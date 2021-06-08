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Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці встановлюють обставини дорожнього конфлікту на столичному Печерську. У ході конфлікту водій евакуатора зазнав ножового поранення. Потерпілому на місці медики надають допомогу. Поліцейські розшукують зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля "Лексус" виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки завдав ножового поранення опоненту та поїхав з місця події.

Медики на місці надають необхідну допомогу потерпілому. Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук та затримання особи зловмисника та встановлення всіх обставин інциденту. Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.

Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.

Також дивіться: "Київпарктранссервіс" показав, як у столиці евакуюють елітні машини. ФОТОрепортаж

Як уточнив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук радник глави МВС Антон Геращенко, спочатку водій евакуатора вчинив хуліганські дії.

"Бив авто, лаявся на адресу водія. Водій "Лексуса" вийшов і вдарив водія евакуатора ножем та завдав йому таким чином тілесних ушкоджень. Поліція Києва розшукує водія автомобіля "Лексус". Діям обох учасників конфлікту буде дана правова оцінка, про що буде повідомлення для ЗМІ", - написав Геращенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Конечно нельзя. Я на видео вижу как какой то невменяемый пытается проникнуть в машину с целью нанесения вреда для здоровья, чести и достоинства водителя, при этом нанося вред движимому имуществу. А вы только лексус заметили? Тут явная самооборона.
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08.06.2021 15:29
+15
Не оправдываю действия водителя лексуса, но!
На видио видно как водитель эвакуатора ломится в кабину, распускает кулаки, бьет по машине. Это разве нормально? Но все почему-то в комментариях видят только лексус
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08.06.2021 15:18
+15
Это что то меняет? Какое право у парковщика для проникновения в авто? А для препятствий его движению? Даже если водительпытался уехать с места где его авто хотели эвакуировать, зачем его останавливать и тем более начинать в драку? Зафиксировали факт, пытались эвакуировать, не получилось - в суд. И пусть там разбираются. Не нужно устраивать кулачные бои на улице. На вас люди смотрят, дети. Кто так делает? Только конченый дибил.
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08.06.2021 15:57
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А тебе что без нас в тайге жрать нечего?
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08.06.2021 14:53 Відповісти
А тебе что - мало, да???
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08.06.2021 18:13 Відповісти
Оформити Лексус на водія евакуатора, як компенсацію за поранення! Це ж буде справедливо!
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08.06.2021 14:50 Відповісти
там наоборот нужно делать. водитель эвакуатора нападал первый.
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08.06.2021 15:38 Відповісти
Не факт. Ты же не видел с чего всё началось.
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08.06.2021 17:24 Відповісти
Зато, судя по твоей писанине, ты видел.
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08.06.2021 17:35 Відповісти
ну продолжай жить в мире фантазий
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08.06.2021 17:50 Відповісти
"После проведения первоочередных следственных действий событию будет предоставлена правовая квалификация."
А сразу нельзя дать квалификацию? нужно проверить кто там водитель лексуса? а вдруг он судья, прокурор, мусор? Тогда это будет уже не вооруженный разбой и покушение на умышленное убийство, а наверно "самооборона" да?
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08.06.2021 14:52 Відповісти
Что значить "сразу"? Не опрашивая и даже не выезжая?
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08.06.2021 15:00 Відповісти
Конечно нельзя. Я на видео вижу как какой то невменяемый пытается проникнуть в машину с целью нанесения вреда для здоровья, чести и достоинства водителя, при этом нанося вред движимому имуществу. А вы только лексус заметили? Тут явная самооборона.
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08.06.2021 15:29 Відповісти
Нет тут самообороны от слова совсем.
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08.06.2021 15:36 Відповісти
Как это нет, если придурок нападает на водителя, мешая движению транспортного средства, заставляя своими действиями выйти водителя из авто?
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08.06.2021 15:38 Відповісти
может видео не сначала
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08.06.2021 15:50 Відповісти
Это что то меняет? Какое право у парковщика для проникновения в авто? А для препятствий его движению? Даже если водительпытался уехать с места где его авто хотели эвакуировать, зачем его останавливать и тем более начинать в драку? Зафиксировали факт, пытались эвакуировать, не получилось - в суд. И пусть там разбираются. Не нужно устраивать кулачные бои на улице. На вас люди смотрят, дети. Кто так делает? Только конченый дибил.
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08.06.2021 15:57 Відповісти
Так же само и водитель лексуса мог вызвать копов, зафиксировать порчу имущества и нападение, насчитать через СТО ущерб и засудить эвукуаторовода до кровавой икотки. Но нет. Теперь лексусовод замучается пыль глотать разгребая эти проблемы.
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08.06.2021 16:16 Відповісти
Не сомневаюсь что так оно и будет. Я бы еще сюда добавил драку, хулиганство, разбой, просто не знаю как действия парковщика квалифицируют.
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08.06.2021 16:23 Відповісти
Квалифицируют действия лексусовода как причинение телесных повреждений. Тип на эвакуаторе будет потерпевшим.
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08.06.2021 16:33 Відповісти
Все может изменить. Может этот "хозяин жизни" в состоянии алкогольного опьянения сначала напал на работников, ударил одного из них ножом, повредил технику, и пытался на авто скрыться. Но ему тут помешали покинуть место преступления.
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08.06.2021 16:42 Відповісти
Скорей всего так и есть, начало конфликта отсутствует...
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08.06.2021 18:17 Відповісти
Обычная бытовая драка с ножиком. Водитель лексуса получил мешок проблем.
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08.06.2021 15:50 Відповісти
он его не вытянул, тот сам вышел, причем не вызвал до этого ментов, хотя имел все возможности (и мог уехать) так что вышел с умыслом (убийства?) на почве неприязненных отношений, имея холодное оружие.
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08.06.2021 16:06 Відповісти
Примерно так и будут рассказывать в суде.
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08.06.2021 16:10 Відповісти
Я вижу что водитель сидел в машине, парковщик наносил удары руками внутрь авто через площадь бокового стекла. Действия парковщик заставили его выйти, и защитить себя и свое имущество. Чистое нападение.
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08.06.2021 16:11 Відповісти
А я вижу что два тела дерутся.
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08.06.2021 16:20 Відповісти
один чел сидел, другой бил его руками. второй чел закончить бить руками и отошел. первый вместо того чтобы вызвать ментов, зафиксировать телесные повреждения, позвать на помощь и т.п., в общем, избавить общественность от неадекватного гражданина цивилизованным способом, достал холодное оружие с целью нанесения тяжких телесных повреждений или смерти.
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08.06.2021 16:29 Відповісти
Надо было подставить другую щеку? Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3526
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08.06.2021 16:32 Відповісти
Мог уехать. Это ставит крест на рассказах о самообороне.
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08.06.2021 16:40 Відповісти
Лехус на бляхах был?
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08.06.2021 15:02 Відповісти
он на "лексусе". ему можно.
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08.06.2021 15:11 Відповісти
Ни в кое случае не оправдываю применение ножа.
Но у тебя самого машина есть? Если бы кто-то, скажем, кто не может проехать, вышел и ударил сначала тебя в табло, а потом ногой по машине, как бы ты поступил?
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08.06.2021 15:33 Відповісти
я предыстории не знаю, что там и как не имею понятия. просто заключение из личного опыта: все равны, но если есть "лексус" - ты равнее.
как-то был свидетелем аварии на нерегулируемом перекресте. какая-то овца на "лексусе" не пропустила "шкоду", едущую по главной дороге. прозвучал закономерный вопрос:"почему вы не пропустили водителя "шкоды", он ведь ехал по главной дороге?". на что это ответило:"но ведь я же на "лексусе", а тот козел на какой-то говновозке!".
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08.06.2021 15:49 Відповісти
согласен, ситуация анекдотичная с козой.
Но такое могло произойти и с водителями других марок машин.
Ведь, как известно, главная деталь в машине - прокладка между рулем и сиденьем.
Нервы у людей ни к черту.
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08.06.2021 16:03 Відповісти
врезал-бы ему ногой по яйцам или в пузо и вызвал-бы полицию. Но резать ножем не стал-бы. Кстати нож всегда ношу с собой. тем более что есть возможность отьехать чуть дальше записать номер эвакуатора и вызвать полицию. На видео явное превышение допустимой самообороны.
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08.06.2021 22:48 Відповісти
У меня есть знакомый на Печерске кот купил недавно Лексус, причем белый, но на видео не он). Это какойто то демонический автомобиль, он притягивает неприятности. В Одессе чуть не угнали, водители на дорогах чуть что ругаются, завидуют и ненавидят (понимаю), если выхдишь из этого Лексуса, все вокруг на тебя таращаться. Привлекает нездоровое внимание эта тачка. Вообщем понты наказуемы)
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08.06.2021 15:16 Відповісти
А чего такого особенного в этой машине ? Ну подумаешь Лексус, уж в Киеве это точно не редкая машина, да и далеко не самая дорогая. Вот если бы он Делореан купил, другое дело)
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08.06.2021 16:04 Відповісти
Точно не редкая,но точно не твоя, судя по нереалистичным грезам)
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11.06.2021 08:11 Відповісти
Не оправдываю действия водителя лексуса, но!
На видио видно как водитель эвакуатора ломится в кабину, распускает кулаки, бьет по машине. Это разве нормально? Но все почему-то в комментариях видят только лексус
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08.06.2021 15:18 Відповісти
А это потому что Lexus головного мозга. Эксперимент длинной в 70-т лет не прошёл бесследно. Осталось это всё отобрать и поделить! Доказано выборами ********** Украины-2019.
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08.06.2021 16:52 Відповісти
Два ідіота. На рівному місці мордобой і поножовщина.
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08.06.2021 15:19 Відповісти
Два барана, два барана Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9405
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08.06.2021 15:37 Відповісти
Водитель эвакуатора распускает руки, ломится в машину бьет водителя Лексуса хулиганка, возможно разбой, Водитель лексуса будет превышение допустимой самообороны. Два дибила - это сила.
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08.06.2021 15:28 Відповісти
Там даже близко самообороной не пахнет.
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08.06.2021 15:34 Відповісти
Кеша - не гони беса.
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08.06.2021 16:45 Відповісти
Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8045
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08.06.2021 17:25 Відповісти
водитель эвакуатора напал, водитель лексуса защищался, судя из видео.
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08.06.2021 15:31 Відповісти
А це точно був водій евакуатора? Це якийся смотрящий на районі.
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08.06.2021 15:37 Відповісти
Эм, зачем пытаться эвакуировать машину с водителем??? Сошел с ума эвакуаторщик.
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08.06.2021 15:38 Відповісти
Начало конфликта не видно.
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08.06.2021 15:51 Відповісти
эвакуаторщик еще то быдло судя по видео.
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08.06.2021 15:53 Відповісти
Не розумію дій евакуаторщика, він явно провокував конфлікт, а з лексусоводом все зрозуміло: заподіяння тілесних ушкоджень це відповідна кваліфікація за КК.
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08.06.2021 16:00 Відповісти
А вот водитель "Таврии" бы не нанёс.
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08.06.2021 16:18 Відповісти
Шмальнув з ружжа.
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08.06.2021 16:27 Відповісти
От якщо б в лексусі сидів браток з фори то нікого б не різали.Чи це він з евакуатора?
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08.06.2021 16:26 Відповісти
тем временем экипаж сраной новой полиции жрал попкорн за углом и наблюдал за всем со стороны.
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08.06.2021 16:29 Відповісти
Виноват Порох.
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08.06.2021 16:39 Відповісти
у вас ошибочка советник главы МВД Антон Геращенко. правильно ГАндон Геращенко
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08.06.2021 16:31 Відповісти
К сожалению , водителя Lexusa , могут посадить 🙂
Честно говоря ,аваковские евакуаторы , уже достали жителей Киева и гостей !
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08.06.2021 16:32 Відповісти
Не посадят. Но жизнь попортят.
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08.06.2021 16:38 Відповісти
Судя по виду оба горячие южные парни.
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08.06.2021 17:50 Відповісти
Поки дивився, одне зрозумів - евакуатор просив просив поки не випросив. А хто за кого голосував, так і не ясно. Тре в порохоботів спитать... Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6946
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08.06.2021 18:02 Відповісти
Гопота на Лексусі - це щось нове.
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08.06.2021 18:41 Відповісти
Гопота любит БМВ и Лохусы. Это не значит что все водители этим марок такие но ЧСВ у них явно завышенное
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08.06.2021 22:43 Відповісти
Как куётся гавно?
Да очень просто - всё зависит от того, в каком месте обрезать видео!
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08.06.2021 19:00 Відповісти
Явное превышение самообороны и попытка убийства. Водителю лохуса были все возможности уехать с места конфликта и потом вызвать полицию. вместо этого он достал нож и пошел резать-явное превышение допустимой самообороны и попытка убийства. Водители лохусов-они почти все борзые,если это не женщина.
ПС и сомневаюсь что эвакуаторщик без причин первым инициировал конфликт. Скорее всего лохус запарковался в неположенном месте. Ну и видеокамер на этой дороге полно и если полиция ДЕЙСТВИТЕЛЬНО возжелает найти преступника-то найдет. а склорее всего получит взятку или звонок сверху и сделает вид что найти лохуса невозможно
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08.06.2021 22:41 Відповісти
У эвакуаторщика есть такие полномочия? Я про проникновение в чужую частную собственность и применение силы?
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09.06.2021 09:02 Відповісти
тілесне ушкодження чи проникаюче поранення?
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09.06.2021 07:12 Відповісти
Та вроде на видео видно что напал первым водитель эвакуатора !!

Эвакуаторная мафия вообще обнаглела!
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09.06.2021 08:28 Відповісти
Там конечно "обое рябое", но на видео я вижу, что водитель эвакуатора проникает в частную собственность, избивает через открытое стекло водителя Лексуса, ещё и плюнул в него. Даже если лексус нарушил правила, даже если нахамил ****** (река такая есть еслишо) эвакуаторщик быкует подобным образом.
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09.06.2021 09:00 Відповісти
Не має відео початку конфлікту... Тому робити висновки по "куску" відео некоректно, а якби "хтось" підійшов до тебе - вдарив по лиці, а інший почав запис після того, як ти даєш "здачу"? Хто б був би "биком"?
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09.06.2021 10:10 Відповісти
Ключевое слово "якби". Комментирую то, что вижу.
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09.06.2021 11:15 Відповісти
Геращенко верить конечно себя не уважать, но на данный момент есть видео и слова Геращенко - "изначально водитель эвакуатора совершил хулиганские действия."
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09.06.2021 11:17 Відповісти
 
 