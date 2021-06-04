Керівника громадської організації затримали на Одещині за вимагання 80 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція. ВIДЕО
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В Одеській області правоохоронці затримали керівника громадської організації за вимагання грошей у підприємниці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"44-річний правопорушник, прикриваючись громадською діяльністю, вимагав у жінки щомісячну плату - 80 тис. гривень - за так зване кришування бізнесу. За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній потерпілій фізичною розправою та знищенням майна, яке їй належить", - сказано в повідомленні.
Сьогодні, 3 червня, чоловіка затримали відразу після одержання другої частини грошей, які він вимагав від потерпілої.
Зазначається, що зловмисник неодноразово потрапляв у поле зору поліції за хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо співробітників поліції.
Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вимаганні та затримання його в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Будь ласка, зачекайте...
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Сегодня около 80 боевиков пригнали БТР и проникли на территорию рынка "Столичный" в Киеве. Они принесли лестницы, топоры и кувалды и начали громить прилавки рынка.
Очевидно, что администрация рынка ранее отказалась "башлять" за крышу и очевидно, что за погромом стоит глава МВД Арсен Аваков. Это чисто его стиль и фирменный подчерк.
Показательно, что на место приехала официальная полиция того же Авакова, но никакого физического воздействия на боевиков не оказала! "Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный"," - заявили в МВД.
Схема классика: Рынок отказывается платить, приезжают боевки, громят рынок, потом приезжает полиция для "порядка", рынок прекращает работу. Хозяину рынка поставлено условие - заплати, работа будет возобновлена, боевики больше не приедут.
Просто сравните как полиция Авакова жестко задерживает, избивает и ломает простых людей на политических митингах и акциях протеста, никого не желают, действуют крайне агрессивно. А тут 80 вооруженных боевиков и полиция действует исключительно мягко, никого и пальцем не тронули.
Зеленский как обычно подякует Авакову за работу.
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Стєрнєнко,з кришуванням нарколарьків і здирництвом з забудовників,-пацан