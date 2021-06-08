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"Прийшов, побачив, розвалив": активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 8 червня, в центрі Києва біля Національного художнього музею України пройшла акція "Розібрав - збери назад" на підтримку Українського культурного фонду (УКФ).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Акція відбулася біля місця, де міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко дає пресконференцію про рік своєї роботи на посаді, а саме Мінкульт курирує роботу фонду.

Мітингувальники розгорнули плакати зі своїми вимогами, а також зіграли на музичних інструментах "реквієм по УКФ". Вони вимагають розпустити наглядову раду УКФ, скасувати незаконні рішення чинної наглядової ради УКФ, ухвалені без кворуму, і винести на публічні обговорення зміни до закону про Український культурний фонд.

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"Наглядова рада Українського культурного фонду нівелювала досягнення Фонду за 3 роки і створила кризу діяльності установи. Необґрунтований перегляд результатів конкурсів та відхилення проєктів з високим рейтингом без пояснення виглядає як впровадження практики "ручного управління" за закритими дверима. Частину рішень було прийнято незаконно: з порушеннями регламенту, підробленими підписами членів Наглядової Ради. Без діалогу зі співробітниками Фонду, з експертними радами і з більш широкою культурною громадськістю де-факто відбулася зміна пріоритетів Фонду на 2021 рік, а також зміна правил конкурсу", - заявили організатори акції.

Коли міністр Ткаченко прийшов на пресконференцію він поспілкувався з активістами і сказав їм, щоб вони озвучили вимоги по суті: "Я бачу реквієм, бачу пральня, висловіть свої претензії по суті". Мітингувальники попросили у Ткаченка розпуску наглядової ради УКФ та скасування її рішень, прийнятих за відсутності кворуму, на що міністр заявив, що у нього немає механізму розпуску наглядової ради і необхідно міняти закон. Однак, Ткаченко зазначив, що юристи Мінкульту запевнили його в тому, що наглядова рада УКФ діє законно і не довіряти юристам у нього підстав немає.

Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 01
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 02
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 03
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 04
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 05
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 06
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 07
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 08
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 09
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 10
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 11
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 12
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 13
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 14
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 15
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 16
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 17
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 18
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 19
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 20
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 21
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 22
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 23
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 24
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 25
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 26
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 27
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 28
Прийшов, побачив, розвалив: активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду 29

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Раніше Глава наглядової ради Українського культурного фонду Мудрак подала у відставку.

Автор: Анастасія Потіха
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Это называется "Сделай так, как я хочу"! Собралось полтора человека выразить общественное мнение....
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08.06.2021 14:12 Відповісти
Все эти фонды создаются сверху чтобы устроить новых мажоров. Толку ни от одного из них нельзя ожидать. Активисты-молодцы!
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08.06.2021 14:23 Відповісти
Не треба дурників на такі посади призначати.
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08.06.2021 14:24 Відповісти
"Прийшов, побачив, розвалив" ---- "Так ради этого всё и писалось"
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08.06.2021 14:32 Відповісти
когда начинают делить гранты, иконы нужно выносить... "Прийшов, побачив, розвалив": активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду - Цензор.НЕТ 2585
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08.06.2021 14:56 Відповісти
 
 