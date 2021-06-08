Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція. ВIДЕО
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Правоохоронці встановлюють обставини дорожнього конфлікту на столичному Печерську. У ході конфлікту водій евакуатора зазнав ножового поранення. Потерпілому на місці медики надають допомогу. Поліцейські розшукують зловмисника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.
За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля "Лексус" виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки завдав ножового поранення опоненту та поїхав з місця події.
Медики на місці надають необхідну допомогу потерпілому. Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук та затримання особи зловмисника та встановлення всіх обставин інциденту. Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.
Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.
Як уточнив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук радник глави МВС Антон Геращенко, спочатку водій евакуатора вчинив хуліганські дії.
"Бив авто, лаявся на адресу водія. Водій "Лексуса" вийшов і вдарив водія евакуатора ножем та завдав йому таким чином тілесних ушкоджень. Поліція Києва розшукує водія автомобіля "Лексус". Діям обох учасників конфлікту буде дана правова оцінка, про що буде повідомлення для ЗМІ", - написав Геращенко.
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А сразу нельзя дать квалификацию? нужно проверить кто там водитель лексуса? а вдруг он судья, прокурор, мусор? Тогда это будет уже не вооруженный разбой и покушение на умышленное убийство, а наверно "самооборона" да?
Но у тебя самого машина есть? Если бы кто-то, скажем, кто не может проехать, вышел и ударил сначала тебя в табло, а потом ногой по машине, как бы ты поступил?
как-то был свидетелем аварии на нерегулируемом перекресте. какая-то овца на "лексусе" не пропустила "шкоду", едущую по главной дороге. прозвучал закономерный вопрос:"почему вы не пропустили водителя "шкоды", он ведь ехал по главной дороге?". на что это ответило:"но ведь я же на "лексусе", а тот козел на какой-то говновозке!".
Но такое могло произойти и с водителями других марок машин.
Ведь, как известно, главная деталь в машине - прокладка между рулем и сиденьем.
Нервы у людей ни к черту.
На видио видно как водитель эвакуатора ломится в кабину, распускает кулаки, бьет по машине. Это разве нормально? Но все почему-то в комментариях видят только лексус
Честно говоря ,аваковские евакуаторы , уже достали жителей Киева и гостей !
Да очень просто - всё зависит от того, в каком месте обрезать видео!
ПС и сомневаюсь что эвакуаторщик без причин первым инициировал конфликт. Скорее всего лохус запарковался в неположенном месте. Ну и видеокамер на этой дороге полно и если полиция ДЕЙСТВИТЕЛЬНО возжелает найти преступника-то найдет. а склорее всего получит взятку или звонок сверху и сделает вид что найти лохуса невозможно
Эвакуаторная мафия вообще обнаглела!