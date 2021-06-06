"Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала одна одній кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку. ВIДЕО
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Міністр юстиції Денис Малюська заявив про інтереси високопоставлених чиновників на тютюновому ринку і назвав компанію-посередника на цьому ринку олігархічної групою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Малюська сказав під час ефіру на політичному шоу "Свобода слова Савіка Шустера", відповідаючи на питання нардепа Сергія Власенка про діяльність Антимонопольного комітету.
"Назвіть мені хоча б одне рішення Антимонопольного комітету на суму 200-300 мільйонів доларів проти будь-олігархічної групи", - запитав Власенко.
"Елементарно. Кілька мільярдів було накладено штраф на посередника, який займається продажем тютюнових виробів ... Це олігархи, повірте мені і там були різні інтереси ... Це тютюнова компанія, яку фінансувала і яку в спадок кожна влада отримувала і передавала один одному. Мільярдні штрафи скасовані в суді. Антимонопольний комітет зараз почав активно штрафувати", - сказав у відповідь Малюська.
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"Rosa=розовый. Розовым цветом в концлагерях обозначали геев".
схема простая - "Штраф" - занос- отмена в "суде" - новая куртка.
При "клятому баризі" таке було майже щороку, але, як каже ця "говорящая собачка", нічого з ними не робили, а тут вже 2 роки борються так, що тютюнові компанії навіть не протестують! Оце боротьба! Як московитської опозиції проти путлєра - очко вже зализане...
ІМХО
Особенно те, кто резко срыгнул из Украины в 2014-м и вернулся в 2019-м.
Зеленский сдает оккупантам позиции на Донбассе и лепечет про мир в глазах кремлевского убийцы.
До речі , це питання вводить зебілів в якийсь ступор , а відповіді годі й чекати . Перевірено .
Фуры с сигаретами гоняют через всю Украину , через Закарпатье и Венгрию в западную Европу и Италию
Завязаны все - и таможня в том числе
не удивлюсь если выяснится что Порошенко нанял клоуна чтобы через некоторое время вернуться в кресло президента на фоне этой бездарности чтобы забылись все прежние грехи.