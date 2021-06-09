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"Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуївська блогерка і майстриня з нарощування вій Ковальова про бійців ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Чугуївська блогерка і майстриня з нарощування вій Яна Ковальова обізвала українських військових "тварюками", "наркоманами" і "алкашами", заявивши, що їх нема за що поважати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, образливе відео про українських вояків мешканка Чугуєва опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

"Та блін - це позорище! А що сказати хорошого? Те, що вони смердючі, брудні, обригані, ходять бухі по місту або обдолбані. Де цей військовослужбовець, якого можна поважати за щось? .. Проти кого вони воюють? Не чіпайте мене з цієї теми. Я розмотаю будь-кого і кожного. Ненавиджу цих тварюк, просто ненавиджу. По-іншому я і сказати не можу. І ми їм платимо податки. Ось цим нахлібникам, які сидять і ніхера не роблять ... Таким, блін, ублюдкам, які не хочуть працювати. Наркоманам і алкашам, які йдуть туди", - заявила мешканка Чугуєва на відео.

Зазначимо, що коли спалахнув скандал, Ковальова швидко закрила свою сторінку в соцмережі, опублікувавши перед цим відео з вибаченнями.

Вона заявила, що нібито мала на увазі не українську армію, а певну дівчину, яка з нею "погано вчинила".

"Мені дзвонять якісь чоловіки і нібито висувають за те, що я образила всю українську армію, вибачте, а де це було сказано? Я конкретно говорила за конкретних людей, за конкретну ситуацію, в якій зі мною так вчинили. Не потрібно зараз все перекручувати і виставляти мене в поганому світлі. Я цього не говорила", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Да всралась мне ваша ридна мова! В Киеве, бл#дь, все говорят на русском, и никого это не #бет", - 15-річна блогерка з TikTok про українську мову. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+103
оооо. еще одна завтра будет извинятся
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08.06.2021 12:54
+87
я смотрю величина губ прямо пропорциональна массе мозга...
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08.06.2021 12:55
+73
Чугуев - родина гламура и эстэтов. "Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуевская блогерша и мастер по наращиванию ресниц Ковалева о бойцах ВСУ - Цензор.НЕТ 3498

Круче только интеллигенция Кривого Рога и Енакиево.
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08.06.2021 12:58
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Ну ти прям сталин.
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09.06.2021 09:47 Відповісти
Зачем цитировать подобных дурочек с половыми губами на фейсе, ими тихо должны заниматься правоохранительные органы.
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09.06.2021 00:53 Відповісти
Засранка, у нее сзади выключатель и вокруг всё замызгано, это что она со свинарника вещает?
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09.06.2021 05:45 Відповісти
Чи отоє одоробло із натренованими губами,бува, не сестричка отієї суддівської донечки,що є студенткою юрфаку КНУ ім.Шевченко. Два чоботи-пара: мізки і губи однакові, світосприйняття-однакове,ненависть до України у обох так і сочиться із їхніх тіл ,як жир із баранини. Шановні співгромадяни,до яких пір будемо терпіти отаких сук у себе в Україні?! Без ніяких розмов- отаким "патріотам"-потужній пендель попід сраки з наданням напряму вільного польоту у сторону козломордії.Там,у рідній гавані, їнім губкам робота знайдеться,та й душеньки їхні мерзотні заспокояться.
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09.06.2021 05:57 Відповісти
Кончена скотина.
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09.06.2021 06:14 Відповісти
Кончена скотина.
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09.06.2021 06:15 Відповісти
Да ты на себя посмотри.
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09.06.2021 06:55 Відповісти
Может надо призыв в ВСУ сделать для всех полов? Я вполне серьезно...
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09.06.2021 08:27 Відповісти
Хотя например в том же Израиле,таких душек тоже не мало.
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09.06.2021 08:29 Відповісти
О! Ще одне ватне дєвочко із силіконовим писком себе явило світу. Як видно, воно дуже хоче, щоб її троха поганяли статевими ганчірками "Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуївська блогерка і майстриня з нарощування вій Ковальова про бійців ЗСУ - Цензор.НЕТ 4295 .
...Де ж вони такі чуперадла беруться, на котрому ксероксі їх якийсь гицель множить?... Поламати б того ксерокса, а гицелю - руки...
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09.06.2021 09:39 Відповісти
O rany boskie! Со u nią z twarzą!
О, Боже! Что у нее с лицом?
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09.06.2021 10:07 Відповісти
Эти "грязные твари" не вылазят из окопов, чтобы ты,гадюка семибатюшная, могла наслаждаться своей тупой бессмысленной жизнью.
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09.06.2021 10:19 Відповісти
И сколько подписчиков было у этой *****?
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09.06.2021 11:07 Відповісти
Таким як ти краще смоктати ділдо . Ви тоді на вигляд навіть розумніші , ніж - коли розмовляєте . "Ненавижу этих тварей! Ходят по городу бухие или обдолбанные, вонючие, грязные, обрыганные", - чугуївська блогерка і майстриня з нарощування вій Ковальова про бійців ЗСУ - Цензор.НЕТ 5079 .
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09.06.2021 11:41 Відповісти
Было бы много, было бы развытое ОРДЛО. А там таких смелых по назначению используют.
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09.06.2021 11:50 Відповісти
Хто цих губатих тп робить? Чому їх так багато останнім часом?
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09.06.2021 11:50 Відповісти
Пластический хирург.
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09.06.2021 12:20 Відповісти
Я мала на увазі не їхні "пєльмєні", а їх самих. Хто та курва, яка народила та виховала цей непотріб?
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09.06.2021 12:55 Відповісти
Аааа,так то - рюсский генофонд.
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09.06.2021 14:19 Відповісти
Кем себя мнит эта амёба???🤔
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09.06.2021 12:15 Відповісти
Это ж надо быть такой поганой... Ничего в лице красивого нет.
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09.06.2021 12:23 Відповісти
ОНА ГУБЫ РАЗМОТАЛА ))) ОНА ГУБА ФУ !)
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09.06.2021 12:25 Відповісти
да штож такое повальное воспаление говорящих пёзд в стране
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09.06.2021 12:27 Відповісти
в ее словах много правды, в Чугуеве несколько военных частей и пьяных военных можно видеть каждый день, реже случаются драки с участием военных, на этой неделе уже был такой случай, с открытием уголовного дела, на военных... вместо того что бы бороться с аватарами, боряться с теми кто подымает эту тему...
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09.06.2021 23:59 Відповісти
наверняка многие из комментирующих не слышали той истории, в Чугуеве, командир 92 ОМБР , набрался в день советской армии и пытался ножом убить своего зама, за то что он не поздравил его с праздничком... дело открыли, но потом побыстренькому замяли...
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10.06.2021 00:09 Відповісти
"Против кого они воюют?!" - на этой фразе прекратил просмотр.
Надо быть ватаном или просто умственно отсталым, чтобы не понимать очевидного. Особенно если ты живёшь в Украине.

p.s. справедливости ради, в армию после 2015 попало немало откровенных ***натов.
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24.06.2021 23:10 Відповісти
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