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Заборона пластикових пакетів: Зеленський підписав закон. ВIДЕО

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В Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Підписання відбулося під час форуму "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу відзначити ухвалений нещодавно Верховною Радою закон про заборону використання пластикових пакетів... 500 пакетів за рік використовує кожен українець, 20 хвилин - саме стільки в середньому ми користуємось таким пакетом. Понад 100 років - саме стільки один пакет розкладається", - сказав Зеленський і підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів.

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Він також наголосив, що в Україні розроблено закононопроєкт щодо покращення управління відходами та їхньої вторинної переробки.

Відповідно до закону, в Україні заборонять надлегкі пластикові пакети і легкі пластикові пакети завтовшки до 50 мкм. Це може стосуватися, наприклад, малих прозорих пакетів-майок, мотки яких люди звикли бачити в необмеженій кількості в магазинах, пише РБК-Україна.

Зазвичай, такі пакети мають товщину стінки 10,2 мкм. Вони швидко рвуться і фактично не придатні для переробки. Це ж стосується пакетів-майок, які поширюються на касах. Їхня товщина стінки варіюється, залежно від торгової мережі, від 24,8 мкм до 50 мкм.

Також під заборону потрапляють оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

Як виняток залишиться в обігу лише первинна упаковка для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів. Це надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон і розмірами 225х345х450 ​​мкм.

Усі обмеження запроваджуватимуться в дію поступово. У об'єктів роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг буде час, щоб адаптуватися до змін. Зокрема:

  • 9 місяців з дня ухвалення законопроекту для відмови від поширення пластикових пакетів товщиною стінки до 50 мкм (тонких);
  • до 1 січня 2022 року для припинення поширення оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів;
  • до 2023 року обмеження не поширюватимуться на біорозкладні пластикові пакети і надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби та м'яса, продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду.

За зазначений час магазини, супермаркети, ресторани, кафе і аптеки мають повністю перейти на більш безпечні для навколишнього середовища і здоров'я людей альтернативи:

  • пакети і сумки багаторазового використання;
  • паперові пакети;
  • біорозкладні пакети.

Підприємства мають утилізувати всі пакети, які підпали під заборону, але залишилися в обігу.

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На тих, хто продовжить поширювати пакети, чекає штраф - від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення доведеться заплатити від 3400-8500 грн. При цьому в Мінекології уточнювали, що українців штрафи не торкнуться, покарання загрожує бізнесу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт за одну зиму, то может стоит делать дороги из пакетов?
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07.06.2021 12:09
+7
Шоб прєкратіть вайну - надо ні стрєлять,
Шоб не строіть мусоропєрєрабативющіє заводи - надо хапретіть поліетілєновиє пакєти і мусор,
Шоб нічєко нє делать - надо устроіть коронавірус,
Шоб не випускать туалєтную бумагу, Вовє надо нє срать.
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07.06.2021 11:48
+6
Давай Вован кондомы запрети они тоже тонкие и долго разлагаются!!
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07.06.2021 11:42
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Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 2168
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07.06.2021 11:40 Відповісти
Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 4624
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07.06.2021 11:40 Відповісти
А ви кажете що нічого Бубачка не робить. Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 1629
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07.06.2021 11:48 Відповісти
Давай вова, тепер ще папір заборони. Як справжній лопух.
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07.06.2021 11:41 Відповісти
тувалетний )))))
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07.06.2021 12:07 Відповісти
вова кричить на ОПОбордельну братію - ПІДНІМАЙТЕ МЕНІ! ПІДНІМАЙТЕ! ЧОМУ МОВЧИТЬ СОЦІОЛОГІЯ РЕЙТИНГУ ПРО МОЮ ПОПУЛЯРНІСТЬ!!! А ті мовчки готують його ди виборів восени, вже й Притула щось пронюхав про це!
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07.06.2021 11:42 Відповісти
Эти пакеты не будут продавать - их будут от щирого серця дарить.
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07.06.2021 11:42 Відповісти
Давай Вован кондомы запрети они тоже тонкие и долго разлагаются!!
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07.06.2021 11:42 Відповісти
Как он себя запретить может?
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07.06.2021 11:49 Відповісти
Ими,как видно,и так мало кто пользуется.Вот Вовкины родители вообще не знали об их существовании.Как писала Мендель-на жаль. Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 8772
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07.06.2021 11:54 Відповісти
Это Арестович советует Зеленскому выдавать такие перлы ?
Или до сих пор действуют шашлыки ?
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07.06.2021 11:44 Відповісти
Це штопаний журналіст на нього пірамідками попрацював
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07.06.2021 11:45 Відповісти
Шоб прєкратіть вайну - надо ні стрєлять,
Шоб не строіть мусоропєрєрабативющіє заводи - надо хапретіть поліетілєновиє пакєти і мусор,
Шоб нічєко нє делать - надо устроіть коронавірус,
Шоб не випускать туалєтную бумагу, Вовє надо нє срать.
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07.06.2021 11:48 Відповісти
Горжусь нашим президентом, всегда на острие злободневных проблем! Жги, Вова, дальше!
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07.06.2021 11:48 Відповісти
Угу. расскажи ментам, труповозке и в морге. Идтот.
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07.06.2021 11:48 Відповісти
Так и кравчучки скоро вернутся... Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 5689

Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 8800
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07.06.2021 11:50 Відповісти
у Німеччині вже є.
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07.06.2021 14:07 Відповісти
Не везет некоторым народам.
Где - вдовствующая королева, где - дидовствующий президент...
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07.06.2021 11:51 Відповісти
Зря вы так на Т 9,ибо он знает что дед зепрезента был та еще скотина. Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 7626
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07.06.2021 11:59 Відповісти
Хехе, вы можете стоятьбояцца, но ото што на картинке останецца:

Встановлена пунктом 1 частини першої цієї статті заборона не поширюється на надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів
(без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.
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07.06.2021 11:51 Відповісти
До речі, якби кожен з нас відмовився від цих пакетів сам, то зробив би маленький внесок у захист планети. Я вже декілька років хожу на шопінг зі спеціальним шопером із льняної тканини. Кладу його у сумочку і використовую замість пакета. Для закупки харчів можна брати з собою пергамент, або фольгу та загортати у них рибу, м'ясо, а усі інші харчі майже всі вже запаковані ще на виробництві.
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07.06.2021 11:53 Відповісти
Для охраны лесов, вместо туалетной бумаги используй палец.
Не будет возможности строчить тупые комменты!
Двойная польза!
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07.06.2021 11:56 Відповісти
Завжди вдягай презерватив, не розмножуйся. Ця планета й так переповнена розумово відсталими кацапами. Вас треба знищувати ще на стадії сперматозоїдів.
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07.06.2021 14:03 Відповісти
А фольга сколько разлагается? И сколько сто́ит?
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07.06.2021 11:59 Відповісти
Бери газету, вона дешева. Заборона пластикових пакетів: Зеленський підписав закон - Цензор.НЕТ 3177
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07.06.2021 14:05 Відповісти
Канфеты падушечки лучше в бумажные кульки заворачивать, совки от энтого бьются в экстазе.
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07.06.2021 11:54 Відповісти
А вообще, правильное решение, главное плавный переход, а не так как с медицинскими масками, по 30 грн штука в начале, хотя как может быть по другому с властью безграмотных популистов.
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07.06.2021 11:57 Відповісти
Газета и авоська?
Совок живет и процветает. Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 2006
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07.06.2021 11:57 Відповісти
Упаковочной бумаги хоть попой кушай. Но если вы совковый гурман, то можно и в газету. Заодно тиражи им повысите. Сплошной профит.
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07.06.2021 16:56 Відповісти
Заметьте: клей и растворитель - не зарпетил... /
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07.06.2021 11:57 Відповісти
Хотя, на самом деле, наверное - наилучший из законопроектов за два года
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07.06.2021 11:59 Відповісти
Да, всё то оно так, только заплатит за всё, как всегда, потребитель!
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07.06.2021 12:08 Відповісти
Потребитель и так всегда платит, А вот сравнить - в каком случае потребитель платит больше - вот мой личный опыт: две недорогих раскладных сумочки с Алиэкспресса, типа АТБ-шных. В сложенном виде - помещаются в кулак, в разложенном - килограмм 8 спокойно выдерживают.
Обошлись гривен в сто. Служат уже с полтора годика И по состоянию - прослужат ещё столько же
Изредка, забыв сумку - покупаю пакет, но обычно - нет.
Прикинул по деньгам - уже в плюсах. Хотя купил - специально, чтобы отказаться от пластиковых пакетов.
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07.06.2021 12:48 Відповісти
заказывай ещё "сумочку" для мусора, вместо мусорного пакета. Вынес мусор и в карман, удобно!
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07.06.2021 13:11 Відповісти
Сделают из биоразлагаемого пластика вам пакеты. Не бросят. Не плачьте. Да и никто ведь не запретит в феврале 2022 купить себе хоть 100 упаковок мус. пакетов, что б с гарантией лет на 10 хватило.
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07.06.2021 16:59 Відповісти
Да, есть такое дело, мы тоже 2 авоськи купили..
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07.06.2021 16:55 Відповісти
Гідрант після кількох "доріжок" підписує все, що Єрмак підсовує)
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07.06.2021 12:05 Відповісти
Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт за одну зиму, то может стоит делать дороги из пакетов?
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07.06.2021 12:09 Відповісти
почему все шо он не делает вместе со своими врагами народа - ухудшают и так не простую экономическую ситуацию в стране - ну вы зебилы и мазохисты
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07.06.2021 12:16 Відповісти
А бумаги сколько пойдет, леса погибнут - это не удар по экологии?
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07.06.2021 12:58 Відповісти
Бумага упаковочная на 80-90% из макулатуры производится. Откроется масса новых производств. Сбор вторсырья добавит рентабельности.
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07.06.2021 17:01 Відповісти
Ну наконец-то. Действительно очень важный и нужный закон. Без сарказма, пластиковые пакеты - бич 21 века, их даже на дне Марианской впадины находят. Обывателям, конечно, этого не понять, после них хоть потоп, им сейчас бы пожрать и поспать, а на будущее совершенно наплевать. Но ученые давно уже трубят о вреде микропластика, который получается в процессе разрушения пластмассы, а пакеты один из ключевых факторов загрязнения окружающей среды, их триллионами штук в год выпускают.
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07.06.2021 13:04 Відповісти
Да как же будут картошечку с морковочкой то покупатели в АТБ упаковывать. Ай-яй-яй, передохнут с голоду.
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07.06.2021 17:03 Відповісти
мусор теперь в вёдрах вонючих носить? привет СССР?
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07.06.2021 13:09 Відповісти
Я точно знаю, что в Украине продаются био (разлагаемые) мусорные пакеты. Другое дело, не попали ли экопакеты под закон этого придурка.
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07.06.2021 13:21 Відповісти
Смотря по какой технологии био. Есть такие, что разлагаются в еще более токсичные соединения. Их запрещают. А кукурузно-крахмальным теперь будет открыт рынок.
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07.06.2021 17:04 Відповісти
В защечных мешках корм из магазинов домой таскать будем. Заборона пластикових пакетів: Зеленський підписав закон - Цензор.НЕТ 725
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07.06.2021 14:22 Відповісти
 
 