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Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як президент України готував смаженину для преси. Марина Данилюк-Ярмолаєва безжально розбирає президентський пікнік із медійниками.

У Володимира Зеленського і його Офісу, як ви могли помітити, якесь нездорове бажання нагодувати пресу. Чому? Можливо, щоб жували мовчки і не питали про "велике будівництво", профукану боротьбу з пандемією і не тільки.

Наскільки це нормальна практика? А як же карантинні норми? Що ще готовий накреативити Михайло Подоляк і чому насправді це йому не допоможе?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
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Президент без чести: Зеленский избавляется от нелояльных генералов.

Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 4763
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07.06.2021 15:45
+8
Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 1251
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07.06.2021 15:50
+8
Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 4718
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07.06.2021 15:58
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Вот их бы пригласили, так бы не писали
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07.06.2021 15:34 Відповісти
ти, мабуть, з тих, кому 20 баксів завжди 20 баксів?
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07.06.2021 15:40 Відповісти
Да нет, я просто реалист и мне знакома продажная журналисткая шкура
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07.06.2021 15:47 Відповісти
а я впевнений, що є певна кількість людей яка має гідність і нею не торгує
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07.06.2021 15:49 Відповісти
честность - исключение. а бежать, когда мелкий брежнев позовет - позорище последнее. уважающий себя человек туда не пойдет. перепись конченньіх и продажньіх клоун устроил сам
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07.06.2021 15:51 Відповісти
Соглашаюсь, это стыдоба. Как и Порошенко со своей клубникой.
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07.06.2021 15:57 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 5690
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07.06.2021 15:59 Відповісти
сравнивать надо сравнимьіе понятия, пан демагог)
почитайте хоть сталинский учебник логики.
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07.06.2021 15:59 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 6983
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07.06.2021 15:58 Відповісти
как же точно написано что стыдно не зебуинам . а нормальным украинцам не голосовавшим за это зеленое ничтожество --- лучше не скажеш
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08.06.2021 10:15 Відповісти
Пусть теперь Петя расскажет как обогощался, окучивал мертвечука и задерживал освобождение воинов из плена. Потом посмотрим кому будет стьідно.
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08.06.2021 14:56 Відповісти
"как вы могли заметить, какое-то нездоровое желание накормить"

Пресса бредит. Деградация заказной прессьі.
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08.06.2021 14:46 Відповісти
Про щура гарний стьоб, враховуючи що Майкл Щуп там також був
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07.06.2021 15:41 Відповісти
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Президент без чести: Зеленский избавляется от нелояльных генералов.

Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 4763
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07.06.2021 15:45 Відповісти
Мне кажется тут дело не в том, что их пригласили на шашлыки, а в том что ни один не отказался и не заболел. Профессия тут не при чем, важно какой человек.Если по жизни лизоблюд, приспособленец и жополиз, то результат всегда один - покупают как проститутку и также и относятся
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07.06.2021 15:47 Відповісти
Факт, что пригласили только приблеженных журналистов...
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07.06.2021 15:49 Відповісти
100%, одні подорожче, інші подешевше, але суть ось така. Чесно, коли побачив там Майкла Щура то в осад випав
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07.06.2021 15:50 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 1251
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07.06.2021 15:50 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 2829
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07.06.2021 16:06 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 918
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07.06.2021 16:11 Відповісти
Іспанський стид,твоя шашличня,"одоробало"!
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07.06.2021 15:51 Відповісти
Пригласили УЖЕ купленных!
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07.06.2021 15:52 Відповісти
дегустаторы перед открытием шашлычной от ЗЕли на Крещатике. будут в наблюдательном совете по ЗЕленым шашлыкам.
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07.06.2021 15:57 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 4718
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07.06.2021 15:58 Відповісти
А как красиво пели ?? И всё про великого (тут не про рост) политического деятеля современности....Гарндон так чуть слюной не захлебнулся,так ему понравилось лизать очко пересидента. Ну и мясо было не плохое...кушали с аппетитом.
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07.06.2021 16:03 Відповісти
Скучных патриотов подвезли

Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 8126
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07.06.2021 16:38 Відповісти
Наблюдаем раздвоение личности Добкина.
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07.06.2021 16:39 Відповісти


Йозеф Кнехт@jozefkneht1 4 июн.

Данілов розповідає, що перших двадцять осіб виселяють з держдач, і поки зелефан б'ються в екстазі, за рогом розпилюють 100 млрд. на будівництво окружної.
Поки зелефани мліють від плівок Бігуса, в Україну повертається Левченко.
Ще трішки - і ви зрозумієте, що відчувала Гонтарєва
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07.06.2021 18:13 Відповісти
когда палала хата?
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07.06.2021 18:47 Відповісти
журналистов? это сильно, но неверно. Свиней. Один голованов чего стоит. Шустер поменьше, но грязней. Про га...дона помолчим, уже сказано все. Где вы там журналистов увидели?
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07.06.2021 16:44 Відповісти
ну позорище - нет у приЗЕдента дел важнее, одна показуха, шоу Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 2653
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07.06.2021 17:00 Відповісти
Да,такие журналисты как раз впору Зеленскому--и Саввик "иудушка", и лысый Гордон-"ванга" со своей "бацсманшей", а та со своими большими ушами --на фотографии....все они любят "свободу" ,верней словоблудие,но,только своё собственное--а вот со свободой слова на своих сайтах и каналах --ни в коем разе,такой себе муляж, для пиара.
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07.06.2021 20:15 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-шашлична, або Як Офіс Президента намагається підгодувати журналістів - Цензор.НЕТ 7491
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07.06.2021 21:53 Відповісти
Українці усе пам'ятають.......

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07.06.2021 22:43 Відповісти
Янукович по пенькам бегал, в улей залазил, а этот по пенькам бегает, какая разница. Финал у них одинаков - Ростов.
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08.06.2021 05:50 Відповісти
 
 