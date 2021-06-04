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війна (56444) Донбас (21733) військовослужбовці (3946) Ухман Михайло (235)

"Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Іноді в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ ми розповідаємо просто фантастичні історії про фантастичних людей, сьогодні саме той випадок. Отже, що ви сьогодні побачите і почуєте?

Як тільки російські найманці окупували Крим, в березні 2014 року, - Андрій Сиваш написав заяву у військкомат, щоб добровільно іти воювати проти кремлівського агресора. Через два місяці він уже був на фронті, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Зайшовши вперше в село біля міста Костянтинівки Донецької області, вони побачили прапори терористичної "ДНР". Місцеві жінки під час зустрічі з українськими воїнами почали кричати, що нашим захисникам "п##дець". Мовляв, їхні чоловіки сьогодні прийдуть вночі і розправляться з українськими воїнами...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами. ВIДЕО

Терористи справді прийшли вночі. Що з ними сталося, ви дізнаєтеся, коли додивитеся відео до кінця.

Але це ще не все. Ви дізнаєтеся, як люди повертаються на фронт після того, як у них тріснув череп від вибуху міни 120-го калібру.

Чому було небезпечно потрапляти нашим військовим у лікарні Донецької області у 2014 році? І ще кілька цікавих історій.

Дивіться рубрику "Окопна війна" і дізнавайтеся правду першими.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+54
не знаю стОит ли возвращать те регионы, там уже нет украинцев, там полная деградация.. не знаю кто как, но мне не хочется платить за восстановление инфраструктуры людям, которые сами её разрушили. Иначе говоря идут они на..хх
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04.06.2021 15:38
+53
То українська земля , заселена неукраїнцями . Повернути треба , але з тотальною зачисткою від кацапської вати . "Окопная война": Мы заехали в село на Донетчине, а там флаги "ДНР". Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!" - воин ВСУ Андрей Сываш о начале боев весной 2014-го - Цензор.НЕТ 1430 .
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04.06.2021 15:52
+47
не стОит.
1 400 000 Украинцев оттуда уехали на нашу, свободную землю. Из моих знакомых беженцев ни один обратно не уедет, никогда.
Оставшиеся пускай жрут, что накалядовали ...
(жаль людей которые просто не могут оттуда никуда уехать, их немного и они жертвы войны,а руцьмирцам поделом)
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04.06.2021 15:43
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не знаю стОит ли возвращать те регионы, там уже нет украинцев, там полная деградация.. не знаю кто как, но мне не хочется платить за восстановление инфраструктуры людям, которые сами её разрушили. Иначе говоря идут они на..хх
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04.06.2021 15:38 Відповісти
не стОит.
1 400 000 Украинцев оттуда уехали на нашу, свободную землю. Из моих знакомых беженцев ни один обратно не уедет, никогда.
Оставшиеся пускай жрут, что накалядовали ...
(жаль людей которые просто не могут оттуда никуда уехать, их немного и они жертвы войны,а руцьмирцам поделом)
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04.06.2021 15:43 Відповісти
Так землі не напасешся. Кордони - це святе. Донецьк і Луганськ можна зачистити, переорати, насіяти ковили, і запустити туди жити фазанів і дроф. Заповідник первісного степу.
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04.06.2021 19:07 Відповісти
там добре горіхи ростуть. Насадити побільше горіхових садочків.
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04.06.2021 20:06 Відповісти
конечно стОит! кто будет дальше кормить всю украину?!
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04.06.2021 15:45 Відповісти
сорри, не подумал о "кормильцах" наших))))..голодаем без них...пусть сами жрут что они там наваяли...
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04.06.2021 15:49 Відповісти
То українська земля , заселена неукраїнцями . Повернути треба , але з тотальною зачисткою від кацапської вати . "Окопная война": Мы заехали в село на Донетчине, а там флаги "ДНР". Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!" - воин ВСУ Андрей Сываш о начале боев весной 2014-го - Цензор.НЕТ 1430 .
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04.06.2021 15:52 Відповісти
тотальна зачистка? я з Вами згоден, але це неможливо...хочете щоб запоребрикові туди бомбу ядерну скинули? що у них в тупий голові?
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04.06.2021 16:01 Відповісти
Якщо ви точно знаєте що скинуть, то повідомте про це куди слід. Можна заощадити кільканадцять мільярдів грошей. Мерцям потрібні не будівлі, а охайно закопані камінюки - щоб усі бачили та пам'ятали.
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04.06.2021 16:31 Відповісти
Уже можливо. Уйло підіграло. Роздача паспортів орди у випадку визволення тих територій автоматично робить їх іноземцями. А роздали їх не меньше 400 000.
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04.06.2021 17:35 Відповісти
1)Пока сидимо куримо бамбук. 2)розбудовуєм країну, цементуєм українське суспільство., відроджені збройні сили переворюємо на *******(21 сторіччя), Але є проблема; за нинішньою владою більше виходить п е р ш е-куримо бамбук.
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06.06.2021 08:38 Відповісти
Ордило это пистолет у виска Украины,а курок у х***а.
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04.06.2021 16:06 Відповісти
Окрім того що там можна жмурити москалів, усі решта )(..лових прогнозів - порожній передзвін.
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04.06.2021 16:37 Відповісти
эти регионы нужно не возвращать, а контролировать. чтоб там рассадник не цвёл.
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04.06.2021 15:54 Відповісти
100% главное что бы эта зараза дальше не распространялась))
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04.06.2021 16:03 Відповісти
...а их уже валом в Украине...с идеями "русского мира"....говорят как вы тут каклы живёте...бедно, вот у нас в данецке...и пошло поехало, как они всю Украину кормили, а она их разбомбила...мрази
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06.06.2021 11:39 Відповісти
Вже давно кажу - вони ніколи не були УКРаінцями і після війни вже ніколи не стануть імі , навіть не уявляю як можно буде «потім» жити разом , дихати одним повітрям з цими про)кацапськими мразотами
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04.06.2021 16:03 Відповісти
Ми живемо разом із собаками, вовками, щурами, а прибалти, окрім того, живуть ще й з ними, із носіями російськомовної щелепи вже понад 70 років - і не надто й скаржаться. Потрібно визначити хто воно та що воно, дати назву та окреслити права і відповідальність. Без москальського підбурювання, сите існування переважить усі совкові оксюморони.
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04.06.2021 16:51 Відповісти
"Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року - Цензор.НЕТ 9571 "Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року - Цензор.НЕТ 1031
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04.06.2021 17:30 Відповісти
Да. Его нужно будет вводить.
И даже носители такого паспорта будут гордиться, что он у них есть...
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04.06.2021 19:50 Відповісти
Можно итак, но есть другой вариант- хочешь получить право голоса, здай экзамен и получи печать с правом голоса и усе и вата вся и глупые и всем что пох... Отмечаться!!!!
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04.06.2021 21:43 Відповісти
Отсеяться
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04.06.2021 21:44 Відповісти
Як на мою хлопську думку вже краще з щурами...
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04.06.2021 22:08 Відповісти
возвращать надо земли. так быдло может на любой земле насрать и ты что? нахер мне та земля там быдло одно осталось?
нахер их от туда и делов. что за логика? земля принадлежит государству. если население не хочет тут жить - оно сваливает куда хочет.
ну и возврат территорий будет не просто так, будут репарации. при заключении будут договорённости. проигравшая сторона и выигравшая.
капец конечно логика у вас примитивная о возращении территорий
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04.06.2021 20:51 Відповісти
Шо значит"стОит ли возвращать"? Обязательно надо вернуть, а всю эту московскую сволочь выселить
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04.06.2021 23:36 Відповісти
Стоит, но надо вливать бабло в социальную политику, направленную на заселение украинцами этих территорий.
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05.06.2021 11:50 Відповісти
И теперь это чёкнутое бабьё будет за фошиздские пенсии, зарплаты и многочисленные соцвыплаты истерить?..
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04.06.2021 15:40 Відповісти
Земля наша, але той зброд (вибачаюсь, якщо десь лишились патріоти України) в країну запускати не можна, м'яко кажучи, токсично.
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04.06.2021 16:06 Відповісти
От поїдете й спробуєте їх вмовити перелізти через кордон з "історічєской родіной". Як кажуть московити - "любітє сюрпрізи!". ))
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04.06.2021 17:13 Відповісти
Неоднозначний якийсь матеріал.....
Адже на Донбасі ми воюємо з Росією? А місцеве населення з нетерпінням чекає на звільнення? Чи - ні?
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04.06.2021 16:10 Відповісти
Если ты тупое то с хера ли тебе разжевывать? Чи ні?
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04.06.2021 16:21 Відповісти
Так, місцеве населення з тимчасово окупованих територій з нетерпінням чекає на звільнення .. "Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року - Цензор.НЕТ 5055 Тому потрібно їх визволяти ..від московських фашистів-окупантів!
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04.06.2021 16:34 Відповісти
Мова йде про відповіді вголос та на камеру. Запитай у будь-кого на московії чи хоче воно звільнення від московської окупації. Відповідь буде однозначна, але відчути що людина хоче можна. Коли приїздиш на сибірські *****, місцеві вузькоглазі аборигени до російськомовних, котрі дотримуються правил "руського язика", ставляться дуже підозріло. Але коли дізнаються що ти з України - наче якась перепона зникає у спілкуванні.
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04.06.2021 17:32 Відповісти
))))
Раскажи это своему деду на палке о том, что в 1943 мы победим, но почему-то местные на оккупированных не выходят с совковыми флагами.
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04.06.2021 19:46 Відповісти
граждпнскую песдоту вообще нельзя подпускать на расстояние выстрела.
быдлобимбасота должна знать свое место на подвале.
ну а раз подошли,надо давить.колонны не должны останавливаться,и сдавать затворы.
а так,да,весело будэ(с)))
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04.06.2021 16:25 Відповісти
Це про "тамженалихлюдей", яким пліснява свиноматка третЬякова, вважає необхідним платити ще й українську пенсію. А пліснява верхівка обіцяє влаштувати райське життя із зоною вільної торгівлі.
Хоча, судячи по тому, що влада, це колоборанти, риги та кацапи, то це "їхнілюди".
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04.06.2021 16:27 Відповісти
Только стена и ров с крокодилами.
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04.06.2021 16:33 Відповісти
"Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!"

Вот все-таки чем мне нравились еще те немцы - они бы просто сожгли к херам это село вместе с жителями и стали бы ждать этих сраных впопучленцев, чтобы методично их развесить на аккуратно сколоченных виселицах с какими-нить поучительными табличками.

Врага надо побеждать силой и ужасом, а не добротой и теплым словом.
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04.06.2021 16:33 Відповісти
а шо, шото изменилось?
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04.06.2021 17:01 Відповісти
Так. Між "мєсніє женщіни говорят" і "мєсниє женшіни говорілі" є дві великі різниці.
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04.06.2021 17:37 Відповісти
А теперь писдецц дамбасу )))
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04.06.2021 18:42 Відповісти
и еще вопросс-за что им платят пенсии? только не надо звиздеть о том,что это украинцы...
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04.06.2021 19:25 Відповісти
Красавчики!!!))))))
Это вам не "все прапала!", "***** нападет!"!!!
"Весело будет!" - это точно!!!
Слава Украине и смерть ворогам!!!
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04.06.2021 19:44 Відповісти
Раз они сами проговорились, надо было уточнить, в котором часу точно придут, с какого направления и сколько их.
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04.06.2021 20:07 Відповісти
саме тому "населення" тих українських територій після звільнення землі має бути відправлено в сибір, на уРодіну! Хай з ними кацапня в себе носиться.....
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04.06.2021 20:56 Відповісти
Так для кацапов они все равно всегда будут хохлами)
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05.06.2021 01:19 Відповісти
ну и пёс с ними, главное их воссоединить с исторической родиной
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05.06.2021 21:46 Відповісти
Наши мушшины. Е*ать как страшно. Вы скажите спасибо ВСУ шмары, что не сравняли ваш гнидник с землей.
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04.06.2021 21:09 Відповісти
вот еще в 2014 году надо было этих вонючих баб и зарыть по горло в землю...
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04.06.2021 21:19 Відповісти
А что таких"любителей росии и совка"мало осталось на освобождённой территории ,или в Харькове,Херсоне,Одессе?Их там хватает,так давайте и эти города отдадим росии!Я знаю на оккупированных территориях остались люди которые ждут Украину,так же знаю,что куча любителей рюского мира выехало в Украину!Правильное решение, на мой взгляд,это паспорта не граждан,но хватит ли у наших властей политической воли это вопрос!
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05.06.2021 11:00 Відповісти
земля наша скот нет... ста лет ещё не прошло как завозили в хаты заморенных голодом на вос
токе Украины и чуть больше пол-века как завозили скотину в Крым... а нашим представителям
во всяких оонах не плохо бы это постоянно напоминать "партнёрам".... к стати если оне такие жалостивые пусть заберут себе - сток на евросоциал ринется не задумываясь.... правда дово
льно быстро начнут звать рюзгемир и устраивать вооружённые перевороты с нар.республика
ми но то мелочи мы им выразим обеспокоенность....
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06.06.2021 05:07 Відповісти
 
 