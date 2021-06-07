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вор у законі (232) Зеленський (17456) олігарх (688) РНБО (1718)

Вдалося досягти нульового впливу ворів у законі на криміногенну ситуацію в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про результати засідання Ради національної безпеки та оборони, яке відбулося в п'ятницю, 4 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Я дуже хочу, щоб настав час, коли засідання РНБО відбуватимуться не раз на тиждень, а раз на рік. А порядок денний цих засідань міститиме лише один пункт – Україні ніхто й ніщо не загрожує. А поки, у продовження руху на цьому шляху, сьогодні відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Серед основних питань, які розглядалися: потужні результати боротьби зі злодіями в законі та кримінальними авторитетами, аудит усіх державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. І найголовніше питання і цього засідання, і цього тижня – закон про олігархів", - повідомив Зеленський.

Дивіться також: В Україні не залишилося жодного вора в законі, - Данілов. ВIДЕО
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Топ коментарі
+51
Перетворив РНБО на звичайний цирк.
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04.06.2021 20:46
+39
Удалось достичь нулевого влияния воров в законе на криминогенную ситуацию в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3362
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04.06.2021 20:53
+38
Приложение для олигархов Е-Беня уже есть в Плеймаркете?
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04.06.2021 20:47
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Он что действительно думает что можно высший криминал побороть за 2-3 месяца, если так, то мне стыдно за нашего президенти.
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05.06.2021 01:01 Відповісти
Действительно, зашел в магазин и сразу ощутил нулевое влияние воров в законе, совсем не то что было вчера! Но сегодня там персонал почему-то наклеивал на ценники новые цифры.
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05.06.2021 01:12 Відповісти
Появилась альтернатива Ростову для Некоторых!

Десятую планету солнечной системы назвали в честь бога дождя Венесуэлы - ****

Вдалося досягти нульового впливу ворів у законі на криміногенну ситуацію в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6144
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05.06.2021 01:12 Відповісти
такое впечатление, что серое вещество улетучилось... остался только белый порошок, вводящий в состояние эйфории...
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05.06.2021 04:24 Відповісти
сода?
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05.06.2021 10:56 Відповісти
Вдалося досягти нульового впливу ворів у законі на криміногенну ситуацію в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3728
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05.06.2021 06:19 Відповісти
Не кажи "гоп" передчасно.....
Наприклад - Льора Сумський непогано себе почуває і знаходиться в Сумах.
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05.06.2021 06:38 Відповісти
На початку своєї каденції бубочка заявляв по нульову корупцію, тільки-но почавши "боротьбу" з нею. Це повтор.
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05.06.2021 17:00 Відповісти
У нас разве 17 век, когда влияли и давали указания путем отправления посланий лошадьми?
Будто вор в законе не может руководить своим кодлом из-за границы.
Даже смешно это слышать в век мобильников и смартфонов.
)))))))))
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05.06.2021 06:58 Відповісти
А коли буде досягнений "нульовий вплив" ворожих снайперів на лінії фронту?
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05.06.2021 06:59 Відповісти
"Нулевого влияния воров в законе на криминогенную ситуацию ?!
А кто же тогда эту криминогенную ситуацию создаёт! Не ты ли со своими "слугами народа"!
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05.06.2021 06:59 Відповісти
То на сході все спокійно, перестали стріляти? Почали шукати ворів. То пошукайте їх у ВРУ, КМУ, опу.
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05.06.2021 07:43 Відповісти
гм, сначала воры в законе, а потом за полное выкорчевание примутся? И вырубят олигархов?
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05.06.2021 08:02 Відповісти
Почему предыдущие не могли побороть? Потому что они и были и есть ворюгами,бандитами,корупционерами,олигархами.
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05.06.2021 08:03 Відповісти
Должна работать государственнная система ,а не только один Президент.
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05.06.2021 08:05 Відповісти
А он и не работает. Разве рассказывать сказки - работа?
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05.06.2021 10:30 Відповісти
Ахахахах))) Все, кримінал "пабіждьон"? Чергова порція лапши на вуха зебуїнів під'їхала)
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05.06.2021 08:36 Відповісти
ШО! опять не так, Зеленский за своё время правления сделал больше чем Петр Порошенко - который "вёл борьбу" с коррупцией в судах - увеличив им заработные платы и пенсии на сотни тысяч гривен, И.Т.Д. А теперь ещё олигархи и их прихвостни поднимают бучу думают, что жители Украины не видят и не понимают, что в стране происходит - всё правильно делается, нужно ещё вести налог на богатство, и на всех телеканалах запретить рекламы во время просмотра фильмов.
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05.06.2021 09:25 Відповісти
А янелох типу ті зарплати понизив? І своїм депутатишкам долярі в конвертах щомісячно типу не видає? І посадами в уряді типу не торгує? І кількість субсидіантів на фоні нестримного підвищення тарифів типу не скорочує? І гроші з ковідного фонду на дороги типу не роздерибанив?
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05.06.2021 13:06 Відповісти
Оля, сколька за пасасать?
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05.06.2021 14:11 Відповісти
Я один почув регіт цих "ворів"?
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05.06.2021 09:32 Відповісти
Дуже цікаво, що досі в наших високопосадовців злодіїв називають "ворами" . Напевно у них освіти забракло для нормального перекладу, чи це медична проблема ! Вдалося досягти нульового впливу ворів у законі на криміногенну ситуацію в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7251
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05.06.2021 09:56 Відповісти
У воров в законе есть понятие нарушая закон, у вас же не законов не понятий, как вас называть?! Воровать с прибыли это одно, а когда воруют с убытков?!! Т.е. воры в законе честнее чем вы. И самые главные воры в законе сидят у власти. Вдалося досягти нульового впливу ворів у законі на криміногенну ситуацію в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 376
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05.06.2021 10:07 Відповісти
но они неформалы..... у воров в законе есть свой внутринний кодекс и он не может
отрицать что вор в законе а нашим власть придержащим хоть сцы в глаза.....
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05.06.2021 11:08 Відповісти
Всех посадили?
Или так же, как Насиров поборол коррупцию в налоговой?
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05.06.2021 10:29 Відповісти
Вдалося досягти нульового впливу ворів у законі на криміногенну ситуацію в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9590
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05.06.2021 10:34 Відповісти
Зеля самий заядливий ворюга в законі 😀
Хрен би з ним, що платить комуналку і податки в РФ, але він платить їх за кримську квартиру, яку перереєстрував за РФ законодавством, визнавши юрисдикцію росіян над Кримом(
І от тепер уся ОПа від Єрмака і до околиць ламає голову, як же забезпечити цю квартиру дніпровською водою )
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05.06.2021 11:05 Відповісти
ЙА.... ХАЧЮ.... я в молодости хотел Софи Лорен но она до сих пор меня избегает... прячется
гдето по италиям и штатам..... вова президент может хотеть щтикалатку или пломбир или да
же Софи Лорен но именно как президент он чтото ДОЛЖЕН а не чеготохочет...........
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05.06.2021 11:14 Відповісти
Прикольный чувак - что не день, то новые приколы.
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05.06.2021 11:47 Відповісти
Мда ,😀
Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зепотерпіллєр приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу 😂

Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!

Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет.🤣😂😪
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05.06.2021 12:42 Відповісти
главное не сделать, главное красиво и цветасто сбрехать в видосике...
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05.06.2021 13:01 Відповісти
Рынок " столичный" в Киеве титушки захватили, а у нас воров в законе не осталось. Да как ты их не назови, бандитизм и преступность как была так и осталась, к чему эта игра слов ? Преступность на высоком уровне, все остальное сказки для умолишенных.
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05.06.2021 13:44 Відповісти
Він навіть не зрадник. Він-ідіот, актор, котрий читає заготовлені тексти. Це просто сором.
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05.06.2021 14:10 Відповісти
Проте як змінився вплив крадіїв у законі можна буде через пару років мінімум Вдалося досягти нульового впливу ворів у законі на криміногенну ситуацію в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7182
Чергова лапша
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05.06.2021 14:58 Відповісти
Идиотизм не лечится, но очень заразен!
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05.06.2021 15:42 Відповісти
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