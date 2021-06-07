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Ядерну зброю України контролювали в Москві: у мене не було чорної валізки, - Кравчук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Контроль над ядерним арсеналом, який залишився в Україні після розпаду СРСР, був у Москви, а не у Києва.

Про це, пояснюючи причини денуклеаризації країни за Будапештським меморандумом, розповів журналістці Яніні Соколовій в ефірі 5 каналу перший президент Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, керівництво України "знало, що у нас є 1200 боєголовок, але ми ними не керуємо".

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"У мене не було чорної валізки: вона була у Москві. Я міг лише телефоном говорити з командувачем ракетної армії (в Москві. - Ред.), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю", - сказав Кравчук.

Він стверджує, що утримання в боєготовності 175 ракетних шахт "коштувало було б нам $175 млрд - у тих грошах, а за нинішніми - $300 млрд".

Перший президент не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України: "Уявіть, Росія вирішила вдарити по Харкову. Наслідки будуть на великій частині і самої Росії".

Як повідомлялося, 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії та США був укладений Будапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Дві інші ядерні держави і постійні члени Ради Безпеки ООН - Китай і Франція - також приєдналися до цього документа, який містив зобов'язання сторін-підписантів гарантувати незалежність і територіальну цілісність України. Після підписання документа Україна вивела на територію Росії третій за потужністю в той час ядерний арсенал. У підсумку, Росія в 2014 році в порушення цих угод та інших міжнародно-правових актів щодо відносин з Україною здійснила збройну агресію проти України, окупувавши Крим і частину території Донбасу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Сказочник брехливый.А бомбы ,самолетные ракеты и тактические ракеты,арт.снаряды ,то же?
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07.06.2021 10:12
+19
Ядерное оружие Украины контролировали в Москве: у меня не было черного чемоданчика, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4666
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07.06.2021 10:08
+12
Поезд ушел, помимо ЯО разворовали и все остальное. И не нужно посыпать голову пеплом, посмотрите что сейчас творится, во время войны. Так же крадут, сворачивают программы развития ВСУ. Когда военным последний раз поднимали денежное содержание? При "барыге"? Отож, а вы тут на этого старого предателя накинулись...
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07.06.2021 10:16
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За здачу свого ядерного захисту Україна отримала аж 0, 8 млрд. доларів ))

Ядерну зброю України контролювали в Москві: у мене не було чорної валізки, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7361
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07.06.2021 22:26 Відповісти
ТАК ЧТО ЖЕ ТЫ РАНЬШЕ МОЛЧАЛ !!!??? ТЕПЕРЬ УКРАИНЕ НУЖНО ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ !!! ОНО МЕНЕЕ ЗАТРАТНОЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ !) И РАКЕТЫ !!!
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07.06.2021 22:32 Відповісти
А НАШ ЯДЕР ЛУЧШЕ Б ЯПОНИИ ПРОДАЛИ !)
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07.06.2021 22:34 Відповісти
"Плохая отмазка - тоже отмазка" - фраза из детства
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07.06.2021 22:50 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Христопродавец Кравчук давно уже должен торчать в аду привязанным к "кравчучке" голой жопой к верху, а черти должны ему промеж полужопий шприцевать кипящую смолу так, чтобы у Кравчука из носа бульбы дулись, а сам бы он истошно орал как резаная свинья.
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07.06.2021 22:55 Відповісти
Дурак или косит под дурака. Кроме межконтинентальных ядерных ракет которые угрожали США и управлялись из москвы,у Украины были еще ядерные снаряды,ракеты средней дальности с ядерными боегооловками-ими никаккая Москва не управляла. украина ОТДАЛА более 150 крылатых ракет радиусом действвия 1500 км которые НИКАК США не угрожали и которые сейчас УСПОКОИЛИ-бы Москву только одним фактом их наличия
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07.06.2021 23:53 Відповісти
отличный комментарий! если бы журналисты в эфире спросили это у создателя великой тачки 20-го века!!!
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29.07.2021 10:25 Відповісти
ИДИОТ ТРУСЛИВЫЙ И ПРОДАЖНЫЙ по моему мнению!
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08.06.2021 01:47 Відповісти
Скоро кучма скажет что крупнейшие заводы и фабрики необходимо было раздать будущим олигархам потому что государство неефективный собственник.
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08.06.2021 02:04 Відповісти
В чернобіле проводился єксперимент по обогащению урана, ааа что он несет?
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08.06.2021 04:05 Відповісти
Повторяет как мантру свою ложь. А Тактическое Ядерное Оружие зачем было отдавать там нет никакого управления из Москвы.
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08.06.2021 04:41 Відповісти
Тут нову версію форми підвезли, надіюся, кацапам ця більше сподобається)
Ядерну зброю України контролювали в Москві: у мене не було чорної валізки, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9839
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08.06.2021 07:26 Відповісти
Брехлива мерзота
1. Віддав ВСЮ ядерну зброю
2. Підписав папірчик БЕЗ гарантій взагалі та можливістю застосовувати ядерну зброю тією ж підрашою.
Чи він не бачив "текст". Уважно почитайте кожен. Там дуже цікаво.
Таким чином Україна "отримала" папірчик ВЗАГАЛІ без будь-яких гарантій. Ось і ВСЕ, що вона отримала.
Що мішало залишити 30-50 ракет? Чи воно не змогло нажертися грошима ?
По нормальному цю продажну істоту потрібно судити. Смертної кари нема, але на багато довічних він наколядував. 1 за здачу, 2. за договір без гарантій, 3 за порізку на метал іншого озброєння
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08.06.2021 09:30 Відповісти
Надо же, сколько экспертов - ядерщиков на Цензоре. Мужики, а чё сидим сложа руки, давайте наклепаем "на коленке" бомбочек и будем "всех бамбить" (с).
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08.06.2021 09:34 Відповісти
это правда. нам бы США и НАТО не дали бы оставить ЯО.
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08.06.2021 23:42 Відповісти
что то он где то врет! Вам не кажется! ведь можно было просто обесточить все это майно и переделать под свой запуск! или я не прав?
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29.07.2021 10:22 Відповісти
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