Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів. ВIДЕО

Як президент України готував смаженину для преси. Марина Данилюк-Ярмолаєва безжально розбирає президентський пікнік із медійниками.

У Володимира Зеленського і його Офісу, як ви могли помітити, якесь нездорове бажання нагодувати пресу. Чому? Можливо, щоб жували мовчки і не питали про "велике будівництво", профукану боротьбу з пандемією і не тільки.

Наскільки це нормальна практика? А як же карантинні норми? Що ще готовий накреативити Михайло Подоляк і чому насправді це йому не допоможе?

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