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Волинь (650) затримання (4146) священник (137) УПЦ МП (1096)

"За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Волинські поліцейські поблизу міста Рожище затримали священника УПЦ МП в жіночому одязі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Район.Рожище, увагу поліцейських привернув автомобіль, який стояв на узбіччі ковельської траси. Неподалік від нього в лісі вони виявили чоловіка в жіночому одязі - лосинах, кофтині і жіночих туфлях. Також на чоловікові були білі рукавички.

Пізніше вдалося з'ясувати, що чоловік - це настоятель одного з храмів УПЦ МП Волинської єпархії.

В єпархії заявили, що зараз священник вважається позаштатним і ніде не править. За даними, місцевих ЗМІ, із сайту Волинської єпархії була видалена інформація про нагородження затриманого високою церковною нагородою. Отримав він її 26 травня 2021 року після спільної служби з єпископом Камінь-Каширським, вікарієм Волинської єпархії Афанасієм.

Також дивіться: "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+94
В УПЦ МП многие священники ходят в женском и с удостоверениями ФСБ. "По нужде зашел", - луцкие полицейские поймали в кустах, одетого в лосины, женскую кофточку и туфли священника Волынской епархии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2116
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08.06.2021 10:14
+63
"По нужде зашел", - луцкие полицейские поймали в кустах, одетого в лосины, женскую кофточку и туфли священника Волынской епархии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 9813
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08.06.2021 10:16
+51
Как и прихожане УПЦ МП такие же ******** как и тот поп. Короче, давить этих гнид гундяевски-********** "За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1641
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08.06.2021 10:52
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Сказав би, що "извращенец и ничего не может поделать с собой". Може відпустили
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08.06.2021 21:40 Відповісти
Схожий на якогось маньяка.
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08.06.2021 21:57 Відповісти
А туда такие и идут ...в кацапские богодельни....
А раньше жрецам вообще отрезали яйца
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08.06.2021 22:44 Відповісти
Фетишист или гомик. Генофонд кацапии.
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08.06.2021 22:20 Відповісти
СОКОЛЫ -ПУТИНА. .🤣 В 1936 были , соколы - Сталина Ничего не поменялось...
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08.06.2021 23:06 Відповісти
Этот, так называемый, "поп" - агент фсб, замаскированный под школьницу - давалку.... Надо было ему писять не стоя, а присев.... Тогда бы полицейские его не раскусили.... А если бы он ещё у них за щеку взял,...
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08.06.2021 23:36 Відповісти
Владимир Михайлович Гундяев.

"За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 3889
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09.06.2021 00:29 Відповісти
"ничто не выдавало в штирлице русского разведчика..."
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09.06.2021 00:35 Відповісти
Баб в мужской одежде тоже так останавливают и доставляют в участок?
Из статьи совершенно не понятно, что он там нарушил или какое преступление совершил. Обычно такие совершенно безобидны, никого не трогают - просто прячутся и наяривают на собственные фантазии.
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09.06.2021 01:29 Відповісти
Темя для замылявания основных новосте про прослушку Медведчука.
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09.06.2021 07:24 Відповісти
Сомневаюсь,что ктото из прихожан знал кто он на самом деле.Поп не может быть извращенцем поидее,но у московского патриархата свои скрепы
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09.06.2021 07:27 Відповісти
Вполне стандартная ситуация для путинского патриархата.Главное не забывайте друзья как Порошенко с Медведчуком намахивали вся страну.А на попа извращенца плевать.
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09.06.2021 07:22 Відповісти
Это практически ВСЕ, что нужно знать людям о работниках культа Московского Пархата.
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09.06.2021 08:41 Відповісти
"За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 7803Цей теж "по нуждє зашьол" ... на Банкову в кабінет президента

"За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6915


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09.06.2021 09:04 Відповісти
Ну шо такого, чуть подработать на трассе хотел, подумаешь )))))
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09.06.2021 09:16 Відповісти
А как бы вы отреагировали, увидев попа в женских лосинах туфлях и белых перчатках в придорожных кустах "За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 5351 ?
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09.06.2021 09:22 Відповісти
ВОТ ОНА РОССИЯ ГЕРМАФРОДИТКА )))
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09.06.2021 12:50 Відповісти
Зкріпно, зкріпно...
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24.06.2021 17:35 Відповісти
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