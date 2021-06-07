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контрабанда (1551) Саакашвілі Міхеіл (2105) Слуга народу (2545) Слюсарєв Вадим (11)

"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "Слуга народу" Слюсарєва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність члена політради "Слуга народу" Вадима Слюсарєва до контрабандних схем на українсько-російському кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі сказав в ефірі політичного шоу "Свобода слова Савіка Шустера", назвавши Слюсарева "головним контрабандистом в напрямку Росії, головним контрабандистом Харківської області".

"Питання не в тому, що Альперін не контрабандист, а в тому, - і ви всі маєте над цим працювати, - чому Слюсарєва немає в цьому списку? Він є головним контрабандистом в напрямку Росії, головним контрабандистом Харківської області. Всі про це знають і чомусь у нього є якась недоторканність, пов'язана з його політичними симпатіями. Ці речі дискредитують взагалі всю історію. Поки ми не будемо всіх одним аршином міряти, завжди будуть питання і завжди дуже хороші починання і щодо контрабандистів, і щодо деолігархізації будуть дискредитовані", - сказав Саакашвілі.

Також читайте: Саакашвілі відповів Шмигалю: "Новачки в українській політиці мені не радники"

Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєв отримав звання генерала при Януковичі в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає в Крим до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами  із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.
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Топ коментарі
+32
Что уже не так, Михо? А пенсии?

"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 2263
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06.06.2021 22:54
+24
при чем здесь какой-то слюсарев, если президентом работает зеленский. Из его ж#пы слюсаревы растут.
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06.06.2021 22:45
+21
слуги урода? зебики, вы все зашкварены как соучастники
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06.06.2021 22:40
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слуги урода? зебики, вы все зашкварены как соучастники
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06.06.2021 22:40 Відповісти
какой полет, ты бредишь )
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06.06.2021 22:51 Відповісти
боты буту, бес конкретики просто глупо
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06.06.2021 23:40 Відповісти
Так кто барыга?
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07.06.2021 08:07 Відповісти
Сракошвилли , ну за то Зеленский не Барыга ?😂🤣
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07.06.2021 09:30 Відповісти
при чем здесь какой-то слюсарев, если президентом работает зеленский. Из его ж#пы слюсаревы растут.
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06.06.2021 22:45 Відповісти
Я бы даже сказал он этими "слюсаревыми" каждый день из этой ж#пы какакает!
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06.06.2021 23:29 Відповісти
епт, да все норм.... в сн все такие же
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06.06.2021 22:45 Відповісти
А то Сцыкашвили, идя на работу в команду Слюсаревых, не знал, шо оне "кантрабантисты"! Михо злицца, бо ему "московское направление по контрабанде"не отдали.
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06.06.2021 22:50 Відповісти
У зебилов шо не рожа - то какой-то зашкваренный урод. Ну и тварей навыбирали 73%.
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06.06.2021 22:51 Відповісти
барыги! зегрузин в своем репертуаре, на новые кроссовки надо и пожрать всласть а ресторане
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06.06.2021 22:52 Відповісти
Что уже не так, Михо? А пенсии?

"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 2263
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06.06.2021 22:54 Відповісти
вот это зебики лохи, такое проглотили
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06.06.2021 22:55 Відповісти
фильм глубокая глотка в исполнении зебиков
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06.06.2021 22:56 Відповісти
Миша старается поднять рейтинг е#я пенсионерок, на которых у наркомана уже нет сил даже с ультрпаплюс коксом.
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06.06.2021 23:34 Відповісти
Сам дебіл горло рвав за зелене лайно, а тепер обурюється, а коли підтримував холуя про що думав? Невже не розуміє що зелене лайно нічого не вирішує що, скаже папік то воно і робити буде.
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06.06.2021 22:54 Відповісти
ему бабло отвалили на жить в голландии он и рад
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06.06.2021 22:57 Відповісти
В Голандії досить нудно жити, щоб ви знали. Нудно і дорого.
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07.06.2021 13:01 Відповісти
А чого у минулому часі? "Рвав", "підтримував"? Я не чув його (*******) заяву, що він перестав це робити. 😏 Тут інше цікаво. Закон про контрабандистів є? Рішення РНБО є? І хто тепер контрабандист? Правильно - зелені! Цими рішеннями вони просто прибрали конкурентів. Те ж саме буде з олігархами - приберуть не зелених. Зелені олігархи залишаться.
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06.06.2021 23:16 Відповісти
Міхо правильно сказав.
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06.06.2021 22:54 Відповісти
Коли? І що?
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06.06.2021 23:17 Відповісти
Більшість людей зрозуміла. А вам я співчуваю.
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06.06.2021 23:26 Відповісти
Михуил, не позорься... "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 8701
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07.06.2021 00:41 Відповісти
Ви справді опитування проводили, чи то вам "Центр Разумкова" їх проводив на ваше замовлення? 😁 А може "більшість людей" вам у лічку писали? 😊
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07.06.2021 08:28 Відповісти
Крім вас всі зрозуміли
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07.06.2021 08:43 Відповісти
Ну чого ж, я теж зрозумів, що то ви, ****** Ніколозовч! 😊
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07.06.2021 09:25 Відповісти
Крім вас ваші розумові здібності нікого не цікавлять.
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07.06.2021 09:31 Відповісти
Безперечно! 😁 Ваші теж крім вас нікого не цікавлять. Будьте певні! 😁
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07.06.2021 09:36 Відповісти
Мавпувати завжди простіше )
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07.06.2021 09:52 Відповісти
Вам видніше! 😁Не мавпуйте! 😊
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07.06.2021 09:53 Відповісти
соєвого дурника здалеку видно
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07.06.2021 12:41 Відповісти
Справді? 😊 У вас хороші окуляри, але поганий зір. 😁 Іноді окуляри на далекій відстані спотворюють побачене. Особливо, коли вони зелені, а їх носій - дальтонік. 😁 В окуліста давно були?
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07.06.2021 12:44 Відповісти
А! -Ось і вилізла подоляцька курвочка.
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07.06.2021 13:03 Відповісти
Каса, які ще послуги?
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07.06.2021 13:03 Відповісти
Хтось взагалі в курсі про результати "роботи" цього мордатого апатрида ?
Чи, може, йдеться про неймовірні "успіхи", а я пропустила ?
Саакобіли, розкажіть. Ви ж кілька років не вгавали, вищали, що "барига" працювати не дає цьому істерику-тріпачу, ліворуцію з ним влаштовували і волочили цю тушу через державний кордон.
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06.06.2021 22:58 Відповісти
В цьому питанні ви тихенечко сидіть. Хто там кого запрошував, хто давав посади, хто видорював і повернув? В одному варяг правий: 37 млд. баксів на рік втрат тільки на митниці.
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06.06.2021 23:24 Відповісти
???
Я ніколи не підтримувала рішення Порошенка дати цьому придурку громадянство і дозволити фестивалити з москальнею, яку воно запрошувало, і своїми =дєятєлямі культури і ісскуства=, в смислі, бандюганами з сонячної Грузії.
Єдине, з чим погоджуся (колись правда випливе), що Штати попросили приткнути це психічне, коли воно, типу президент, втекло з країни і навіть владу цивілізовано не передало новому президенту.
То Петя ще довго терпів його концерти.
А повернула барило ваша занюхана тля.
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06.06.2021 23:29 Відповісти
Сподіваюсь, що гідрант дослухався вашої думки і саме тому видворив цього пройдисвіта. "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 7659
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06.06.2021 23:34 Відповісти
Нє, не Петя. СБУ. "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 5727 Вони ЦН уважно читають.
Якраз після того, як я уже не витримала, і написала, чи в Україні СБУ взагалі є, бо з-за кордону дивитися на цей ідіотизм сил більше нема, це - просто плювання в державну владу, відверте глузування і т.д. (приклад наводила, якби в Канаді якийсь притирок-апатрид розвів шапіто перед парламентом в Оттаві, скільки б хвилин такі "революціонери" проттималися там).
І буквально на наступний день чи зовсім трошки по тому - виперли це чмо. "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 5727
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06.06.2021 23:44 Відповісти
Відверте глузування і плювання на людей чітко і послідовно відбувається вже протягом тридцяти років. Все завжди "як всігда". От чому ви попереднього гідранта обрали за ікону і взірець - незрозуміло. Це не краще, але воно ж таке ж.
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06.06.2021 23:55 Відповісти
???
Я не мала і не маю кумирів. Тим більше, ікон і взірців. Я сама по собі, така, як є.
І політики - то найняті працівники, а не святі, яким треба молитися і поклонятися.
Це в Україні сектантство процвітає, кидаєтеся від одного ідола-месії до іншого і чекаєте, що він вам зробить рай на землі, а ви пальчиком не поворушите.

Петя, як і кожна людина, не ангел. Так, політика - мистецтво компромісів, рубати шаблею не виходить, мусиш домовлятися. Історія все розставить на свої місця. Але я навіть не хочу уявляти, що було б з Україною, якби весною 2014 при владі було теперішнє зе.
Так що - не таке ж. Обрати подібне - плюнути в Україну. Що "вумні" 73% і зробили. За сприяння 36%-х =чистоплюїв= і 2%-х противсихів.
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07.06.2021 00:03 Відповісти
Ну там з "Канади" може воно і видніше, чому за ексгідранта проголосувало в кінцевому рахунку 8 %. Мабуть такі були прогресивні 144 ріформи, що тупорилі українці так і не осгяли всієї величі грандіозного задуму.
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07.06.2021 00:09 Відповісти
Я й сама за нього голосувала. В обох турах. І я якраз не тупорила.
Чому лапки ? Я справді в Канаді.
Знаєте, вже стільки перебалакано на тему виборів. Не розумію, для чого вертатися.
Зате тепер осягаєте =велич= зе-реформ. І решту =ніштяков=.
Тіштеся.
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07.06.2021 00:19 Відповісти
Ой, годі вже. Про дерибан землі ******* в один голос з зебобіками проскавчали. А це основний показник.
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07.06.2021 00:31 Відповісти
Я не всі речі, які відбуваються в Україні, розумію до кінця. Вже багато років тут. На темах, якими не володію, не висловлююся. Мені потрібен час та матеріали, щоб розібратися.
А часу якраз бракує. Тому лишаю. Може, пізніше.
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07.06.2021 00:36 Відповісти
Домовились. Заодно гляньте як можна в Канаді зараз придбати землю сільгосппризначення (не присадибну ділянку) більше хоча б двох гектарів.
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07.06.2021 00:48 Відповісти
ОК. Мені не треба. Як не забуду, то у відпустці спробую подивитися для вас.
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07.06.2021 00:53 Відповісти
Це троль.
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07.06.2021 13:07 Відповісти
Про «дерибан землі» всі все добре пам'ятають. Не кизди, троль.
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07.06.2021 13:06 Відповісти
Правда у вашому коменті про тупорилих любителей "халяви".
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07.06.2021 00:27 Відповісти
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !! В Україні нема державної влади,тим більше української !!)))
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07.06.2021 00:02 Відповісти
Я не розумію,хто він такий і що він робить в Україні??? Нах...,за порєбрік !!!)))
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06.06.2021 22:59 Відповісти
здорово иди вылови и отправь его первым автобусом в россию, тебе мвд россии благодарность выскажут
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06.06.2021 23:50 Відповісти
В Україні є держслужбовці ,яким за це платню сплачують ,хай працюють !!!))))
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07.06.2021 00:05 Відповісти
а есть люди которые умело стучат
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07.06.2021 00:13 Відповісти
За тринадцять місяців плідної роботи Глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Ніколозович Саакашвілі отримав 7 085 000 гривень зарплати.P.S. В результаті створено величезне, красиве, надійне НІКУЯ.(с)
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06.06.2021 23:15 Відповісти
Той класичний випадок коли всі знають: хто, як, через кого, скільки, куди. І винних немає.
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06.06.2021 23:17 Відповісти
Зєля - крадун. Руканекравший Number Two після іуди Юща. За Пєцю навіть і мова не йде
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06.06.2021 23:23 Відповісти
Отже ти обирав крадія.
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06.06.2021 23:50 Відповісти
Его Порошенко на избирательном участке силой заставил за зелю голосовать
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07.06.2021 01:07 Відповісти
Пєця смахлював вибори на користь Зєлі. І в штабі Юлі є всі тому докази. Ось, чому Пєця став багатшим вдвічі за 2020й.
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07.06.2021 07:39 Відповісти
Ага, на всю Україну є одна бідна політикиня - Юля))) А чому бідна? бо дур... вибачте, бо - чесна))))
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07.06.2021 09:26 Відповісти
Так ты Ванька, порохобот получается? Так за порошенківського крадуна тут дупу рвав, що Юля аж програла "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "Слуга народу" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 3259
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07.06.2021 10:08 Відповісти
Я в першому турі Юлю підтримував. Подивись на Цензорі.
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07.06.2021 11:02 Відповісти
Смахлював - за счёт твоего голоса и тебе подобных
Иван уже даже не смешно
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07.06.2021 10:29 Відповісти
Пєця був десь П'ятий в першому турі, десь біля Ляшка. Юля вигравала перший тур. Вона б і у Зєлі виграла. Але Пєця змахлював і став Другим, а Юля Третя. Всі факти махлювань є у штабі Тімошенко. Юля не подавала до суду, бо повірила Зєлє, як і багато українців. Але Зєля все брехав. Фактично він і Пєця - одне і те саме.
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07.06.2021 11:06 Відповісти
Ваня мы не за первый тур говорим , а за второй - это ваше право выбирать Юлю или зелю , я могу с этим соглашаться или нет , это не мое дело
Ну проголосовав во втором туре за зелю , вы взяли ответственность за страну , как минимум на пять лет и перестаньте здесь скыглиты , а несите полную ответственность за свой выбор на равне с вами выбранным приЗЕдентом
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07.06.2021 12:54 Відповісти
Лише жЮля біла та пухнаста!! Всі крадуть,лише Вона працює !!!))))
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07.06.2021 00:07 Відповісти
Обпльована продажною мерзотою, закидана брехливим брудом, але до неї бруд не пристає.
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07.06.2021 07:40 Відповісти
что то в последнее время ... похоже всё плохо
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06.06.2021 23:27 Відповісти
Шоколад взял в свою команду Михо, шобы поднять имидж, и с этой же целью Вовчик взял Михо, шоколад еле избавился от него, тоже самое сделает Зе, Михо не понимает, шо его эти обанкротившиеся политики берут в свою команду, дают зарплату, в качестве свадебного генерала, а он вмешивается в ихние гешефты, результат будет тот же.
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06.06.2021 23:27 Відповісти
Сегодня большим ********* чем Миша может быть только его избиратель
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06.06.2021 23:37 Відповісти
"КАКАЯ РАЗНИЦА?!"(с)
Зато он - спонсор "холуёв урода"!!!
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06.06.2021 23:44 Відповісти
Когда читаешь комментарии, ясно одно, Земле нужен новый потоп, причём в этот раз, Ноя быть не должно!
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06.06.2021 23:48 Відповісти
или амия Азербаджана?
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06.06.2021 23:56 Відповісти
Тебе мало амии Путина?
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07.06.2021 15:12 Відповісти
ну так удобрений мало для земли
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07.06.2021 16:30 Відповісти
Понимаю, с мягкого дивана, очень удобно воевать) а ты попробуй воевать в реале, а не в виртуале.
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07.06.2021 16:39 Відповісти
ну уже проходили и по всей вероятности снова пойдет, опять фигня начинается
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08.06.2021 13:08 Відповісти
Все становится ясным - есть "свои" контрабандисты и есть чужие😁😁😁
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06.06.2021 23:59 Відповісти
Сявкошвили, когда ты уже наберешься храбрости и скажешь прямо: зеленский -БАРЫГА и ВОР?
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07.06.2021 00:00 Відповісти
олько воровством взяточниствоми контрабандой
можно заслужить звание
Зеленый Членполитсовета
или по другому Члензеленогополитсовета
советники членовы...
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07.06.2021 00:21 Відповісти
Михо, ты еще не понял? Эти за тобою по дахах бегать не станут. Эти тебя просто придушат.
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07.06.2021 00:21 Відповісти
"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 7522
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07.06.2021 00:56 Відповісти
Зото не барыга,контрабандист для ЗЕушлепков ,это нормально.
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07.06.2021 02:29 Відповісти
За тринадцять місяців плідної роботи Глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Ніколозович Саакашвілі отримав 7 085 000 гривень зарплати.
"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 10000

https://www.facebook.com/kviatkovskyi.viktor/posts/506333840614724?__cft__[0]=AZVN7OspqUX0ZK_o7_fshlHe7BCP9fzUO8thzgNGOntRnAYgeWSsrk1wX0b8FlRjPGvUiETNtKzWY84e-oqPvFH-0DPiPp6K6xevHSN1zQwKOmcNmf0BZ2rJIBd-AfxIfMZXpvTyP4K3-2vc2mHfamSkZL8YgOntgh4sWhrOFTmMB8B2Y2U_32Ch8YG7tgY4H9P4YHEfAXX-******************************-6pA&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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07.06.2021 04:41 Відповісти
Якби кубишка доїхала до адресата, то Зєля з шльондрами сидів би в дорогому ресторані, а так змушений економити і вивіз шалав на шашлик. Що поробиш...
________
Зєлю геть. Дострокові.
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07.06.2021 07:59 Відповісти
матюками крыть - не гавно в свинарнике выгребать , как всегда , любое начинание обгадили , а потом расскажут , что это не мы все похерили !!!!
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07.06.2021 08:27 Відповісти
ok
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07.06.2021 10:18 Відповісти
Очередной пердёж губошлёпа Зеленского под именем СААКАШВИЛИ!!
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07.06.2021 13:15 Відповісти
владеет землей на погранпереходе... А шо так можно?
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07.06.2021 13:35 Відповісти
Это потому, что кассу делит вице-президент. Смотри, Михо, он обидеться может, проблемы нарисовать. У Рюкзакова в Харькове после ухода Гепы всё под контролем. А говнорты - Жаба и Гадюка - в прессе прикроют.
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07.06.2021 15:29 Відповісти
 
 