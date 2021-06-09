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хабар (3992) вирок (899) суд (8047) Романчук Микола (22)

Підземний тунель і сейфи із золотими злитками: Суд виправдав ексзаступника губернатора Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі в $ 80 тис.. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Після оголошення вироку Микола Романчук, в будинку якого знайшли сейфи з золотими злитками, розплакався.

Рішення прийняв Центральний районний суд Миколаєва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

Слідчі вважають, що Романчук, який обіймав посаду першого заступника голови ОДА, за хабар обіцяв підприємцю дозвіл на розробку родовища вапняку. Сам ексчиновник заперечує свою провину.

"Суд прийшов до висновку, що органом досудового слідства не доведено вчинення кримінального правопорушення, в якому звинувачувався Микола Романчук. З урахуванням вивчених доказів, колегія суддів постановила визнати Миколу Романчука невинуватим і виправдати, скасувати постанови про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання і роботи, скасувати обраний щодо Миколи Романчука запобіжний захід у вигляді застави в сумі 512 тисяч гривень", - сказано в рішенні суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захист заступника губернатора Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі у $ 80 тис, заявляє про підміну речових доказів і вимагає закрити провадження. ДОКУМЕНТ

Також суддя зазначив, що орган досудового розслідування грубо порушив низку норм КПК, і через це частину доказів обвинувачення визнали неприпустимими.

Дізнавшись про рішення суду, Романчук розплакався.

Миколу Романчука затримали за підозрою в одержанні хабара за надання дозволу на облаштування кар'єру з видобутку вапняку 3 червня 2016 року. У тунелі під особняком Романчука були виявлені сейфи з коштовностями і "чорної бухгалтерією". Так, під час обшуку домоволодіння, що належать родині Романчука, були виявлені сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом. У сейфах також зберігалася "чорна бухгалтерія", яка доводить проведення корупційних оборудок.

Підземний тунель і сейфи із золотими злитками: Суд виправдав ексзаступника губернатора Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі в $ 80 тис. 01
Підземний тунель і сейфи із золотими злитками: Суд виправдав ексзаступника губернатора Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі в $ 80 тис. 02
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Топ коментарі
+49
И судья и "оправданный" (обелеченный судьей) должны висеть на одной висилице и перекачиваться.
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08.06.2021 22:54
+31
всё, что надо знать о зе-борьбе с коррупцией...
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08.06.2021 22:57
+23
золотые слитки он конечно заработал непосильным трудом. Оправдать!!
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08.06.2021 22:59
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И судья и "оправданный" (обелеченный судьей) должны висеть на одной висилице и перекачиваться.
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08.06.2021 22:54 Відповісти
В Україні нема української державної влади ,зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!))
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08.06.2021 23:32 Відповісти
ЗЕВЛАДА ЦЕ ПРОДОВЖЕНЯ СИВОЧОЛОЇ.
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09.06.2021 05:46 Відповісти
У тебе глюки, Лєанід.
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09.06.2021 06:14 Відповісти
Соєвого шіколаду він точно не переїв
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09.06.2021 07:47 Відповісти
Ти знову перефапав на ікону злодійки жЮлі?
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09.06.2021 08:16 Відповісти
"28 июля 2014 года назначен вице-губернатором области"
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09.06.2021 10:58 Відповісти
Не только висеть,облить бензином ,и спалить твпрей.
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09.06.2021 00:29 Відповісти
И не забыть таблички за что висят !
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09.06.2021 01:55 Відповісти
совершенно верно!
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09.06.2021 07:41 Відповісти
Для судей он свой.
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08.06.2021 22:54 Відповісти
Українські судді самі доброчесні судді в світі ,та мабуть і в Галактиці !!)))
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08.06.2021 23:33 Відповісти
ДА ДА ДА-оправдать,восстановить в должности,извиниться,наградить- забить тот сейф золтом до отказа,и ставить всем чиновникам в пример. А судью сделать судьёй конституционного суда с передачей кресла по наследству!! И раструбить об этом на весь мир - пусть все знают какой крутой украинский суд!!!!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ УКРАИНСКИЙ СУД - САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД ВО ВСЕЛЕННОЙ!!!!!!!!!!!!
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09.06.2021 10:53 Відповісти
Плакал, что пришлось поделиться содержанием сейфа
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09.06.2021 11:06 Відповісти
он плачет, а значит эти руки ничего не брали
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08.06.2021 22:55 Відповісти
всё, что надо знать о зе-борьбе с коррупцией...
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08.06.2021 22:57 Відповісти
2016 год!!! Тогда собирали улики и...как всегда-через ж...пу. Не помнишь, кто руководил борьбой с коррупцией??
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09.06.2021 01:16 Відповісти
И кто же тогда руководил???
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09.06.2021 07:43 Відповісти
Конечно же зе-борцы.
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09.06.2021 09:23 Відповісти
Пид.расы
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08.06.2021 22:58 Відповісти
Рафик не виноват.
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08.06.2021 22:58 Відповісти
золотые слитки он конечно заработал непосильным трудом. Оправдать!!
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08.06.2021 22:59 Відповісти
На посаді відновити і сплатити компенсацію за моральні збитки !!!)))
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08.06.2021 23:40 Відповісти
Єкспердиза мусорна "довела", що то була латунь. Суд виправдав ексзаступника обласного голови Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі $80 тис - Цензор.НЕТ 8824
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09.06.2021 07:49 Відповісти
Судьягондон
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08.06.2021 23:00 Відповісти
Чуть не упал со-смеху со стула ))))))))
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08.06.2021 23:00 Відповісти
Містер Байден а чого ми ще не в НАТУ? І чьо МВФа бабла зажало? Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука - Цензор.НЕТ 3253
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08.06.2021 23:03 Відповісти
Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука - Цензор.НЕТ 7754
теперь честнейший человек ....
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08.06.2021 23:04 Відповісти
Сиротка 🙈😹
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09.06.2021 02:16 Відповісти
герой нашего времени
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09.06.2021 11:07 Відповісти
Дуже актуально особливо на фоні новини нижче про перспективи України по Блінкену.
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08.06.2021 23:08 Відповісти
слідаки Юри Луценка взяли хабарника на хабарі (дарма, що креатура БПП), а судді Портнова його відпустили.
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08.06.2021 23:10 Відповісти
Тоесть рыбу приняли НЕ на взятке Просто "счЕтали" что он "варуит". А вот доказать туго, точнее бездари тупо проели государственные деньги. Итог очевиден. То что дома бабло и золото - не уголовщина. Статьи за нетрудовые доходы НЕТ. Ответственности за жизнь не по средствам также.
Вот такие "рыхформы" вяликого пэци чиколадного.
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08.06.2021 23:25 Відповісти
в деле написали:продолжай так и дальше.
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08.06.2021 23:27 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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08.06.2021 23:30 Відповісти
Зато Стерненко получил срок.
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08.06.2021 23:49 Відповісти
Так не за золото, а за 300 грн.! Уявляєте різницю!
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09.06.2021 05:44 Відповісти
Формально - за кіднеппінг (сума тут не мала значення, навіть за 40 копійок). Теж більш ніж сумнівне обвинувачення, як і сам "потерпілий".
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09.06.2021 10:43 Відповісти
Народ хочет знать продажных судей в лицо, чтобы привязать им на шею золотые слитки и бросить в воду!

П.С. Если прокуроры не подадут апелляцию, то это будет уже сговор и взыскать с них все средства, которые они получили за 5 лет!
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08.06.2021 23:51 Відповісти
Кто то сомневался что оправдают ? Всё, золотые слитки ( госслужащегго) нажиты непосильным трудом Может родили оставили ему наследство...при пенсии в 1 000 гривен Обнаглели до предела...Держат весь народ за идиотов..
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08.06.2021 23:58 Відповісти
выиграл в лотерею, наследство - это уже палево.
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09.06.2021 00:36 Відповісти
Ну он то работал директором крупного завода не один год до чиновничества. Не нищеброд.
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09.06.2021 00:44 Відповісти
И что? Установить даты приобретения слитков золота тяжело? А что с несчастными 80 тыс долларов? Они -вещественное доказательство, или нет?
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09.06.2021 05:31 Відповісти
Я не знаю, как устанавливаются даты приобретения слитков. Но для суда прокуратура за 5 лет ничего представить не смогла. Так что, пилите Шура, пилите - она золотая. (с)
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09.06.2021 11:51 Відповісти
Исходя из вашей логики все кто работал директором крупного предприятия были в состоянии покупать себе золотые слитки Бредятина это.
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09.06.2021 09:31 Відповісти
С зарплаты в 5 шт. баксов в месяц? В 90-е - 00-е. 200-граммовый слиток стоил 5-6 штук. Крутился, конечно, но откусывал с прибылей, а не убытков как сейчас. Да и с доказательствами, как видим, совсем дохло. Даже на условку не смогли нарыть за столько то лет.
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09.06.2021 11:49 Відповісти
Ну, раз у него всё *непосильным трудом* тогда и у других должно быть всё также... А где у нас с доказательной базой всё как должно быть ? Нигде. У нас закон что дышло Куда повернёшь туда и вышло. Знали что принимают, учли всё чтобы уйти от ответственности Это простому обывателю сразу находят доказательную базу. .Власть имущим они не находят её. Давно понять пора что все что у власти так или иначе пересекались где то.. Просто так обычный гражданин во власть не придёт С умилением власть, в наглую , пропихивает только нужного ей кандидата Попирает все законы и протаскивает своих .Так , будто в Украине больше нет достойных специалистов . Шапито.
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09.06.2021 14:11 Відповісти
да здравствует самый гуманный суд в мире... судей на мыло!
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09.06.2021 00:16 Відповісти
Якби це був атикорупційний суд то він би отримав 8 років позбавлення волі
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09.06.2021 00:20 Відповісти
судьи неплохо подзаработали.
теперь надо восстановится на работе, получить зарплату за 4 года и закончить сделку с этим злополучным карьером.
я уею, дорогая редакция.
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09.06.2021 00:34 Відповісти
А уж как бы я разхныкалась на его месте! Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука - Цензор.НЕТ 9093 Это же щщщастье! Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука - Цензор.НЕТ 6903
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09.06.2021 01:09 Відповісти
КРОКОДИЛЯЧІ СЛЬОЗИ У ПАЦАКА.
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09.06.2021 05:50 Відповісти
А за корку хлеба сидел бы!
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09.06.2021 01:56 Відповісти
А сейф с золотом вернули? Или он в спальню к судье телепортировался. Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тыс. экс-замгубернатора Николаевщины Романчука - Цензор.НЕТ 4549
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09.06.2021 02:19 Відповісти
Вернули с облегчением
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09.06.2021 11:10 Відповісти
И опять,из-за таких тварей : "ПРОЩАЙ УКРАИНА"!!!!!!!
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09.06.2021 02:50 Відповісти
Бздец. До коле? До коле эти гниды будут не виновными?
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09.06.2021 03:56 Відповісти
І тепер у " непідкупного" судді з'явиться lend cruiser і невеличка вілла на березі південного Буга...
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09.06.2021 05:33 Відповісти
Може варто взяти цей вирок за прецедент і виправдати підсудних по справі вбивства Шеремета? "Гулять так гулять".
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09.06.2021 05:47 Відповісти
Ну а почему бы и не оправдать если такая же сумма оказалась в кармане "судей"? Днище.
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09.06.2021 05:57 Відповісти
Кривосудие в действии!!!
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09.06.2021 06:06 Відповісти
Пипец! Это не страна. В США он бы уехал лет на двадцать, причём максимум через две недели после задержания.
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09.06.2021 06:42 Відповісти
Зеля успешно поборол коррупцию! Ура!
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09.06.2021 06:46 Відповісти
Продажное ЗЕправосудие.
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09.06.2021 07:46 Відповісти
Що ви накинулись на "суддю" та мусорню з прокурвами! Суд виправдав ексзаступника обласного голови Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі $80 тис - Цензор.НЕТ 7300
Не забувайте, що ще є Їкспердиза, яка за правильні грінбеки, або вказівку, визначила затримані злитки латунними, а купюри баксів та ін. валюти сувенірними фантиками. Суд виправдав ексзаступника обласного голови Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі $80 тис - Цензор.НЕТ 1353
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09.06.2021 07:55 Відповісти
На висилицу таких судей!
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09.06.2021 08:34 Відповісти
класс !!! ничего личного , только бизнес , перераспределили ворованное и все в шоколаде ,,,, мужик на свободе и теперь со связями за год поправит " убытки " !!!!
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09.06.2021 08:46 Відповісти
От мляха цікаво, коли ловлять на хабарі 400 баксів пишуть шо піймали на хабарі, а коли сума серйозна то пишуть пАгАрєл... Суд виправдав ексзаступника обласного голови Миколаївщини Романчука, який погорів на хабарі $80 тис - Цензор.НЕТ 7519 Різницю відчуваєте?
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09.06.2021 09:29 Відповісти
блин, и такой же суд считает абсолютно достаточными умозрительные доказательства в деле Стерненка, в деле Павла Шеремета..., представляю сколько бабла пришлось отвалить бедняге за это "справедливое" решение...
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09.06.2021 09:34 Відповісти
Справедливость стоит дорого! Не каждый может доказать в суде (украинском!) ,что он человек честный ,достойный и нравственный , потому эта новость согревает сердца людей способных оплатить такую возможность.
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09.06.2021 09:55 Відповісти
Николаев, родина Арахамии и Разумкова, еще та помойная коррупционная яма. Этот Романчук подземные туннели вырыл под поселком между своими домами - несколько километров. Соседи даже не знали, что под их домом крыса Романчук лазит. Вот , победили коррупцию в отдельно взятом случае, взятка была 90 тыс баксов, а не 80.
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09.06.2021 10:00 Відповісти
От Божьего суда не уйдет
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09.06.2021 11:13 Відповісти
Орган досудебного расследования грубо нарушил ряд норм УПКИ намеренно, за деньги. Иначе никак не объяснить этот фарс
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09.06.2021 12:30 Відповісти
Зазеркалье.
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09.06.2021 12:42 Відповісти
 
 