"Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - бійка в супермаркеті Борисполя. ВIДЕО

Чоловік, який прийшов в один із супермаркетів Борисполя на Київщині, за кілька миттєвостей вирішив конфлікт між відвідувачами і охороною. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійки опубліковано на телеграм-каналі Київ оперативний.

На записі чутно, як охоронець розмовляє з відвідувачем і вимагає у нього надіти маску. Найімовірніше, той відмовляється, використовуючи ненормативну лексику. У цей момент, в кадрі з'являється чоловік і каже: "Поводься по-людськи тут. Тут купа людей. Чого ти матами лаєшся? Я тебе зараз зах#ярю і ти інвалідом звідси вийдеш".

Підтримати противника захисних масок прийшов його товариш. Саме з ним, як стверджують очевидці, він зайшов у торговий зал і прямо там почав розпивати ще не оплачене пиво. З цього моменту почалася коротка бійка.

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