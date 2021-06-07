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Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Як президент України готував смаженину для преси. Марина Данилюк-Ярмолаєва безжально розбирає президентський пікнік із медійниками.
У Володимира Зеленського і його Офісу, як ви могли помітити, якесь нездорове бажання нагодувати пресу. Чому? Можливо, щоб жували мовчки і не питали про "велике будівництво", профукану боротьбу з пандемією і не тільки.
Наскільки це нормальна практика? А як же карантинні норми? Що ще готовий накреативити Михайло Подоляк і чому насправді це йому не допоможе?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 WiM
показати весь коментар07.06.2021 15:45
+8 Гыг с Вами
показати весь коментар07.06.2021 15:50
+8 Олег Карпов b569f323
показати весь коментар07.06.2021 15:58
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почитайте хоть сталинский учебник логики.
Пресса бредит. Деградация заказной прессьі.
Президент без чести: Зеленский избавляется от нелояльных генералов.
Йозеф Кнехт@jozefkneht1 4 июн.
Данілов розповідає, що перших двадцять осіб виселяють з держдач, і поки зелефан б'ються в екстазі, за рогом розпилюють 100 млрд. на будівництво окружної.
Поки зелефани мліють від плівок Бігуса, в Україну повертається Левченко.
Ще трішки - і ви зрозумієте, що відчувала Гонтарєва