Вдалося досягти нульового впливу ворів у законі на криміногенну ситуацію в Україні, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про результати засідання Ради національної безпеки та оборони, яке відбулося в п'ятницю, 4 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
"Я дуже хочу, щоб настав час, коли засідання РНБО відбуватимуться не раз на тиждень, а раз на рік. А порядок денний цих засідань міститиме лише один пункт – Україні ніхто й ніщо не загрожує. А поки, у продовження руху на цьому шляху, сьогодні відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Серед основних питань, які розглядалися: потужні результати боротьби зі злодіями в законі та кримінальними авторитетами, аудит усіх державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. І найголовніше питання і цього засідання, і цього тижня – закон про олігархів", - повідомив Зеленський.
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Наприклад - Льора Сумський непогано себе почуває і знаходиться в Сумах.
Будто вор в законе не может руководить своим кодлом из-за границы.
Даже смешно это слышать в век мобильников и смартфонов.
)))))))))
А кто же тогда эту криминогенную ситуацию создаёт! Не ты ли со своими "слугами народа"!
отрицать что вор в законе а нашим власть придержащим хоть сцы в глаза.....
Или так же, как Насиров поборол коррупцию в налоговой?
Хрен би з ним, що платить комуналку і податки в РФ, але він платить їх за кримську квартиру, яку перереєстрував за РФ законодавством, визнавши юрисдикцію росіян над Кримом(
І от тепер уся ОПа від Єрмака і до околиць ламає голову, як же забезпечити цю квартиру дніпровською водою )
гдето по италиям и штатам..... вова президент может хотеть щтикалатку или пломбир или да
же Софи Лорен но именно как президент он чтото ДОЛЖЕН а не чеготохочет...........
Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зепотерпіллєр приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу 😂
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет.🤣😂😪
Чергова лапша