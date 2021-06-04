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вор у законі (232) Данілов (1191) санкції (6845) РНБО (1718)

В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

За три тижні, які минули від запровадження санкцій РНБО проти ворів у законі, в Україні не залишилося жодного такого кримінального авторитета.

Про це заявив на брифінгу Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядали питання про те, як реалізуються санкції проти ворів у законі. РНБО заслухала звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"З початку року у нас на території України перебувало 34 людини, які мали статус "вора в законі". На сьогоднішній день у нас таких людей нуль. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17, сьогодні немає злочинця, який перебуває під цими атрибутами, в нашій країні немає", - розповів Данілов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг Данілова за результатами засідання РНБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Крім того, покинули країну або відправилися за ґрати значна частина інших кримінальних авторитетів.

"У нас було 111 кримінальних авторитетів, які перебували на території України і потрапили під наші санкції. Зі 111 залишилися 42, щодо яких триває процедура видворення з нашої країни. 36 вирушили за місцем свого бажання і 33 перебуває під слідством, вони перебувають у засобах відповідних наших інституцій", - підкреслив Данілов.

За його словами, міністр внутрішніх справ вважає, що найближчим часом і з цих 42 кримінальних авторитетів, які залишилися, в  Україні "у нас також з вами буде нуль".

Нагадаємо, 14 травня Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти ворів у законі і кримінальних авторитетів - як українських, так і іноземних. 21 травня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Уже можно смеяться? Что они там такое курят забористое?
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04.06.2021 17:19
+22
Беня, зеленский, ахметов, пинчук, шуфрич, «слуги»...и тд и тп
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04.06.2021 17:19
+19
В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 6641
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04.06.2021 17:20
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Беня, зеленский, ахметов, пинчук, шуфрич, «слуги»...и тд и тп
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04.06.2021 17:19 Відповісти
Юрий Бирюков
*Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР. Семьдесят три миллиона гривен. За три машины.Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
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04.06.2021 18:59 Відповісти
В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 2844
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04.06.2021 19:00 Відповісти
Уже можно смеяться? Что они там такое курят забористое?
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04.06.2021 17:19 Відповісти
А Зеленський ? В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 6170
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04.06.2021 17:19 Відповісти
он клоун в законе...а президент он вор...как то так...
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04.06.2021 17:44 Відповісти
В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 7420
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04.06.2021 19:15 Відповісти
Еще б голую сраку народу показал, и все,- всеобщее ликование!
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04.06.2021 21:00 Відповісти
Патамуша мы назваем их по другому
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04.06.2021 17:20 Відповісти
В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 6641
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04.06.2021 17:20 Відповісти
🤣
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04.06.2021 17:39 Відповісти
В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 3484
дядя предупреждать надо, так и кофе поперхнуться недолго
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04.06.2021 17:20 Відповісти



Роман Зотов, Українобот, 25%.

@QrPtJwN4af81Tbz

·7 год

Всім олігархам буде виданий нагрудний значок "Я - олігарх!" ( носіння обов'язкове). А зелі урочисто вручать нагрудний знак "Я - олігофрен!"(носіння обов'язкове).
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04.06.2021 17:21 Відповісти
Так они уже давно все в ВР и кабинетах министерств и ведомств, вплоть до ОП!!!! Скоро наверное и бубочку коронуют!!!
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04.06.2021 17:21 Відповісти
В Украине ни одного вора в законе - только "НЯНИ" Зеленского. В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 6142
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04.06.2021 17:22 Відповісти
А ті, що при владі, як називаються... Чи закон не для них, якщо товстий кеш у конвертах.
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04.06.2021 18:31 Відповісти
В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 4808
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04.06.2021 17:22 Відповісти
точно! зелені всіх знищили, бо ж "в законі" має бути хтось один
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04.06.2021 17:22 Відповісти
Как это не осталось, а воры в законе Ахметов, Пинчук, Новинский, итд.., которые постоянно разворовывают Украину?
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04.06.2021 17:22 Відповісти
эти не "в законе" , а "над законом"
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04.06.2021 17:24 Відповісти
даааааааааааааааааааааа? шо перебили всех депутатов, министров и олигархов??????????????????
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04.06.2021 17:23 Відповісти
Еще одна великая победа. В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 4839

И всего-то надо - просто сказать, что все и всех победил.
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04.06.2021 17:23 Відповісти
А Нарик? Нарика (кента Коломойского) уже в Израиль выслали или это другое?

В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 116
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04.06.2021 17:25 Відповісти
Теперь я понимаю как эти фотки делались! Беня своего дружка подставлял чтоб скомпроментировать Пороха!
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04.06.2021 17:48 Відповісти
а порох типо не знал ,
а как грамоту получал , тоже не знал ? и плюнул на всех законопослушных граждан , президент и вор - вместе
при пятом гаранте воры ( как и депутаты ) стали над законом
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04.06.2021 18:56 Відповісти
Их переименовали в инвесторов
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04.06.2021 17:26 Відповісти
Не знаю за інших, а Льора Сумський на місці. В Украине не осталось ни одного вора в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 7375
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04.06.2021 17:28 Відповісти
в Черкассах авторитет "Торпеда" привет передает всему составу СНБО и регулярно доит Черкасский городской и областной бюджет..
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04.06.2021 17:29 Відповісти
Воры это хорошо! Воры это хорошо!

А теперь слово начальнику транспортного цеха!

А что там у нас с ДОЗ за которую вы несёте персональную ответственность!
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04.06.2021 17:32 Відповісти
Труха (Труханов), Корбан, Нарик, - что с ними? Или они в состав СНБО входят?
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04.06.2021 17:35 Відповісти
Корисно буде для тих хто не розуміє, що означає поняття "злодій в законі". Злодіїв в законі пов'язував особливий кодекс поведінки, звичаї і традиції, в число яких увійшли повне неприйняття суспільних норм і правил, у тому числі пов'язаних з сім'єю (злодій в законі ні в якому разі не повинен був мати постійних зв'язків з жінками) і не менш повний заборона на будь-яке була співпраця з державними органами: як у формі участі в проведених ними громадських заходах, так і сприяння судово-слідчим органам в розслідуванні злочинів.
Злодій в законі - прийнятий в злодійську угруповання, зобов'язався дотримуватися злодійські "закони", звичаї, традиції.
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04.06.2021 17:36 Відповісти
Ну да, женился и уже не вор в законе а беззаконный вор!
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04.06.2021 17:45 Відповісти
Не розумуй. Зараз на ворів Данілов на сходняку РНБО коронує.
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04.06.2021 17:54 Відповісти
Команду "не розумуй" дуже важко виконати, товаришу "малєнькій лєйтєнант". )))))))))
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04.06.2021 18:10 Відповісти
В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 773
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04.06.2021 18:29 Відповісти
Всё враньё, потому что нет никакой конкретики...
Где имена, фамилии, сколько их было, как оказались в Украине, почему не сидят за преступления, если такие были?
Ничего нет, одно пустословие...
Это всё равно сказать, что марсиан больше нет в Украине В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 3298 ... А их и не было никогда.
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04.06.2021 17:36 Відповісти
Прізвища і список знайдеш в Google Спочатку потрібно визначити саме поняття ,потоми міркувати ,далі з вікіпедії Традиційно, «злодієм в законі» може вважатися лише людина, яка має судимість, достатній авторитет у злочинному середовищі, щодо якої виконана формальна процедура так званого «коронування» [11 ], У травні 2019 року в ексклюзивному інтерв'ю інформаційному агентству головний редактор інтернет-видання «Прайм Крайм», що займається висвітленням життя кримінального світу, Вікторія Гефтер повідомила, що за наявними у неї даними «всього в світі 442 діючих злодія, 93 з них в ув'язненні», в той час як наприклад «в Росії на свободу близько 70, в ув'язненні 37»
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04.06.2021 18:01 Відповісти
В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 5096
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04.06.2021 18:11 Відповісти
Кстати! Неплохо было бы похвастаться о том что не осталось не одного попа УПЦ Московского патриархата (читать сотрудников ФСБ) . Эти покруче воров в законе!
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04.06.2021 17:38 Відповісти
Как все просто, раз и растворились, вот это РНБО.
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04.06.2021 17:41 Відповісти
Предупредили олигархов, дали им время на с"бывание, проверили их убытие, теперь можно и пресс конференцию проводить.
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04.06.2021 17:42 Відповісти
А для прикладу шухрич і опзж там всі злодії і дійсно в законі.
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04.06.2021 17:44 Відповісти
Рабінович!! )))))) Він у Тєрєшкової лінолеум на дачі сп..див ще за радянської влади!!
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04.06.2021 18:19 Відповісти
Враньё !!!
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04.06.2021 17:46 Відповісти
В Украине не осталось, а вот в офисе президента все подряд
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04.06.2021 17:48 Відповісти
Це що,пред'ява Юрі Єнакієвському,Ангелу,й Мультіку ?
Данілов їх розкоронував ?
В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 9163
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04.06.2021 17:52 Відповісти
А я понял ,это они чужих воров повыгоняли а своих не тронули! Они ещё нужны для будущего Майдана в Марьиненском парке народ обезглавливать!
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04.06.2021 17:55 Відповісти
Ринат наш местный тефлоновый дон. Жаль, Данилов вроде был нормальный мужик, не чета этой подстилке ФСБешной Ермаку. Но обосрался. Такое городит. Как будто у воров справка какая-то есть, что он вор.
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04.06.2021 18:01 Відповісти
Все правильно говорит, для них законы не писаны теперь, потому и не осталось ни одного)
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04.06.2021 18:03 Відповісти
Як казав Высоцкий"Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать".Тут можно поспорить с этим изречением.Наличие воров-это производная от проводимой политики Государством.Там где суды и работает Закон,воры в такие страны, едут разве шо на гастроль,а не на ПМЖ,бо им там жизни не будет.Страны же с высоким индексом коррупции,наоборот втягивают в себя всех мировых авантюристов и воров.Бо в таких странах вор как рыба в воде.Украина сегодня коррупционная страна,а значит тут рай для воров.Но,шо делает СНБО?Они вместо того,шоб устранить причину,борятся со следствием.Правовое Государство с адекватной судебной системой и минимальной коррупцией,лучше всего борется с наличием воров и успешно их обезвреживает В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов - Цензор.НЕТ 64
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04.06.2021 18:14 Відповісти
А ОП?
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04.06.2021 18:43 Відповісти
остались только законные воры
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04.06.2021 18:51 Відповісти
Это все лишь вопрос формулировок. А как же те воры , которые нами правят и те, которые практически монопольно владеют целыми отраслями экономики?
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04.06.2021 19:29 Відповісти
Так , злодії в законі у нас стали олігархи , слуги народу , ОП , міністри , судді , прокуратура , всі силові відомства , чиновники різних мастей . Всі , що живуть за рахунок держави і наших податків . Нам податки , збільшення плати за комірне , збільшення пенсійного віку , а собі мільйонні зарплати і премії . В Україні держслужба і депутатство всіх рівней перетворилось в кримінальний бізнес на корупції , відкатах і взятках, і крові наших солдат. Як потрібно працювати , щоб заробити 700 тисяч доларів ,при цьому сплативши всі податки . І кожен день нам розказують казки для ідіотів , вважаючі нас ними.
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04.06.2021 20:29 Відповісти
А злодії лишились?
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04.06.2021 21:22 Відповісти
Так ведь не они главные воры.
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04.06.2021 21:27 Відповісти
Білими нитками шито. Злодіїв нах з поля, на їх потоки сяде чорт Аваков. Непогана копійчина - наркота, зброя, проституція, рекет,валюта, контрабанда, зони - ви уявляєте яке це бабло? Цим керували злодії в законі. Тепер буде керувати Аваков. Є питання?9
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04.06.2021 22:39 Відповісти
А куда ж они подевались? Переквалифицировались в олигархи?
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04.06.2021 23:01 Відповісти
Остались, погончло Золотой батон капитошка
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05.06.2021 08:04 Відповісти
 
 