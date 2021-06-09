МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на літній період: коронавірус не подолано, - Ляшко. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я виступає за продовження карантину в Україні на літо. Відповідна пропозиція незабаром надійде уряду.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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"Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подолано", - сказав Ляшко.

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За словами міністра, в Україні повинні залишити основні протиепідемічні обмеження - обов'язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції.