В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
За три тижні, які минули від запровадження санкцій РНБО проти ворів у законі, в Україні не залишилося жодного такого кримінального авторитета.
Про це заявив на брифінгу Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядали питання про те, як реалізуються санкції проти ворів у законі. РНБО заслухала звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
"З початку року у нас на території України перебувало 34 людини, які мали статус "вора в законі". На сьогоднішній день у нас таких людей нуль. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17, сьогодні немає злочинця, який перебуває під цими атрибутами, в нашій країні немає", - розповів Данілов.
Крім того, покинули країну або відправилися за ґрати значна частина інших кримінальних авторитетів.
"У нас було 111 кримінальних авторитетів, які перебували на території України і потрапили під наші санкції. Зі 111 залишилися 42, щодо яких триває процедура видворення з нашої країни. 36 вирушили за місцем свого бажання і 33 перебуває під слідством, вони перебувають у засобах відповідних наших інституцій", - підкреслив Данілов.
За його словами, міністр внутрішніх справ вважає, що найближчим часом і з цих 42 кримінальних авторитетів, які залишилися, в Україні "у нас також з вами буде нуль".
Нагадаємо, 14 травня Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти ворів у законі і кримінальних авторитетів - як українських, так і іноземних. 21 травня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції.
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*Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР. Семьдесят три миллиона гривен. За три машины.Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
дядя предупреждать надо, так и кофе поперхнуться недолго
Роман Зотов, Українобот, 25%.
@QrPtJwN4af81Tbz
·7 год
Всім олігархам буде виданий нагрудний значок "Я - олігарх!" ( носіння обов'язкове). А зелі урочисто вручать нагрудний знак "Я - олігофрен!"(носіння обов'язкове).
И всего-то надо - просто сказать, что все и всех победил.
а как грамоту получал , тоже не знал ? и плюнул на всех законопослушных граждан , президент и вор - вместе
при пятом гаранте воры ( как и депутаты ) стали над законом
А теперь слово начальнику транспортного цеха!
А что там у нас с ДОЗ за которую вы несёте персональную ответственность!
Злодій в законі - прийнятий в злодійську угруповання, зобов'язався дотримуватися злодійські "закони", звичаї, традиції.
Где имена, фамилии, сколько их было, как оказались в Украине, почему не сидят за преступления, если такие были?
Ничего нет, одно пустословие...
Это всё равно сказать, что марсиан больше нет в Украине ... А их и не было никогда.
Данілов їх розкоронував ?