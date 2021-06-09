Підземний тунель і сейфи із золотими злитками: Суд виправдав ексзаступника губернатора Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі в $ 80 тис.. ВIДЕО

Після оголошення вироку Микола Романчук, в будинку якого знайшли сейфи з золотими злитками, розплакався.

Рішення прийняв Центральний районний суд Миколаєва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

Слідчі вважають, що Романчук, який обіймав посаду першого заступника голови ОДА, за хабар обіцяв підприємцю дозвіл на розробку родовища вапняку. Сам ексчиновник заперечує свою провину.

"Суд прийшов до висновку, що органом досудового слідства не доведено вчинення кримінального правопорушення, в якому звинувачувався Микола Романчук. З урахуванням вивчених доказів, колегія суддів постановила визнати Миколу Романчука невинуватим і виправдати, скасувати постанови про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання і роботи, скасувати обраний щодо Миколи Романчука запобіжний захід у вигляді застави в сумі 512 тисяч гривень", - сказано в рішенні суду.

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Також суддя зазначив, що орган досудового розслідування грубо порушив низку норм КПК, і через це частину доказів обвинувачення визнали неприпустимими.

Дізнавшись про рішення суду, Романчук розплакався.

Миколу Романчука затримали за підозрою в одержанні хабара за надання дозволу на облаштування кар'єру з видобутку вапняку 3 червня 2016 року. У тунелі під особняком Романчука були виявлені сейфи з коштовностями і "чорної бухгалтерією". Так, під час обшуку домоволодіння, що належать родині Романчука, були виявлені сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом. У сейфах також зберігалася "чорна бухгалтерія", яка доводить проведення корупційних оборудок.



