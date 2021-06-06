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"Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала одна одній кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Міністр юстиції Денис Малюська заявив про інтереси високопоставлених чиновників на тютюновому ринку і назвав компанію-посередника на цьому ринку олігархічної групою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Малюська сказав під час ефіру на політичному шоу "Свобода слова Савіка Шустера", відповідаючи на питання нардепа Сергія Власенка про діяльність Антимонопольного комітету.

"Назвіть мені хоча б одне рішення Антимонопольного комітету на суму 200-300 мільйонів доларів проти будь-олігархічної групи", - запитав Власенко.

"Елементарно. Кілька мільярдів було накладено штраф на посередника, який займається продажем тютюнових виробів ... Це олігархи, повірте мені і там були різні інтереси ... Це тютюнова компанія, яку фінансувала і яку в спадок кожна влада отримувала і передавала один одному. Мільярдні штрафи скасовані в суді. Антимонопольний комітет зараз почав активно штрафувати", - сказав у відповідь Малюська.

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Топ коментарі
+9
шо оно несет? -но штрафы "отменили" "Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 5042
схема простая - "Штраф" - занос- отмена в "суде" - новая куртка.
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06.06.2021 19:22
+9
Особенно учитывая, что киевский король табачной контрабанды Холодов теперь в "слугах олигархов". Он же по совместительству и кум Мертветчука, и его привел в партию лично Зеля.
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06.06.2021 19:27
+6
Да-да.
Особенно те, кто резко срыгнул из Украины в 2014-м и вернулся в 2019-м.
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06.06.2021 19:32
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говоряща голова
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06.06.2021 19:14 Відповісти
-- малюсенькая...
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06.06.2021 19:18 Відповісти
Bandera Rosa, что ты хотело сказать своим никнеймом?

"Rosa=розовый. Розовым цветом в концлагерях обозначали геев".
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06.06.2021 19:35 Відповісти
а у вас за поребриком не любят розовый? печаль... для ваших детей
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06.06.2021 23:21 Відповісти
Не голова а дупа.
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06.06.2021 19:55 Відповісти
а цего дурачка кто на манеж выпустил? занимался бы своими плптными гомстиницами и не путался у людей под ногами?
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06.06.2021 19:14 Відповісти
а там всі дурачки, схожі на нього.
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06.06.2021 19:52 Відповісти
шо оно несет? -но штрафы "отменили" "Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 5042
схема простая - "Штраф" - занос- отмена в "суде" - новая куртка.
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06.06.2021 19:22 Відповісти
..... +5% к стоимости сигарет после каждого штрафа или заноса.
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06.06.2021 19:33 Відповісти
Особенно учитывая, что киевский король табачной контрабанды Холодов теперь в "слугах олигархов". Он же по совместительству и кум Мертветчука, и его привел в партию лично Зеля.
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06.06.2021 19:27 Відповісти
Почав активно штафувати??? Де хриплосики? Де "перемога" переможна? Де заяви мінфіну, НБУ про наповнення бюджету? Де, нарешті, заяви компаній тютюнового ринку про "притиснення"???
При "клятому баризі" таке було майже щороку, але, як каже ця "говорящая собачка", нічого з ними не робили, а тут вже 2 роки борються так, що тютюнові компанії навіть не протестують! Оце боротьба! Як московитської опозиції проти путлєра - очко вже зализане...
ІМХО
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06.06.2021 19:28 Відповісти
Первый раз слышу от Малюськи что-то ещё, кроме дерибана тюрем и платных кич. "Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 7404
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06.06.2021 19:30 Відповісти
Закон должен быть одинаковым для всех . Но в Украине бывают исключения из правил , - очень много подпунктов в каждом законе . И дальше - крути -верти как хочешь . Судьи - это последняя инстанция на местах для простого человека . Но вердикт будет за тем , кто больше занесёт в кабинет ... . ( P . S . ) - Из днр и лнр сигарет на лотках почти не видно , видать распродают остатки . ))
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06.06.2021 19:30 Відповісти
Да-да.
Особенно те, кто резко срыгнул из Украины в 2014-м и вернулся в 2019-м.
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06.06.2021 19:32 Відповісти
все це безфамільні олігархи. Олігарх, як у фільмі про Баба, живе виключно за рахунок бюджету-ухилення від сплати податків, отримання преференцій від бюджету і все це. в кінцевому результаті, за рахунок 73. А тут єрмак знайшов свіжу голову, яка віщує і попереджує бюджетних аллігаторів- тут вам не Флорида, шикуйтесь і "делайте взноси для спасения гиганта мисли, отца квартальной демократии"
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06.06.2021 19:40 Відповісти
Оцей Молюська - ще одне підтвердження того шо до влади прийшли повні товпо*пи і кловуни. Всіх повернути назад в квартал95! І там ржать по приколу.
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06.06.2021 20:03 Відповісти
Залезь под стол. Воно тобі личить
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06.06.2021 20:07 Відповісти
Задайте Моллюску одне єдине питання , - чому при тодішній -владі "бариг ", бюджет був повен і державні компанії отримували прибуток , а за "чесної " влади Зе ,в бюджеті одні дірки ,, а Енергоатом , Укрзалізниця , Нафтогаз та інші , рахують лише збитки . "Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 7637 .

До речі , це питання вводить зебілів в якийсь ступор , а відповіді годі й чекати . Перевірено .
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06.06.2021 20:13 Відповісти
какого куя эта малюська лезет во все дыры, иди шыдевры рисуй на стене колонии, а лучше на столе встань на голову и насри..
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06.06.2021 20:15 Відповісти
по нем дурка плачет, верните поциента в родные палаты...
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06.06.2021 20:17 Відповісти
Эта Табачная компания российская и все об этом знают
Фуры с сигаретами гоняют через всю Украину , через Закарпатье и Венгрию в западную Европу и Италию
Завязаны все - и таможня в том числе
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06.06.2021 20:44 Відповісти
вариант? как по мне - вариант
"Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 5149
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06.06.2021 20:46 Відповісти
"Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала один одному кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку - Цензор.НЕТ 2194
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06.06.2021 20:46 Відповісти
Надо готовить Зеле импичмент с паралельным Майданом
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06.06.2021 21:08 Відповісти
ну так штраф отменен судом. Давід Хламідія, их лоббист не даст соврать
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06.06.2021 20:48 Відповісти
Все прозеленские принимают ненужные законы и санкции и несут постоянно бред, чтобы в стране началась неразбериха. В мутной водичкуе легче рыбка ловится.
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06.06.2021 21:06 Відповісти
власть Кучмы, Порошенко и Зеленского в корне ничем не отличается.
не удивлюсь если выяснится что Порошенко нанял клоуна чтобы через некоторое время вернуться в кресло президента на фоне этой бездарности чтобы забылись все прежние грехи.
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06.06.2021 21:25 Відповісти
А ты шапочку из фольги носи, сразу все прояснится. Она таким как ты - многим помогала
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06.06.2021 22:02 Відповісти
"Это компания, которую финансировала!!!!!!!!!!, получала и передавала друг другу каждая власть", - министр Малюська--уровень понимания проблемы!,или мы не при делах,мы другие.....
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07.06.2021 01:44 Відповісти
Табак-макли передаются по наследству как и земли в глухомани, вдоль Ингульца , под брендом для отмывки бабла -"ВЕРЕС".
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07.06.2021 04:50 Відповісти
...У них ща кресты(крiпакы) не могут ни вздохнуть , ни пукнуть, бо даже самый захудалый тракторишко у них в автоматическом режиме, с алармом из Киева, отслеживается по JPRS... Шаг в сторону и к тебе, по JPRS-наколке, приезжают бравi вуi(охранно-титушневой масти) и обеспечивают тебе минимум пол года ударного труда в счет аптеки. Могут и пса-людоеда натравить на тебя, шобы под общее улюлюканье и всеобщий гогот, тот о тебя свою елду поялозил... Самое убийственное, шо никакой крест за тебя не заступится, будет со всеми ржать с тебя... Слышал, шо кто-то там повякивает о НАТО с Евросоюзом...
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07.06.2021 05:09 Відповісти
 
 