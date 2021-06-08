УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13400 відвідувачів онлайн
Новини Відео Суспільство Боротьба з коронавірусом
3 277 8
вакцина (3528) Ляшко Віктор (1355) COVID-19 (18065)

Сертифікат вакцинації від COVID-19 можна отримати у сімейного лікаря, - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як в Україні працюватимуть сертифікати вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Є дві форми. Перша — паперова, друга — електронний сертифікат. Деякі країни, зокрема й країни ЄС, прийняли рішення про введення електронних сертифікатів, і в ЄС прописані технічні вимоги до цього сертифікату. Водночас в позиції Євросоюзу є примітка, яка каже, що крім цифрових сертифікатів, країни-члени ЄС можуть використовувати й паперову форму. Для цього має бути підписана угода між країнами про визнання цих сертифікатів у вигляді обміну нотами, який проводять дипломати", — розповів очільник МОЗ.

За словами Ляшка, сертифікат можна отримати у сімейного лікаря.

"Україна зараз має можливість видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію в паперовому вигляді. Всі наші медичні системи до цього готові. Тобто люди, які зробили два щеплення, можуть звернутися до сімейного лікаря, і він з медичної інформаційної системи може зробити цей документ. Він буде визнаватися в тих країнах, які визнають міжнародні сертифікати про вакцинацію", — додав міністр.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И как уже сообщили, такие сертификаты признают Молдова, Грузия и Венгрия. А может даже ордыло... И кажется Турция...Крутая вакцина однако ползет в Украину
показати весь коментар
08.06.2021 17:33 Відповісти
а почему не в ДИА ?
собственно, в других странах никуда и ходить за ней не нужно открыл свое личное дело, там запись о прививке: место, время, номер партии.
показати весь коментар
08.06.2021 17:34 Відповісти
ах да, если надо документ то он скачивается с печатью.
показати весь коментар
08.06.2021 17:35 Відповісти
Неблагодарный санвредитель. Степанов опять в полиграфию ушел паспорта прививок лепить. А ты все валишь и валишь попередника. У зелевласти все скучно, верните клоуна на сцену (не путать с международной).
показати весь коментар
08.06.2021 17:35 Відповісти
Через месяц все страны откроют границы: туристов не будет хватать, экономика падает, бунты усиляться....Кто первый откроет границы, то и выиграет....
показати весь коментар
08.06.2021 17:40 Відповісти
Зачем семейный врач? У нас вторая вакцинация прошла опять в трех кабинетах (все рядом),-в одном проверка состояния здоровья,во втором вакцинация и в третьем выдача Сертификата на одной странице,с переводом на трех языках.
показати весь коментар
08.06.2021 22:04 Відповісти
И потекли взятки.....
показати весь коментар
09.06.2021 00:26 Відповісти
 
 