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Зеленський (17450) олігарх (688) РНБО (1718) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Коломойський - не олігарх. Принаймні такі висновки можна зробити із законопроєкту про деолігархізацію, який президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний.

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує скандальний документ. Хто такий олігарх? Що конкретно пропонує президент стосовно олігархів? Для кого, чи то пак проти кого насправді написаний цей закон? І чому створюється враження, що найбагатших людей просто переконують поділитися добром "по-доброму"?

Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

Читайте також: Нардеп "ЄС" Гончаренко про законопроєкт Зеленського щодо деолігархізації: 20 років тому Путін у Росії діяв так само
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Топ коментарі
+7
Проект "Без цензуры": ЗЕ-раскулачивание, или Как президент разводит олигархов на "бабло": все про скандальный закон - Цензор.НЕТ 8684
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04.06.2021 16:22
+3
https://www.youtube.com/watch?v=vBgrFhs3BKo

смеялась вся студия над слугой урода - качурой.
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04.06.2021 16:24
+1
Простите панове, но если кто-то из вас верит этому закону о борьбе с олигархами то вы просто идиоты!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 16:33
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Проект "Без цензуры": ЗЕ-раскулачивание, или Как президент разводит олигархов на "бабло": все про скандальный закон - Цензор.НЕТ 8684
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04.06.2021 16:22 Відповісти
ПЛЮС - Третье место место в Европе и 30-е в мире по количеству новых зараженных. Чемпионы б-ля Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон - Цензор.НЕТ 4649
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04.06.2021 16:41 Відповісти
Юрий Бирюков
*Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен.
За три машины.
Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу. Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон - Цензор.НЕТ 4633
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04.06.2021 19:06 Відповісти
Та да. мрази еще те. А в части тем временем снова начали поставлять синтетическое дерьмо, а не форму.
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04.06.2021 19:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vBgrFhs3BKo

смеялась вся студия над слугой урода - качурой.
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04.06.2021 16:24 Відповісти
Простите панове, но если кто-то из вас верит этому закону о борьбе с олигархами то вы просто идиоты!!!!!!!!!!!
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04.06.2021 16:33 Відповісти
73%. Минус кто-то наприкалывался, а кто-то уже помер
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04.06.2021 16:37 Відповісти
Все це - фігня. Найголовніше залишилося за кадром: прийняття за основу закону про титульну націю, тобто закону про ан.тисємітізЬм. Згідно з цим законом від бужанського, в Україні з'явиться каста панів, недосяжних для правосуддя. З чим і вітаю всіх українців.
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04.06.2021 20:33 Відповісти
А почему бы и не поделится, все знают что заработали они их не честным трудом, в нормальной стране сидели бы давно. А то по закону, по закону, вроде они заработали по закону.
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04.06.2021 16:34 Відповісти
Мы это уже проходили. Напомнить чем заканчивается такой популизм?

Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон - Цензор.НЕТ 2792
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04.06.2021 16:41 Відповісти
Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон - Цензор.НЕТ 606
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04.06.2021 19:20 Відповісти
"Мы будем уделять особое внимание борьбе с коррупцией, которая разрушает демократию изнутри и всё чаще используется авторитарными государствами в качестве оружия для подрыва демократических институтов… Мы будем бороться с налоговыми убежищами и незаконным финансированием, которые способствуют неравенству доходов, финансируют терроризм и порождают пагубное иностранное влияние".

Белый дом
Информационный бюллетень
3 июня 2021 года

Клоуну пришел ппц.
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04.06.2021 16:35 Відповісти
В каждом своем видео они не забывают лягнуть Порошенко. Видать подоляк хорошо заряжает.
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04.06.2021 16:44 Відповісти
Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон - Цензор.НЕТ 3015
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04.06.2021 19:17 Відповісти
Честно , по закону, заработать такие "статки" невозможно. Так что пора вернуть нажитое " непосильным трудом" думаю 75% государству , а 25% на прокорм ( на 4-5 поколений вперед). Так сказать все по справедливости. Но конечно ничего подобного не произойдет. Ну скинутся по 3-4% ( в лучшем случае) на бедность родному государству и от них отстанут. И как говорится все с чистого листа, ну или до следующего гаранта который будет изыскивать деньги на поддержание "государственных штанов."
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04.06.2021 21:27 Відповісти
 
 