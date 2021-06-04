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Керівника громадської організації затримали на Одещині за вимагання 80 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

В Одеській області правоохоронці затримали керівника громадської організації за вимагання грошей у підприємниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"44-річний правопорушник, прикриваючись громадською діяльністю, вимагав у жінки щомісячну плату - 80 тис. гривень - за так зване кришування бізнесу. За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній потерпілій фізичною розправою та знищенням майна, яке їй належить", - сказано в повідомленні.

Сьогодні, 3 червня, чоловіка затримали відразу після одержання другої частини грошей, які він вимагав від потерпілої.

Зазначається, що зловмисник неодноразово потрапляв у поле зору поліції за хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо співробітників поліції.

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Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вимаганні та затримання його в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
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Топ коментарі
+7
а тем временем
--------------------
Сегодня около 80 боевиков пригнали БТР и проникли на территорию рынка "Столичный" в Киеве. Они принесли лестницы, топоры и кувалды и начали громить прилавки рынка.

Очевидно, что администрация рынка ранее отказалась "башлять" за крышу и очевидно, что за погромом стоит глава МВД Арсен Аваков. Это чисто его стиль и фирменный подчерк.

Показательно, что на место приехала официальная полиция того же Авакова, но никакого физического воздействия на боевиков не оказала! "Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный"," - заявили в МВД.

Схема классика: Рынок отказывается платить, приезжают боевки, громят рынок, потом приезжает полиция для "порядка", рынок прекращает работу. Хозяину рынка поставлено условие - заплати, работа будет возобновлена, боевики больше не приедут.

Просто сравните как полиция Авакова жестко задерживает, избивает и ломает простых людей на политических митингах и акциях протеста, никого не желают, действуют крайне агрессивно. А тут 80 вооруженных боевиков и полиция действует исключительно мягко, никого и пальцем не тронули.

Зеленский как обычно подякует Авакову за работу.

Руководитель общественной организации задержан на Одесчине за вымогательство 80 тыс. грн ежемесячной "дани", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1724
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03.06.2021 23:28
+2
Самий брутальний рекетір,це держава !!!)))
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03.06.2021 23:51
+1
в 90-тые это рэкет называлось...... тогда Васей Куралесовым) прикрывались......
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03.06.2021 22:51
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в 90-тые это рэкет называлось...... тогда Васей Куралесовым) прикрывались......
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03.06.2021 22:51 Відповісти
Самий брутальний рекетір,це держава !!!)))
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03.06.2021 23:51 Відповісти
Теж цікаво, а що це за така суспільна організація, що може погрожувати бізнесмену?
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03.06.2021 23:07 Відповісти
В Україні,де відсутня правоохоронна система ,як така,варіантів безліч !!!!))))
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03.06.2021 23:50 Відповісти
Не, просто активист
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03.06.2021 23:33 Відповісти
убрали конкурента
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03.06.2021 23:00 Відповісти
а тем временем
--------------------
Сегодня около 80 боевиков пригнали БТР и проникли на территорию рынка "Столичный" в Киеве. Они принесли лестницы, топоры и кувалды и начали громить прилавки рынка.

Очевидно, что администрация рынка ранее отказалась "башлять" за крышу и очевидно, что за погромом стоит глава МВД Арсен Аваков. Это чисто его стиль и фирменный подчерк.

Показательно, что на место приехала официальная полиция того же Авакова, но никакого физического воздействия на боевиков не оказала! "Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный"," - заявили в МВД.

Схема классика: Рынок отказывается платить, приезжают боевки, громят рынок, потом приезжает полиция для "порядка", рынок прекращает работу. Хозяину рынка поставлено условие - заплати, работа будет возобновлена, боевики больше не приедут.

Просто сравните как полиция Авакова жестко задерживает, избивает и ломает простых людей на политических митингах и акциях протеста, никого не желают, действуют крайне агрессивно. А тут 80 вооруженных боевиков и полиция действует исключительно мягко, никого и пальцем не тронули.

Зеленский как обычно подякует Авакову за работу.

Руководитель общественной организации задержан на Одесчине за вымогательство 80 тыс. грн ежемесячной "дани", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1724
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03.06.2021 23:28 Відповісти
Как завыли украинофобские гниды когда у дружбана Овоща Иванющенко начинают забирать имущество.
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04.06.2021 13:19 Відповісти
Что же там за клоун такой,что неоднократно привлекался за насилие в отношении полиции,и до сих пор на свободе? Авакова что ли арестовали?
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03.06.2021 23:46 Відповісти
вы то знаете что не клоун а бандит - только чтобы даже бандита спрятать в тюрьму - нужны суды со всеми вытекающими - а это затратно и долго - у нас ведь демократия а не анархия
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04.06.2021 09:36 Відповісти
Почему не е пишут какой именно организации?
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04.06.2021 08:47 Відповісти
Автомайдан
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04.06.2021 10:14 Відповісти
Авакова под суд!!! Как можно спокойно смотреть когда его люди громят рынок??? Зеленский в доле бандитского синдиката!!!
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04.06.2021 10:58 Відповісти
Ото мені новина.
Про Рєзвушкіна ,2018: Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
Стєрнєнко,з кришуванням нарколарьків і здирництвом з забудовників,-пацан Керівника громадської організації затримали на Одещині за вимагання 80 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7391
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04.06.2021 15:29 Відповісти
 
 