Заборона пластикових пакетів: Зеленський підписав закон. ВIДЕО
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В Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Підписання відбулося під час форуму "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хочу відзначити ухвалений нещодавно Верховною Радою закон про заборону використання пластикових пакетів... 500 пакетів за рік використовує кожен українець, 20 хвилин - саме стільки в середньому ми користуємось таким пакетом. Понад 100 років - саме стільки один пакет розкладається", - сказав Зеленський і підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів.
Він також наголосив, що в Україні розроблено закононопроєкт щодо покращення управління відходами та їхньої вторинної переробки.
Відповідно до закону, в Україні заборонять надлегкі пластикові пакети і легкі пластикові пакети завтовшки до 50 мкм. Це може стосуватися, наприклад, малих прозорих пакетів-майок, мотки яких люди звикли бачити в необмеженій кількості в магазинах, пише РБК-Україна.
Зазвичай, такі пакети мають товщину стінки 10,2 мкм. Вони швидко рвуться і фактично не придатні для переробки. Це ж стосується пакетів-майок, які поширюються на касах. Їхня товщина стінки варіюється, залежно від торгової мережі, від 24,8 мкм до 50 мкм.
Також під заборону потрапляють оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.
Як виняток залишиться в обігу лише первинна упаковка для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів. Це надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон і розмірами 225х345х450 мкм.
Усі обмеження запроваджуватимуться в дію поступово. У об'єктів роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг буде час, щоб адаптуватися до змін. Зокрема:
- 9 місяців з дня ухвалення законопроекту для відмови від поширення пластикових пакетів товщиною стінки до 50 мкм (тонких);
- до 1 січня 2022 року для припинення поширення оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів;
- до 2023 року обмеження не поширюватимуться на біорозкладні пластикові пакети і надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби та м'яса, продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду.
За зазначений час магазини, супермаркети, ресторани, кафе і аптеки мають повністю перейти на більш безпечні для навколишнього середовища і здоров'я людей альтернативи:
- пакети і сумки багаторазового використання;
- паперові пакети;
- біорозкладні пакети.
Підприємства мають утилізувати всі пакети, які підпали під заборону, але залишилися в обігу.
На тих, хто продовжить поширювати пакети, чекає штраф - від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення доведеться заплатити від 3400-8500 грн. При цьому в Мінекології уточнювали, що українців штрафи не торкнуться, покарання загрожує бізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Или до сих пор действуют шашлыки ?
Шоб не строіть мусоропєрєрабативющіє заводи - надо хапретіть поліетілєновиє пакєти і мусор,
Шоб нічєко нє делать - надо устроіть коронавірус,
Шоб не випускать туалєтную бумагу, Вовє надо нє срать.
Где - вдовствующая королева, где - дидовствующий президент...
Встановлена пунктом 1 частини першої цієї статті заборона не поширюється на надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів
(без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.
Не будет возможности строчить тупые комменты!
Двойная польза!
Совок живет и процветает.
Обошлись гривен в сто. Служат уже с полтора годика И по состоянию - прослужат ещё столько же
Изредка, забыв сумку - покупаю пакет, но обычно - нет.
Прикинул по деньгам - уже в плюсах. Хотя купил - специально, чтобы отказаться от пластиковых пакетов.