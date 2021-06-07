Ядерну зброю України контролювали в Москві: у мене не було чорної валізки, - Кравчук. ВIДЕО
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Контроль над ядерним арсеналом, який залишився в Україні після розпаду СРСР, був у Москви, а не у Києва.
Про це, пояснюючи причини денуклеаризації країни за Будапештським меморандумом, розповів журналістці Яніні Соколовій в ефірі 5 каналу перший президент Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, керівництво України "знало, що у нас є 1200 боєголовок, але ми ними не керуємо".
"У мене не було чорної валізки: вона була у Москві. Я міг лише телефоном говорити з командувачем ракетної армії (в Москві. - Ред.), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю", - сказав Кравчук.
Він стверджує, що утримання в боєготовності 175 ракетних шахт "коштувало було б нам $175 млрд - у тих грошах, а за нинішніми - $300 млрд".
Перший президент не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України: "Уявіть, Росія вирішила вдарити по Харкову. Наслідки будуть на великій частині і самої Росії".
Як повідомлялося, 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії та США був укладений Будапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Дві інші ядерні держави і постійні члени Ради Безпеки ООН - Китай і Франція - також приєдналися до цього документа, який містив зобов'язання сторін-підписантів гарантувати незалежність і територіальну цілісність України. Після підписання документа Україна вивела на територію Росії третій за потужністю в той час ядерний арсенал. У підсумку, Росія в 2014 році в порушення цих угод та інших міжнародно-правових актів щодо відносин з Україною здійснила збройну агресію проти України, окупувавши Крим і частину території Донбасу.
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у церкві"© (Г.Москаль)
Христопродавец Кравчук давно уже должен торчать в аду привязанным к "кравчучке" голой жопой к верху, а черти должны ему промеж полужопий шприцевать кипящую смолу так, чтобы у Кравчука из носа бульбы дулись, а сам бы он истошно орал как резаная свинья.
1. Віддав ВСЮ ядерну зброю
2. Підписав папірчик БЕЗ гарантій взагалі та можливістю застосовувати ядерну зброю тією ж підрашою.
Чи він не бачив "текст". Уважно почитайте кожен. Там дуже цікаво.
Таким чином Україна "отримала" папірчик ВЗАГАЛІ без будь-яких гарантій. Ось і ВСЕ, що вона отримала.
Що мішало залишити 30-50 ракет? Чи воно не змогло нажертися грошима ?
По нормальному цю продажну істоту потрібно судити. Смертної кари нема, але на багато довічних він наколядував. 1 за здачу, 2. за договір без гарантій, 3 за порізку на метал іншого озброєння