"Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуївська блогерка і майстриня з нарощування вій Ковальова про бійців ЗСУ. ВIДЕО

Чугуївська блогерка і майстриня з нарощування вій Яна Ковальова обізвала українських військових "тварюками", "наркоманами" і "алкашами", заявивши, що їх нема за що поважати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, образливе відео про українських вояків мешканка Чугуєва опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

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"Та блін - це позорище! А що сказати хорошого? Те, що вони смердючі, брудні, обригані, ходять бухі по місту або обдолбані. Де цей військовослужбовець, якого можна поважати за щось? .. Проти кого вони воюють? Не чіпайте мене з цієї теми. Я розмотаю будь-кого і кожного. Ненавиджу цих тварюк, просто ненавиджу. По-іншому я і сказати не можу. І ми їм платимо податки. Ось цим нахлібникам, які сидять і ніхера не роблять ... Таким, блін, ублюдкам, які не хочуть працювати. Наркоманам і алкашам, які йдуть туди", - заявила мешканка Чугуєва на відео.

Зазначимо, що коли спалахнув скандал, Ковальова швидко закрила свою сторінку в соцмережі, опублікувавши перед цим відео з вибаченнями.

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Вона заявила, що нібито мала на увазі не українську армію, а певну дівчину, яка з нею "погано вчинила".

"Мені дзвонять якісь чоловіки і нібито висувають за те, що я образила всю українську армію, вибачте, а де це було сказано? Я конкретно говорила за конкретних людей, за конкретну ситуацію, в якій зі мною так вчинили. Не потрібно зараз все перекручувати і виставляти мене в поганому світлі. Я цього не говорила", - сказала вона.

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