"Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року. ВIДЕО
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Іноді в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ ми розповідаємо просто фантастичні історії про фантастичних людей, сьогодні саме той випадок. Отже, що ви сьогодні побачите і почуєте?
Як тільки російські найманці окупували Крим, в березні 2014 року, - Андрій Сиваш написав заяву у військкомат, щоб добровільно іти воювати проти кремлівського агресора. Через два місяці він уже був на фронті, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Зайшовши вперше в село біля міста Костянтинівки Донецької області, вони побачили прапори терористичної "ДНР". Місцеві жінки під час зустрічі з українськими воїнами почали кричати, що нашим захисникам "п##дець". Мовляв, їхні чоловіки сьогодні прийдуть вночі і розправляться з українськими воїнами...
Терористи справді прийшли вночі. Що з ними сталося, ви дізнаєтеся, коли додивитеся відео до кінця.
Але це ще не все. Ви дізнаєтеся, як люди повертаються на фронт після того, як у них тріснув череп від вибуху міни 120-го калібру.
Чому було небезпечно потрапляти нашим військовим у лікарні Донецької області у 2014 році? І ще кілька цікавих історій.
Дивіться рубрику "Окопна війна" і дізнавайтеся правду першими.
Будь ласка, зачекайте...
1 400 000 Украинцев оттуда уехали на нашу, свободную землю. Из моих знакомых беженцев ни один обратно не уедет, никогда.
Оставшиеся пускай жрут, что накалядовали ...
(жаль людей которые просто не могут оттуда никуда уехать, их немного и они жертвы войны,а руцьмирцам поделом)
И даже носители такого паспорта будут гордиться, что он у них есть...
нахер их от туда и делов. что за логика? земля принадлежит государству. если население не хочет тут жить - оно сваливает куда хочет.
ну и возврат территорий будет не просто так, будут репарации. при заключении будут договорённости. проигравшая сторона и выигравшая.
капец конечно логика у вас примитивная о возращении территорий
Адже на Донбасі ми воюємо з Росією? А місцеве населення з нетерпінням чекає на звільнення? Чи - ні?
Раскажи это своему деду на палке о том, что в 1943 мы победим, но почему-то местные на оккупированных не выходят с совковыми флагами.
быдлобимбасота должна знать свое место на подвале.
ну а раз подошли,надо давить.колонны не должны останавливаться,и сдавать затворы.
а так,да,весело будэ(с)))
Хоча, судячи по тому, що влада, це колоборанти, риги та кацапи, то це "їхнілюди".
Вот все-таки чем мне нравились еще те немцы - они бы просто сожгли к херам это село вместе с жителями и стали бы ждать этих сраных впопучленцев, чтобы методично их развесить на аккуратно сколоченных виселицах с какими-нить поучительными табличками.
Врага надо побеждать силой и ужасом, а не добротой и теплым словом.
Это вам не "все прапала!", "***** нападет!"!!!
"Весело будет!" - это точно!!!
Слава Украине и смерть ворогам!!!
токе Украины и чуть больше пол-века как завозили скотину в Крым... а нашим представителям
во всяких оонах не плохо бы это постоянно напоминать "партнёрам".... к стати если оне такие жалостивые пусть заберут себе - сток на евросоциал ринется не задумываясь.... правда дово
льно быстро начнут звать рюзгемир и устраивать вооружённые перевороты с нар.республика
ми но то мелочи мы им выразим обеспокоенность....