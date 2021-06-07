Чеська поліція провела спецоперацію "Кличко": затримано чотирьох українців, їм загрожує до 10 років. ВIДЕО

Поліція міста Пардубіце (за 130 км від Праги) у співпраці з Митною адміністрацією сусіднього міста Градець-Кралове викрила очолювану українцями злочинну групу, що поставляла в Чехію дешеву робочу силу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, розслідування цієї схеми стало однією з найбільших поліцейських операцій у Чехії за останні роки.

За інформацією чеських видань, керували схемою кілька українців із Закарпатської області, які шукали роботу для місцевих жителів на території всієї Чехії. Працівників працевлаштовували фактично нелегально: вони їздили на тримісячні зміни переважно за туристичними візами, не маючи дозволу на роботу. До Чехії приїжджали через Угорщину, Словаччину та Польщу. Йшлося про постачання робочої сили переважно в сільськогосподарські фірми Чехії (до 80% випадків), а також на інші низько оплачувані роботи.

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Іноземці (переважно українці) працювали за частину зарплати, яку їм мав виплатити роботодавець, а решту грошей привласнювали собі керівники нелегальної мережі працевлаштування.

"Ми затримали головного члена банди, який називає себе "босом", членів його сім'ї та ще двох осіб, що перевозили працівників до Чехії", - пояснив на пресконференції в Пардубіце слідчий Ондржей Старий.

Вік затриманих становить від 34 до 43 років, попередньо їм висунуто обвинувачення в ухиленні від сплати податків, за що українцям загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Речниця поліції міста Пардубіце Єва Матурова підтвердила, що це одна з найбільших поліцейських операцій за останні роки.

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Операція з кодовою назвою "Кличко" почалася ще наприкінці квітня. У ній взяли участь близько 100 співробітників поліції та понад 50 співробітників митниці. Вони провели обшуки в місцях проживання підозрюваних, у гуртожитках українських робітників, офісах і сільськогосподарських кооперативах - загалом у 20 місцях у п'яти регіонах Чехії, пояснила Матурова.

Марек Вотка, кореспондент Idnes.cz, розповів, що в процесі спілкування з представниками поліції вдалося з'ясувати, що заарештовані були українцями із Закарпаття, які вклали гроші в нерухомість. Двоє із чотирьох затриманих мали резиденції в Градець-Кралові та Середньочеському краї.

"Я зрозумів, що це була дуже багата і впливова закарпатська сім'я. І місцеві люди самі зверталися до них за допомогою в пошуку роботи в Чехії", - розповідає чеський журналіст.

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Зловмисників вдалося затримати через махінації з виплатами податків. Гроші, які керівники схеми недоплачували працівникам з України, вони знімали невеликими частинами в декількох банкоматах, завжди до 10 тис. крон, таким чином уникаючи звітності та перевірок. Також через підставні компанії вони розподіляли гроші за фіктивними рахунками. З січня 2018 року до квітня 2020 року було завдано збитків майже на 41 млн крон (понад 52 млн грн), за даними слідства.

Саме чеська податкова служба і помітила дивну поведінку дев'яти юридичних осіб і почала моніторинг їхніх складних бухгалтерських операцій.

Наразі четверо затриманих перебувають у попередньому ув'язненні.

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В українському консульстві в Брно повідомили, що про поліцейську операцію дізналися з новин, хоча поліція мала повідомити про затримання українських громадян.

"Ми відразу зателефонували до поліції міста Пардубіце, де нам відмовилися підтвердити ці повідомлення усно. Тоді ми направили їм офіційний запит, але відповіді поки ми не отримали. Ми проситимемо про зустріч, бо, згідно Віденської конвенції, вони мають нас проінформувати. І такого раніше не було, щоб поліція не повідомляла консульству", - розповіла консул України в Брно Ганна Прошко.

Водночас вона зазначила, що не повідомляти консульство поліція могла і на прохання самих затриманих.