Шустер про Коломойського: "Судді отримують гроші від того олігарха, якого судять. Це сатира". ВIДЕО

Журналіст і телеведучий Савік Шустер припускає, що судді Київського апеляційного суду, які розглядали апеляцію на рішення першої інстанції за позовом Шустера до українського бізнесмена Ігоря Коломойського про захист честі, гідності та ділової репутації, могли отримувати гроші від Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку журналіст висловив під час програми "Свобода слова Савіка Шустера", що вийшла в ефір каналу "Україна" і YouTube-каналу Shuster online увечері 4 червня.

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Шустер нагадав, що у 2015 році телеканал "1+1" зняв його програму. Ток-шоу не випустили в ефір, за словами журналіста, через те, що Коломойському "не сподобалося", що лідера Радикальної партії Олега Ляшка запросили на ефір.

"За дві хвилини до початку програми: раз - і немає програми. Є фільм", - розповів ведучий.

У 2019 році в інтерв'ю "Українській правді" Коломойський звинуватив його в тому, що він нібито брав гроші за участь в ефірі програми "Шустер LIVE", яка у 2015 році виходила на телеканалі "1+1". Бізнесмен заявив, що Шустер порушив умови контракту і тому пішов із каналу.

"Взяв гроші у якихось мерів. Два по 50 [тисяч доларів] взяв, причому одного ми підсунули, щоб перевірити на вшивість..." - заявив Коломойський.

Шустер після виходу цього інтерв'ю подав проти Коломойського позов про захист честі, гідності та ділової репутації.

"Природно, ми подали до суду, адже ділова репутація страждає від таких слів такого олігарха. Спочатку суд не міг знайти Коломойського, щоб вручити йому повістку, потім не могли знайти суддю. Потім, коли вони нарешті знайшлися, сказали, що ця справа непотрібна. Ми пішли до іншого суду, цього тижня відбулася апеляція. Апеляція вирішила, що немає там ні слова наклепу, нічого, не треба звертати на це уваги", - розповів Шустер.

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Під час ефіру показали частину засідання Київського апеляційного суду - виступ адвоката Коломойського і суддів. Адвокат заявив, що слова Коломойського - "оціночне судження" і "сатира". Суддя Вадим Нежура казав, що "було б непогано надати хоча б якісь реальні докази заподіяння моральної шкоди".

"Мораль - філософське поняття, а гроші - поняття матеріального світу, на них можна купити все, що завгодно, так", - міркував під час засідання Нежура.

Шустер зазначив, що у цього судді "10 квартир, три автомобілі, дві земельні ділянки в Київській області і будинки на 500 м²". Всі троє членів колегії, за даними журналіста, заробляють 6,5 млн грн.

"У мене відчуття - це сатиричнмй вираз - що гроші ви отримуєте від того олігарха, якого ви нібито судите. Ви берете гроші у нього. Ви розумієте, у народу довіра до суддів - 2%. Якщо у мене 2% довіри глядачів, то я безробітний. Ці люди мають стати безробітними", - додав він.

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