласно проекту Управления по делам архитектуры при исполкоме Киевского горсовета".
Первое сообщение о Бабьем Яре (до этого сообщения звучали так: "В Киеве... на кладбище...) было 28 октября 1942 г.
Еврейское телеграфное агентство ЕТА сообщило: "Убийство еврейских жертв на территории бывшего кирпичного завода Зайцева в Киеве, после которого трупы на тележках свозили к Днепру и бросали в воду". Сразу же о Бабьем Яре завыл Илья Эренбург, хотя до этого советская пропаганда кричала о массовых расстрелах на Лукьяновском кладбище.
для крестьянства и козачества тоже вспоминать както не комильфо.... память она тоже долж
на быть удобной и комфортной но не для всех.....
идей.....