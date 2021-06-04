В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов. ВIДЕО

За три тижні, які минули від запровадження санкцій РНБО проти ворів у законі, в Україні не залишилося жодного такого кримінального авторитета.

Про це заявив на брифінгу Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

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На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядали питання про те, як реалізуються санкції проти ворів у законі. РНБО заслухала звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"З початку року у нас на території України перебувало 34 людини, які мали статус "вора в законі". На сьогоднішній день у нас таких людей нуль. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17, сьогодні немає злочинця, який перебуває під цими атрибутами, в нашій країні немає", - розповів Данілов.

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Крім того, покинули країну або відправилися за ґрати значна частина інших кримінальних авторитетів.

"У нас було 111 кримінальних авторитетів, які перебували на території України і потрапили під наші санкції. Зі 111 залишилися 42, щодо яких триває процедура видворення з нашої країни. 36 вирушили за місцем свого бажання і 33 перебуває під слідством, вони перебувають у засобах відповідних наших інституцій", - підкреслив Данілов.

За його словами, міністр внутрішніх справ вважає, що найближчим часом і з цих 42 кримінальних авторитетів, які залишилися, в Україні "у нас також з вами буде нуль".

Нагадаємо, 14 травня Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти ворів у законі і кримінальних авторитетів - як українських, так і іноземних. 21 травня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції.