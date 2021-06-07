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Катастрофи з питною водою в Україні немає, але вона не має статися з наступними поколіннями, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація з питною водою в Україні не катастрофічна, але необхідно боротися з промисловими викидами, щоб у наступних поколінь така катастрофа не сталася.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Екологія", інформує Цензор.НЕТ.

У Зеленського запитали про ситуацію з питною водою в Україні і чи є вона критичною.

"Не вважаю, що у нас катастрофа, поки що. Але вона не має статися з наступними поколіннями і ми за це відповідаємо. Хто винен? Винні всі. Винні промисловці, велика промисловість через її викиди, забруднення річок, питної води і загалом довкілля тощо", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, необхідно ухвалити ще кілька екологічних законів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Похоже, Зеленое Чмо взялось за экологию...

Теперь природа в опасности... Катастрофы с питьевой водой в Украине нет, но она не должно произойти со следующими поколениями, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9837
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07.06.2021 11:10
+6
БУКВИ Післясмак від президентського шашлику.
.......
Реакція на цю зустріч з боку громадськості була геть іншою, ніж очікували Зеленський та організатори пікніка. Фотки, як журналісти їдять шашлик з рук президента, швидко розійшлися на меми, а учасники пікніка - як президент так і журналісти - швидко стали об'єктом глузувань.

Чому так сталося? Бо триває розчарування владою. Зеленський гарячково намагається знайти антураж для своїх популістських меседжів, але громадськість все менше довіряє картинці. Не допомогає навіть літак "Мрія" та власноруч зроблені шашлики. Все, що раніше заходило на ура, зараз висміюється.
Президент стрімко пройшов еволюцію від "свого хлопця" до звичайнісінького бюрократа, який за звичкою намагається продати свої популістські меседжі у красивій обгортці. І ця невідповідність між формою та змістом і є смішною. Зеленський - це Брєжнев у кросівках Yeezy. Хай як красиво та ефектно не виглядає картинка, все одно крізь неї пробивається запах нафталіну.

Дісталося і журналістам, які побували на пікніку. На нещодавній пресконференції президента літак "Мрія" без шасі та двигунів став втіленням політики президента, яка красиво виглядає, але ніколи не злетить. Журналіст із повним ротом м'яса - це символ того, якою хоче бачити журналістику українська влада. Тобі смачно, комфортно, весело, але через повний рот їжі неможливо поставити гостре запитання.......
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07.06.2021 11:26
+2
Самокритичо! 👍 Катастрофа в Україні справді не від нестачі води, а від дій зеленої влади. І слова Вави звучать, як заклик на майбутніх виборах цю владу змінити, щоб не було катастрофи з питною водою.
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07.06.2021 11:12
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Похоже, Зеленое Чмо взялось за экологию...

Теперь природа в опасности... Катастрофы с питьевой водой в Украине нет, но она не должно произойти со следующими поколениями, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9837
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07.06.2021 11:10 Відповісти
У него нет мозгов за шо-та браться, ему подоляки пишут под чтение опобордельных креативчиков Ермака , чтобы заглушить в новостях реакцию на тупые идеи от предыдущих заявлений Буратинки ... И так идет процесс раздражения наконец-то всех глубин 73 видосткового нАриду
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07.06.2021 11:32 Відповісти
Самокритичо! 👍 Катастрофа в Україні справді не від нестачі води, а від дій зеленої влади. І слова Вави звучать, як заклик на майбутніх виборах цю владу змінити, щоб не було катастрофи з питною водою.
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07.06.2021 11:12 Відповісти
Главным экологически законом должен стать такой, который исключил бы возможность прихода к власти людей не способных отдавать себе отчёт о последствиях своих действий. И, в случае несоответствия должности, мгновенно удаляемых из политической и экономической жизни страны.
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07.06.2021 11:13 Відповісти
А новых экологических законах будет прописано про недопустимость загрязнения шоколадом водных ресурсов Украины? Или это борьбе неолигархов за металлургические и химические комбинаты?
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07.06.2021 11:13 Відповісти
значит скоро воды не будет
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07.06.2021 11:17 Відповісти
ну, так вже ж гуляють сюжети, що газогін не прстоюватиме дарма: україна електролізом зеленої енергетики вироблятиме з води водень і транспортуватиме цим газогоном на захід...
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07.06.2021 11:39 Відповісти
Запустять в Крим.
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07.06.2021 11:40 Відповісти
Похоже что клоун мстит природе
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07.06.2021 11:25 Відповісти
БУКВИ Післясмак від президентського шашлику.
.......
Реакція на цю зустріч з боку громадськості була геть іншою, ніж очікували Зеленський та організатори пікніка. Фотки, як журналісти їдять шашлик з рук президента, швидко розійшлися на меми, а учасники пікніка - як президент так і журналісти - швидко стали об'єктом глузувань.

Чому так сталося? Бо триває розчарування владою. Зеленський гарячково намагається знайти антураж для своїх популістських меседжів, але громадськість все менше довіряє картинці. Не допомогає навіть літак "Мрія" та власноруч зроблені шашлики. Все, що раніше заходило на ура, зараз висміюється.
Президент стрімко пройшов еволюцію від "свого хлопця" до звичайнісінького бюрократа, який за звичкою намагається продати свої популістські меседжі у красивій обгортці. І ця невідповідність між формою та змістом і є смішною. Зеленський - це Брєжнев у кросівках Yeezy. Хай як красиво та ефектно не виглядає картинка, все одно крізь неї пробивається запах нафталіну.

Дісталося і журналістам, які побували на пікніку. На нещодавній пресконференції президента літак "Мрія" без шасі та двигунів став втіленням політики президента, яка красиво виглядає, але ніколи не злетить. Журналіст із повним ротом м'яса - це символ того, якою хоче бачити журналістику українська влада. Тобі смачно, комфортно, весело, але через повний рот їжі неможливо поставити гостре запитання.......
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07.06.2021 11:26 Відповісти
По словам министра окружающей среды, из-за изменений климата Украине грозит преобразование степей в пустыни, затопление прибрежных территорий, появление новых болезней и нехватка питьевой воды.Украина уже ощущает на себе последствия глобального потепления, а степи юга страны могут вскоре стать пустынями. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр окружающей среды Роман Абрамовский.

как же так?
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07.06.2021 11:38 Відповісти
після продажу земель, необхідно прийняти "закон про заболочення україни" і
згідно нього приступити до руйнації меліоративних споруд у верхівях рік дністер, південний буг, та допливів дніпра в межах україни
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07.06.2021 11:44 Відповісти
Всього за два роки дійшли від "Ми усі преЗЕденти" до "винуваті усі" (а я Дартан'ян)...
Поверніть Богдана до ОПи - тоді цього недолугого хоч якось контролювали і стільки ідіотизмів не лилося від найвеличнішого
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07.06.2021 11:39 Відповісти
аграрии убьют все. и рыбу своими ядами и животных, а их кукуруза и подсолнух вытянут всю воду из земли.
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07.06.2021 11:52 Відповісти
С питною водою проблем не буває. Проблеми настають з непитною.
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07.06.2021 11:57 Відповісти
Лише з промисловими викидами боротися? А що робити з агресивною хімією на мільйонах га земель майбутніх латифундистів під технічними культурами? Що будуть пити селяни з колодязів? Чи їх незабаром просто не стане?
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07.06.2021 11:57 Відповісти

Держ-агентство водних ресурсів ООН визначило, що Україна належить до країн, дуже малозабезпечених водою, - серед 195 держав вона знаходиться лише на 111-му місці. За оцінкою економічної комісії ООН, на одного жителя нашої країни припадає всього лише 1,2 тис. куб. м води на рік при загальносвітової нормі в 1,7. І в Україні катастрофічна ситуація в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. А в центрі і на півночі Одеської області майже всі населені пункти користується привізною водою. "Сьогодні в Україні в 1,3 тис. населених пунктів питну воду доводиться завозити. І в найближчі 10-15 років Україна буде відчувати катастрофічний дефіцит води. За словами директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України академіка Михайла Ромащенко, зростання середньорічних температури в Україні найвища серед усіх країн Східної Європи. І це призвело до того, що кліматичні зони в країні вже змістилися на 200 км з півдня на північ. Тепер зона степу стала непридатною для ведення землеробства без зрошення. А така тенденція призведе до того що вже скоро 2/3 території нашої країни стануть взагалі непридатними для проживання, пустелею.
Виходить, те що скоро ми самі будемо страждати без води, зате хочемо нею напувати нашого лютого кривавого ворога загарбника в окупованому Криму? Так, якого обов'язково треба поїти, але не водою а киплячою смолою!-
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07.06.2021 12:27 Відповісти
Катастрофы может и нет.. Но БОЛЬШАЯ проблема уже есть.
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07.06.2021 13:26 Відповісти
У цих дебілів стільки "наполеонівських планів", що справді не вистачає часу працювати на державу, хіба їісти, срати, красти, спати)
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07.06.2021 13:32 Відповісти
как он о детях беспокоится, наш дорогой Владимир зе-Ленин
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07.06.2021 13:49 Відповісти
И К НИМ ПРИВЕДЕТ ТОЛЬКО ЭТА ВЛАСТЬ ВО ГЛАВЕ С зеленским !
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07.06.2021 14:02 Відповісти
Подумаешь, Коломойский - монопольный владелец единственного в стране завода по производству хлора для питьевой воды. Зеленский проблемы не видит.
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07.06.2021 15:20 Відповісти
шото зекодло задумало.
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07.06.2021 18:04 Відповісти
 
 