"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "Слуга народу" Слюсарєва. ВIДЕО
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Експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність члена політради "Слуга народу" Вадима Слюсарєва до контрабандних схем на українсько-російському кордоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі сказав в ефірі політичного шоу "Свобода слова Савіка Шустера", назвавши Слюсарева "головним контрабандистом в напрямку Росії, головним контрабандистом Харківської області".
"Питання не в тому, що Альперін не контрабандист, а в тому, - і ви всі маєте над цим працювати, - чому Слюсарєва немає в цьому списку? Він є головним контрабандистом в напрямку Росії, головним контрабандистом Харківської області. Всі про це знають і чомусь у нього є якась недоторканність, пов'язана з його політичними симпатіями. Ці речі дискредитують взагалі всю історію. Поки ми не будемо всіх одним аршином міряти, завжди будуть питання і завжди дуже хороші починання і щодо контрабандистів, і щодо деолігархізації будуть дискредитовані", - сказав Саакашвілі.
Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєв отримав звання генерала при Януковичі в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає в Крим до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.
Будь ласка, зачекайте...
Чи, може, йдеться про неймовірні "успіхи", а я пропустила ?
Саакобіли, розкажіть. Ви ж кілька років не вгавали, вищали, що "барига" працювати не дає цьому істерику-тріпачу, ліворуцію з ним влаштовували і волочили цю тушу через державний кордон.
Я ніколи не підтримувала рішення Порошенка дати цьому придурку громадянство і дозволити фестивалити з москальнею, яку воно запрошувало, і своїми =дєятєлямі культури і ісскуства=, в смислі, бандюганами з сонячної Грузії.
Єдине, з чим погоджуся (колись правда випливе), що Штати попросили приткнути це психічне, коли воно, типу президент, втекло з країни і навіть владу цивілізовано не передало новому президенту.
То Петя ще довго терпів його концерти.
А повернула барило ваша занюхана тля.
Якраз після того, як я уже не витримала, і написала, чи в Україні СБУ взагалі є, бо з-за кордону дивитися на цей ідіотизм сил більше нема, це - просто плювання в державну владу, відверте глузування і т.д. (приклад наводила, якби в Канаді якийсь притирок-апатрид розвів шапіто перед парламентом в Оттаві, скільки б хвилин такі "революціонери" проттималися там).
І буквально на наступний день чи зовсім трошки по тому - виперли це чмо.
Я не мала і не маю кумирів. Тим більше, ікон і взірців. Я сама по собі, така, як є.
І політики - то найняті працівники, а не святі, яким треба молитися і поклонятися.
Це в Україні сектантство процвітає, кидаєтеся від одного ідола-месії до іншого і чекаєте, що він вам зробить рай на землі, а ви пальчиком не поворушите.
Петя, як і кожна людина, не ангел. Так, політика - мистецтво компромісів, рубати шаблею не виходить, мусиш домовлятися. Історія все розставить на свої місця. Але я навіть не хочу уявляти, що було б з Україною, якби весною 2014 при владі було теперішнє зе.
Так що - не таке ж. Обрати подібне - плюнути в Україну. Що "вумні" 73% і зробили. За сприяння 36%-х =чистоплюїв= і 2%-х противсихів.
Чому лапки ? Я справді в Канаді.
Знаєте, вже стільки перебалакано на тему виборів. Не розумію, для чого вертатися.
Зате тепер осягаєте =велич= зе-реформ. І решту =ніштяков=.
Тіштеся.
А часу якраз бракує. Тому лишаю. Може, пізніше.
Иван уже даже не смешно
Ну проголосовав во втором туре за зелю , вы взяли ответственность за страну , как минимум на пять лет и перестаньте здесь скыглиты , а несите полную ответственность за свой выбор на равне с вами выбранным приЗЕдентом
Зато он - спонсор "холуёв урода"!!!
можно заслужить звание
Зеленый Членполитсовета
или по другому Члензеленогополитсовета
советники членовы...
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Зєлю геть. Дострокові.