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Чеська поліція провела спецоперацію "Кличко": затримано чотирьох українців, їм загрожує до 10 років. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Поліція міста Пардубіце (за 130 км від Праги) у співпраці з Митною адміністрацією сусіднього міста Градець-Кралове викрила очолювану українцями злочинну групу, що поставляла в Чехію дешеву робочу силу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, розслідування цієї схеми стало однією з найбільших поліцейських операцій у Чехії за останні роки.

За інформацією чеських видань, керували схемою кілька українців із Закарпатської області, які шукали роботу для місцевих жителів на території всієї Чехії. Працівників працевлаштовували фактично нелегально: вони їздили на тримісячні зміни переважно за туристичними візами, не маючи дозволу на роботу. До Чехії приїжджали через Угорщину, Словаччину та Польщу. Йшлося про постачання робочої сили переважно в сільськогосподарські фірми Чехії (до 80% випадків), а також на інші низько оплачувані роботи.

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Іноземці (переважно українці) працювали за частину зарплати, яку їм мав виплатити роботодавець, а решту грошей привласнювали собі керівники нелегальної мережі працевлаштування.

"Ми затримали головного члена банди, який називає себе "босом", членів його сім'ї та ще двох осіб, що перевозили працівників до Чехії", - пояснив на пресконференції в Пардубіце слідчий Ондржей Старий.

Вік затриманих становить від 34 до 43 років, попередньо їм висунуто обвинувачення в ухиленні від сплати податків, за що українцям загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Речниця поліції міста Пардубіце Єва Матурова підтвердила, що це одна з найбільших поліцейських операцій за останні роки.

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Операція з кодовою назвою "Кличко" почалася ще наприкінці квітня. У ній взяли участь близько 100 співробітників поліції та понад 50 співробітників митниці. Вони провели обшуки в місцях проживання підозрюваних, у гуртожитках українських робітників, офісах і сільськогосподарських кооперативах - загалом у 20 місцях у п'яти регіонах Чехії, пояснила Матурова.

Марек Вотка, кореспондент Idnes.cz, розповів, що в процесі спілкування з представниками поліції вдалося з'ясувати, що заарештовані були українцями із Закарпаття, які вклали гроші в нерухомість. Двоє із чотирьох затриманих мали резиденції в Градець-Кралові та Середньочеському краї.

"Я зрозумів, що це була дуже багата і впливова закарпатська сім'я. І місцеві люди самі зверталися до них за допомогою в пошуку роботи в Чехії", - розповідає чеський журналіст.

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Зловмисників вдалося затримати через махінації з виплатами податків. Гроші, які керівники схеми недоплачували працівникам з України, вони знімали невеликими частинами в декількох банкоматах, завжди до 10 тис. крон, таким чином уникаючи звітності та перевірок. Також через підставні компанії вони розподіляли гроші за фіктивними рахунками. З січня 2018 року до квітня 2020 року було завдано збитків майже на 41 млн крон (понад 52 млн грн), за даними слідства.

Саме чеська податкова служба і помітила дивну поведінку дев'яти юридичних осіб і почала моніторинг їхніх складних бухгалтерських операцій.

Наразі четверо затриманих перебувають у попередньому ув'язненні.

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В українському консульстві в Брно повідомили, що про поліцейську операцію дізналися з новин, хоча поліція мала повідомити про затримання українських громадян.

"Ми відразу зателефонували до поліції міста Пардубіце, де нам відмовилися підтвердити ці повідомлення усно. Тоді ми направили їм офіційний запит, але відповіді поки ми не отримали. Ми проситимемо про зустріч, бо, згідно Віденської конвенції, вони мають нас проінформувати. І такого раніше не було, щоб поліція не повідомляла консульству", - розповіла консул України в Брно Ганна Прошко.

Водночас вона зазначила, що не повідомляти консульство поліція могла і на прохання самих затриманих.
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Топ коментарі
+34
Чешская полиция провела спецоперацию "Кличко": задержаны четверо украинцев, им грозит до 10 лет - Цензор.НЕТ 9474
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06.06.2021 13:08
+11
Может он имел ввиду 4 евро час ?
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06.06.2021 13:52
+10
Посольству не надо туда вмешиваться. В данном случае, этих тварей надо сажать. Из личного опыта знаю, что такие особи(особенно из Закарпатья), безпринципные, хамовитые, быдловатые твари.
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06.06.2021 13:33
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хаха, капец ти трандюк
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06.06.2021 16:17 Відповісти
Ти думаєш, троляка, що ти мене виведеш із себе, я пошлю тебе на, а мене забанять? Ні. Нехай тебе залюбить злий пес. хахакай далі.
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06.06.2021 16:28 Відповісти
ой, ти ще параноїк. я висловлюю свою думку стосовно твоїх тупих мислів, а ти вже всрався.
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06.06.2021 16:34 Відповісти
Ф Бабруйск, SKATINA!
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06.06.2021 16:59 Відповісти
привіт, а я Веретено! не можу сказати, що мені приємно із тобою познайомитись.
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06.06.2021 17:47 Відповісти
При том, что операция была проведена в сегодняшнем дне. А какую операцию чехи проведут в завтрашнем дне, то есть секретное, об этом не может знать не только лишь Владимир, но и Виталий Кличко - а ведь он Владимиру как брат, лично Владимир об этом так сказал.
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06.06.2021 16:35 Відповісти
Пісєц! пеічки знялися з ручніка але гальмівні колодки так і не відпустили. Чеська поліція провела спецоперацію "Кличко": затримано чотирьох українців, їм загрожує до 10 років - Цензор.НЕТ 6892
Такі "банди" функціонують у пепічок десь років з 30. Не зауважити такий стан справ було просто не можливо. Напевно перестали пити пиво на лохДаунах і моча відплила трохи від мозґу!
Цікаво коли цих тормозів вдарить граблями в ніс? Всі важкі брудні роботи виконували власне мігранти з закарпаття. Як почнуть зупинятися фабрики і будівництва ,а пепічкам забракне корун на генделики? Чеська поліція провела спецоперацію "Кличко": затримано чотирьох українців, їм загрожує до 10 років - Цензор.НЕТ 921
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06.06.2021 14:37 Відповісти
"Сейчас четверо задержанных находятся в предварительном заключении".
Интересно, где бы они находились в Украине, если такую же операцию провернули бы наши "правохранители"?
Подозреваю, что точно не в СИЗО.
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06.06.2021 15:49 Відповісти
По поводу названия спецоперации не могу сказать ничего, кроме слов.
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06.06.2021 16:41 Відповісти
Вообще-то могли бы полицейскую операцию назвать именем своего президента. При чем тут Кличко?
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06.06.2021 18:53 Відповісти
кличко это намек на удар Чеська поліція провела спецоперацію "Кличко": затримано чотирьох українців, їм загрожує до 10 років - Цензор.НЕТ 4999
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06.06.2021 23:36 Відповісти
Мы назовём эту спецоперацию "Кличко"!
А почему "Кличко"?
А что-бы никто не догадался!
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06.06.2021 19:10 Відповісти
до читал ...им бы тролить пана швейка
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06.06.2021 19:28 Відповісти
С 90-х рулят в Чехии( закарматцы- мафиани. ) Кому-то это выгодно.....Работодатели платят агентурам, те рабочим. Больници, рестораны, отели, стройки ,заводы и. т.п, полны нелегалами ,никто их не тревожит, если их устроил туда клиент.....
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06.06.2021 20:06 Відповісти
Кстати ,у этих закарпатцев наверняка уже чешское гражданство.По этому ,чешская полиция ,не проинформировала украинское посольство.Они не украинцы они закарпатцы , так они говорят чехам на работе .🟦🟨🟦🟨
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06.06.2021 20:13 Відповісти
єдине що вони мають то тривалий побит. А ви певно кацап раз таке пишете .
парадокс та ті Мафіяни вигідні дуже таким чесним чехам(у яких немає карупції), бо через них обналічують фіктивні фактури на млн крон.
Так час від часу чужинська поліція поганяє пару відверто наглих довбойобів, але так без фанатизму, бо чехи не будуть їбашити 12-16 годин на будові чи заводі за 100 корун
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07.06.2021 10:29 Відповісти
Такий кацап, як ти кацап😊Якщо львів'ян ,рахуєш кацапами,Ви народилися також в західній області , робили в Чехії . До речі ,у нас у школі ,вчилася одна Таня Телецька🤣 Можливо ті закарпатці і не достали громадянство, томущо людину яка подае на громадянство перевіряють дуже ретельно .......
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08.06.2021 23:29 Відповісти
На месте мэра Киева или его брата-чемпиона я бы подал в суд за ущерб репутации, мол связывают его имя с операцией против уголовных элементов . . .

Можно компенсацию нехилую получить - люди-то известные во всём мире.
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06.06.2021 22:21 Відповісти
Почему Кличко название спецоперации. Давайте ловить чешских сутенеров (а они точно есть) и назовем эту операцию "Гавелл"
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07.06.2021 09:23 Відповісти
Скорей всего совпало, kličko по чешски значит зигзаг.
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07.06.2021 11:38 Відповісти
Ждём!
Срочно ждём плёнок Бигуса с записями чешских разговоров Кличко с Порошенко!
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07.06.2021 16:56 Відповісти
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