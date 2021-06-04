Вибухи боєприпасів на фабриці з виробництва артснарядів у Сербії. ВIДЕО

У Сербії приблизно о 1:30 ранку за місцевим часом на фабриці з виробництва артилерійських снарядів "Слобода" виникла пожежа, після чого почалися вибухи боєприпасів на складах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи вибухів боєприпасів опублікували користувачі соцмереж.

Як повідомляють ЗМІ, фабрика розташовується на околиці міста Чачак у центральній частині країни. У момент початку пожежі на фабриці перебувало 60 працівників: усі живі, оскільки сховалися в бетонному бомбосховищі. Місцевих жителів із прилеглих районів евакуйовано.

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