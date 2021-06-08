Медведчук домовлявся з РФ про постачання газу й електрики і навмисно затягував обмін полонених, - ЗМІ. ВIДЕО
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Проєкт Bihus.info опублікував заключну серію "плівок Медведчука", в яких ідеться про участь Віктора Медведчука в газових переговорах між "Нафтогазом" і "Газпромом", в організації схеми імпорту електроенергії з Росії через "прокладку" партнера президента, а також справжню роль у єдиному процесі, куди його запрошували офіційно, - обміні полоненими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.info.
За даними авторів матеріалу, вже восени 2014 року Медведчук підключився до неформальних переговорів щодо поставок російського газу в Україну. Вони проводилися паралельно з офіційними переговорами між "Нафтогазом" і українським урядом з одного боку та "Газпромом" і урядом РФ - з іншого за посередництва Єврокомісії.
Медведчук регулярно спілкувався телефоном з міністром енергетики РФ Олександром Новаком і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. На офіційних переговорах у Брюсселі українська сторона наполягала на зниженні ціни і закріпленні її в контракті. Росіяни з цим не погоджувалися, виступаючи проти зміни контракту. Знижку вони пропонували оформити у вигляді міжурядової угоди. У РФ побоювалися, що зміна договору може стати додатковим аргументом на користь України в міжнародних арбітражах, у яких Київ оскаржив завищену росіянами ціну на газ. Медведчук запевняв росіян, що йому вдалося переконати президента Петра Порошенка прийняти пропозицію РФ. У підсумку українська делегація пом'якшила висунуті росіянам умови.
Колишній міністр енергетики України Юрій Продан розповів, що українська делегація перебувала в постійному контакті з Порошенком. Запевнивши, що президент на переговорників не тиснув. Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв від коментарів відмовився.
Восени 2014 року відбувалися переговори про постачання російської електроенергії в Україну та забезпечення електрикою окупованого Криму. Залежність півострова від материка сягала 90%, і для росіян забезпечення Криму електроенергією було питанням більш політичним, ніж економічним, йдеться в матеріалі. Цю тему Медведчук обговорював з тодішнім російським віцепрем'єром Дмитром Козаком і міністром енергетики Олександром Новаком. На переговори до Москви Медведчук літав зі своїм соратником Тарасом Козаком. У результаті договір про постачання електроенергії уклали.
Офіційний мандат переговорника зі звільнення полонених у Медведчука з'явився наприкінці 2014 року. До переговорної групи його призначив глава СБУ Валентин Наливайченко. У розпорядженні журналістів немає жодної розмови Медведчука про обмін із ватажками "Л/ДНР" або керівництвом путінської адміністрації. Переважно він спілкувався з так званою "відповідальною за обміни" в "ЛНР" Ольгою Кобцевою, "обмудсменом" "ДНР" Дариною Морозовою. Так званий "міністр оборони" "ДНР" Володимир Кононов - найбільш високопоставлений функціонер псевдореспублік, записи розмов Медведчука з яким опинилися в розпорядженні авторів матеріалу.
До залучення Медведчука до переговорів у 2014 році СБУ вдалося витягнути з полону 1,5 тисячі українців, після - ще стільки ж. Але вже за п'ять років, йдеться в сюжеті.
"На тих плівках, які у нас є, він не звільняє нікого, кого не могла б штатно звільнити СБУ. Під їхнім контролем, як ви чули, він і працював. Іноді заважав, іноді - виконував роль телефоністки. В економічних питаннях - він значно ефективніший... 1,5 тисячі людей звільнили за пів року до Медведчука. А за наступні п'ять років за участю цього "видатного переговорника" звільнили ще 1,5 тисячі. Реально до нього було швидше", - розповів журналіст Денис Бігус.
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Ну а за шмарклі уже почали купувати. (
зинканинка южанина. она тогда была в комитете по экономике, и просто не пришла на заседание включив по реформаторски дурочку. А вообще по крыму и связи с ним шайки мыролюбцев преступлений больше чем за дамбасские поставки.
Про електрику сам здогадаєшся?
виключно про журналістику та маніпулювання.
бігус: "..кіборг Рахман, який провів у полоні 4 місяці. десь три з них провів, ну от заради того чуйного відео, яке ви щойно бачили" (мова про відео де порошенко спілкується зі звільненим Рахманом).
таким чином бігус стверджує, що три місяці Рахмана свідомо не обмінюють.
при цьому сам мочанов озвучує, що СБУ згодне обміняти Рахмана на старікова але за однієї умови - після засудження старікова. а як ми знаємо, щоб обміняти засудженого його треба помилувати.
отже:
- старіков затриманий 25.07.2015.
- Рахман потрапив у полон 30.07.2015.
- вирок старікову - 25.09.2015 (чи є тут затягування заради відео? вирішуйте самі. моя думка - ні).
- старіков подає клопотання про помилування 03.11.2015 (без такого клопотання помилування неможливе, а подати клопотання можна тільки після набрання вироком законної сили, тобто через 30 днів з дня проголошення).
- Рахмана міняють 30.11.2015.
тобто, аж до 03.11.2015 існують об'єктивні обставини, які унеможливлюють цей обмін.
не знаю чим зайнятий був порошенко з 3 листопада (ну хай з 4-5-ого, не одразу ж йому принесли те клопотання) й до підписання указу про помилування, який був підписаний чи то 30.11.2015 чи то 01.12.2015 (не знайшов точної дати).
тож, мабуть, саме про цей строк: з 03-05.11.2015 по 30.11.2015, що становить неповний місяць й міг би говорити бігус (та й тут наскільки це твердження було б об'єктивним, враховуючи те, що 2015 на дворі), а аж ніяк не про три місяці.
я чудово усвідомлюю, що кожна година в полоні цих тварин це жах (й тому перенос обміну з 28.11 на 30.11 справді є жахливим), але ще раз: я виключно про факти, журналістику та маніпулювання.