"Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - бійка в супермаркеті Борисполя. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Чоловік, який прийшов в один із супермаркетів Борисполя на Київщині, за кілька миттєвостей вирішив конфлікт між відвідувачами і охороною. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійки опубліковано на телеграм-каналі Київ оперативний.
На записі чутно, як охоронець розмовляє з відвідувачем і вимагає у нього надіти маску. Найімовірніше, той відмовляється, використовуючи ненормативну лексику. У цей момент, в кадрі з'являється чоловік і каже: "Поводься по-людськи тут. Тут купа людей. Чого ти матами лаєшся? Я тебе зараз зах#ярю і ти інвалідом звідси вийдеш".
Підтримати противника захисних масок прийшов його товариш. Саме з ним, як стверджують очевидці, він зайшов у торговий зал і прямо там почав розпивати ще не оплачене пиво. З цього моменту почалася коротка бійка.
Будь ласка, зачекайте...
Во первых, если посмотреть внимательно, то друг типа без маски попытался его увести за руку и не лез в конфликт. Получил незаслуженно.
Во вторых неизвестно что говорил мужик без маски охраннику. Возможно у него астма и ему носить маску категорически запрещено.
Мститель не разбираясь дал в табло обоим. Охранник кстати тоже хамовито себя вел.
Как по мне - быдло не типы без маски, а мститель. Он мог бы поступить иначе.
Когда твою жену будуть насиловать в подвороте, ты ведь не поведёшь себя хамовато, а будшь искать телефонную будку для вызова полиции!
Разные вещи, немного...