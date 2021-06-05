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Дебати Бутусова і Милованова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Дебати Бутусова і Милованова. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і глава Наглядової ради "Укроборонпрому", радник голови Офісу президента Тимофій Милованов провели дебати в прямому ефірі.

Дебати пройшли в ефірі "Громадського", повідомляє Цензор.НЕТ. Модератором був журналіст Данило Мокрик.

Нагадаємо, раніше Бутусов публічно звинуватив Милованова в корупції, адже Київська школа економіки отримала замовлення від "Укроборонпрому", коли Милованов увійшов до Наглядової ради оборонного концерну. У відповідь Милованов викликав Бутусова на "інтелектуальну дуель".
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Топ коментарі
+40
за выигрыш в одном раунде, победитель получает "е-бал"..
а в конце игры, победитель получает право настучать Милованову по "е-балам"..
ставлю на Бутусова! Дебати Бутусова і Милованова - Цензор.НЕТ 7877
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04.06.2021 19:44
+34
Депутаты Верховной Рады Украины поддержали чеченских добровольцев батальон им. Шейха Мансура.

Дебати Бутусова і Милованова - Цензор.НЕТ 8969
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04.06.2021 20:02
+28
без шансов. Олигархи не вбухают миллиарды в его предвыборную кампанию. Как человек порядочный и адекватный, Бутусов не будет обещать зп по 4000 евро и исполнить все хотелки инфантильного нарида за один день. Нарид проголосует за очередного оголтелого популиста, на которого укажет телевизор.
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04.06.2021 20:15
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При чем тут иностранные государства, в нашей стране и без них есть кому это делать. А зарубежный опыт очень полезен.

Кстати, Рос Федерация тоже иностранное государство.
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05.06.2021 12:01 Відповісти
Ще один ПроФФесор! Дебати Бутусова і Милованова - Цензор.НЕТ 8891
Дебати Бутусова і Милованова - Цензор.НЕТ 7804
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05.06.2021 09:49 Відповісти
Пам*ятаєте такого собі міністра юстиції Романа Зварича при президентстві Юща-Дрища? Той теж себе називав професором. А як копнули глибше, то в нього й вищої освіти не було.
От і цього ПроФФесора не заважало б взяти за зябра та перевірити на вошивість, тобто на брехливість.
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05.06.2021 09:57 Відповісти
Він професор американського університету. Таких професорів у нас багато... Згадую, що Ю.В. теж аналогічний титул має, хоча не впевнена, що саме вона...
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05.06.2021 11:56 Відповісти
Вопросы экономики Милованов освещает хорошо и профессионально, никто не отрицает. Говорит много, но на вопросы не отвечает. Вопросы -то лежат в политической плоскости. Какую шкоду нанесено школе экономики? Она и так вне конкуренции, ей все привилегии власти. Бутусов правильные вопросы задает, но оппонент четко не дает ответов, все в общем., но менторствует.. . Не нужно никого учить, просто нужно дать четкие ответы обществу.

Очень некрасиво задавать вопросы именно Бутусову ка рассчитываются инвестиционные показатели, он что специалист - экономист? это экономический экзамен, кот принимает Милованов... Просто не ожидала такой некомпетентности вести дебаты... Сразу Милованов потерял свою привлекательность...
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05.06.2021 10:16 Відповісти
ко всем всеггда можно найти вопросы..к кому то больше к кому то меньше...ведь всем известно что ангелы живут не на земле....а как известно где то на небесах... милованов конечно образован.... но ужасно нудный... как начнёт говорить где на шоу... так его не остановить....я не могу долго таких слушать....последнее слово всегда должно быть за ним...(( не стал вообще всё слушать...просто не интересно...к тому же понимаю о чём речь с других заявлений и шоу...
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05.06.2021 10:43 Відповісти
Мылованов - достойный последователь дела абромявичуса. С такими кадрами близок крах оборонки как отрасли. Вместо ответов на конкретные вопросы и реализации конкретных задач только ссылки на засекреченную информацию о том как "космические корабли бороздят просторы..."
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05.06.2021 10:48 Відповісти
Дебати Бутусова і Милованова - Цензор.НЕТ 8508
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05.06.2021 11:45 Відповісти
Сперечатись і дискутувати з дебілом - опуститись до його рівня...
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05.06.2021 18:46 Відповісти
Милованов , напомнил ,Белохвастова из , За двумя зайцами ,🤦
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06.06.2021 05:45 Відповісти
Спасибо, а то я все думал, где-то я уже такого прохвоста видел...))
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06.06.2021 20:26 Відповісти
Дебати Бутусова і Милованова - Цензор.НЕТ 7895
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07.06.2021 04:55 Відповісти
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