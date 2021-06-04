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боєприпаси (1698) вибух (3750) Сербія (257)

Вибухи боєприпасів на фабриці з виробництва артснарядів у Сербії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Сербії приблизно о 1:30 ранку за місцевим часом на фабриці з виробництва артилерійських снарядів "Слобода" виникла пожежа, після чого почалися вибухи боєприпасів на складах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи вибухів боєприпасів опублікували користувачі соцмереж.

Як повідомляють ЗМІ, фабрика розташовується на околиці міста Чачак у центральній частині країни. У момент початку пожежі на фабриці перебувало 60 працівників: усі живі, оскільки сховалися в бетонному бомбосховищі. Місцевих жителів із прилеглих районів евакуйовано.

Також читайте: Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
- Хорошо горит...
- А то.

Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 4410
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04.06.2021 10:31
+28
кацапсакое посольство привычно пакует чемоданы Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 1892
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04.06.2021 10:32
+22
"Россию" - ти в слові "гівно" зробив купу помилок.
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04.06.2021 10:36
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Слабенько он в этот раз. Вот помню в Мексике Порох дал жару!!!
Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 5035
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04.06.2021 10:35 Відповісти
да и в Бейруте
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04.06.2021 12:01 Відповісти
1.30 утра...
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04.06.2021 12:10 Відповісти
Вибухи боєприпасів на фабриці з виробництва артснарядів у Сербії - Цензор.НЕТ 6050
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04.06.2021 10:41 Відповісти
- Хорошо горит...
- А то.

Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 4410
показати весь коментар
04.06.2021 10:31 Відповісти
кацапсакое посольство привычно пакует чемоданы Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 1892
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04.06.2021 10:32 Відповісти
А разве Сербия продаёт нам боеприпасы? Они же вроде как за Россию.
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04.06.2021 10:32 Відповісти
Нуууу, гроші, вони такі... безпринципні! 😊
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04.06.2021 10:36 Відповісти
"Россию" - ти в слові "гівно" зробив купу помилок.
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04.06.2021 10:36 Відповісти
Гівно полезно. Не надо так о нем.
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04.06.2021 12:12 Відповісти
Они могли продавать Молдове, Грузии, Чечне, Сирии или еще в пол мира, с кем РФ воюет.
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04.06.2021 10:41 Відповісти
Може для НАТО ?
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04.06.2021 12:14 Відповісти
Ну, вроде , да. И Спутник5, и отказались от санкций против РФ. Могу предположить, что скоро опять будет раздуваться вопрос Косово. В последнее время РФ пытается разделить людей по вере: православные, мусульмане. В разных частях планеты произошли провокации на эту тему. Поэтому узнаем подробности пожара и подождем, прозвучит ли слово " Косово"?
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04.06.2021 14:08 Відповісти
Щось в заліссі давно нічого не падало/гріло/вибухало.
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04.06.2021 10:35 Відповісти
Террористическая организованная преступная группировка Россия так и не получила по рукам за свои деяния и. Сюсюкаетесь с россией - будте готовы, что им у Вас такое же дерьмо будет происходить!
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04.06.2021 10:36 Відповісти
Горит кацапская подстилка. Гори гори ясно,гори гори вата.
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04.06.2021 10:37 Відповісти
Взрывы боеприпасов на фабрике по производству артснарядов в Сербии - Цензор.НЕТ 8775
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04.06.2021 10:37 Відповісти
И кто же это мог быть? даже не знаю...
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04.06.2021 10:38 Відповісти
Чимось серби не вгодили запаребріку.
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04.06.2021 10:46 Відповісти
Та сербы уже давно поняли, что пора валить от "брата" подальше, не сомневаюсь.
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04.06.2021 12:07 Відповісти
Баширов и Петров. Их почерк
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04.06.2021 10:47 Відповісти
вассалы пукина. Хай горит!
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04.06.2021 10:49 Відповісти
"Брати-росіяни" не приходили,часом,на місцеві цікавинки,пам'ятки полюбуватися?Я б не здивувався.
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04.06.2021 10:50 Відповісти
А у вас на рашці всі такі дебіли чи ти унікум?
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04.06.2021 10:54 Відповісти
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в Сербии, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Таким образом, Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V», - говорится в сообщении.

Выстрел в ногу?
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04.06.2021 10:53 Відповісти
В центре ЕС. И не воюют? Странно. Неужели РФ до сих пор ни на кого не натравила?
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04.06.2021 14:17 Відповісти
Петров или Баширов?
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04.06.2021 10:54 Відповісти
если там есть шпили, значит точно они Вибухи боєприпасів на фабриці з виробництва артснарядів у Сербії - Цензор.НЕТ 9347
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04.06.2021 10:56 Відповісти
А серби що заодно?
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04.06.2021 10:56 Відповісти
Кто знает, в городе Чачак есть высокие шпили?
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04.06.2021 10:58 Відповісти
Все що південніше Белграда, має мінарети.
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04.06.2021 13:05 Відповісти
слабенько..- патронная стрельба..
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04.06.2021 11:10 Відповісти
так это пробирки взрываются, ониж на патронном заводе линию по разливу православной вакцины запустили и перегрелся реактор.
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04.06.2021 12:47 Відповісти
Чтоб меньше отправляли в Иреванское ханство (1863г-99%) как во 2-й АхырБахской войне.Российский инет закрыт для Кавказа.Так клип в Ютубе "Карта Од(Азэрбэйджана на Парижской конференции 1919" глав мир.прав-в.Кремль не пропускает.ВЕДЬ ТАМ ВИДНО КТО МЕЖДУ МОРЯМИ и как за 100 лет Россия уменьшила тер.ИндоПэриджана(родину Атама) В НЕСКОЛЬКО РАЗ И СЕЙЧАС ПРОДОЛЖАЕТ!!!.Такого в мире не было(мышынное,ползучее воровство и уничтожение Базанты со ст.ГанаУдч).
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04.06.2021 11:14 Відповісти
Мабуть не освячені були Кірюшою Вибухи боєприпасів на фабриці з виробництва артснарядів у Сербії - Цензор.НЕТ 4859
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04.06.2021 11:25 Відповісти
"И соседи тож не плачут,
На завалинке судачат:
«Хорошо горит! Примета!
Значит, жарким будет лето»"

Тимур Шаов
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04.06.2021 13:03 Відповісти
Вот блин... Я через неделю те места проезжать буду на Будву ехать, надеюсь всё успокоится.
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04.06.2021 13:11 Відповісти
Нужно вышки нефтяные взрывать в РФ и газовые!!!
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04.06.2021 13:17 Відповісти
Ищите следы лаптей!
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04.06.2021 13:33 Відповісти
склади з яким калібром ?
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04.06.2021 13:51 Відповісти
Вибухи боєприпасів на фабриці з виробництва артснарядів у Сербії - Цензор.НЕТ 8863
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04.06.2021 14:37 Відповісти
Братушкам от Братушек
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04.06.2021 14:37 Відповісти
 
 