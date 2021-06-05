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Дебати Бутусова і Милованова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і глава Наглядової ради "Укроборонпрому", радник голови Офісу президента Тимофій Милованов провели дебати в прямому ефірі.
Дебати пройшли в ефірі "Громадського", повідомляє Цензор.НЕТ. Модератором був журналіст Данило Мокрик.
Нагадаємо, раніше Бутусов публічно звинуватив Милованова в корупції, адже Київська школа економіки отримала замовлення від "Укроборонпрому", коли Милованов увійшов до Наглядової ради оборонного концерну. У відповідь Милованов викликав Бутусова на "інтелектуальну дуель".
Топ коментарі
+40 Шрек Баблокат
показати весь коментар04.06.2021 19:44
+34 WiM
показати весь коментар04.06.2021 20:02
+28 Ruslan CS
показати весь коментар04.06.2021 20:15
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Будь ласка, зачекайте...
Кстати, Рос Федерация тоже иностранное государство.
От і цього ПроФФесора не заважало б взяти за зябра та перевірити на вошивість, тобто на брехливість.
Очень некрасиво задавать вопросы именно Бутусову ка рассчитываются инвестиционные показатели, он что специалист - экономист? это экономический экзамен, кот принимает Милованов... Просто не ожидала такой некомпетентности вести дебаты... Сразу Милованов потерял свою привлекательность...