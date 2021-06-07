Катастрофи з питною водою в Україні немає, але вона не має статися з наступними поколіннями, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація з питною водою в Україні не катастрофічна, але необхідно боротися з промисловими викидами, щоб у наступних поколінь така катастрофа не сталася.
Про це президент заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Екологія", інформує Цензор.НЕТ.
У Зеленського запитали про ситуацію з питною водою в Україні і чи є вона критичною.
"Не вважаю, що у нас катастрофа, поки що. Але вона не має статися з наступними поколіннями і ми за це відповідаємо. Хто винен? Винні всі. Винні промисловці, велика промисловість через її викиди, забруднення річок, питної води і загалом довкілля тощо", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, необхідно ухвалити ще кілька екологічних законів.
Будь ласка, зачекайте...
Теперь природа в опасности...
.......
Реакція на цю зустріч з боку громадськості була геть іншою, ніж очікували Зеленський та організатори пікніка. Фотки, як журналісти їдять шашлик з рук президента, швидко розійшлися на меми, а учасники пікніка - як президент так і журналісти - швидко стали об'єктом глузувань.
Чому так сталося? Бо триває розчарування владою. Зеленський гарячково намагається знайти антураж для своїх популістських меседжів, але громадськість все менше довіряє картинці. Не допомогає навіть літак "Мрія" та власноруч зроблені шашлики. Все, що раніше заходило на ура, зараз висміюється.
Президент стрімко пройшов еволюцію від "свого хлопця" до звичайнісінького бюрократа, який за звичкою намагається продати свої популістські меседжі у красивій обгортці. І ця невідповідність між формою та змістом і є смішною. Зеленський - це Брєжнев у кросівках Yeezy. Хай як красиво та ефектно не виглядає картинка, все одно крізь неї пробивається запах нафталіну.
Дісталося і журналістам, які побували на пікніку. На нещодавній пресконференції президента літак "Мрія" без шасі та двигунів став втіленням політики президента, яка красиво виглядає, але ніколи не злетить. Журналіст із повним ротом м'яса - це символ того, якою хоче бачити журналістику українська влада. Тобі смачно, комфортно, весело, але через повний рот їжі неможливо поставити гостре запитання.......
как же так?
згідно нього приступити до руйнації меліоративних споруд у верхівях рік дністер, південний буг, та допливів дніпра в межах україни
Поверніть Богдана до ОПи - тоді цього недолугого хоч якось контролювали і стільки ідіотизмів не лилося від найвеличнішого
Держ-агентство водних ресурсів ООН визначило, що Україна належить до країн, дуже малозабезпечених водою, - серед 195 держав вона знаходиться лише на 111-му місці. За оцінкою економічної комісії ООН, на одного жителя нашої країни припадає всього лише 1,2 тис. куб. м води на рік при загальносвітової нормі в 1,7. І в Україні катастрофічна ситуація в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. А в центрі і на півночі Одеської області майже всі населені пункти користується привізною водою. "Сьогодні в Україні в 1,3 тис. населених пунктів питну воду доводиться завозити. І в найближчі 10-15 років Україна буде відчувати катастрофічний дефіцит води. За словами директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України академіка Михайла Ромащенко, зростання середньорічних температури в Україні найвища серед усіх країн Східної Європи. І це призвело до того, що кліматичні зони в країні вже змістилися на 200 км з півдня на північ. Тепер зона степу стала непридатною для ведення землеробства без зрошення. А така тенденція призведе до того що вже скоро 2/3 території нашої країни стануть взагалі непридатними для проживання, пустелею.
Виходить, те що скоро ми самі будемо страждати без води, зате хочемо нею напувати нашого лютого кривавого ворога загарбника в окупованому Криму? Так, якого обов'язково треба поїти, але не водою а киплячою смолою!-