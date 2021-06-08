Сертифікат вакцинації від COVID-19 можна отримати у сімейного лікаря, - Ляшко. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як в Україні працюватимуть сертифікати вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

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"Є дві форми. Перша — паперова, друга — електронний сертифікат. Деякі країни, зокрема й країни ЄС, прийняли рішення про введення електронних сертифікатів, і в ЄС прописані технічні вимоги до цього сертифікату. Водночас в позиції Євросоюзу є примітка, яка каже, що крім цифрових сертифікатів, країни-члени ЄС можуть використовувати й паперову форму. Для цього має бути підписана угода між країнами про визнання цих сертифікатів у вигляді обміну нотами, який проводять дипломати", — розповів очільник МОЗ.

За словами Ляшка, сертифікат можна отримати у сімейного лікаря.

"Україна зараз має можливість видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію в паперовому вигляді. Всі наші медичні системи до цього готові. Тобто люди, які зробили два щеплення, можуть звернутися до сімейного лікаря, і він з медичної інформаційної системи може зробити цей документ. Він буде визнаватися в тих країнах, які визнають міжнародні сертифікати про вакцинацію", — додав міністр.