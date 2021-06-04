Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон. ВIДЕО
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Коломойський - не олігарх. Принаймні такі висновки можна зробити із законопроєкту про деолігархізацію, який президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний.
Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує скандальний документ. Хто такий олігарх? Що конкретно пропонує президент стосовно олігархів? Для кого, чи то пак проти кого насправді написаний цей закон? І чому створюється враження, що найбагатших людей просто переконують поділитися добром "по-доброму"?
Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
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*Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен.
За три машины.
Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
смеялась вся студия над слугой урода - качурой.
Белый дом
Информационный бюллетень
3 июня 2021 года
Клоуну пришел ппц.