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Російські війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС. ВIДЕО

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Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі. Втрат унаслідок ворожого вогню немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Новгородське ворог двічі обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 10 гектарів території і передали на знищення 167 вибухонебезпечних предметів.
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Російські війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 947
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08.06.2021 18:08 Відповісти
Російські війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2899
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08.06.2021 18:08 Відповісти
Російські війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7854

...
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08.06.2021 21:36 Відповісти
Наконец то стали давать правильные заголовки.
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08.06.2021 23:18 Відповісти
Так уже отвели от границы !! Шо опять !!
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08.06.2021 23:36 Відповісти
 
 