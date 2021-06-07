Ядерну зброю України контролювали в Москві: у мене не було чорної валізки, - Кравчук. ВIДЕО

Контроль над ядерним арсеналом, який залишився в Україні після розпаду СРСР, був у Москви, а не у Києва.

Про це, пояснюючи причини денуклеаризації країни за Будапештським меморандумом, розповів журналістці Яніні Соколовій в ефірі 5 каналу перший президент Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

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За його словами, керівництво України "знало, що у нас є 1200 боєголовок, але ми ними не керуємо".

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"У мене не було чорної валізки: вона була у Москві. Я міг лише телефоном говорити з командувачем ракетної армії (в Москві. - Ред.), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю", - сказав Кравчук.

Він стверджує, що утримання в боєготовності 175 ракетних шахт "коштувало було б нам $175 млрд - у тих грошах, а за нинішніми - $300 млрд".

Перший президент не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України: "Уявіть, Росія вирішила вдарити по Харкову. Наслідки будуть на великій частині і самої Росії".

Як повідомлялося, 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії та США був укладений Будапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Дві інші ядерні держави і постійні члени Ради Безпеки ООН - Китай і Франція - також приєдналися до цього документа, який містив зобов'язання сторін-підписантів гарантувати незалежність і територіальну цілісність України. Після підписання документа Україна вивела на територію Росії третій за потужністю в той час ядерний арсенал. У підсумку, Росія в 2014 році в порушення цих угод та інших міжнародно-правових актів щодо відносин з Україною здійснила збройну агресію проти України, окупувавши Крим і частину території Донбасу.