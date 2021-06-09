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Київ (13851) допомога (5105) поранення (2658) евакуатор (23) Асман (15)

Син головного рабина України Мендель Асман розбороняв водія Lexus і евакуаторника в центрі Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Син головного рабина України Моше Асмана Менахем Мендель Асман намагався припинити бійку водія неправильно припаркованого автомобіля з водієм евакуатора.

Про це в своєму фейсбуці повідомив Моше Реувен Асман, передає Цензор.НЕТ.

"Наш син Менахем Мендель знову проявив свій геройський характер. Ще недавно Мендель врятував людину, потерпілу в ДТП, вчасно надавши їй першу допомогу. А сьогодні на вулиці Шота Руставелі прямо навпроти нашої синагоги водій неправильно припаркованого автомобіля влаштував бійку з водієм евакуатора. Мендель, який в цей час опинився неподалік, підбіг і спробував розняти забіяк, тим самим запобігши можливим жертвам. Пишаємося тобою, Мендик!!!" - розповів Моше Асман.

Також дивіться: Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція. ВIДЕО

Раніше власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і зник з місця події. Зазначимо, що під час конфлікту власник Lexus вдарив ножем опонента і після цього зник. На відео інциденту видно, що водій евакуатора кілька разів ударив ногою Lexus, після чого різко відійшов в сторону, тримаючись рукою за бік. Потім до нього підійшов власник машини, між ними почалася бійка, яку зупинив небайдужий очевидець.

Нагадаємо, в 2017 році син головного рабина України Моше Асмана опинився на місці аварії за участю сина депутата Нестора Шуфрича. Мендель Асман узяв із синагоги медичний рюкзак і надав першу допомогу постраждалому.

Син головного рабина України Мендель Асман розбороняв водія Lexus і евакуаторника в центрі Києва 01
Син головного рабина України Мендель Асман розбороняв водія Lexus і евакуаторника в центрі Києва 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Сын главного раввина Украины Мендель Асман разнимал драку водителя Lexus и эвакуаторщика в центре Киева - Цензор.НЕТ 8422
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09.06.2021 09:32
+21
Так мендель оказывается сын а не дочь!
А так удачно маскировался ( лася) под прессекретаря!)
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09.06.2021 09:27
+16
Мой сын героически доел кашу за завтраком!
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09.06.2021 09:29
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только никто не показивает видео, где и как стоял лексус. эвакуаторы гребут все машины припаркованные с нарушением, но права на это не имеют. не знаю кто водила лексуса но думаю что я поступилбы так же. вдумайтесь; 1 эвакуатор в киеве приносит от 10 тысяч за смену.
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09.06.2021 17:39 Відповісти
и правильно делают. Машины бросают как попало, прямо на полосе общественного транспорта. Если ничего ни делать, Киев скоро станет полностью именно из-за вот таких горе-парковщиков
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09.06.2021 22:51 Відповісти
Забрать і подєліть?
Десь я вже це чув...
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09.06.2021 23:53 Відповісти
Рабину за сина не стидно, пишатись треба таким сином, а ось у Кривому Розі

одній людині пофіг який виріс клоун у нього в сім ї Син головного рабина України Мендель Асман розбороняв водія Lexus і евакуаторника в центрі Києва - Цензор.НЕТ 3854
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09.06.2021 23:52 Відповісти
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