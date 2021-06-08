"Прийшов, побачив, розвалив": активісти вимагали від Ткаченка розпустити наглядову раду Українського культурного фонду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 червня, в центрі Києва біля Національного художнього музею України пройшла акція "Розібрав - збери назад" на підтримку Українського культурного фонду (УКФ).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Акція відбулася біля місця, де міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко дає пресконференцію про рік своєї роботи на посаді, а саме Мінкульт курирує роботу фонду.

Мітингувальники розгорнули плакати зі своїми вимогами, а також зіграли на музичних інструментах "реквієм по УКФ". Вони вимагають розпустити наглядову раду УКФ, скасувати незаконні рішення чинної наглядової ради УКФ, ухвалені без кворуму, і винести на публічні обговорення зміни до закону про Український культурний фонд.

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"Наглядова рада Українського культурного фонду нівелювала досягнення Фонду за 3 роки і створила кризу діяльності установи. Необґрунтований перегляд результатів конкурсів та відхилення проєктів з високим рейтингом без пояснення виглядає як впровадження практики "ручного управління" за закритими дверима. Частину рішень було прийнято незаконно: з порушеннями регламенту, підробленими підписами членів Наглядової Ради. Без діалогу зі співробітниками Фонду, з експертними радами і з більш широкою культурною громадськістю де-факто відбулася зміна пріоритетів Фонду на 2021 рік, а також зміна правил конкурсу", - заявили організатори акції.

Коли міністр Ткаченко прийшов на пресконференцію він поспілкувався з активістами і сказав їм, щоб вони озвучили вимоги по суті: "Я бачу реквієм, бачу пральня, висловіть свої претензії по суті". Мітингувальники попросили у Ткаченка розпуску наглядової ради УКФ та скасування її рішень, прийнятих за відсутності кворуму, на що міністр заявив, що у нього немає механізму розпуску наглядової ради і необхідно міняти закон. Однак, Ткаченко зазначив, що юристи Мінкульту запевнили його в тому, що наглядова рада УКФ діє законно і не довіряти юристам у нього підстав немає.































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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