УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10540 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниЗа кордоном Газова війна
3 548 21
санкції (6860) США (14502) Північний потік (1369) Блінкен (941)

Скасування санкцій проти "Північного потоку-2" може бути переглянуто, - Блінкен. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що звільнення від санкцій компанії Nord Stream 2 AG та її директора Матіаса Варніга може бути переглянуто.

Про це він сказав під час слухань у Конгресі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Nord Stream 2 AG - основна компанія, що відповідає за будівництво "Північного потоку-2" і на 100% належить російському "Газпрому".

Також читайте: Кулеба після переговорів у Німеччині про "Північний потік-2": "Ніщо остаточно не погоджено"

"Ми зробили виняток для санкцій, але цей виняток може бути скасований у будь-який час", - сказав держсекретар Блінкен. Він додав, що зараз Сполучені Штати ведуть активні перемовини з Німеччиною щодо зменшення шкоди від "Північного потоку-2", зокрема для України.

"Ми сказали нашим партнерам у Німеччині, що тепер вони мають працювати з нами та іншими, щоб уникнути та пом’якшити будь-які потенційні наслідки від запуску цього газопроводу. А це означає компенсувати Україні збитки від потенційної втрати плати за транзит газу в обхід України. І переконатися, що Росія не може використовувати енергію як інструмент примусу проти України чи іншої країни в регіоні", - розповів Ентоні Блінкен.

Також читайте: Вітренко полетів у США домагатися санкцій проти "Північного потоку-2"

Державний секретар додав, що на час, коли команда Джо Байдена приступила до роботи, газопровід був збудований на понад 90%. І на його думку, запобігти фізичному завершенню будівництва через санкції було малоймовірно.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Чего нагнетать истерию? Дождитесь встречи пуйла с Байденом, а потом многие вещи прояснятся. Да и в целом, к чему вокруг этого трубопровода столько шума? Да это политический проект, потому как существующие мощности в два раза превышают потребности Европы в газе, и мы можем потерять полтора транзитных лярда денег, так к этому нужно быть готовым вчера, у нас соседи ипанаты, от них чего угодно можно ждать, семь лет идет война. вам этого мало? Так воруйте поменьше, и эти потери с лихвой покроются одной таможенной службой. Возможна проблема с газоснабжением восточных областей? Вот ее и решайте...
показати весь коментар
09.06.2021 10:08
+5
байден виявився жалюгідною маріонеткою хутіна. Тому не треба його відбілювати, сподіваючись на коротку людську пам'ять.
показати весь коментар
09.06.2021 10:10
+2
Самой лучшей компенсацией будет поставки немецкого вооружения включая ракеты "земля-земля", танки, ПВО, автоматическое оружие и патроны к нему, дроны и т.д.
Я думаю, что Германия обязана это сделать учитывая не СП-2, а за масовые разрушения и убийства, которые совершали прямые предки сегодняшних политиков на территории Украины.
показати весь коментар
09.06.2021 11:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повний назад?
показати весь коментар
09.06.2021 10:02 Відповісти
Чего нагнетать истерию? Дождитесь встречи пуйла с Байденом, а потом многие вещи прояснятся. Да и в целом, к чему вокруг этого трубопровода столько шума? Да это политический проект, потому как существующие мощности в два раза превышают потребности Европы в газе, и мы можем потерять полтора транзитных лярда денег, так к этому нужно быть готовым вчера, у нас соседи ипанаты, от них чего угодно можно ждать, семь лет идет война. вам этого мало? Так воруйте поменьше, и эти потери с лихвой покроются одной таможенной службой. Возможна проблема с газоснабжением восточных областей? Вот ее и решайте...
показати весь коментар
09.06.2021 10:08 Відповісти
Байден ето корупция
показати весь коментар
09.06.2021 12:55 Відповісти
А где ее нет?
показати весь коментар
09.06.2021 13:25 Відповісти
байден виявився жалюгідною маріонеткою хутіна. Тому не треба його відбілювати, сподіваючись на коротку людську пам'ять.
показати весь коментар
09.06.2021 10:10 Відповісти
Это это хутин? ***** чтоль?
показати весь коментар
09.06.2021 10:24 Відповісти
Животворящий. Скасування санкцій проти "Північного потоку-2" може бути переглянуто, - Блінкен - Цензор.НЕТ 520
показати весь коментар
09.06.2021 10:17 Відповісти
Хто? Твоё сопливое *****?
показати весь коментар
09.06.2021 10:23 Відповісти
Байден - *****? Ты перепутал, кацапчег. ***** - твой фюрер. Скасування санкцій проти "Північного потоку-2" може бути переглянуто, - Блінкен - Цензор.НЕТ 7568
показати весь коментар
09.06.2021 10:33 Відповісти
_Пустобрехи! Сперва "я положу конец тирании путлера", после - нате вам СП-2. Сраные трепачи, при обаме они же перед путлером лакействовали - и сейчас делают ровно то же самое. Уже очевидно что противостоять фашистской расие, угрозе для всего человечества они не намерены.
показати весь коментар
09.06.2021 10:35 Відповісти
Самой лучшей компенсацией будет поставки немецкого вооружения включая ракеты "земля-земля", танки, ПВО, автоматическое оружие и патроны к нему, дроны и т.д.
Я думаю, что Германия обязана это сделать учитывая не СП-2, а за масовые разрушения и убийства, которые совершали прямые предки сегодняшних политиков на территории Украины.
показати весь коментар
09.06.2021 11:19 Відповісти
Німеччина перебуває під зовнішнім управлінням ізраїля. І тому зброї нам ніколи не дасть.
показати весь коментар
09.06.2021 15:10 Відповісти
Скасування санкцій проти "Північного потоку-2" може бути переглянуто, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5324
показати весь коментар
09.06.2021 21:43 Відповісти
Он уже глухо стоял,сами кацапы начали писать то,что он возможно никогда не достроится. И здесь к власти приходит Бидон,тот, дружбой с кем гордился Сивочолий.
показати весь коментар
09.06.2021 11:27 Відповісти
...сиволапий.
показати весь коментар
09.06.2021 15:08 Відповісти
Как достроят
Так и введут санкции на строительство СП-3
показати весь коментар
09.06.2021 13:07 Відповісти
бла бла блинкен с лицом жалкого арлекино впал и будет врать - такова стратегия демпартии
показати весь коментар
09.06.2021 14:31 Відповісти
Дивно тільки, що для деяких тутешніх дописувачів це стало новиною.
показати весь коментар
09.06.2021 15:12 Відповісти
 
 