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"Давайте саджати разом", -Зеленський хоче посадити 1551 парк. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський запропонував кожній територіальній громаді в Україні висадити новий парк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад у Дніпрі.
"Хочу запропонувати учасникам Конгресу спільну мету - це 1551 новий парк, тобто один новий парк у кожній громаді. Іншими словами, щоб додати гумору - давайте саджати разом", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+37 Злий Грицько
показати весь коментар09.06.2021 10:16
+26 Грышка Распутный 2
показати весь коментар09.06.2021 10:13
+22 Plushka
показати весь коментар09.06.2021 10:12
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямку? (%) - у правильному: 21,1%; у неправильному - 61,2%
Перед президентськими виборами у 2019 році В.Зеленський давав багато обіцянок. Як би Ви оцінили виконання основних обіцянок Президента за два роки своєї діяльності? (%) - ьільшість обіцянок не виконано - 51,2%, виконано тільки деякі обіцянки - 33,2%
окрім того, що воно щиро впевнене, що до нього нічого не було, нічого не існувало, воно ще й має абсолютно примітивне мислення. адже новий парк це не просто понатикати деінде саджанці й от тобі парк.
по-перше, громади вже мають парк/парки, але ж воно жадає нових парків аби в нових були таблички "за ініціативою президентазеленського" - марнославний покидьок.
по-друге, парк це об'єкт благоустрою, а отже це гроші, гроші й ще раз гроші. гроші й час.
- відведення земельної ділянки під парк;
- гроші на виготовлення проекту;
- гроші на будівництво парку;
- гроші на закупівлю саджанців дерев, кущів та інш.;
- гроші на щорічне! утримання цього нового парку.
а воно хоч цікавиться, чи в умовах пандемії місцеві бюджети мають гроші на величні забаганки?
впевнений, громади мають більш нагальні потреби аніж новий парк.
зеленське це примітивне, дитяче мислення.
правда не такими масштабами....
шедевр був: а давайте відкриємо музей музеїв
этому дебилу мозги,може поумнеет.
короче, повний 95 квартал, в масштабах країни і тепер спостерігачами виступає весь світ бо ми всі в країні учасники цього б..ства.