Син головного рабина України Мендель Асман розбороняв водія Lexus і евакуаторника в центрі Києва. ВIДЕО

Син головного рабина України Моше Асмана Менахем Мендель Асман намагався припинити бійку водія неправильно припаркованого автомобіля з водієм евакуатора.

Про це в своєму фейсбуці повідомив Моше Реувен Асман, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Наш син Менахем Мендель знову проявив свій геройський характер. Ще недавно Мендель врятував людину, потерпілу в ДТП, вчасно надавши їй першу допомогу. А сьогодні на вулиці Шота Руставелі прямо навпроти нашої синагоги водій неправильно припаркованого автомобіля влаштував бійку з водієм евакуатора. Мендель, який в цей час опинився неподалік, підбіг і спробував розняти забіяк, тим самим запобігши можливим жертвам. Пишаємося тобою, Мендик!!!" - розповів Моше Асман.

Також дивіться: Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція. ВIДЕО

Раніше власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і зник з місця події. Зазначимо, що під час конфлікту власник Lexus вдарив ножем опонента і після цього зник. На відео інциденту видно, що водій евакуатора кілька разів ударив ногою Lexus, після чого різко відійшов в сторону, тримаючись рукою за бік. Потім до нього підійшов власник машини, між ними почалася бійка, яку зупинив небайдужий очевидець.

Нагадаємо, в 2017 році син головного рабина України Моше Асмана опинився на місці аварії за участю сина депутата Нестора Шуфрича. Мендель Асман узяв із синагоги медичний рюкзак і надав першу допомогу постраждалому.



