Після перемоги Зеленського схеми постачання вугілля через Росію з окупованих територій відновилися, - Чорновол. ВIДЕО
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Українській владі після енергетичної кризи 2014-2015 років вдалося у гібридному протистоянні з Росією забезпечити енергетичну незалежність від країни-агресора. Натомість зараз знову повернулися "найгірші схеми Медведчука", і вугілля з окупованих територій через Росію знову надходить на українські ТЕЦ.
Про це в програмі "Право на владу" заявила народна депутатка 8-го скликання, учасниця Революції Гідності Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.
"Все повернулося в найгіршу схему Медведчука. Зараз все вугілля, практично все вугілля в Україну завозиться через Росію фактично з окупованих територій. Як так? Хто зараз все це коїть, хто зараз запустив? Я думаю, запустив той самий Медведчук", - говорить Чорновол.
"Величезну кількість вугілля, вартістю близько мільярда доларів, минулого року було завезено з Росії. 80 відсотків на приватні підприємства, а 20 - на державні. Хто за це зараз буде відповідати? Хто це зараз робить?" - зауважує Тетяна Чорновол.
"Ситуація була дуже складна в 14 році. Чому? Тому що українські як приватні, так і державні ТЕЦ працюють на антрациті. Антрацит - це той тип вугілля, який на окупованій території. Всі антрацити, всі шахти були в першу чергу окуповані. Україна залишилася без вугілля для своїх ТЕЦ. Ситуація була просто катастрофічно важка, і це певний геній управління держави, те що Україна тоді якось викручувалася", - наголосила Тетяна Чорновол.
"Основна маса вугілля в Україну йшла через Ахметова. Тобто більшою кількістю приватних ТЕЦ володів Ахметов, більшість шахт на окупованих територіях - це також були шахти Ахметова. І фактично, я вважаю, це була перемога України в гібридній війні, коли Україна продовжувала контролювати ті шахти через Ахметова. Що значить контролювати? Так, вони були на окупованій території, але ці шахти платили податки в Україну. Ахметов переказував туди зарплати шахтарям в Україну, Україна отримувала недорогу сировину для своїх ТЕЦ. Я маю на увазі вугілля. Ми виснажували окуповану територію, забираючи звідти сировину, і податки, я повторюю, йшли в бюджет України", - нагадала Чорновол.
Вона також зазначила, що Україна таким чином виграла час для диверсифікації поставок: "Вже у 2017-2018 були налагоджені поставки з усіх куточків світу. І фактично ми відірвалися".
Чорновол зауважила, що після перемоги Зеленського люди Медведчука повернули свій вплив, і торгівля енергоресурсами з Росією відновилася.
"Я думаю, запустив той самий Медведчук. Ми можемо пригадати, що є такий Портнов, який навіть фінансував виборчу кампанію Зеленського. Тільки Зеленський перемагає, Портнов захоплює багато важелів впливу, зокрема і в судах. Цілком можливо, що в цей момент якраз і виліз Медведчук. Бачимо, що Медведчук завів цілу фракцію у ВР. Пішов на чолі цієї фракції. Так що в 2019 році все сталося таким чином, що зараз Україна повністю завозить вугілля з Росії і відповідно з окупованої території", - говорить Тетяна Чорновол.
Будь ласка, зачекайте...
Порошенко - не гетьман, а чмо"©
(Герой України Надія Савченко,
до речі, звеличена в Герої
особисто Порошенком)
"Во все виноват Порошенко!" - так Бигус сказал!
А КАКЯ РАЗНИЦА.
Почему при Бене/Зе стало "Ротердам+++"?
они и не останавливались. Сначала шли на прямую а после редутов Семенченко через Ростов.
Ага, чисто декларативно, так же, как и с газом. Правда платить стали больше. ))
но не на бумаге разумеется и плз плз плз без сказок про "беларуский уголь".....
свічка@svecha62
Для параду на Хрещатику, для демонстрації нашої нев'іпенної краси і величі, - ні , я не про ЗСУ, а про найвеличнішого Говнокомандувача, - збираються придбати 3 авто за 73 млн. грн. Сімдесят. Три. Мільйона. Грн. Дорого нам комплекси нікчемного пісюнограя обходяться...
но и уважать больше прежнего не станет.
В умовах енергетичної кризи 2014-2015 років та окупації частини Донбасу Україна була змушена купувати вугілля в Росії. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам біля СБУ. Він зауважив, що має вичерпні пояснення, чому це було необхідно тоді, однак не розуміє, чому нинішня влада відновила співпрацю з країною-агресором.
«Ми на сьогоднішній день дуже легко можемо пояснити в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії. Завозити з державних шахт. Наш Уряд і наше Мінпаливенерго завозили вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно порожніх вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію. Я думаю, нехай зараз Зеленський пояснить, чому в 2020-2021 році на мільярд доларів він купує електроенергію і купує вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні», - наголосив Порошенко.
«Я не знаю, чому в 2021 році Зеленський посварився з Медведчуком, але хочу наголосити, що в 2019 році всі канали Медведчука - і 112, і Ньюсван, і ЗІК, який він купив пізніше, вже при Зеленському, і 1+1 дуже жваво і дуже рішуче підтримували Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою», - нагадав Петро Порошенко.
«Ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, Зеленський зранку до вечора намагається боротися з Порошенком. Пане Зеленський, ми зупинили Путіна в 2014-15 роках. Ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а вас - й поготів», - зауважив п'ятий Президент.
П'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко за власною ініціативою сьогодні дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака. Про це Порошенко повідомив журналістам.
Адвокат Ігор Головань наголосив, що «слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань».
«Наголошу, що мова йде про провадження, де підозрюваними є Медведчук і Козак. Вони народні депутати, наскільки я знаю. І це провадження розслідується відповідно до підслідності Державним бюро розслідувань. Але як ми бачимо, ДБР вже не наважується допитувати Петра Олексійовича і передає цю місію слідчим СБУ. Це окрема історія», - говорить Головань.
Він також повідомив, що походження так званих «плівок Медведчука» викликає запитання навіть у слідчих. «По Бігусу - це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося», - говорить Головань.
«Я поставив перед слідчим питання, чи слідство наразі хоче отримати будь-які документи чи предмети від свідка Петра Порошенка. Ми отримали офіційну відповідь «Ні». Тому якщо ми почуємо найближчим часом, що слідство вийде з клопотанням про обшук в приміщеннях, належних до Порошенка чи його політичної партії, ми будемо впевнені, що або нам збрехали, або в них несподівано змінилися пріоритети», - зазначив адвокат Ілля Новіков.
«На дату 4 червня слідство не потребувало жодних документів, предметів і не бачило жодної необхідності здійснювати будь-які обшуки в приміщеннях, пов'язаних з Петром Порошенком. Це дуже важливо», - наголосив Новіков
Или только против Пороха им акции проплатили?