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журналістика (1616) Коломойський (1421) ЗМІ (1247) Шустер (359)

Шустер про Коломойського: "Судді отримують гроші від того олігарха, якого судять. Це сатира". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Журналіст і телеведучий Савік Шустер припускає, що судді Київського апеляційного суду, які розглядали апеляцію на рішення першої інстанції за позовом Шустера до українського бізнесмена Ігоря Коломойського про захист честі, гідності та ділової репутації, могли отримувати гроші від Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку журналіст висловив під час програми "Свобода слова Савіка Шустера", що вийшла в ефір каналу "Україна" і YouTube-каналу Shuster online увечері 4 червня.

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Шустер нагадав, що у 2015 році телеканал "1+1" зняв його програму. Ток-шоу не випустили в ефір, за словами журналіста, через те, що Коломойському "не сподобалося", що лідера Радикальної партії Олега Ляшка запросили на ефір.

"За дві хвилини до початку програми: раз - і немає програми. Є фільм", - розповів ведучий.

У 2019 році в інтерв'ю "Українській правді" Коломойський звинуватив його в тому, що він нібито брав гроші за участь в ефірі програми "Шустер LIVE", яка у 2015 році виходила на телеканалі "1+1". Бізнесмен заявив, що Шустер порушив умови контракту і тому пішов із каналу.

"Взяв гроші у якихось мерів. Два по 50 [тисяч доларів] взяв, причому одного ми підсунули, щоб перевірити на вшивість..." - заявив Коломойський.

Шустер після виходу цього інтерв'ю подав проти Коломойського позов про захист честі, гідності та ділової репутації.

"Природно, ми подали до суду, адже ділова репутація страждає від таких слів такого олігарха. Спочатку суд не міг знайти Коломойського, щоб вручити йому повістку, потім не могли знайти суддю. Потім, коли вони нарешті знайшлися, сказали, що ця справа непотрібна. Ми пішли до іншого суду, цього тижня відбулася апеляція. Апеляція вирішила, що немає там ні слова наклепу, нічого, не треба звертати на це уваги", - розповів Шустер.

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Під час ефіру показали частину засідання Київського апеляційного суду - виступ адвоката Коломойського і суддів. Адвокат заявив, що слова Коломойського - "оціночне судження" і "сатира". Суддя Вадим Нежура казав, що "було б непогано надати хоча б якісь реальні докази заподіяння моральної шкоди".

"Мораль - філософське поняття, а гроші - поняття матеріального світу, на них можна купити все, що завгодно, так", - міркував під час засідання Нежура.

Шустер зазначив, що у цього судді "10 квартир, три автомобілі, дві земельні ділянки в Київській області і будинки на 500 м²". Всі троє членів колегії, за даними журналіста, заробляють 6,5 млн грн.

"У мене відчуття - це сатиричнмй вираз - що гроші ви отримуєте від того олігарха, якого ви нібито судите. Ви берете гроші у нього. Ви розумієте, у народу довіра до суддів - 2%. Якщо у мене 2% довіри глядачів, то я безробітний. Ці люди мають  стати безробітними", - додав він.

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Топ коментарі
+18
Шустер, как шашлычок?
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06.06.2021 12:37
+17
Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира" - Цензор.НЕТ 1932
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06.06.2021 13:06
+14
Ось цікаво, а куди пропав судья Чаус? Він ще живий? В центрі Європи, в 2021 році, раптом пропадає одіозний судья, офіційні лиця республіки Молдова заявляють про причетність до викрадення українських спецслужб, Україна заявляє про непричетність своїх спецслужб до викрадення Чауса. Незабаром, з'являється відео (знову відосик) на якому Чаус заявляє, що він ОК і погрожує комусь невідомому про майбутні викриття і знову пропав. Це не країна, а якийсь балаган.
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06.06.2021 13:03
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Шустер, как шашлычок?
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06.06.2021 12:37 Відповісти
і шо тебе не так молдован..вперше шустер сказав правду..
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06.06.2021 12:44 Відповісти
Коли це стосується його, то він каже правду. Странна, аднака.
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06.06.2021 12:46 Відповісти
Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира" - Цензор.НЕТ 5991 А почему молдован?
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06.06.2021 12:50 Відповісти
а в рифму с шафран
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06.06.2021 12:52 Відповісти
На халяву і оцет солодкий. Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира" - Цензор.НЕТ 8976
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06.06.2021 12:44 Відповісти
Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира" - Цензор.НЕТ 1932
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06.06.2021 13:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IA3v2qgEHAo

Шустер себя Шараповым чувствовал
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06.06.2021 12:54 Відповісти
классика)) Правда мне не интересен этот сериал, но культовый для бывших советских республик. Не спорю.
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06.06.2021 12:57 Відповісти
Шашлик їв?! Їв! Заткнись!
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06.06.2021 12:46 Відповісти
говно говна не заговнячит. а чЁ?
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06.06.2021 12:55 Відповісти
Можно подумать он сам получает деньги не из того-же самого кармана. Лицемер хренов.
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06.06.2021 12:55 Відповісти
От гебухи или платных правду? Шустрый лапшевешатель...
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06.06.2021 12:58 Відповісти
А шо, Баня на Карабаса Барабаса таки похож. А хто у нас Дуремар?
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06.06.2021 12:59 Відповісти
Ось цікаво, а куди пропав судья Чаус? Він ще живий? В центрі Європи, в 2021 році, раптом пропадає одіозний судья, офіційні лиця республіки Молдова заявляють про причетність до викрадення українських спецслужб, Україна заявляє про непричетність своїх спецслужб до викрадення Чауса. Незабаром, з'являється відео (знову відосик) на якому Чаус заявляє, що він ОК і погрожує комусь невідомому про майбутні викриття і знову пропав. Це не країна, а якийсь балаган.
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06.06.2021 13:03 Відповісти
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку.
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06.06.2021 13:06 Відповісти
Я бы судье никогда не поверил - имитаторы правосудия и прислужники сатаны
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06.06.2021 13:06 Відповісти
Судятся два еврея - это уже анекдот!
Шустер про Коломойского: "Судьи получают деньги от того олигарха, которого судят. Это сатира" - Цензор.НЕТ 2983
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06.06.2021 13:17 Відповісти
а програє бюджет України.
так вони за рахунок нас і живуть..
оно, не випхаєш їх відціля...
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06.06.2021 13:32 Відповісти
Что мне не нравится в проститутках, так это их неадекватный уровень самооценки.
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06.06.2021 13:18 Відповісти
Шустрик, ти вже якось визначся, на кого бочку котити... Бо тут ти вперше признаєшся, що твою програму закрив беня, а не Порошенко...
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06.06.2021 13:43 Відповісти
говно говна не заговнячит. а чЁ?
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06.06.2021 13:50 Відповісти
как у нашего колодца
две звизды сошлись бороться.
звизда звизду
звизданула.звизда ноги протянула ....
звизды чьи ?
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06.06.2021 13:53 Відповісти
А жарить шашлыки с "президентом", который получает деньги от Коломойского, это юмор.
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06.06.2021 14:29 Відповісти
похоже он и сам уже не лох
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06.06.2021 15:19 Відповісти
Шустер про Коломойського: "Судді отримують гроші від того олігарха, якого судять. Це сатира" - Цензор.НЕТ 4627
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06.06.2021 15:37 Відповісти
Савик, ты лучше про шашлычки ЗЕбеньки расскажи !

Еще не гавкаешь?
Прикормленный ты наш ! Шустер про Коломойського: "Судді отримують гроші від того олігарха, якого судять. Це сатира" - Цензор.НЕТ 3135
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06.06.2021 16:31 Відповісти
Поуушал шашлыгов и потянуло потрепаться,
Что будет, когда охметов прокидает ?
Хотя Коломойский прямо обвинял,
Почему ее устроить публичное разбирательство ?
Или Шустер имел надежду на суды Украины ?
А может знал, что если не заплатишь, то судья
И пальцем нк шывельнёт и "судилси" ?
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06.06.2021 17:36 Відповісти
пшоно зібрав ?
-зібрав!
а де воно ?
-та мищі з'їли
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06.06.2021 23:51 Відповісти
 
 