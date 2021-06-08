Російські війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі. Втрат унаслідок ворожого вогню немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

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Поблизу населеного пункту Новгородське ворог двічі обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 10 гектарів території і передали на знищення 167 вибухонебезпечних предметів.