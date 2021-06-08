"За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП. ВIДЕО
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Волинські поліцейські поблизу міста Рожище затримали священника УПЦ МП в жіночому одязі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Район.Рожище, увагу поліцейських привернув автомобіль, який стояв на узбіччі ковельської траси. Неподалік від нього в лісі вони виявили чоловіка в жіночому одязі - лосинах, кофтині і жіночих туфлях. Також на чоловікові були білі рукавички.
Пізніше вдалося з'ясувати, що чоловік - це настоятель одного з храмів УПЦ МП Волинської єпархії.
В єпархії заявили, що зараз священник вважається позаштатним і ніде не править. За даними, місцевих ЗМІ, із сайту Волинської єпархії була видалена інформація про нагородження затриманого високою церковною нагородою. Отримав він її 26 травня 2021 року після спільної служби з єпископом Камінь-Каширським, вікарієм Волинської єпархії Афанасієм.
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А раньше жрецам вообще отрезали яйца
Из статьи совершенно не понятно, что он там нарушил или какое преступление совершил. Обычно такие совершенно безобидны, никого не трогают - просто прячутся и наяривают на собственные фантазии.