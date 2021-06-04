УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15191 відвідувач онлайн
Новини Відео Політика України
4 157 47
Медведчук (1323) Росія (47217) Донбас (21733) вугілля (623) Чорновол Тетяна (251) ОРДЛО (299)

Після перемоги Зеленського схеми постачання вугілля через Росію з окупованих територій відновилися, - Чорновол. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Українській владі після енергетичної кризи 2014-2015 років вдалося у гібридному протистоянні з Росією забезпечити енергетичну незалежність від країни-агресора. Натомість зараз знову повернулися "найгірші схеми Медведчука", і вугілля з окупованих територій через Росію знову надходить на українські ТЕЦ.

Про це в програмі "Право на владу" заявила народна депутатка 8-го скликання, учасниця Революції Гідності Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

"Все повернулося в найгіршу схему Медведчука. Зараз все вугілля, практично все вугілля в Україну завозиться через Росію фактично з окупованих територій. Як так? Хто зараз все це коїть, хто зараз запустив? Я думаю, запустив той самий Медведчук", - говорить Чорновол.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": При "зеленій" владі українська військова промисловість перебуває під контролем спецслужб РФ, - Чорновол. ВІДЕО

"Величезну кількість вугілля, вартістю близько мільярда доларів, минулого року було завезено з Росії. 80 відсотків на приватні підприємства, а 20 - на державні. Хто за це зараз буде відповідати? Хто це зараз робить?" - зауважує Тетяна Чорновол.

"Ситуація була дуже складна в 14 році. Чому? Тому що українські як приватні, так і державні ТЕЦ працюють на антрациті. Антрацит - це той тип вугілля, який на окупованій території. Всі антрацити, всі шахти були в першу чергу окуповані. Україна залишилася без вугілля для своїх ТЕЦ. Ситуація була просто катастрофічно важка, і це певний геній управління держави, те що Україна тоді якось викручувалася", - наголосила Тетяна Чорновол.

"Основна маса вугілля в Україну йшла через Ахметова. Тобто більшою кількістю приватних ТЕЦ володів Ахметов, більшість шахт на окупованих територіях - це також були шахти Ахметова. І фактично, я вважаю, це була перемога України в гібридній війні, коли Україна продовжувала контролювати ті шахти через Ахметова. Що значить контролювати? Так, вони були на окупованій території, але ці шахти платили податки в Україну. Ахметов переказував туди зарплати шахтарям в Україну, Україна отримувала недорогу сировину для своїх ТЕЦ. Я маю на увазі вугілля. Ми виснажували окуповану територію, забираючи звідти сировину, і податки, я повторюю, йшли в бюджет України", - нагадала Чорновол.

Дивіться: Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Вона також зазначила, що Україна таким чином виграла час для диверсифікації поставок: "Вже у 2017-2018 були налагоджені поставки з усіх куточків світу. І фактично ми відірвалися".

Чорновол зауважила, що після перемоги Зеленського люди Медведчука повернули свій вплив, і торгівля енергоресурсами з Росією відновилася.

"Я думаю, запустив той самий Медведчук. Ми можемо пригадати, що є такий Портнов, який навіть фінансував виборчу кампанію Зеленського. Тільки Зеленський перемагає, Портнов захоплює багато важелів впливу, зокрема і в судах. Цілком можливо, що в цей момент якраз і виліз Медведчук. Бачимо, що Медведчук завів цілу фракцію у ВР. Пішов на чолі цієї фракції. Так що в 2019 році все сталося таким чином, що зараз Україна повністю завозить вугілля з Росії і відповідно з окупованої території", - говорить Тетяна Чорновол.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2433
показати весь коментар
04.06.2021 13:56
+21
Зеленый барыга наживается на войне...
показати весь коментар
04.06.2021 13:55
+8


свічка@svecha62





Для параду на Хрещатику, для демонстрації нашої нев'іпенної краси і величі, - ні , я не про ЗСУ, а про найвеличнішого Говнокомандувача, - збираються придбати 3 авто за 73 млн. грн. Сімдесят. Три. Мільйона. Грн. Дорого нам комплекси нікчемного пісюнограя обходяться...

Після перемоги Зеленського схеми постачання вугілля через Росію з окупованих територій відновилися, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4483
показати весь коментар
04.06.2021 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленый барыга наживается на войне...
показати весь коментар
04.06.2021 13:55 Відповісти
После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2433
показати весь коментар
04.06.2021 13:56 Відповісти
"Люди мають зрозуміти, що
Порошенко - не гетьман, а чмо"©
(Герой України Надія Савченко,
до речі, звеличена в Герої
особисто Порошенком)
показати весь коментар
04.06.2021 19:32 Відповісти
Не-не-не, не обманывайте нас.
"Во все виноват Порошенко!" - так Бигус сказал!
После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились, - Чорновол - Цензор.НЕТ 9485
показати весь коментар
04.06.2021 13:57 Відповісти
Я вже не дивуюсь, коли ті, хто голосував за Зеленського, звинувачують Порошенка у тому, що він привів Зеленського до влади. І взагалі, складається таке враження, що ми будемо святкувати не 30 років, як отримали Незалежність, а 100 років, як ми її втратили.
показати весь коментар
04.06.2021 13:59 Відповісти
и опять через Ротердам+ по цене австралийского или африканского. главное что в схемме ротрдам, следователи не увидели НИ КАКИХ махинаций. везут 500км или 7000км?

А КАКЯ РАЗНИЦА.
показати весь коментар
04.06.2021 14:06 Відповісти
Отчего подорожал уголь после отмены "Ротердам+"?
Почему при Бене/Зе стало "Ротердам+++"?
показати весь коментар
04.06.2021 19:25 Відповісти
а от того что пришла молодая зеленая , нищая шобла, которая захотела очень бистро стать богатой. потому и нет в ротердаме никакого криминала.и в том что герус ночью самолично изменил текст законопроекта, через что наши ТЭС останавливали блоки а АЭС работают на 20% мощьности, тоже креминала никто не увидел. и за то что за год в Украине гуляет черных 12-15 ярдов баксов никого не посадили но поставили своих смотрящих. боюсь, как бы мы через этого недоростказа яником не плакали
показати весь коментар
04.06.2021 19:46 Відповісти
После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились
они и не останавливались. Сначала шли на прямую а после редутов Семенченко через Ростов.
показати весь коментар
04.06.2021 14:06 Відповісти
За то Семенченко сейчас под арестом. Мешает.
показати весь коментар
04.06.2021 14:14 Відповісти
Все, дядя? Аргументы кончились, не начавшись? Жаль. Я только собрался тебя с солью растереть. В пыль.
показати весь коментар
04.06.2021 15:09 Відповісти
Прям так " в піль"? А скажи, растіратєль, кому заважає карманна шавка Бєні - Костя Грішин?
показати весь коментар
04.06.2021 15:15 Відповісти
Здохла кацапсинка так і не народившись. А я тільки-но збирався навчити його писати на "радном ізикє".
показати весь коментар
04.06.2021 18:02 Відповісти
Всем кто замешан, возбуждение уголовного дела ( по статье экономическая диверсия во время боевых действий), суд, тюрьма, большой срок и полная конфискация имущества.
показати весь коментар
04.06.2021 14:07 Відповісти
а пусть суркисы введут поставку электричества по схемме Токио - . херня, что дороже, главное проголосовать в Раде, чтоб по закону все было. а голоса найдуться. обязательно найдуться. там же слуги народа есть
показати весь коментар
04.06.2021 14:10 Відповісти
"Она также отметила, что Украина таким образом выиграла время для диверсификации поставок: "Уже в 2017-2018 были налажены поставки из всех уголков мира. И фактически мы оторвались".
После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились, - Чорновол - Цензор.НЕТ 37

Ага, чисто декларативно, так же, как и с газом. Правда платить стали больше. ))
показати весь коментар
04.06.2021 14:12 Відповісти
Я більше скажу петроалєєксєвич взагалі не заборонив торгівлю з рассєєю.
показати весь коментар
04.06.2021 14:20 Відповісти
Да кроме угля, много чего ещё поставляется с РФии. Помимо всякого ширпотреба и продуктов, еще и другие энергоресурсы (помимо угля). По этой логике или запрещать всё, или прописать в законе "можно закупать что угодно. А уголь? Уголь-нельзя!" А вот в лднры возить кэш под охраной СБУ- это преступление за которое виновные должны понести наказания. Так что "сову на глобус" натянуть не получится.
показати весь коментар
04.06.2021 14:27 Відповісти
Чекають, коли ти там місце звільниш.
показати весь коментар
04.06.2021 14:43 Відповісти
мммм а можно напомнить в каком таком году и при каких обстоятельствах они прекратились ?
но не на бумаге разумеется и плз плз плз без сказок про "беларуский уголь".....
показати весь коментар
04.06.2021 14:41 Відповісти
эх, некому блокировать поезда. Заняты другими делами. А жаль.
показати весь коментар
04.06.2021 14:48 Відповісти


свічка@svecha62





Для параду на Хрещатику, для демонстрації нашої нев'іпенної краси і величі, - ні , я не про ЗСУ, а про найвеличнішого Говнокомандувача, - збираються придбати 3 авто за 73 млн. грн. Сімдесят. Три. Мільйона. Грн. Дорого нам комплекси нікчемного пісюнограя обходяться...

Після перемоги Зеленського схеми постачання вугілля через Росію з окупованих територій відновилися, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4483
показати весь коментар
04.06.2021 14:52 Відповісти
Меркель не плюнет Зеленскому в лицо за такую машинку,

но и уважать больше прежнего не станет.
показати весь коментар
04.06.2021 20:26 Відповісти
В дурдом провели телефон!
показати весь коментар
04.06.2021 14:54 Відповісти
Молодий і ніби придукруватий мальчік не дурник, а дуже розумний і дуже хитрий, а ще більше ненадить Україну і він прийшов не будувати її майбутнє, а заякоритися зі своєю ОЗУ на довгі роки. По його репертуару було видно, що його найбільний ворог не терористи, не араби, чи німецікі нацисти 1941 року, його ворог українець. Він його розмазував по написаних папірцях із московії і московія, яка себе назвала росією для нього брат, сестра, мати і все насвіті. Як цього не побачили українці, на яких він плював, топтався, висміював? Для малоросів він звичайно свій. Цей мальчік будує тоталітарне напіврадянське, шось напівбандитське. Він має за два роки доруйнувати ті інститути і барьєри, які можуть зашкодити на "виборах", бо реальних виборів вже не буде. Для цього йому служать спеціалісти узурпації влади:портнов,татаров,єрман,демченко,бенедіктова,аваков, медведчук, а гаманцем і медіапідтримкою служать Беня і та сторона. Зараз реально видно, які організації і партії були національними, українськими і видно які тільки надівали вишиванки і носили українські прапори, щоб потягнути на себе патріотичних людей. Зовсім невидно "Свободи", "Нацдружин". Притих Ваньок Садовий зі своєму "Немощпомощью", Толя Гриценко десь заліз в льох не чути. А де радикальні "Радикали"? Лещенки, Наєми, Заліщуки, та інші "патріоти" рахують гроші, які отримують з казни народної, щоб не гавкати і допомагають будувати нові схеми своїм "слугам". Тільки чути "ЄС", "Голос" і епізодами "Батьківщину".
показати весь коментар
04.06.2021 14:57 Відповісти
Та ці поставки і не припинялись. Правда їх маскували - то під "африканське вугілля", то ще під якесь.
показати весь коментар
04.06.2021 16:20 Відповісти
Нехай Зеленський пояснить, чому зараз Україна купує вугілля і електрику в окупантів

В умовах енергетичної кризи 2014-2015 років та окупації частини Донбасу Україна була змушена купувати вугілля в Росії. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам біля СБУ. Він зауважив, що має вичерпні пояснення, чому це було необхідно тоді, однак не розуміє, чому нинішня влада відновила співпрацю з країною-агресором.
«Ми на сьогоднішній день дуже легко можемо пояснити в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії. Завозити з державних шахт. Наш Уряд і наше Мінпаливенерго завозили вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно порожніх вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію. Я думаю, нехай зараз Зеленський пояснить, чому в 2020-2021 році на мільярд доларів він купує електроенергію і купує вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні», - наголосив Порошенко.
«Я не знаю, чому в 2021 році Зеленський посварився з Медведчуком, але хочу наголосити, що в 2019 році всі канали Медведчука - і 112, і Ньюсван, і ЗІК, який він купив пізніше, вже при Зеленському, і 1+1 дуже жваво і дуже рішуче підтримували Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою», - нагадав Петро Порошенко.
«Ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, Зеленський зранку до вечора намагається боротися з Порошенком. Пане Зеленський, ми зупинили Путіна в 2014-15 роках. Ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а вас - й поготів», - зауважив п'ятий Президент.
показати весь коментар
04.06.2021 17:03 Відповісти
ДБР вже не ризикує викликати п'ятого Президента на допити, тому підключили СБУ
П'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко за власною ініціативою сьогодні дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака. Про це Порошенко повідомив журналістам.
Адвокат Ігор Головань наголосив, що «слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань».
«Наголошу, що мова йде про провадження, де підозрюваними є Медведчук і Козак. Вони народні депутати, наскільки я знаю. І це провадження розслідується відповідно до підслідності Державним бюро розслідувань. Але як ми бачимо, ДБР вже не наважується допитувати Петра Олексійовича і передає цю місію слідчим СБУ. Це окрема історія», - говорить Головань.
Він також повідомив, що походження так званих «плівок Медведчука» викликає запитання навіть у слідчих. «По Бігусу - це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося», - говорить Головань.
«Я поставив перед слідчим питання, чи слідство наразі хоче отримати будь-які документи чи предмети від свідка Петра Порошенка. Ми отримали офіційну відповідь «Ні». Тому якщо ми почуємо найближчим часом, що слідство вийде з клопотанням про обшук в приміщеннях, належних до Порошенка чи його політичної партії, ми будемо впевнені, що або нам збрехали, або в них несподівано змінилися пріоритети», - зазначив адвокат Ілля Новіков.
«На дату 4 червня слідство не потребувало жодних документів, предметів і не бачило жодної необхідності здійснювати будь-які обшуки в приміщеннях, пов'язаних з Петром Порошенком. Це дуже важливо», - наголосив Новіков
показати весь коментар
04.06.2021 17:28 Відповісти
А где нацжены,"свобода", редуты гришина и вова-железная нога? Почему не препятствуют торговле на крови зелеными барыгами???? Все устраивает???
Или только против Пороха им акции проплатили?
показати весь коментар
04.06.2021 17:51 Відповісти
А ви навіщо там сидите,отримуєте величезну зарплату,не платите податки і нічого не робите? Після перемоги Зеленського схеми постачання вугілля через Росію з окупованих територій відновилися, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2344
показати весь коментар
04.06.2021 18:19 Відповісти
Вот на что идёт наша коммуналка.
показати весь коментар
04.06.2021 20:27 Відповісти
они никогда не останавливались.
показати весь коментар
04.06.2021 21:56 Відповісти
 
 