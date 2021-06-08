Проєкт "Без цензури": Слава Україні! Як українська збірна "підпалила" московські болота. ВIДЕО

Сьогодні в нас – надзвичайно приємний та оптимістичний випуск, який зігріє змучене українське серце! Адже нічого не зігріває його краще, аніж безсиле палання на московських болотах від двох простих слів: Слава Україні!

Тож сьогодні Богдан Буткевич розповідає про нову форму збірної України з футболу.

На футболках з одного боку – гасло "Слава Україні!", з іншого – гасло "Героям слава!", а також присутня мапа України, включно з Кримом, який сім років тому окупувала Росія, а також територією на сході, яку контролюють російські гібридні сили і де тривають бойові дії.

У соцмережах відразу ж почали реагувати на "особливу форму". Зокрема, представники влади Росії вже висловили невдоволення нею. А от в УЄФА кажуть, що форму затвердили.

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

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Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.